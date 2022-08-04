裴洛西訪台，台商、藝人急表態「只有一個中國」，田馥甄吃義大利麵也被小粉紅出征

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全國台灣同胞投資企業聯誼會昨天發表聲明稱，裴洛西蓄意挑釁嚴重破壞台海和平穩定與中國和平統一進程，嚴重損害台灣民眾的切身利益。除了台商，多名在中國發展的台灣藝人，昨晚開始陸續在微博轉發央視新聞的貼文，並在內文寫下「只有一個中國」。
（中央社）裴洛西（Nancy Pelosi）訪台挑動兩岸敏感政治神經，在中國發展的台商以及藝人紛紛表態。台企聯昨（3）日發表聲明譴責裴洛西訪台破壞兩岸關係；歐陽娜娜等多名藝人在微博強調「只有一個中國」。
美國聯邦眾議院議長裴洛西2日晚間抵台訪問，引發中國強烈不滿，隨即祭出貿易制裁、軍事演習反制。
全國台灣同胞投資企業聯誼會昨天發表聲明稱，裴洛西蓄意挑釁嚴重破壞兩岸關係，在當前兩岸關係本就緊張的背景下，其惡劣行徑，嚴重破壞台海和平穩定與中國和平統一進程，嚴重損害台灣民眾的切身利益。
聲明並稱，過去在「九二共識」的基礎上，兩岸關係和平發展、交流合作的累累碩果，台商與兩岸同胞一起共用兩岸關係和平發展的紅利。「眾所周知，當前兩岸關係緊張的癥結在於台灣當局背棄九二共識、推動台獨進程。」如今，台灣當局挾洋自重、綁架民意，給包含廣大台商在內的台灣民眾帶來巨大傷害。
除了台商，包含歐陽娜娜、楊丞琳、郭采潔等在中國發展的台灣藝人，昨晚開始陸續在微博轉發央視新聞的貼文，並在內文寫下「只有一個中國」。
《蘋果新聞網》報導，而前陣子因直播健身操在中國爆紅的劉畊宏，昨天也跟進並寫道「前陣子剛好帶三個孩子回浙江義烏老家探親， 讓孩子們認識親人和家鄉的模樣，這對我們來說是非常重要的事」。
此外王心凌、張韶涵、陳妍希、吳奇隆、言承旭、張鈞甯、陳喬恩、趙又廷、潘瑋柏、汪東城、辰亦儒、唐禹哲、王大陸、朱孝天、信（蘇見信）、王耀慶、蘇有朋、陳志朋、賴冠霖、陳立農、文淇、「IXFORM」劉冠佑等人也紛紛轉發支持。
中國網友也「熱心整理」已發「只有一個中國」的台灣藝人，目前至少已有30多人，同時點名多名未發文的藝人。
此外，藝人田馥甄因為沒有在微博發表「只有一個中國」，加上幾則在IG的限時動態，遭質疑有「支持台獨」之嫌，她的官方微博正遭中國網友出征。
《鏡週刊》報導，田馥甄2日於微博分享2張用餐照片，寫下「不用打腫臉，午睡醒來就是腫臉。充胖子的女紙，還是要來一張女星代言義大利麵好吃狀扳回一城。」
然中國網友表示，裴洛西雖是美國人，但父母都是義大利裔，認為田馥甄在這種時候吃義大利麵就是暗挺裴洛西。
新聞來源
- 多名台灣藝人表態「只有一個中國」 田馥甄被質疑台獨中國網友出征（中央社）
- 歐陽娜娜率先表態「只有一個中國」 楊丞琳、吳奇隆等台星跟進轉發輸誠（蘋果新聞網）
- 【裴洛西訪台】吃義大利麵也能被出征 田馥甄限動一句話小粉紅玻璃心碎滿地（鏡週刊）
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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與孤兒男孩納伊姆一同對抗童婚與兒童受暴事件
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在偶然接觸兒童論壇活動後，17歲的納伊姆在積極參與和計畫資助下，成為了孟加拉的兒童論壇領袖，致力在當地建立孩童不受暴力迫害的未來。
在孟加拉，販賣兒童、童婚、童工是種如同受詛咒般的存在，摧毀當地一代又一代的孩童。17歲的納伊姆（Nayeem）是一位受到資助的兒童論壇領袖，目前已經阻止37起童婚、協助2名性騷擾受害者、解救1件兒童販賣等兒童保護事件。
納伊姆在很小的時候就失去父母，因此納伊姆的童年是在無人照顧、疏於關注的情況下長大，這使他變成一個內向的男孩，害怕在公共場合說話，面對挑戰要有如此大的勇氣更是不容易。
「有一天，我看到幾個男孩在開會，他們討論的內容吸引了我。」納伊姆問了其中一個男孩，了解到他們是兒童論壇的成員，於是，他帶著好奇開始參加論壇活動，「我從來不知道兒童權利是什麼，參加完論壇課程後，我才驚覺原來自己就是童工和受虐孩童。」納伊姆激動地說。此後，他積極參加各種培訓，更近一步參加領導活動， 那個曾經在公共場合說話害羞的男孩開始教別人如何自信地說話。
透過兒童論壇的活動，納伊姆和他的夥伴對8所學校1300名孩童進行兒童安全、兒童法、兒童權利的培訓。納伊姆說：「改變總是伴隨許多挑戰，我有一個夢想，我希望建立一個孩童沒有暴力迫害的未來，我不怕困難，只要有人支持鼓勵我，這就是我能堅持更遠的力量。」
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