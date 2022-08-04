裴洛西訪台觀察：兩岸情勢升溫，台灣民眾的「佛系」平淡回應令許多外媒不解

文：呂嘉鴻

「裴洛西是誰？」這是上周末，在台北與朋友聚餐時，朋友們給我的意外回答。兩位住在台北多年的友人都在影視圈工作，也都是網路重度使用者，但她們對這位美國最有權勢的女政治家的來訪，毫無知悉。

8月2日（星期二），裴洛西（Nancy Pelosi）抵台前幾小時，班機將落在台北松山機場，旁邊的籃球場有年輕市民打完球便離開，沒有人刻意駐足等候裴洛西來到。我也看見有歐洲媒體在路上，問了好幾位台北市民，一些年輕的民眾說從未聽聞過裴洛西的大名。

這些年輕民眾對於裴洛西率團訪台以及兩岸是否將打仗的反應平淡，似乎也反映出與國際輿論對於裴洛西來訪與多數台灣人，對於裴洛西來訪有著極大的差異。

事實上，此次裴洛西訪問團，刻意前來迎接或抗議的兩個政治組織：獨派的「台灣國」及支持台灣「一國兩制」的「統促黨」。兩個組織分屬台灣「統、獨」政治的兩個極端，組織較小，鮮為人知，在政壇影響力接近零。然而，「統促黨」的集結抗議，卻廣為若干國際媒體使用，配搭台灣社會對裴洛西參訪將帶來戰爭的恐懼評論，與一如往常熱鬧的台北街頭有蠻大的差異。

Photo Credit: EPA / BBC News 8月3日，美國眾議院議長裴洛西在台北市景美人權文化公園訪問期間，一名抗議者展示「反對裴洛西訪台避兩岸戰禍」的標語牌。

許多海外台灣人，讀了許多文章昨晚紛紛捎來訊息，問台灣是否會成為下一個烏克蘭。但實情是，台灣民眾在昨晚同樣出門聚餐，購物或在家開飯追劇，恐慌的情緒並未如一些媒體報導般蔓延。

一些在國外長大工作的台灣友人，也在私人群組中抱怨台灣人關心的新聞都是芝麻小事，對於外媒聚焦緊張的台海情勢，並未有太多關注。

在廣州讀大學，移居台灣開書店的文化人張潔平亦在臉書不解的問道：「其實我真的是來了才明白，全世界想像和理解的台灣（也就是地表最危險的地方），和台灣人生活在其中的台灣，真的完全不是一個地方」。她認為，也許在台灣，大家都麻木了吧。有一位網友回應她說，如同韓國，在朝鮮（即北韓）導彈的陰影下數十年，面對戰爭威嚇，並不恐懼，而是習慣了。

不過，也許真實的焦慮情緒是顯示在市場上。

曾在去（2021）年破成交量新高的台灣股市，8月2日股市下跌，許多投資人及企業，擔心股市繼續在打仗的陰影下繼續下滑。還有，中國的經濟制裁是否會繼續加碼。

被台媒稱為台灣經濟「護國神山」的台積電公司（TSMC），一向鮮少接受訪問，遑論對外發言談論政治。但2日上午，該公司董事長劉德音罕見地接受美媒《CNN》專訪評論戰爭。他說：「中國如果入侵台灣，將不會有贏家，大家都會是輸家⋯⋯不要因為我們與中國做生意，就歧視我們。」

有趣的是，裴洛西在3日在台灣立法院，特別提到美國眾議院表決通過不久的晶片法案（CHIPS Act）。她稱，該法案給予美國與台灣半導體繼續合作的空間。也有台媒說，裴洛西周三早上，已經與台積電高層視訊會議。

擔驚受怕的人還有另一位在台北避難的烏克蘭女士唐雅（Tanya）。她在台灣知名YouTube頻道「不要鬧」說，她現在真的是十分害怕北京對台開戰，因為俄羅斯入侵家鄉，離家萬里的她，還得在亞洲面對另一場戰爭。

Photo Credit: Reuters / BBC News 8月3日，美國眾議院議長裴洛西離開台北立法院時揮手致意。

無論如何，此次裴洛西率團訪台，台灣民眾的「佛系」平淡回應令許多媒體不解。台灣文化評論者顏擇雅說，裴洛西的台灣行「台灣一般人並沒很關注，我認為這是健康的」。她說，台美關係一定會持續加溫，台海也會繼續緊張，但「台灣這邊已習慣了」。

而且，裴洛西一離開，中國解放軍已經宣布開啟連續三天的「繞台」軍事演練，並加碼禁止許多台灣農產品進口，作為懲罰，許多民眾的生計受到打擊也是事實。未來，美中台三角的下一場角力會怎樣呈現，估計還是國際焦點。

「阿共仔（閩南語，指中共）跟美國，兩人都要做大（當大哥），那怎麼辦？」「我們一定要走出去」。8月3日（星期三）早晨，在台北的一家超商中，我與凖備去運動的兩位老婦對話令人莞爾一笑，聽似輕鬆，卻有著深意。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰



