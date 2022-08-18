體重數字下降別高興得太早，你確定自己減掉的是「脂肪」嗎？
我們想讓你知道的是
以健康為原則，不使用極端的藥物、飲食策略，一個月1－2％是合理的減脂進度，搭配阻力訓練、有氧訓練、合理的飲食控制，有機會達到一個月2－4％。
首先，我們要先理解「減少脂肪」跟「減少體重」是兩個不同的概念，有一個基礎的認識，許多人都會說，減肥的重點是「熱量赤字」，但如果你只有達到熱量赤字，確實你可能每天都有500卡的熱量缺口，一週3500卡，一個月體重下降1－2公斤，是一個很合理的範圍。但是這樣子的想法，很有可能變成「減重」而未「減脂」。
如何確保自己是「減脂」？
1. 從科學化的角度：測量體脂肪
體重計並沒有辦法進行身體組成分析，只能提供「重量」的單一結果，但若是使用「體脂肪測量儀」，即可對於體脂肪的相對變化而有一個紀錄。
雖然很多人會說，「不要被數據綁架」，但對於減脂新手而言，定期測量體脂肪，將對於減脂的成效有一個相對的紀錄參考，能夠協助你即時從歪路走回。
許多女生在減肥的時候，會採取斷食、生酮飲食等策略，但其實不同的減肥、減重方式，對於每一個人的身體效果不同，有的時候因為斷碳而造成身體水分流失，造成「減重」的效果卻被誤以為是「減脂」，這種狀態在視覺上跟體重計上無法覺察，透過體脂肪測量儀便可知道效果。
但目前體脂肪測量儀器價錢、型號、品牌等多元選擇，建議大家盡量以大品牌為主，若不想購買機器，可於健身房進行單次測量。不過一但開始測量體脂肪，建議大家要長期使用同樣的機器、同樣的狀態進行追蹤，這樣才能有一個相對進步、退步的參考值。
2. 從視覺化的角度：紀錄自已的體態
有的時候，減脂到一個程度，在機器上可能看不出來差異，但透過鏡子，可以看到最真實的自己。
鼓勵大家可以使用體態紀錄功能的App，每週定期從同樣的角度來記錄自己的體態四面照，將可以清楚地看到自己的變化。
從鏡子中，如果是明顯的減脂，你將可清楚的看到自己線條的變化，這是騙不了的人。但這個方法的缺點，是無法精準的衡量進步的程度跟效果。
如何檢視減脂的進度？怎樣的速度合理呢？
以健康為原則，不使用極端的藥物、飲食策略，一個月1－2％是合理的減脂進度，搭配阻力訓練、有氧訓練、合理的飲食控制，有機會達到一個月2－4％。
如果沒有達到每個月1－2％的減脂目標？該怎麼辦呢？
沒有找到適合自己的方法跟修改自己的策略，是許多人減脂失敗的關鍵。如果嘗試了一個月發現自己原地踏步，可以考慮以下幾點：
- 確認自己的飲食內容：是否符合熱量赤字、原型食物等原則，並且補充足夠的蛋白質。如果正在進行生酮飲食、斷食法者，可以考慮暫停方法，嘗試其他的飲食計劃。
- 攝取足夠的水分：每天至少2000c.c.
