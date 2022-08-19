左丘明花了三十年留下永垂青冊的《左氏春秋傳》，是中國歷史上無法估量的寶藏

左丘明是影響後代歷史學家極為重要的大家，他的年代是屬於春秋戰國時期，左丘其實在當時是屬於一個地方的名字，就好像台灣的台北之類。在魯國有一位名字單字的學者叫做明，這位叫做明的歷史學家他的祖先世世代代傳統上都是擔任魯國的歷史官員，而且和孔子有一定關聯性的關係，得天獨厚的左丘明因為家族的工作環境關係，他比任何人都有機會自幼便閱讀了大量和歷史相關記載，以及鄰近各諸侯國一切和歷史有關的資料，他所讀的都是第一手的素材，這便造就了他日後成為一代歷史宗師地位很重要的來源。

左丘明為什麼會有這個名稱的由來，主要是因為左丘明後來苦讀研究歷史，最終成為家喻戶曉的人物，因此，連帶他所處的地方也跟著有名望起來，原因是左丘地方出了一位《左氏春秋傳》的作者，因此後人都管他叫左丘明。《左氏春秋傳》在中國歷史上擁有極重要的地位，是因為這部著作是花了左丘明整整三十年的時間所編著而成的編年史，也是中國有歷史以來最詳細的第一部編年史，這其中的內容整整有二百四十六年的完整紀錄。

左丘明的偉大在於他畢生用了整整三十年的光陰，宵衣旰食地以夜繼日，整天都在文字堆裡追接不已，對於飲食和睡眠早就置之度外，如此三十年下來，雖然完成了《左氏春秋傳》的大作，但也因為經年累月地缺乏營養、傷神用腦，導致兩隻眼睛完全看不到，在這之後左丘明便成了一位名副其實的瞽者。他的眼睛徹底地失明了，這對於時刻都要使用眼睛才能工作的他而言，幾乎是晴天霹靂、痛不欲生，雖然他及家人都懷著悲痛欲絕的心境，但這也不過是極短暫的時間。

支持左丘明殘而不廢的力量來源，除了自己本身把著作歷史資料和記錄視為比自己的生命和健康還重要，這是極重要的關鍵。接著，左丘明用盡了一切的方法，如何去克服雙眼完全是一片漆黑世界的無助及恐懼不安，我相信家人也扮演著極重要的角色，再加上他愈挫愈勇的毅力，終於他再度用了十一年的時間完成了另外一部鉅著《國語》。這裡面所記載的歷史寫盡了當時歷史上很重要的八個諸侯國，這八個主要的國家是——周、魯、齊、晉、鄭、楚、吳、越，在整整將近六百年之中，所有一切各國特別的風俗民情、飲食宴客，君主與朝臣之間種種的應對……其中也穿插著不少的寓言故事和重要的歷史記載。

很可惜的是，這一位影響中國上下五千年的一代史學家，在經歷的一生當中，為了造史可謂費心竭慮、刨心刳肚，不僅僅是用嘔心瀝血可以形容，做學問的人都知道，光是要找一份資料，有時候就要經歷無數的流程，即便是在現代雲端的科技年代，有些資訊的取得也奇缺無比，更何況是左丘明所處的年代，約莫是在孔子同樣相去不遠春秋時代的歷史官員，如果設身處地去思考他的祖先經歷的歷史，充滿了君權相鬥、互相弒殺的局面，從左丘明的上輩開始到左丘明為止，從未停歇過。

但是又莫可奈何，從周朝的天子不斷地為了擴充版圖取得縱橫天下的大志，從未停止過討伐這件事情，左丘明的祖先在動亂之中攜家帶眷遷移到了魯國，後代子孫都是世襲前人的緣故，左丘明的父親也是魯國的太史官，後來左丘明也承襲了父親的職務。

左丘明自幼聰明過人，過目知曉，再加上家學淵源，父親庭訓雕琢的原故，沒有太久的時間，家中所有一切天文曆算、歷史地理等等……所藏古書冊悉數了然於胸，因此他的學識早就超越了自己的父親，隨著年紀的漸長，父親後繼有人，左丘明順理成章地接任了魯國的史官。由於左丘明除了受家學淵源的影響，再加上自己奮力不懈地博覽五車，因此非常受到當朝及朝野一切君臣的擁戴，左丘明除了學識淵博之外，人品更是極為崇高，所以魯國的諸侯對他極為敬重，在當時幾乎所有重要的政治議題都會找他諮商。

魯定公當年為了要任命孔丘之事，還特地私下問過左丘明對孔子的看法，左丘明本身對孔子一向推崇，自然會在魯定公面前講出自己的觀點及個人的立場，也舉說了不少例子化解魯定公對孔子的顧忌，可見左丘明的智慧在當時是很受君主的肯定和推崇，也因為此故，孔子對左丘明更是尊崇有加，逢人便伸起大拇指讚嘆，左丘明是位真正的君子。

在當時魯國之可以獨領風騷，保存有最完整的禮樂，一切的典章制度能夠如此地完備，這都是因為魯國擁有如左丘明和孔子一般之飛鴻羽翼、左輔右弼，姑且不論日後的孔子他的政治生涯和遭遇如何， 但不能否認這是社稷之福。如果沒有後來的孔子回到魯國，便沒有制作《春秋》這件大事，而左丘明也為魯國留下了永垂青冊的《左傳》，這對於整個中國歷史上而言是無法估量的寶藏。

本文經作者授權轉載，原文發表於此

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航