聯合國《核武禁擴條約》審議大會，岸田文雄倡議「廣島行動方案」實現無核武世界

文：張瑞邦（Tucker Chang）

聯合國於2022年8月1日，在美國紐約正式展開為期近一個月的《核武禁擴條約》（NPT）審議大會，日本首相岸田文雄在會議中公布了「廣島行動方案」（Hiroshima Action Plan），期望國際社會能攜手實現無核武的世界。

本屆《核武禁擴條約》審議大會，為該條約締約國的第十次會議，美國《國家公共廣播電台》（NPR）表示，聯合國自1975年首次舉辦該會議，並固定每5年舉行一次，然而因COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情衝擊影響，導致原本應於2020年舉行的審議大會，延至今（2022）年才舉行。

根據日本《每日新聞》（Mainichi）闡述，《核武禁擴條約》是全球有關核武器限制協議中，最多國家簽署、影響最廣泛的國際條約，當前共有191個締約方加入，英國、美國、中國、法國及俄羅斯等核武器擁有國皆為該條約的簽署國。

《每日新聞》也指出，締結該條約之目的，是希望能有效防止核武器及其相關技術的擴張，且擁有核武的國家，不能將自身的核武轉讓、販售、援助給其他非核國家，同時需將核能作為和平用途，並積極實現核裁軍（Nuclear disarmament）目標。

岸田文雄針對核武問題發表了哪些看法？

據《亞洲新聞聯盟》（ANN）及《路透社》（Reuters）轉述岸田文雄的說法表示，全球欲達成無核武的目標，已經變得更加艱難，尤其俄羅斯在烏俄戰爭中不排除使用核武的威脅言論，更引起國際間的擔憂。

岸田亦批評俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin，港譯「普京」）在入侵烏克蘭後，將俄國核武及相關部隊的威懾力量置於「高度戒備」狀態，並襲擊烏克蘭札波利沙（Zaporizhzhia）核電廠。