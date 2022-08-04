東協外長會議：警告緬甸勿再處決囚犯、呼籲各方保持台海局勢穩定
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東協輪值主席國柬埔寨在會議上表示，緬甸勿再處決任何囚犯，否則東協被迫重新考慮與緬甸達成的和平計劃。同時，東協外長會議上也表達了對台海局勢的關注，並呼籲各方保持克制。
東協（ASEAN）外長會議本週三（8月3日）在柬埔寨首都金邊登場，會議上除討論如何解決緬甸日益嚴重的危機，東協各國也表達了對台海局勢的關注。
東協輪值主席國柬埔寨的總理洪森（Hun Sen）在會議上表示，緬甸勿再處決任何囚犯，否則東協被迫重新考慮與緬甸達成的和平計劃。
此前緬甸軍政府處決了4名民運人士，引起國際憤怒，也被認為是打臉了去年與東協達成的5點和平共識（five-point consensus），包括暴力必須立即停止，各方展現最大自制；各方應展開建設性對話，尋求有利人民的和平解決之道；東協成立主席特使團促進對話；東協對緬甸提供人道援助；特使團赴緬甸與各方會商。
《路透社》報導，自從去年緬甸爆發軍事政變後，東協為恢復緬甸和平所做出的努力迄今毫無成果，東協各國對緬甸軍政府拒絕溝通和配合的憤怒正與日俱增。
洪森稱，雖然東協的團結受到緬甸危機的挑戰，而且和平計劃「沒有達到每個人的意願」，但在提供人道主義援助方面取得了一些進展。洪森接著說，不過由於軍政府處決了民運人士，情況發生了巨大變化，甚至比和平協議之前更糟，因此東協成員對此「深感失望和不安」。
美國國務院一名高級官員3日表示，美國正在「尋求可以做些什麼來維持和增加對緬甸將領的壓力」。同時，美國國務卿安東尼・布林肯 (Antony Blinken) 是將於週五在柬埔寨參加東協地區論壇安全會議的27位外長之一，其中還包括來自中國、俄羅斯、日本、英國和澳洲的外長。
報導指出，在緬甸軍方拒絕派遣非軍政府代表的提議後，緬甸沒有出席本週的東協外長會議。儘管東協部分成員國有互不干涉內政的傳統，但對緬甸的批評越來越尖銳，根據東協多數成員各國的共識，在和平計劃取得進展之前，東協已禁止緬甸軍方出席會議。
《美聯社》報導，由於緬甸軍政府無法派代表出席東協的會議，使推動緬甸遵守5點和平共識計劃的努力變得複雜。
東協發言人暨柬埔寨副外長、東協對緬特使康富（Kung Phoak）承認，東協的情況是試圖在少了與緬甸交談的情況下解決問題。Kung Phoak坦言，「我們已嘗試了與他們交談，試圖向他們解釋，試圖表達我們的挫敗感」、「但同時我們也想听聽他們（緬甸）的意見，他們的想法，他們可以做更多的事情，這樣我們才能確保5點共識的實施能盡快向前推進。」
《路透社》報導，新加坡外交部批評緬甸「不尊重」東協做出的和平努力，新加坡外長維文（Dr. Vivian Balakrishnan）稱「在這方面沒有任何進展，與緬甸軍事當局進一步接觸的價值有限。」
馬來西亞外長塞福丁（Saifuddin Abdullah）表示，軍政府在嘲弄應該達成的和平協議，他說「我們對緬甸軍政府不合作的事實感到遺憾」。
不夠，一位不願具名的亞洲外交官質疑東協能準備採取哪些新措施，他告訴《路透社》「五點共識很有用，因為緬甸已經同意......沒有緬甸，你能做任何事情嗎？老實說，我不知道」。
東協外長會議關注台海局勢
《中央社》報導，東協發言人暨柬埔寨副外長康富（Kung Phoak）表示，外長們在閉門會議中，對「台海局勢趨於緊張」表達憂心，他告訴記者：「我們希望各方盡己所能降低那裡的緊張情勢，避免可能導致局勢升溫的行動並致力對話。」
馬來西亞和泰國也同樣呼籲各方保持冷靜。馬來西亞外部長塞福丁敦促各方應「非常謹慎」，而泰國外交部發言人塔尼（Tanee Sangrat）則表示，泰國希望各方保有最大自制，不希望看到任何會加劇區域緊張情勢以及破壞區域和平穩定的行為。
《路透社》報導，緬甸外交部也發出聲明，並將矛頭對準了對軍政府持堅定批評態度的華盛頓，並表示裴洛西的訪問將導致地區緊張局勢升級，該聲明說「緬甸反對任何導致地區不穩定的挑釁行為，以及旨在干涉他國內政的企圖」。
新聞來源：
- ASEAN chair warns of Myanmar peace plan rethink if executions continue（路透社）
- Stopping Myanmar violence tops meeting of Asian diplomats（美聯社）
- 中國不滿裴洛西訪台 東協盼各方克制、歐盟籲對話（中央社）
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
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台灣人偏好的威士忌風味？甜美風味是大宗，帶果香、蜜香風味威士忌男女皆愛
