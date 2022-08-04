2022/08/04,
政治

裴洛西訪台，台商、藝人急表態「只有一個中國」，田馥甄吃義大利麵也被小粉紅出征

裴洛西訪台，台商、藝人急表態「只有一個中國」，田馥甄吃義大利麵也被小粉紅出征
Photo Credit: 歐陽娜娜微博

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全國台灣同胞投資企業聯誼會昨天發表聲明稱，裴洛西蓄意挑釁嚴重破壞台海和平穩定與中國和平統一進程，嚴重損害台灣民眾的切身利益。除了台商，多名在中國發展的台灣藝人，昨晚開始陸續在微博轉發央視新聞的貼文，並在內文寫下「只有一個中國」。

（中央社）裴洛西（Nancy Pelosi）訪台挑動兩岸敏感政治神經，在中國發展的台商以及藝人紛紛表態。台企聯昨（3）日發表聲明譴責裴洛西訪台破壞兩岸關係；歐陽娜娜等多名藝人在微博強調「只有一個中國」。

美國聯邦眾議院議長裴洛西2日晚間抵台訪問，引發中國強烈不滿，隨即祭出貿易制裁、軍事演習反制。

全國台灣同胞投資企業聯誼會昨天發表聲明稱，裴洛西蓄意挑釁嚴重破壞兩岸關係，在當前兩岸關係本就緊張的背景下，其惡劣行徑，嚴重破壞台海和平穩定與中國和平統一進程，嚴重損害台灣民眾的切身利益。

聲明並稱，過去在「九二共識」的基礎上，兩岸關係和平發展、交流合作的累累碩果，台商與兩岸同胞一起共用兩岸關係和平發展的紅利。「眾所周知，當前兩岸關係緊張的癥結在於台灣當局背棄九二共識、推動台獨進程。」如今，台灣當局挾洋自重、綁架民意，給包含廣大台商在內的台灣民眾帶來巨大傷害。

除了台商，包含歐陽娜娜、楊丞琳、郭采潔等在中國發展的台灣藝人，昨晚開始陸續在微博轉發央視新聞的貼文，並在內文寫下「只有一個中國」。

未命名
圖片來源：歐陽娜娜微博
在央視發文1小時後，歐陽娜娜就在微博轉發，並標籤「只有一個中國」，成為第1位表態的台灣藝人。

《蘋果新聞網》報導，而前陣子因直播健身操在中國爆紅的劉畊宏，昨天也跟進並寫道「前陣子剛好帶三個孩子回浙江義烏老家探親， 讓孩子們認識親人和家鄉的模樣，這對我們來說是非常重要的事」。

此外王心凌、張韶涵、陳妍希、吳奇隆、言承旭、張鈞甯、陳喬恩、趙又廷、潘瑋柏、汪東城、辰亦儒、唐禹哲、王大陸、朱孝天、信（蘇見信）、王耀慶、蘇有朋、陳志朋、賴冠霖、陳立農、文淇、「IXFORM」劉冠佑等人也紛紛轉發支持。

中國網友也「熱心整理」已發「只有一個中國」的台灣藝人，目前至少已有30多人，同時點名多名未發文的藝人。

此外，藝人田馥甄因為沒有在微博發表「只有一個中國」，加上幾則在IG的限時動態，遭質疑有「支持台獨」之嫌，她的官方微博正遭中國網友出征。

《鏡週刊》報導，田馥甄2日於微博分享2張用餐照片，寫下「不用打腫臉，午睡醒來就是腫臉。充胖子的女紙，還是要來一張女星代言義大利麵好吃狀扳回一城。」

然中國網友表示，裴洛西雖是美國人，但父母都是義大利裔，認為田馥甄在這種時候吃義大利麵就是暗挺裴洛西。

未命名
圖片來源：田馥甄Hebe 微博截圖
田馥甄目前已將照片刪除，但仍有不少中國網友在其他文章下方留言指其台獨。

新聞來源

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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2022/07/28,
社會

與孤兒男孩納伊姆一同對抗童婚與兒童受暴事件

與孤兒男孩納伊姆一同對抗童婚與兒童受暴事件
Photo Credit：台灣世界展望會

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在偶然接觸兒童論壇活動後，17歲的納伊姆在積極參與和計畫資助下，成為了孟加拉的兒童論壇領袖，致力在當地建立孩童不受暴力迫害的未來。

在孟加拉，販賣兒童、童婚、童工是種如同受詛咒般的存在，摧毀當地一代又一代的孩童。17歲的納伊姆（Nayeem）是一位受到資助的兒童論壇領袖，目前已經阻止37起童婚、協助2名性騷擾受害者、解救1件兒童販賣等兒童保護事件。

納伊姆在很小的時候就失去父母，因此納伊姆的童年是在無人照顧、疏於關注的情況下長大，這使他變成一個內向的男孩，害怕在公共場合說話，面對挑戰要有如此大的勇氣更是不容易。

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Photo Credit：台灣世界展望會

「有一天，我看到幾個男孩在開會，他們討論的內容吸引了我。」納伊姆問了其中一個男孩，了解到他們是兒童論壇的成員，於是，他帶著好奇開始參加論壇活動，「我從來不知道兒童權利是什麼，參加完論壇課程後，我才驚覺原來自己就是童工和受虐孩童。」納伊姆激動地說。此後，他積極參加各種培訓，更近一步參加領導活動， 那個曾經在公共場合說話害羞的男孩開始教別人如何自信地說話。

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