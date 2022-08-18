體重數字下降別高興得太早，你確定自己減掉的是「脂肪」嗎？

首先，我們要先理解「減少脂肪」跟「減少體重」是兩個不同的概念，有一個基礎的認識，許多人都會說，減肥的重點是「熱量赤字」，但如果你只有達到熱量赤字，確實你可能每天都有500卡的熱量缺口，一週3500卡，一個月體重下降1－2公斤，是一個很合理的範圍。但是這樣子的想法，很有可能變成「減重」而未「減脂」。

如何確保自己是「減脂」？

1. 從科學化的角度：測量體脂肪

體重計並沒有辦法進行身體組成分析，只能提供「重量」的單一結果，但若是使用「體脂肪測量儀」，即可對於體脂肪的相對變化而有一個紀錄。

雖然很多人會說，「不要被數據綁架」，但對於減脂新手而言，定期測量體脂肪，將對於減脂的成效有一個相對的紀錄參考，能夠協助你即時從歪路走回。

許多女生在減肥的時候，會採取斷食、生酮飲食等策略，但其實不同的減肥、減重方式，對於每一個人的身體效果不同，有的時候因為斷碳而造成身體水分流失，造成「減重」的效果卻被誤以為是「減脂」，這種狀態在視覺上跟體重計上無法覺察，透過體脂肪測量儀便可知道效果。

但目前體脂肪測量儀器價錢、型號、品牌等多元選擇，建議大家盡量以大品牌為主，若不想購買機器，可於健身房進行單次測量。不過一但開始測量體脂肪，建議大家要長期使用同樣的機器、同樣的狀態進行追蹤，這樣才能有一個相對進步、退步的參考值。

2. 從視覺化的角度：紀錄自已的體態

有的時候，減脂到一個程度，在機器上可能看不出來差異，但透過鏡子，可以看到最真實的自己。

鼓勵大家可以使用體態紀錄功能的App，每週定期從同樣的角度來記錄自己的體態四面照，將可以清楚地看到自己的變化。

從鏡子中，如果是明顯的減脂，你將可清楚的看到自己線條的變化，這是騙不了的人。但這個方法的缺點，是無法精準的衡量進步的程度跟效果。

如何檢視減脂的進度？怎樣的速度合理呢？

以健康為原則，不使用極端的藥物、飲食策略，一個月1－2％是合理的減脂進度，搭配阻力訓練、有氧訓練、合理的飲食控制，有機會達到一個月2－4％。

如果沒有達到每個月1－2％的減脂目標？該怎麼辦呢？

沒有找到適合自己的方法跟修改自己的策略，是許多人減脂失敗的關鍵。如果嘗試了一個月發現自己原地踏步，可以考慮以下幾點：

確認自己的飲食內容：是否符合熱量赤字、原型食物等原則，並且補充足夠的蛋白質。如果正在進行生酮飲食、斷食法者，可以考慮暫停方法，嘗試其他的飲食計劃。 攝取足夠的水分：每天至少2000c.c. 充足的睡眠：每天至少6－8小時 合宜的運動計畫：每週至少運動2－3次，且需要搭配阻力訓練、有氧訓練

如果以上幾點，全部都實踐，且連續超過一個月，仍然沒有達到減脂目標，歡迎在女力私人臉書社團中提問，將會有其他姐妹、女力教練協助你一起找出解決問題的方法唷！

本文經Nuli.女力app授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航