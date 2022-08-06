通勤族須知：從捷運選位，檢測你遇到隨機攻擊事件時的「活命指數」
我們想讓你知道的是
在台灣相對安全的環境下，現代人幾乎完全失去了警覺性，而警覺性是在危難情境下活命最重要的關鍵。目前國內的案件都比較傾向精神異常，而非有專業背景組織性的犯罪者，所以只要開啟「情境覺察」能力，排除七成以上都在滑手機的乘客，要分辨出這些異常人士，其實並不難。
搭乘大眾運輸工具，是都市人生活不可或缺的一部分，而捷運，更是雙北居民南來北往，依賴度超高的移動工具，因此旅運量年年升高！然而，搭乘像捷運這樣封閉式空間的載具，人身安全，就是每一個人都必須顧慮的事。特別在2014年發生了「捷運隨機殺人事件」後，捷運安全受到重視，自此之後，時常可以看到保全、甚至是警察，在捷運站或車廂內巡邏。但靠人不如靠己，自己就是最好的保護，此篇文章，要幫助各位，從選擇捷運座位開始，來檢測你的活命指數，以及分享相關保命存活的指南。
首先，看上面這張照片，是一張從捷運車廂門口拍攝的照片。上了捷運後，你直覺會選哪一個座位？三秒倒數：3、2、1，選好了嗎？
好，公佈答案，活命的機率從大到小：2 ＞3＞1＞5＞4。你還活著嗎？
接下來，筆者會一一為每個選項，一樣依照活命的機率從大到小做說明。
位置2：存活率90%。首先給大家一個概念，「永遠要假設危害會從四面八方而來」，而人的可視範圍，如果不包含轉頭，大概120-140度，因此要盡量利用地形地物去降低守備範圍。位置 2 利用門、以及半透明的擋板，形成270度的保護，因此人剩下90度的守備範圍，這大概是除了駕駛室外，最好的守備位置。另外，站姿可以保持移動的靈活度，遇到狀況，不論要戰要逃，都可以即時反應，再搭配「梅克爾手勢」，最佳警戒姿勢，完美。（更多警戒姿勢詳情請見〈你閃得過Will Smith的那一巴掌嗎？從「奧斯卡搧巴掌事件」論自我防衛的重要性〉 ）
位置3：存活機率85%。由車廂廂體和擋板形成同樣270度的保護，但因為坐姿相對於站姿，沒那麼靈活（而且容易睡著），所以必須更提高警覺，不過以座位來說，算是上乘之選！但如果要說保護面向最廣的車位，就屬頭尾兩個車廂、最靠近駕駛艙的位置了，三面保護，只需要防守一面，但另一方面來說，這兩個位置的機動性最小，遇敵無法逃脫，反而容易坐困圍城，因此見仁見智。
位置1：存活機率70%。這個位置在一進車廂的握杆處，四面毫無遮擋，但同時又是活動度最高的，遇事可從各方向逃脫，如果情境覺察能力好的話，存活度是很高的。建議如果站在這兒，最好面向車廂門口，掌握人流出入的狀況。
位置5：存活機率50%。這個位置雖然同樣由車廂廂體和擋板形成270度的保護，但靠近出入口，容易成為歹徒一進入時攻擊的對象，加上大多數的乘客不是低頭滑手機，就是打瞌睡，情境覺察能力非常低，是否有機會躲過危害，只能說一半一半了。
位置4：存活機率0%。這個位置基本上可以算是毫無遮蔽，不要說容易被攻擊了，只要在打瞌睡，可以說根本是待宰羔羊，被偷被搶毫無招架之力，是最不建議的座位及乘車行為。
最後，為各位做個歸納，要提高在捷運上遇到無差別攻擊存活的機率，必須注意以下事項：
- 挑選遮蔽範圍最多的位置；
- 保持身體的靈活度（站姿＞坐姿＞低頭滑手機＞打瞌睡），如果要滑手機，那也一定要抬頭挺胸滑，用餘光觀察周圍環境；
- 保持情境覺察。掌握進出車廂的人流動態，以及車廂內其他人的狀況；
- 如果真的遇到無差別攻擊，把握「逃、躲、戰」的原則，並在確實脫離危險後，即時通報站務人員，或報警求救。（更多「逃、躲、戰」的原則請見〈遇到大規模隨機攻擊事件時的行動應變方案〉）
另外，維安特勤專家指出，在這種封閉的管狀空間，本就有一定的危險性。除了兇手造成的殺傷力外，更多時候是人員互相推擠及踩踏，反而造成更嚴重的死傷。在台灣相對安全的環境下，現代人幾乎完全失去了警覺性，而警覺性是在危難情境下活命最重要的關鍵。目前國內的案件都比較傾向精神異常，而非有專業背景組織性的犯罪者，所以只要開啟「情境覺察」能力，排除七成以上都在滑手機的乘客，要分辨出這些異常人士，其實並不難。
筆者祝福大家每一天都快快樂樂出門，平平安安回家。手機要滑、安全也要顧，擁有安全無虞的通勤人生。
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
Tags：
BMW i智慧電能生活圈， 給你最便利與智慧的未來生活
我們想讓你知道的是
「電動車」毫無疑問的成為當前汽車市場最夯的話題與名詞，無論豪華抑或平價汽車品牌皆推出代表各自電動世代的最新電動車款。身為全球豪華汽車品牌領導者BMW，如何再次於此嶄新的電動世代再次領先？【BMW i 智慧電能生活圈】，是BMW端出的秘密武器。
接軌嶄新的電動世代，BMW直接為用車者描繪最便利的生活願景，名為「BMW i智慧電能生活圈」，從用車者的使用情境思考，無論是家中、工作場域、外出旅途與目的地等，都是「BMW i智慧電能生活圈」中相當重要的電量補充站點，規劃的多種電量補充方式包含【BMW家用充電】、【BMW目的地充電】、【BMW i高速充電站】等，讓車主可以輕鬆擁抱BMW電動車所帶來的嶄新電動生活。
【BMW家用充電】
就像許多人使用手機的習慣，回到家開始充電，每次出門前都是滿滿的電力。將BMW Wallbox壁掛式交流充電座安裝於家中車庫或車位註一，車輛停妥後插上充電槍，人回到家中休息充電時車輛同時也在充電，還可利用智慧型手機應用程式(My BMW App)進行充電相關設定。隔日出門前車輛已經備滿電力，以iX xDrive50為例，代表每天出門都有最高630km續航里程註二供使用，可滿足絕大多數的用車里程需求。
【BMW目的地充電】
若前一天晚上忘了充電，或是有著不同於平常通勤的路程安排，也無需擔心，此時可充分利用目的地充電裝置來補充續航里程。早從2014年開始，BMW總代理汎德便在台灣建置超過百座的公用交流充電座，像是公用停車場、飯店、經銷商展示中心都有；不僅如此，2022年開始總代理汎德更啟動經銷商與外部場域合作建置目的地交流充電站，再加上現有的公用交流充電座，迄今全台已有超過兩千座BMW電動車可使用的交流電充電座，只要透過「My BMW App」或「BMW充電App」就可以查詢充電站點資訊，大幅增加外出時的用車便利與行程規劃彈性。
【BMW i高速充電站】
若有著長里程的旅程規劃，或是行程間需要快速的補充電力，此時就可以充分利用BMW i高速充電站來進行電力補充。2022年底前BMW規劃將在全台經銷商建置14座BMW i高速充電站，最大充電功率高達350kW。以iX xDrive50為例，最快6分鐘就可以補充100公里的續航里程，一點也不用擔心旅程因此中斷、壞了出遊興致。
要如何知道BMW i高速充電站的位置？只要透過車主專屬的「BMW充電App」就可以查詢完整的充電站資訊、掃描QR Code便可以快速啟動充電，並綁定信用卡付款。便利的數位化充電服務，清楚展現BMW積極開拓BMW i智慧電能生活圈的企圖心。
超高速充電效能
除了三種不同的電能補充方式，車輛本身更需要擁有高速的充電能力。以當前BMW旗下最熱銷的iX豪華純電旗艦休旅車款而言，導入了第五代eDrive電能科技，以能量密度更高的新世代鋰電池模組，加上最高可達200kW的充電功率註三，最快10分鐘就可以補充150km續航里程註二，大幅縮減充電所需時間，便利性不言而喻。
BMW i智慧電能生活圈從實用性思考 有效破除里程焦慮
在電動車百家爭鳴之際，有別於其他品牌僅強調電動車本身技術，BMW不僅以先進科技作為基礎，更從用車者的角度與生活習慣思考，以三種電量補充方式再加上超高速的車輛充電效能，不論是在家中安裝交流充電座每天為車輛充電, 外出時的目的地充電, 以及長途旅行時藉由BMW i高速充電站在最短的時間內補充最多的電量，相信對於車主而言，大幅降低里程焦慮，取而代之的是更便利、更經濟的用車成本，當然，BMW招牌的駕馭樂趣，仍然在旗下電動車款上完美體現。
註一：需專人到府評估安裝可行性
註二：WLTP測試規範下所測得之數據
註三：BMW iX xDrive50車款。
註四: 詳細銷售辦法請洽BMW i指定授權經銷商