OPEC+決議9月每日增產10萬桶，有史以來最小增幅；聯合國批石油天然氣公司從俄烏戰爭中牟利

（中央社）聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天（當地時間3日）指控，石油及天然氣公司從烏克蘭戰爭引發的能源危機中賺取「超額」利潤，這是「不道德」之舉。

法新社報導，古特瑞斯發表一份聯合國報告，論及俄羅斯侵略烏克蘭造成的後果，並呼籲各國政府對石油及天然氣公司的收入徵稅。

古特瑞斯告訴記者：「石油及天然氣公司使用最窮苦民眾及社群進行工作，以巨大氣候成本為代價，從這次能源危機賺取創紀錄的利潤，這是不道德之舉。」

他表示：「我呼籲所有政府對這些超額利潤徵稅，並且運用這筆資金幫助最弱勢民眾度過艱難時刻。」

OPEC+決議每日增產10萬桶，有史以來最小增幅

石油輸出國家組織和結盟油國（OPEC+）今天決議微幅提高產量，此舉恐讓最近出訪沙烏地阿拉伯，尋求油國組織大幅增產，以抑制飆漲油價的美國總統拜登（Joe Biden）大失所望。

法新社報導，根據OPEC+部長視訊會議後發布的聲明，這個以沙烏地阿拉伯和俄羅斯為首的油國組織決議9月每日增產10萬桶，遠低於之前的增幅。

國際油價本週稍早下跌，但在傳出OPEC+決議小幅增產的消息後，倫敦布倫特原油價格重返每桶100美元上方。

美國外匯經紀商安達（OANDA）分析師莫雅（Edward Moya）告訴法新社：「這個OPEC+有史以來最小增產幅度，對於解決當前全球能源危機鮮有助益。」

「即使全球經濟加速減緩，油價似乎仍將維持在每桶100美元左右。拜登政府對此將感到不悅，對改善美國和沙烏地的關係將是一大挫敗。」

Exinity首席市場分析師Han Tan指出：「每日增產10萬桶是杯水車薪。拜登政府在想到對沙烏地阿拉伯示好，卻得到這樣的結果，恐怕會感到失望，至少這次是這樣。」

OPEC+去（2021）年開始每日增產約40萬桶，並逐月更新這項增產政策直到6月。OPEC+提高7月和8月每日產量近65萬桶。

美國汽油需求下降，國際油價大跌

美國庫存報告顯示國內汽油需求放緩，同時石油輸出國家組織和結盟油國（OPEC+）同意於9月微幅增產，國際油價今天大跌，紐約油價跌至2月初以來低點。

紐約商品交易所西德州中級原油9月交割價下跌3.76美元，來到每桶90.66美元。

倫敦北海布倫特原油10月交割價也下挫3.76美元，來到每桶96.78美元。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航