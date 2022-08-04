歐洲「斷氣」如何解？德國前總理施洛德：最簡單的方法就是啟動北溪二號管
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如何解決天然氣危機？德國前總理施洛德建議可啟用備受爭議的「北溪2號」管道，接受德媒採訪時，他說，這是「最簡單的解決方案」。他還透露上週與普亭舉行了會晤，施洛德表示，莫斯科願通過談判解決問題。
文：德國之聲中文網（路透社，法新社，德新社）
面對天然氣短缺問題，德國前總理施洛德（Gerhard Schröder）建議可以啟動北溪二號天然氣管道。本週三（8月3日），這位社民黨人士接受德國《明星》（Stern）週刊採訪時表示：「管道已完工。如果危機真的變得嚴重，還有這個管道，有了這兩條北溪管道，就不存在給德國工業和家用的供應難題了。」施洛德認為，面對可能出現的天然氣危機，北溪二號是 「最簡單的解決方案」。
施洛德是俄羅斯政府和俄總統普亭（Vladimir Putin）的長期商業夥伴。多年來，他同普亭以及俄羅斯能源巨頭的關係在德國國內外招致廣泛批評。施洛德參與了備受爭議的北溪一號和北溪二號管道項目，將俄羅斯天然氣繞過烏克蘭經由波羅的海直接輸往德國。
目前，北溪一號繼續營運；北溪二號管道項目亦已竣工，待批投入營運。在俄羅斯入侵烏克蘭後，德國叫停了北溪二號天然氣管道的審批程序。不過近日，來自呂根島的7名市長聯名提議使用有爭議的北溪二號。
施洛德表示：「如果不想用北溪二號，就得承擔後果。而德國也必定要承擔嚴重後果。」他補充說，任何用天然氣取暖的人都感受到了影響：「對坐在這裡的人來說，這不是什麼好事，不過有能力承受這個負擔。但是對許多一分錢掰成兩半花的窮人來說，這將會難以承受。如果發展到這個地步，在德國，人們會問，為什麼我們要放棄北溪二號管道的天然氣？」
北溪一號雖然繼續營運，但供應量大幅減少。7月末，俄羅斯天然氣工業股份公司表示，由於北溪一號其中一具渦輪機引擎發生「技術問題」，運往歐洲的天然氣供應量將再砍半，降至正常水準的20％。就在6月，俄羅斯方面以送至加拿大維修的渦輪機遲返為由，將這個管道天然氣供應量降至正常水準的40％，供應量僅有正常水準的20％，引發德國政府的憂慮。
德國嚴重依賴俄羅斯天然氣，俄烏戰爭爆發後，能源危機浮上檯面，德國能源政策也受到高度檢視與批評。德國政府曾指責克里姆林宮將能源作為一種「武器」。
由於歐洲許多依賴俄羅斯天然氣的國家，都是依靠德國作為中轉國獲得天然氣，如果北溪管道供氣有變數，整個歐洲都恐受影響。
施洛德指責，是西門子公司造成北溪一號供應量減少到20％。他說，西門子將北溪一號渦輪機引擎從加拿大運到德國魯爾區的米爾海姆：「為什麼被送到那裡而不是俄羅斯，我不明白。」
俄羅斯願意談判
這位德國前總理上週前往莫斯科，據他本人說，這次行程中他與俄羅斯能源巨頭進行了會晤，並且與俄羅斯總統普亭見了面，他說：「克里姆林宮沒有發布任何關於收緊天然氣供應的政治通告……這主要是一個技術和官僚主義問題。」
西門子稱可以隨時向俄羅斯交付渦輪機。德國總理蕭茲（Olaf Scholz）計劃本週三參觀位於魯爾區米爾海姆的西門子工廠。「西門子表示：「蕭茲將與西門子首席執行官布魯赫（Christian Bruch）共同查看渦輪機。」
與普亭見面之後，施洛德說，莫斯科願意通過談判解決問題。他提到土耳其最近在達成黑海恢復糧食出口協議發揮的作用：「也許事態可以慢慢向停火的方向發展。」他認為，這場戰爭是莫斯科政府的一個錯誤，被問及普亭是否認識到這是一個錯誤的時候，施洛德解釋說：「俄羅斯確實存在對被包圍的恐懼。不幸的是，他們的擔心是有一定道理的。」
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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台灣人偏好的威士忌風味？甜美風味是大宗，帶果香、蜜香風味威士忌男女皆愛
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台灣每人一年平均品飲2.3瓶威士忌。不過，隨著女性愛好者逐年增加、族群年輕化的全球趨勢，威士忌的喜好風向正默默地變化著，更同時影響著國際酒廠推出熱門酒品的未來計劃。TNL Research 關鍵議題研究中心針對普羅大眾進行了威士忌的品飲喜好調查。
