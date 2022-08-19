左丘明花了三十年留下永垂青冊的《左氏春秋傳》，是中國歷史上無法估量的寶藏

我們想讓你知道的是
左丘明用盡了一切的方法，如何去克服雙眼完全是一片漆黑世界的無助及恐懼不安，我相信家人也扮演著極重要的角色，再加上他愈挫愈勇的毅力，終於他再度用了十一年的時間完成了另外一部鉅著《國語》。
左丘明是影響後代歷史學家極為重要的大家，他的年代是屬於春秋戰國時期，左丘其實在當時是屬於一個地方的名字，就好像台灣的台北之類。在魯國有一位名字單字的學者叫做明，這位叫做明的歷史學家他的祖先世世代代傳統上都是擔任魯國的歷史官員，而且和孔子有一定關聯性的關係，得天獨厚的左丘明因為家族的工作環境關係，他比任何人都有機會自幼便閱讀了大量和歷史相關記載，以及鄰近各諸侯國一切和歷史有關的資料，他所讀的都是第一手的素材，這便造就了他日後成為一代歷史宗師地位很重要的來源。
左丘明為什麼會有這個名稱的由來，主要是因為左丘明後來苦讀研究歷史，最終成為家喻戶曉的人物，因此，連帶他所處的地方也跟著有名望起來，原因是左丘地方出了一位《左氏春秋傳》的作者，因此後人都管他叫左丘明。《左氏春秋傳》在中國歷史上擁有極重要的地位，是因為這部著作是花了左丘明整整三十年的時間所編著而成的編年史，也是中國有歷史以來最詳細的第一部編年史，這其中的內容整整有二百四十六年的完整紀錄。
左丘明的偉大在於他畢生用了整整三十年的光陰，宵衣旰食地以夜繼日，整天都在文字堆裡追接不已，對於飲食和睡眠早就置之度外，如此三十年下來，雖然完成了《左氏春秋傳》的大作，但也因為經年累月地缺乏營養、傷神用腦，導致兩隻眼睛完全看不到，在這之後左丘明便成了一位名副其實的瞽者。他的眼睛徹底地失明了，這對於時刻都要使用眼睛才能工作的他而言，幾乎是晴天霹靂、痛不欲生，雖然他及家人都懷著悲痛欲絕的心境，但這也不過是極短暫的時間。
支持左丘明殘而不廢的力量來源，除了自己本身把著作歷史資料和記錄視為比自己的生命和健康還重要，這是極重要的關鍵。接著，左丘明用盡了一切的方法，如何去克服雙眼完全是一片漆黑世界的無助及恐懼不安，我相信家人也扮演著極重要的角色，再加上他愈挫愈勇的毅力，終於他再度用了十一年的時間完成了另外一部鉅著《國語》。這裡面所記載的歷史寫盡了當時歷史上很重要的八個諸侯國，這八個主要的國家是——周、魯、齊、晉、鄭、楚、吳、越，在整整將近六百年之中，所有一切各國特別的風俗民情、飲食宴客，君主與朝臣之間種種的應對……其中也穿插著不少的寓言故事和重要的歷史記載。
很可惜的是，這一位影響中國上下五千年的一代史學家，在經歷的一生當中，為了造史可謂費心竭慮、刨心刳肚，不僅僅是用嘔心瀝血可以形容，做學問的人都知道，光是要找一份資料，有時候就要經歷無數的流程，即便是在現代雲端的科技年代，有些資訊的取得也奇缺無比，更何況是左丘明所處的年代，約莫是在孔子同樣相去不遠春秋時代的歷史官員，如果設身處地去思考他的祖先經歷的歷史，充滿了君權相鬥、互相弒殺的局面，從左丘明的上輩開始到左丘明為止，從未停歇過。
但是又莫可奈何，從周朝的天子不斷地為了擴充版圖取得縱橫天下的大志，從未停止過討伐這件事情，左丘明的祖先在動亂之中攜家帶眷遷移到了魯國，後代子孫都是世襲前人的緣故，左丘明的父親也是魯國的太史官，後來左丘明也承襲了父親的職務。