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台灣每人一年平均品飲2.3瓶威士忌。不過，隨著女性愛好者逐年增加、族群年輕化的全球趨勢，威士忌的喜好風向正默默地變化著，更同時影響著國際酒廠推出熱門酒品的未來計劃。TNL Research 關鍵議題研究中心針對普羅大眾進行了威士忌的品飲喜好調查。
每年近800億元規模的台灣酒類市場中，威士忌最是一大重點。然而，近年來品醇族群結構的變化，加上酒友們對風味的求新求變，不少品牌開始尋覓下一個令人沈醉的風味。未來台灣威士忌市場主流，將吹向哪種風味的酒品呢？TNL Research 關鍵議題研究中心針對普羅大眾進行了威士忌的品飲喜好調查。
根據蘇格蘭威士忌協會公佈的2021年國際出口市場表現報告，台灣這個僅2300萬總人口的市場，一年竟進口了將近新台幣85億元的蘇格蘭威士忌，在全球排名第三。若再加上日本、美國等其他產地的酒品，統計資料也顯示全年威士忌市場消費總金額約550億新台幣，台灣每人一年平均品飲2.3瓶威士忌。不過，隨著女性愛好者逐年增加、族群年輕化的全球趨勢，威士忌的喜好風向正默默地變化著，更同時影響著國際酒廠推出熱門酒品的未來計劃。
三分之一女性愛好者 有力影響威士忌市場風潮
根據TNL Research關鍵議題研究中心於7月11~12日，針對年齡分布於30歲以上ShareParty會員所進行的「威士忌品飲習慣調查」，分析376份有效回收問卷之後發現，40.9%受訪者有品飲威士忌的習慣，且男女比例已達逼近2：1之譜，顯見女性在威士忌同好族群中已成長至三分之一的比例，其風味喜好必將更具市場聲量。
然而，再進一步詢問關於威士忌風味的偏好，倒是能從中一窺在男女族群上的異同處。台灣民眾近年來普遍偏好風味較為甜美、順口易入喉的威士忌，而兼具有果香者獲得最多受訪者的喜愛（57.4％），其次則是帶有蜂蜜風味之酒品（36.3％）。至於較具獨特個性的煙燻風味，訪問後倒是出現了35.9％男性喜愛，但僅有14.5%女性能夠接受的明顯差異。
提到風味甜美的威士忌，深諳威士忌的酒友們，腦海中必然會浮現百富單一麥芽威士忌的名稱。百富的傳奇首席調酒師大衛史都華（David C. Stewart），運用將近60年的經驗和深厚的製酒工藝，讓標誌性的「香甜蜂蜜」風味在每一款百富威士忌中都有一致但又獨特的展現。而大衛史都華更令人讚賞不已的，是他於1980年代所發明的「過桶」（Cask Finish）工藝：先將威士忌置於傳統橡木桶中熟成若干年後，再移至另一種橡木桶進行第二次的熟成，而二次熟成的時間並非定數，全靠大衛史都華帶領團隊的耐心定期監控，直到風味達到標準之後方才進行裝瓶。40年來運用「過桶」工藝，百富將酒廠經典的蜂蜜、香草基調，變幻出多樣的迷人風貌，因而廣受全球消費者歡迎。
私聊聚會 最是品飲威士忌的好時機
關於最適合享飲威士忌的生活情境，則有近七成（68.8％）受訪者鍾意於私人會所或家庭聚餐時，與三五好友共享黃金酒液，其次還有「商務應酬場合」（35.9%）及「餐廳等公開場合聚會」（35.6%）成為品飲威士忌的常見場景；也有超過三成（32.8%）受訪者鍾愛與另一伴在家中親密啜飲。
若要在私聚餐會上品飲明顯具有果香風味的威士忌，百富12年雙桶DoubleWood是威士忌愛好者的首選之一。百富首席調酒師大衛史都華精選首次裝桶之Oloroso雪莉桶，陳放9個月過桶的百富12年雙桶單一麥芽威士忌，從1993年販售迄今已近30年，為百富的最經典酒款。此外，百富酒廠歷史上推出的第二種過桶酒款：百富21年波特酒桶PortWood威士忌，經長時間窖藏熟成，醞釀極具深度的風味，是百富獲得首獎最多，也是首席調酒師大衛史都華個人最愛的酒款之一。
首創過桶工藝 讓百富威士忌在甜美蜂蜜風味上 更增添多變的層次
最後，綜合分析威士忌市場的主流風味，果香、蜂蜜、煙燻和花香是台灣民眾鍾愛的四大風味。然而，想要品飲這四種風味，藉由百富首創的過桶工藝，體驗品牌經典的香甜蜂蜜風味之餘，如果想要體驗熱帶水果的果香，就可選擇百富14年加勒比海蘭姆桶單一麥芽威士忌。過桶加勒比海蘭姆酒桶（Rum）的金黃酒液，先帶來熱帶水果、熱帶香料及太妃糖的香氣，再引出香草、橡木桶甜味，口感濃厚圓潤，餘韻柔和且綿長。若是喜歡煙燻泥煤風味，百富故事系列14年泥煤週威士忌是個很好的選擇，溫和的煙燻泥煤融合著細緻奶油蜂蜜氣息與淡雅花香調，品飲時還能感受到些微的柑橘和橡木氣息，猶如天鵝絲絨般的滑順飽滿口感，加上引出水果香氣的尾韻層次變化，怎會不讓人念念難忘。
近來領先全球、在台首發上市的百富16年法國皮諾甜酒桶單一麥芽威士忌，是百富首席調酒師大衛史都華的最新傑作，先在美國橡木桶陳年16年，再經由法國皮諾甜酒桶二次熟成，讓百富的蜂蜜甜香層疊出更多層次感，不僅讓品飲者能嗅聞到美妙平衡的蓮花與天竺葵花香，更有蜂蜜基調和細緻蜜餞、嫩薑辛香，加上清爽順口的尾韻，豐富感受、很是令人著迷。
一心一藝，百富持續以「過桶工藝」在標誌性的香甜蜂蜜風味之上，尋找新的可能。相信只要曾感受過桶工藝的魔幻般奧妙，肯定會為台灣日益增長的威士忌愛好者族群，開拓出更為寬廣多元的嗅味覺體驗疆域。
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