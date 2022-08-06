通勤族須知：從捷運選位，檢測你遇到隨機攻擊事件時的「活命指數」

文：PJ（Mr. LiVingRoom）

搭乘大眾運輸工具，是都市人生活不可或缺的一部分，而捷運，更是雙北居民南來北往，依賴度超高的移動工具，因此旅運量年年升高！然而，搭乘像捷運這樣封閉式空間的載具，人身安全，就是每一個人都必須顧慮的事。特別在2014年發生了「捷運隨機殺人事件」後，捷運安全受到重視，自此之後，時常可以看到保全、甚至是警察，在捷運站或車廂內巡邏。但靠人不如靠己，自己就是最好的保護，此篇文章，要幫助各位，從選擇捷運座位開始，來檢測你的活命指數，以及分享相關保命存活的指南。

Photo Credit: 本文作者提供

首先，看上面這張照片，是一張從捷運車廂門口拍攝的照片。上了捷運後，你直覺會選哪一個座位？三秒倒數：3、2、1，選好了嗎？

好，公佈答案，活命的機率從大到小：2 ＞3＞1＞5＞4。你還活著嗎？

接下來，筆者會一一為每個選項，一樣依照活命的機率從大到小做說明。

位置2：存活率90%。首先給大家一個概念，「永遠要假設危害會從四面八方而來」，而人的可視範圍，如果不包含轉頭，大概120-140度，因此要盡量利用地形地物去降低守備範圍。位置 2 利用門、以及半透明的擋板，形成270度的保護，因此人剩下90度的守備範圍，這大概是除了駕駛室外，最好的守備位置。另外，站姿可以保持移動的靈活度，遇到狀況，不論要戰要逃，都可以即時反應，再搭配「梅克爾手勢」，最佳警戒姿勢，完美。（更多警戒姿勢詳情請見〈你閃得過Will Smith的那一巴掌嗎？從「奧斯卡搧巴掌事件」論自我防衛的重要性〉 ）

位置3：存活機率85%。由車廂廂體和擋板形成同樣270度的保護，但因為坐姿相對於站姿，沒那麼靈活（而且容易睡著），所以必須更提高警覺，不過以座位來說，算是上乘之選！但如果要說保護面向最廣的車位，就屬頭尾兩個車廂、最靠近駕駛艙的位置了，三面保護，只需要防守一面，但另一方面來說，這兩個位置的機動性最小，遇敵無法逃脫，反而容易坐困圍城，因此見仁見智。

位置1：存活機率70%。這個位置在一進車廂的握杆處，四面毫無遮擋，但同時又是活動度最高的，遇事可從各方向逃脫，如果情境覺察能力好的話，存活度是很高的。建議如果站在這兒，最好面向車廂門口，掌握人流出入的狀況。

位置5：存活機率50%。這個位置雖然同樣由車廂廂體和擋板形成270度的保護，但靠近出入口，容易成為歹徒一進入時攻擊的對象，加上大多數的乘客不是低頭滑手機，就是打瞌睡，情境覺察能力非常低，是否有機會躲過危害，只能說一半一半了。

位置4：存活機率0%。這個位置基本上可以算是毫無遮蔽，不要說容易被攻擊了，只要在打瞌睡，可以說根本是待宰羔羊，被偷被搶毫無招架之力，是最不建議的座位及乘車行為。

最後，為各位做個歸納，要提高在捷運上遇到無差別攻擊存活的機率，必須注意以下事項：

挑選遮蔽範圍最多的位置； 保持身體的靈活度（站姿＞坐姿＞低頭滑手機＞打瞌睡），如果要滑手機，那也一定要抬頭挺胸滑，用餘光觀察周圍環境； 保持情境覺察。掌握進出車廂的人流動態，以及車廂內其他人的狀況； 如果真的遇到無差別攻擊，把握「逃、躲、戰」的原則，並在確實脫離危險後，即時通報站務人員，或報警求救。（更多「逃、躲、戰」的原則請見〈遇到大規模隨機攻擊事件時的行動應變方案〉）

另外，維安特勤專家指出，在這種封閉的管狀空間，本就有一定的危險性。除了兇手造成的殺傷力外，更多時候是人員互相推擠及踩踏，反而造成更嚴重的死傷。在台灣相對安全的環境下，現代人幾乎完全失去了警覺性，而警覺性是在危難情境下活命最重要的關鍵。目前國內的案件都比較傾向精神異常，而非有專業背景組織性的犯罪者，所以只要開啟「情境覺察」能力，排除七成以上都在滑手機的乘客，要分辨出這些異常人士，其實並不難。

筆者祝福大家每一天都快快樂樂出門，平平安安回家。手機要滑、安全也要顧，擁有安全無虞的通勤人生。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航