每年近800億元規模的台灣酒類市場中，威士忌最是一大重點。然而，近年來品醇族群結構的變化，加上酒友們對風味的求新求變，不少品牌開始尋覓下一個令人沈醉的風味。未來台灣威士忌市場主流，將吹向哪種風味的酒品呢？TNL Research 關鍵議題研究中心針對普羅大眾進行了威士忌的品飲喜好調查。
根據蘇格蘭威士忌協會公佈的2021年國際出口市場表現報告，台灣這個僅2300萬總人口的市場，一年竟進口了將近新台幣85億元的蘇格蘭威士忌，在全球排名第三。若再加上日本、美國等其他產地的酒品，統計資料也顯示全年威士忌市場消費總金額約550億新台幣，台灣每人一年平均品飲2.3瓶威士忌。不過，隨著女性愛好者逐年增加、族群年輕化的全球趨勢，威士忌的喜好風向正默默地變化著，更同時影響著國際酒廠推出熱門酒品的未來計劃。
三分之一女性愛好者 有力影響威士忌市場風潮
根據TNL Research關鍵議題研究中心於7月11~12日，針對年齡分布於30歲以上ShareParty會員所進行的「威士忌品飲習慣調查」，分析376份有效回收問卷之後發現，40.9%受訪者有品飲威士忌的習慣，且男女比例已達逼近2：1之譜，顯見女性在威士忌同好族群中已成長至三分之一的比例，其風味喜好必將更具市場聲量。
然而，再進一步詢問關於威士忌風味的偏好，倒是能從中一窺在男女族群上的異同處。台灣民眾近年來普遍偏好風味較為甜美、順口易入喉的威士忌，而兼具有果香者獲得最多受訪者的喜愛（57.4％），其次則是帶有蜂蜜風味之酒品（36.3％）。至於較具獨特個性的煙燻風味，訪問後倒是出現了35.9％男性喜愛，但僅有14.5%女性能夠接受的明顯差異。
提到風味甜美的威士忌，深諳威士忌的酒友們，腦海中必然會浮現百富單一麥芽威士忌的名稱。百富的傳奇首席調酒師大衛史都華（David C. Stewart），運用將近60年的經驗和深厚的製酒工藝，讓標誌性的「香甜蜂蜜」風味在每一款百富威士忌中都有一致但又獨特的展現。而大衛史都華更令人讚賞不已的，是他於1980年代所發明的「過桶」（Cask Finish）工藝：先將威士忌置於傳統橡木桶中熟成若干年後，再移至另一種橡木桶進行第二次的熟成，而二次熟成的時間並非定數，全靠大衛史都華帶領團隊的耐心定期監控，直到風味達到標準之後方才進行裝瓶。40年來運用「過桶」工藝，百富將酒廠經典的蜂蜜、香草基調，變幻出多樣的迷人風貌，因而廣受全球消費者歡迎。
私聊聚會 最是品飲威士忌的好時機
關於最適合享飲威士忌的生活情境，則有近七成（68.8％）受訪者鍾意於私人會所或家庭聚餐時，與三五好友共享黃金酒液，其次還有「商務應酬場合」（35.9%）及「餐廳等公開場合聚會」（35.6%）成為品飲威士忌的常見場景；也有超過三成（32.8%）受訪者鍾愛與另一伴在家中親密啜飲。
若要在私聚餐會上品飲明顯具有果香風味的威士忌，百富12年雙桶DoubleWood是威士忌愛好者的首選之一。百富首席調酒師大衛史都華精選首次裝桶之Oloroso雪莉桶，陳放9個月過桶的百富12年雙桶單一麥芽威士忌，從1993年販售迄今已近30年，為百富的最經典酒款。此外，百富酒廠歷史上推出的第二種過桶酒款：百富21年波特酒桶PortWood威士忌，經長時間窖藏熟成，醞釀極具深度的風味，是百富獲得首獎最多，也是首席調酒師大衛史都華個人最愛的酒款之一。
首創過桶工藝 讓百富威士忌在甜美蜂蜜風味上 更增添多變的層次
最後，綜合分析威士忌市場的主流風味，果香、蜂蜜、煙燻和花香是台灣民眾鍾愛的四大風味。然而，想要品飲這四種風味，藉由百富首創的過桶工藝，體驗品牌經典的香甜蜂蜜風味之餘，如果想要體驗熱帶水果的果香，就可選擇百富14年加勒比海蘭姆桶單一麥芽威士忌。過桶加勒比海蘭姆酒桶（Rum）的金黃酒液，先帶來熱帶水果、熱帶香料及太妃糖的香氣，再引出香草、橡木桶甜味，口感濃厚圓潤，餘韻柔和且綿長。若是喜歡煙燻泥煤風味，百富故事系列14年泥煤週威士忌是個很好的選擇，溫和的煙燻泥煤融合著細緻奶油蜂蜜氣息與淡雅花香調，品飲時還能感受到些微的柑橘和橡木氣息，猶如天鵝絲絨般的滑順飽滿口感，加上引出水果香氣的尾韻層次變化，怎會不讓人念念難忘。
近來領先全球、在台首發上市的百富16年法國皮諾甜酒桶單一麥芽威士忌，是百富首席調酒師大衛史都華的最新傑作，先在美國橡木桶陳年16年，再經由法國皮諾甜酒桶二次熟成，讓百富的蜂蜜甜香層疊出更多層次感，不僅讓品飲者能嗅聞到美妙平衡的蓮花與天竺葵花香，更有蜂蜜基調和細緻蜜餞、嫩薑辛香，加上清爽順口的尾韻，豐富感受、很是令人著迷。
一心一藝，百富持續以「過桶工藝」在標誌性的香甜蜂蜜風味之上，尋找新的可能。相信只要曾感受過桶工藝的魔幻般奧妙，肯定會為台灣日益增長的威士忌愛好者族群，開拓出更為寬廣多元的嗅味覺體驗疆域。
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