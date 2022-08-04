歐洲「斷氣」如何解？德國前總理施洛德：最簡單的方法就是啟動北溪二號管

文：德國之聲中文網（路透社，法新社，德新社）

面對天然氣短缺問題，德國前總理施洛德（Gerhard Schröder）建議可以啟動北溪二號天然氣管道。本週三（8月3日），這位社民黨人士接受德國《明星》（Stern）週刊採訪時表示：「管道已完工。如果危機真的變得嚴重，還有這個管道，有了這兩條北溪管道，就不存在給德國工業和家用的供應難題了。」施洛德認為，面對可能出現的天然氣危機，北溪二號是 「最簡單的解決方案」。

施洛德是俄羅斯政府和俄總統普亭（Vladimir Putin）的長期商業夥伴。多年來，他同普亭以及俄羅斯能源巨頭的關係在德國國內外招致廣泛批評。施洛德參與了備受爭議的北溪一號和北溪二號管道項目，將俄羅斯天然氣繞過烏克蘭經由波羅的海直接輸往德國。

目前，北溪一號繼續營運；北溪二號管道項目亦已竣工，待批投入營運。在俄羅斯入侵烏克蘭後，德國叫停了北溪二號天然氣管道的審批程序。不過近日，來自呂根島的7名市長聯名提議使用有爭議的北溪二號。

施洛德表示：「如果不想用北溪二號，就得承擔後果。而德國也必定要承擔嚴重後果。」他補充說，任何用天然氣取暖的人都感受到了影響：「對坐在這裡的人來說，這不是什麼好事，不過有能力承受這個負擔。但是對許多一分錢掰成兩半花的窮人來說，這將會難以承受。如果發展到這個地步，在德國，人們會問，為什麼我們要放棄北溪二號管道的天然氣？」

北溪一號雖然繼續營運，但供應量大幅減少。7月末，俄羅斯天然氣工業股份公司表示，由於北溪一號其中一具渦輪機引擎發生「技術問題」，運往歐洲的天然氣供應量將再砍半，降至正常水準的20％。就在6月，俄羅斯方面以送至加拿大維修的渦輪機遲返為由，將這個管道天然氣供應量降至正常水準的40％，供應量僅有正常水準的20％，引發德國政府的憂慮。

德國嚴重依賴俄羅斯天然氣，俄烏戰爭爆發後，能源危機浮上檯面，德國能源政策也受到高度檢視與批評。德國政府曾指責克里姆林宮將能源作為一種「武器」。

由於歐洲許多依賴俄羅斯天然氣的國家，都是依靠德國作為中轉國獲得天然氣，如果北溪管道供氣有變數，整個歐洲都恐受影響。

施洛德指責，是西門子公司造成北溪一號供應量減少到20％。他說，西門子將北溪一號渦輪機引擎從加拿大運到德國魯爾區的米爾海姆：「為什麼被送到那裡而不是俄羅斯，我不明白。」

俄羅斯願意談判

這位德國前總理上週前往莫斯科，據他本人說，這次行程中他與俄羅斯能源巨頭進行了會晤，並且與俄羅斯總統普亭見了面，他說：「克里姆林宮沒有發布任何關於收緊天然氣供應的政治通告……這主要是一個技術和官僚主義問題。」

西門子稱可以隨時向俄羅斯交付渦輪機。德國總理蕭茲（Olaf Scholz）計劃本週三參觀位於魯爾區米爾海姆的西門子工廠。「西門子表示：「蕭茲將與西門子首席執行官布魯赫（Christian Bruch）共同查看渦輪機。」

與普亭見面之後，施洛德說，莫斯科願意通過談判解決問題。他提到土耳其最近在達成黑海恢復糧食出口協議發揮的作用：「也許事態可以慢慢向停火的方向發展。」他認為，這場戰爭是莫斯科政府的一個錯誤，被問及普亭是否認識到這是一個錯誤的時候，施洛德解釋說：「俄羅斯確實存在對被包圍的恐懼。不幸的是，他們的擔心是有一定道理的。」

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航