左丘明自幼聰明過人，過目知曉，再加上家學淵源，父親庭訓雕琢的原故，沒有太久的時間，家中所有一切天文曆算、歷史地理等等……所藏古書冊悉數了然於胸，因此他的學識早就超越了自己的父親，隨著年紀的漸長，父親後繼有人，左丘明順理成章地接任了魯國的史官。由於左丘明除了受家學淵源的影響，再加上自己奮力不懈地博覽五車，因此非常受到當朝及朝野一切君臣的擁戴，左丘明除了學識淵博之外，人品更是極為崇高，所以魯國的諸侯對他極為敬重，在當時幾乎所有重要的政治議題都會找他諮商。
魯定公當年為了要任命孔丘之事，還特地私下問過左丘明對孔子的看法，左丘明本身對孔子一向推崇，自然會在魯定公面前講出自己的觀點及個人的立場，也舉說了不少例子化解魯定公對孔子的顧忌，可見左丘明的智慧在當時是很受君主的肯定和推崇，也因為此故，孔子對左丘明更是尊崇有加，逢人便伸起大拇指讚嘆，左丘明是位真正的君子。
在當時魯國之可以獨領風騷，保存有最完整的禮樂，一切的典章制度能夠如此地完備，這都是因為魯國擁有如左丘明和孔子一般之飛鴻羽翼、左輔右弼，姑且不論日後的孔子他的政治生涯和遭遇如何， 但不能否認這是社稷之福。如果沒有後來的孔子回到魯國，便沒有制作《春秋》這件大事，而左丘明也為魯國留下了永垂青冊的《左傳》，這對於整個中國歷史上而言是無法估量的寶藏。
本文經作者授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep5：疫情、天災、戰火引爆全球緊急特況，兒童救援行動迫在眉睫
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》Ep5關注世界各地發生的緊急特況：有經歷多重災禍、面臨人道危機的阿富汗，也關注因新冠疫情而陷入困難的臺灣弱勢家庭，帶大家共同了解兒童脆弱性與救援行動的必要性。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第五集，以實體活動形式於7月26日下午在台北文創大樓舉行。本集內容帶領觀眾一窺國內外「緊急特況」的現在進行式，搶救面臨天災、內戰、乾旱、飢荒、意外等的家庭與兒童。無論是在阿富汗、還是孕育你我生長的臺灣，世界展望會都以實際行動協助兒童的生命再次豐盛，也邀請各界攜手同行，伸手救援所有需要協助的人們。
「許多兒童都在苦苦掙扎求生存，他們也在失去機會。」
──阿富汗世界展望會會長 阿孫莎．查理絲
戰爭、氣候、地震引爆人道危機，阿富汗救援行動刻不容緩
今年6月22日，阿富汗經歷當地20年來最嚴重的強震，高達規模6.1的震度造成無數民宅倒塌、上千人死亡，許多民眾因此流離失所。過去《國際大風吹｜行動講堂》也曾提到，阿富汗本已存在武裝衝突與乾旱成災所造成的人道危機，如今這般大規模的震災更是讓國內民生情況雪上加霜。根據日經亞洲估計，阿富汗約有全國人口總數的三分之二人正在挨餓，飢餓人口數字高達2280萬。
除了飢餓，阿富汗2021年8月政權轉移後，隨後的經濟崩潰造成50萬個工作機會消失，也衍生更多危機，不只將近一半的阿富汗人缺乏糧食、健康設施、安全飲用水等基礎生活物資，也失去受教育的權利與工作機會，而政府當局對女性的諸多限制，更使無數女孩落入失學或童婚的危機。這不但重創阿富汗的經濟，更影響到數萬家庭生計，許多兒童也失去擁抱希望與夢想的機會。
在阿富汗的事工現場，疫情、通膨、政權更迭、武裝衝突……種種原因都讓脆弱家庭的情況更加危急，日漸艱難的生活讓越來越多過度消瘦、營養不良的孩童被送到救護機構。聯合國統計報告也指出，今年有超過100萬名阿富汗兒童面臨嚴重營養不良，幾乎是2018年的兩倍，甚至因為營養不良或健康設施的缺乏，在2022年一月造成13700名嬰兒夭折、27名孕婦死亡。接連不斷的天災人禍讓阿富汗的人道危機逐漸失控，迫切需要你我的援助。
