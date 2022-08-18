低碳新技術不斷湧現，但仍不足以實現2030年前碳排減半的全球目標
我們想讓你知道的是
只要你注意觀察，這種幫助企業減少排放的新發明比比皆是 ，但是這些新發明湧現的速度不足以實現在2030年前將二氧化碳排放減半的全球目標。排放嚴重的行業最大的問題是缺少來自再生能源的清潔能源，汽車和住房也缺少這種清潔能源。
生產我們生活所需的許多關鍵材料，都產生大量導致地球變暖的二氧化碳氣體，如造紙和生產塑料。BBC的環境記者羅傑．哈拉賓（Roger Harrabin）一直在追蹤那些能夠減少排放的低碳新技術。他利用藝術家創作做了如下講解。
研究人員發明了一個神奇裝置，能夠把印表機紙張上的墨跡吸收，這樣每張紙能夠重覆使用10次以上。
這樣做的目的是減少辦公用紙需求，從而減少造紙和紙漿行業產生的導致全球變暖的二氧化碳排放。
這種所謂的「去列印」的訣竅是使用特殊加膜的紙，墨水就不會被紙吸收。一種強有力的雷射能將紙上的墨跡氣化。
以色列的Reep技術公司的巴拉克．耶庫鐵里（ Barak Yekutiely）是主要的研發人員，他將這種做法稱作循環列印。
他說，如果人們真的愛護地球，就必須要減少砍伐如此多的樹木。
這項發明被記錄在我的一個關於氣候技術方案的紀錄片裡。它被稱作減碳的藝術，那是我報導環境問題長達35年後為BBC製作的一部影片。
影片是英格蘭康瓦爾郡的伊甸園項目（Eden Project）展出的一部分。展覽是有30個足球場那麼大的全球花園，內容是自然界和可持續性。
我選擇了鋼材、水泥、塑料、鋁和紙做的雕塑，借助這些展品強調生產這些日常材料，地球上要生成大量的溫室二氧化碳氣體。
這些無形的「隱藏」排放製造的二氧化碳總量，超過了世界上的飛機、貨運卡車、轎車、火車和輪船排放的總和。
專家說，解決這些排放問題的一個辦法就是發明新技術，以此限制製造二氧化碳。另外一個辦法就是減少使用物資。
「去列印」就是諸多的創新之一，這些新技術是順應低碳時代的產物。
在瑞典北部，一個公司致力於減少鋼鐵製造過程中的二氧化碳排放。全球的鋼鐵行業每年的二氧化碳氣體排放幾乎達到30億噸——大概相當於印度經濟活動產生的二氧化碳的總和。
一般情況下，鋼鐵冶煉需要將鐵礦石同用煤碳製成的焦碳混合，然後用製作高污染的煤或天然氣把溫度提升到1500度。
高溫促成化學反應，把鐵變成初鋼。但是這個過程產生了更多二氧化碳氣體，超過了煉鋼過程產生的二氧化碳。
目前在北極圈南部的小城呂勒奧（Lulea），國際鋼鐵製造企業SSAB找到了停止產生二氧化碳的辦法。
第一步是使用再生能源，諸如風電或水電，不用煤碳燃燒達到高溫。第二步是在反應階段用氫代替焦碳。
這樣就不會產生二氧化碳這種副產品，用氫同鐵礦石反應只產生H2O，也就是水。
對於世界第一個零碳排放的鋼鐵企業的需求很高，該鋼鐵製造商一直在停止接受新訂單。
全球的混凝土行業每年製造出25萬億噸二氧化碳。水泥是人類建築中不可或缺的混凝土的主要凝結材料。
生產水泥要加熱石灰岩，該過程生成二氧化碳。利用煤或天燃氣加熱就形成雙倍的二氧化碳。
現在混凝土製造商製造試驗其他的凝結材料，新材料生產不需要以同樣的方法加熱，混凝土行業的大企業力圖在2050年前實現碳中和。
但是應對氣候變化，人類任務緊迫，等不了那麼久，因此英國高速鐵路2號工程（HS2）在英格蘭東南的白金漢郡修建的鐵路橋，就使用了混凝土和鋼材分層的辦法。
這種巧妙的設計利用混凝土和鋼材的不同屬性，讓他們結合得更牢固 。工程師說這種設計減少了材料費用，同更傳統建築方法相比較，碳排放減少了一半。
當然，如果當初決定不建設有爭議的英國高速鐵路2號工程線路，那樣就減少了更多的碳排放。
現在在工程師當中有種趨勢，即他們會從已有的基礎設施當中擴大利用價值，諸如不拆除建築，而是重新修整已有建築，利用水泥建造替代物。
塑料生產是另外一個碳排放居前5名的行業，世界上幾乎所有的塑料都來自高污染的石油和天燃氣。
但是在荷蘭生化公司Avantium正在建造世界上第一個用植物生成的塑料，同普通塑料（PET：聚乙烯對苯二甲酸脂）產品競爭，塑料是大多數飲料瓶的材料。
這種新產品是一種生物塑料（PEF：聚2，5－呋喃二甲酸乙二醇酯），據說生產這種新產品的碳排放要比傳統塑料少了1/3。
這種原材料取材於小麥和玉米。我嘗過，感覺像吃糖一樣。
這些都是能讓人興奮的技術突破。
但還是要面對現實，生物塑料的基礎很小，僅佔整個塑料行業的1－2％。