- 充足的睡眠：每天至少6－8小時
- 合宜的運動計畫：每週至少運動2－3次，且需要搭配阻力訓練、有氧訓練
如果以上幾點，全部都實踐，且連續超過一個月，仍然沒有達到減脂目標，歡迎在女力私人臉書社團中提問，將會有其他姐妹、女力教練協助你一起找出解決問題的方法唷！
本文經Nuli.女力app授權刊登，原文刊載於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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連續三年展出獲業界佳評肯定，亞洲工業 4.0 暨智慧製造系列展 8 月 24 日至 27 日盛大登場
我們想讓你知道的是
國內規模最大的「Intelligent Asia 亞洲工業 4.0 暨智慧製造系列展」將於 8 月 24 日至 27 日在台北南港展覽館一、二館隆重登場，九大工業主題的專區展出與論壇活動組成歷屆之最的龐大陣容。
近年來，全球製造業者面臨供應鏈的多重挑戰。台灣因為良好的製造基礎，結合 AI、5G 等科技的導入，不斷往「亞洲高階製造中心」的目標邁進，搶占全球供應鏈的核心地位。國內規模最大的智慧製造展覽會「Intelligent Asia 亞洲工業 4.0 暨智慧製造系列展」連續三年成功實體展出，獲得業界的高度評價與肯定。今年展會將於 8 月 24 日（三）至 27 日（六）在台北南港展覽館一、二館隆重登場，結合自動化、機器人、物流、冷鏈科技、模具、3D 列印、雷射、流體傳動及機械要素等九大工業主題，匯集 1200 多家參展廠商、使用超過 4000 個攤位，龐大陣容為歷屆之最。
自動化展與機器人展延續往年氣勢，匯集國內關鍵零組件領導品牌、整廠自動化解決方案供應商，以及來自德國、日本、瑞士等國多家知名外商公司展出工業電腦、工控系統、關鍵零組件、機械手臂、自動化軟體、先進廠房設備、量測與檢測儀器、雲端大數據、AI應用、無人化搬運裝置及加工機具等項目，充分展現製造業對於人機協作、系統串聯及虛實整合的發展趨勢與市場需求。
「服務型機器人專區」為另一亮點，上市公司與指標性 AMR 業者展出最新應用，專門應對遠端作業及無人化的新常態，可視爲後疫情時代崛起之新商機。除了自動化與機器人展之外，同期活動還有「2022 TAIROA 國際論壇」邀請友嘉集團總裁朱志洋、勤誠興業董事長陳美琪、中鼎集團永續長何麗嫺等，業界具有高敏銳度經營管理者，分享如何運用韌性供應鏈與綠色生產轉型，讓企業保有永續經營的關鍵競爭力。
模具展及 3D 列印展聚焦產品開發端的製程相關技術，協助國內業者從 OEM 轉型為 ODM 的角色，展出項目包含模具加工、檢測、設計技術，以及積層製造設備、耗材、建模軟體、掃描與代客服務。模具開發能力是商品化的關鍵，業者推動軟體模擬創造數位分身並達到 T0 量產，大幅縮短產品上市時程，積極面對客製化及多樣化需求的考驗；3D 列印技術除了速度快及成本低的打樣優勢之外，在材料端創新不斷，技術與設備更往精緻化、穩定化及工業化的目標發展，未來應用商機將是潛力無窮。
AI 與 IoT 同樣也正在改變物流的作業模式，物流暨物聯網展與冷鏈科技展本屆展出亮點涵蓋箱式倉儲機器人、自主移動機器人、無人堆高機、四向穿梭車保管系統、自然冷媒制冷機組、智慧緩衝氣墊機、智慧型三溫層車廂、智慧運輸系統、冷熱智取櫃、三輪電動機車、智慧包裝設備、高速自動分揀機等，透過科技降低人力仰賴，並解決業者在倉儲空間及分揀效率上的痛點，進而減少固定成本。展覽期間舉辦「智慧物流論壇」，四天共舉辦 30 個場次，邀請智慧科技與數位轉型的代表人物，分享產業技術與經驗，議題從元宇宙、冷鏈科技、物流地產、物流科技到新零售等趨勢。
雷射展除了有光學、板金、五金等產業公協會及廠商共襄盛舉，更獲歐美日國際大廠連續支持，足見光製造技術在產業扮演關鍵角色。展期舉辦的論壇暨產品發表會，邀請市占領導品牌演講，內容涵蓋半導體雷射、國產雷射源、精密光學、汽車工業、Micro LED 及板金加工等範疇，展現光製造跨域應用的廣泛可能性。
兩年一度流體傳動展展出自動化設備高品質精密零組件，為企業產能打下穩固根基，也以「智能控制與綠色未來」爲主題推出論壇與技術研討會，邀請專家學者一同深入對談流體傳動、風力發電、淨零碳排等技術發展及未來商機展望。
主辦單位展昭公司表示，今年展覽集中各產業具密切關係的供應鏈，並兼顧專業交流活動，提供業界一站滿足、由上而下完整的採購思維與人際交流，飽覽創新技術與前瞻趨勢，精彩可期。目前已開放免費預登參觀，建議事先完成登記以利參觀。
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