低碳新技術不斷湧現，但仍不足以實現2030年前碳排減半的全球目標

生產我們生活所需的許多關鍵材料，都產生大量導致地球變暖的二氧化碳氣體，如造紙和生產塑料。BBC的環境記者羅傑．哈拉賓（Roger Harrabin）一直在追蹤那些能夠減少排放的低碳新技術。他利用藝術家創作做了如下講解。

Photo Credit: BBC News 「去列印化」的過程需要帶一種保護眼罩才能看到

研究人員發明了一個神奇裝置，能夠把印表機紙張上的墨跡吸收，這樣每張紙能夠重覆使用10次以上。

這樣做的目的是減少辦公用紙需求，從而減少造紙和紙漿行業產生的導致全球變暖的二氧化碳排放。

這種所謂的「去列印」的訣竅是使用特殊加膜的紙，墨水就不會被紙吸收。一種強有力的雷射能將紙上的墨跡氣化。

以色列的Reep技術公司的巴拉克．耶庫鐵里（ Barak Yekutiely）是主要的研發人員，他將這種做法稱作循環列印。

他說，如果人們真的愛護地球，就必須要減少砍伐如此多的樹木。

這項發明被記錄在我的一個關於氣候技術方案的紀錄片裡。它被稱作減碳的藝術，那是我報導環境問題長達35年後為BBC製作的一部影片。

影片是英格蘭康瓦爾郡的伊甸園項目（Eden Project）展出的一部分。展覽是有30個足球場那麼大的全球花園，內容是自然界和可持續性。

我選擇了鋼材、水泥、塑料、鋁和紙做的雕塑，借助這些展品強調生產這些日常材料，地球上要生成大量的溫室二氧化碳氣體。

這些無形的「隱藏」排放製造的二氧化碳總量，超過了世界上的飛機、貨運卡車、轎車、火車和輪船排放的總和。

專家說，解決這些排放問題的一個辦法就是發明新技術，以此限制製造二氧化碳。另外一個辦法就是減少使用物資。

「去列印」就是諸多的創新之一，這些新技術是順應低碳時代的產物。

在瑞典北部，一個公司致力於減少鋼鐵製造過程中的二氧化碳排放。全球的鋼鐵行業每年的二氧化碳氣體排放幾乎達到30億噸——大概相當於印度經濟活動產生的二氧化碳的總和。

一般情況下，鋼鐵冶煉需要將鐵礦石同用煤碳製成的焦碳混合，然後用製作高污染的煤或天然氣把溫度提升到1500度。

高溫促成化學反應，把鐵變成初鋼。但是這個過程產生了更多二氧化碳氣體，超過了煉鋼過程產生的二氧化碳。

目前在北極圈南部的小城呂勒奧（Lulea），國際鋼鐵製造企業SSAB找到了停止產生二氧化碳的辦法。

第一步是使用再生能源，諸如風電或水電，不用煤碳燃燒達到高溫。第二步是在反應階段用氫代替焦碳。

這樣就不會產生二氧化碳這種副產品，用氫同鐵礦石反應只產生H 2 O，也就是水。

對於世界第一個零碳排放的鋼鐵企業的需求很高，該鋼鐵製造商一直在停止接受新訂單。

全球的混凝土行業每年製造出25萬億噸二氧化碳。水泥是人類建築中不可或缺的混凝土的主要凝結材料。

生產水泥要加熱石灰岩，該過程生成二氧化碳。利用煤或天燃氣加熱就形成雙倍的二氧化碳。

現在混凝土製造商製造試驗其他的凝結材料，新材料生產不需要以同樣的方法加熱，混凝土行業的大企業力圖在2050年前實現碳中和。

但是應對氣候變化，人類任務緊迫，等不了那麼久，因此英國高速鐵路2號工程（HS2）在英格蘭東南的白金漢郡修建的鐵路橋，就使用了混凝土和鋼材分層的辦法。

這種巧妙的設計利用混凝土和鋼材的不同屬性，讓他們結合得更牢固 。工程師說這種設計減少了材料費用，同更傳統建築方法相比較，碳排放減少了一半。

當然，如果當初決定不建設有爭議的英國高速鐵路2號工程線路，那樣就減少了更多的碳排放。

現在在工程師當中有種趨勢，即他們會從已有的基礎設施當中擴大利用價值，諸如不拆除建築，而是重新修整已有建築，利用水泥建造替代物。

塑料生產是另外一個碳排放居前5名的行業，世界上幾乎所有的塑料都來自高污染的石油和天燃氣。

但是在荷蘭生化公司Avantium正在建造世界上第一個用植物生成的塑料，同普通塑料（PET：聚乙烯對苯二甲酸脂）產品競爭，塑料是大多數飲料瓶的材料。

這種新產品是一種生物塑料（PEF：聚2，5－呋喃二甲酸乙二醇酯），據說生產這種新產品的碳排放要比傳統塑料少了1/3。

這種原材料取材於小麥和玉米。我嘗過，感覺像吃糖一樣。

這些都是能讓人興奮的技術突破。

但還是要面對現實，生物塑料的基礎很小，僅佔整個塑料行業的1－2％。

另外用來培育製造生物塑料瓶的生物原料的土地進一步擴大，將來世界面臨熱浪襲擊的時候，農民生產糧食也會受到更大壓力。

聯合國已經承諾要限制塑料生產，但是各國政府採取的應對行動，遠遠落後於氣候變化的速度。

Photo Credit: BBC News 用生物塑料製造的飲料瓶，原材料取自玉米和小麥

鋁行業是五大主要排放行業的最後一個，當然鋁行業的二氧化碳排放要遠低於混凝土和鋼鐵行業。

部分原因是用鋁土礦煉鋁的能源消耗巨大，主要的煉鋁企業都選擇有再生能源或廉價能源的地方，諸如在冰島，那裡的大部分能源來自地熱和水電。

鋁行業還表示超過95％的鋁製品都被回收，因為鋁製品比較昂貴。但是即使那樣，回收鋁也需要高溫才能完成。因此在德國的多特蒙德他們正在重新啟用一項100多年前的發明。

一台機器把鋁片加熱、壓制，把已經成型的鋁材做出鋁管，這個過程所產生的碳排放只有通常鋁回收的排放的很小一部分。