緊急特況不只影響當下，更可能成為一生的遺憾
無論天災還是人禍，只要孩子受到疫情、天災、武裝衝突或氣候變遷等的影響而急需救援，就是世界展望會致力搶救的「緊急特況」。緊急特況之所以緊急，不只是災難本身帶來的苦難令人不忍，更因為兒童尚未發展健全的身心往往難以承受。我們可以量化因飢餓、天災、戰爭而受災的兒童人數，但貧困受迫造成孩子心靈世界崩塌的傷害，是永遠無法被度量與彌補的。
根據兒童發展研究協會（Society for Research in Child Development）的調查，單是因為洪水、颶風、乾旱、熱浪等自然災害而受苦的兒童，每年就高達1.75億，聯合國難民署近期統計也指出，全球因戰亂、天災流離失所人口，已達歷史新高的1億人。我們應該都同意，無論外在環境變化多麼劇烈，每個孩子都有免於恐懼、安穩成長的權利，或許生活安穩的我們很難體會統計數字之下代表的苦難，但它提醒我們更應該主動了解、伸出援手。
面對阿富汗多種因素構成的緊急特況，世界展望會除了發揮深耕阿富汗20多年的事工影響力，與聯合國糧食署合作從事緊急物資救援，也設立長期陪伴機構「街童中心」，為孩子們保留一片純真天地，可以盡情遊戲、學習，獲得心理及情緒上的支持。儘管離開後仍要面對殘酷的現實，但街童中心讓他們至少還能擁抱希望與夢想。
撐起孩子的未來：搶救疫情之下陷入生活危機的弱勢家庭
除了阿富汗，新冠疫情及俄烏戰爭造成國際原物料及糧食供應的緊縮，經濟、社會的劇烈衝擊是全球性的。回首觀察臺灣幾年間通貨膨脹的變化，根據行政院主計處統計，臺灣近三個月的消費者物價指數年增率（通膨率）已經超過3%，也讓弱勢家庭收入銳減、甚至發生斷炊的危機，這不只是多年來最糟糕的狀況，國內尋求家庭急難救助的需求也相較過去增加五倍之多，有約3200戶台灣世界展望會服務的特況家庭面臨物資、經濟等面向的迫切需求。
像是在台灣東部部落小鎮的小謙一家人，從父親阿宏五年前經歷職災，失去工作搬回部落後，就成為了世界展望會關心的特況家庭。當時為了「把孩子們帶大」的這個目標，爸爸阿宏依靠僅存的一隻手，在世界展望會的協助下搭建雞舍，依靠賣雞蛋、為觀光農場等店家代養雛雞的生意支撐著一家七口的生計來源。不過新冠疫情期間，因應部落自主防疫減少人流，代養雛雞的訂單銳減，再加上到外地送貨的染疫風險，讓小謙家一度陷入經濟困境。
面對這些因職災、疫情而生活困頓的弱勢家庭，世界展望會在第一時間張開雙臂提供扶助，撐起這些特況需求，不但安排社工員週期性的訪視給予關懷，評估特況家庭需求以提供相對應的物資扶助，例如白米、助學金等；也協助安排課後照顧、營養補充等社會資源連結，並協助阿宏修建雞舍、增進養殖技術。小謙也在世界展望會的陪伴之下日益茁壯，這讓阿宏找到迎向未來的希望，在某一次拜訪時，阿宏笑著對社工說：「全家人一起平安生活，又有展望會和許多人關心我們，就是福氣。」
讓孩子再次盼望明天，擁抱夢想
如今，全球已經漸漸走出新冠疫情的陰霾，變動之中蘊藏的是重新開始的機會，無論是後疫情的新生活模式、還是世界經濟格局變化，人們都在找尋更加美好的明天。相較於衝突不斷的阿富汗或其他國家，社會相對穩定的我們更是幸運，許多國內的特況家庭也在世界展望會的陪伴之下日益茁壯，全家人攜手相伴一步步落實對美好未來的想像。無論是千里之外還是臺灣這塊土地上的孩子，都應當擁有成長、盼望未來，以及發展自己夢想的機會，這是世界展望會致力事工服務的初衷，也是希望透過特況救援獻給世界的祈禱與祝福。
立即伸出援手，搶救面臨人道危機的兒童！飢餓三十救援專線：（02）8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。