另外用來培育製造生物塑料瓶的生物原料的土地進一步擴大，將來世界面臨熱浪襲擊的時候，農民生產糧食也會受到更大壓力。
聯合國已經承諾要限制塑料生產，但是各國政府採取的應對行動，遠遠落後於氣候變化的速度。
鋁行業是五大主要排放行業的最後一個，當然鋁行業的二氧化碳排放要遠低於混凝土和鋼鐵行業。
部分原因是用鋁土礦煉鋁的能源消耗巨大，主要的煉鋁企業都選擇有再生能源或廉價能源的地方，諸如在冰島，那裡的大部分能源來自地熱和水電。
鋁行業還表示超過95％的鋁製品都被回收，因為鋁製品比較昂貴。但是即使那樣，回收鋁也需要高溫才能完成。因此在德國的多特蒙德他們正在重新啟用一項100多年前的發明。
一台機器把鋁片加熱、壓制，把已經成型的鋁材做出鋁管，這個過程所產生的碳排放只有通常鋁回收的排放的很小一部分。
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【影音】疼愛毛小孩，從日常飲食做起！理想中的完美飼料「法米納」，陪伴心愛寵物健康生活
我們想讓你知道的是
我們想讓你知道的是：想要讓心愛毛小孩家人能夠長久陪伴身邊，就要用最好的飲食來照顧牠們。兩位飼主與大家分享她們與毛小孩日常生活的點滴，以及法米納如何幫助她們的毛小孩更健康、快樂。
毛小孩是我們最親密的家人，給我們無止境的快樂、最溫柔的撫慰，讓人感受到真正「無條件的愛」。從毛小孩身上獲得如此多幸福的我們，又該如何向牠們表達我們的愛呢？最好的方式，就是提供牠們最舒適的生活、最充足均衡的營養，讓彼此相伴的生活能夠更長長久久。
從毛小孩的營養需求出發，發現「法米納」就是最適合的飼料
從小到大身邊都有寵物圍繞著的秉貞，與法米納的相遇，源自於家中貓咪的健康問題。當時貓咪經診斷必須吃處方飼料，在尋找合適飼料的過程中，秉貞希望能找到不易引起過敏的「無穀」飼料，也希望「碳水化合物含量」能夠維持在一定比例以下，才能提供貓咪最優質的營養。透過網路搜尋，發現了法米納這個品牌正好滿足貓咪的需求。
法米納只使用天然食材製作飼料，以新鮮肉塊、高蛋白質含量的脫水肉塊作為優良蛋白質營養的來源，無穀系列不含穀物成分，碳水化合物比例也相對其他品牌來得更低，全系列產品皆添加豐富魚油補充Omega-3、維持腸道健康的益菌生，以及牛磺酸與薑黃等多種保健成分，讓毛小孩不只獲得基本飽足，更有充分的保健效果。
給牠最好的營養與健康，用愛照顧彼此的生活
虎斑貓胖虎的主人威綺說：「寵物就是要來寵的啊！我都給牠最好的。」看起來身強體壯的胖虎，其實小時候曾是一隻會邊走邊拉肚子的瘦弱貓咪，因在幼貓時期曾有嚴重的寄生蟲感染，傷及腸道使胖虎無法控制排泄能力，被獸醫師認為可能一輩子都無法脫離拉肚子。
威綺從家人手中接手照顧胖虎後，持續悉心照護、餵食保健品，並聽從朋友推薦開始餵食法米納。餵食法米納半年後，胖虎的便便開始成形、恢復正常，也讓胖虎從營養不良的狀態恢復到正常體型。
如同胖虎獲得威綺的細心照顧，威綺也從胖虎身上獲得無可取代的溫暖，她說：「人跟人相處難免會有受傷的時候，可是當你回家看到牠們，就是可以體會到什麼是真正被愛的感覺。」
當毛小孩的健康亮紅燈時，選擇適合的優質飼料能幫忙找回健康
秉貞家中高齡15歲的吉娃娃「抖抖」，曾經有段時間腎功能指數過高，自從在獸醫指示下，讓抖抖換吃法米納的腎臟處方飼料，一段時間後便成功讓抖抖的腎功能指數回歸正常，至今都維持在良好範圍。
法米納處方飼料使用純天然、非基改的食材製造，並且是經過獸醫研發、科學研究與試驗後的產品，並同時兼顧美味、營養需求，讓受疾病困擾的貓狗可以獲取最完整的營養。
而在一般健康貓狗的飲食上，法米納則兼顧營養均衡與高適口性，秉貞的活潑黑狗小Q試過許多不同口味的法米納飼料，每一種口味都相當喜歡，接受度很高。
法米納不油不膩，和一般飼料明顯不同
威綺分享，法米納與其他飼料的最大差別之一是油膩程度。「別的飼料都是放了一點時間之後就會黏在碗上面，沒吃完的，就是摸了很厚一層油，必須要用洗碗精才能洗乾淨。」她說，「現在換法米納之後，我是用清水洗完碗，拿衛生紙擦過碗就不會有油膩。」
法米納使用珍貴的魚油、優質天然動物油脂，搭配獨特的「真空鍍膜技術」，讓油脂與營養均勻滲入飼料孔隙中，受飼料結構保護，減少溫度、濕度造成的破壞，同時也保持顆粒清爽不油膩，讓毛小孩的每一口法米納都有滿滿的營養。
疼愛毛小孩，從日常飲食做起！選擇理想中的完美飼料「法米納」
法米納使用高品質天然食材、非基改原料、天然抗氧化劑，並以獨家技術製作出心愛寵物的食物，全系列產品都具備保健機能成分，用最美味的食物守護心愛毛小孩的健康，與毛小孩互相陪伴的幸福生活才能更長長久久，現在就用理想中的完美飼料「法米納」，疼愛最重要的毛小孩家人！