東協外長會議：警告緬甸勿再處決囚犯、呼籲各方保持台海局勢穩定

東協（ASEAN）外長會議本週三（8月3日）在柬埔寨首都金邊登場，會議上除討論如何解決緬甸日益嚴重的危機，東協各國也表達了對台海局勢的關注。

東協輪值主席國柬埔寨的總理洪森（Hun Sen）在會議上表示，緬甸勿再處決任何囚犯，否則東協被迫重新考慮與緬甸達成的和平計劃。

此前緬甸軍政府處決了4名民運人士，引起國際憤怒，也被認為是打臉了去年與東協達成的5點和平共識（five-point consensus），包括暴力必須立即停止，各方展現最大自制；各方應展開建設性對話，尋求有利人民的和平解決之道；東協成立主席特使團促進對話；東協對緬甸提供人道援助；特使團赴緬甸與各方會商。

《路透社》報導，自從去年緬甸爆發軍事政變後，東協為恢復緬甸和平所做出的努力迄今毫無成果，東協各國對緬甸軍政府拒絕溝通和配合的憤怒正與日俱增。

洪森稱，雖然東協的團結受到緬甸危機的挑戰，而且和平計劃「沒有達到每個人的意願」，但在提供人道主義援助方面取得了一些進展。洪森接著說，不過由於軍政府處決了民運人士，情況發生了巨大變化，甚至比和平協議之前更糟，因此東協成員對此「深感失望和不安」。

美國國務院一名高級官員3日表示，美國正在「尋求可以做些什麼來維持和增加對緬甸將領的壓力」。同時，美國國務卿安東尼・布林肯 (Antony Blinken) 是將於週五在柬埔寨參加東協地區論壇安全會議的27位外長之一，其中還包括來自中國、俄羅斯、日本、英國和澳洲的外長。

報導指出，在緬甸軍方拒絕派遣非軍政府代表的提議後，緬甸沒有出席本週的東協外長會議。儘管東協部分成員國有互不干涉內政的傳統，但對緬甸的批評越來越尖銳，根據東協多數成員各國的共識，在和平計劃取得進展之前，東協已禁止緬甸軍方出席會議。

《美聯社》報導，由於緬甸軍政府無法派代表出席東協的會議，使推動緬甸遵守5點和平共識計劃的努力變得複雜。

東協發言人暨柬埔寨副外長、東協對緬特使康富（Kung Phoak）承認，東協的情況是試圖在少了與緬甸交談的情況下解決問題。Kung Phoak坦言，「我們已嘗試了與他們交談，試圖向他們解釋，試圖表達我們的挫敗感」、「但同時我們也想听聽他們（緬甸）的意見，他們的想法，他們可以做更多的事情，這樣我們才能確保5點共識的實施能盡快向前推進。」

《路透社》報導，新加坡外交部批評緬甸「不尊重」東協做出的和平努力，新加坡外長維文（Dr. Vivian Balakrishnan）稱「在這方面沒有任何進展，與緬甸軍事當局進一步接觸的價值有限。」

Intensive discussions at the 55th ASEAN Foreign Ministers’ Meeting. Discussed key issues with my counterparts, including the dire situation in Myanmar & the lack of progress on the implementation of the Five Point Consensus. pic.twitter.com/biP9CfzYac — Vivian Balakrishnan (@VivianBala) August 3, 2022

馬來西亞外長塞福丁（Saifuddin Abdullah）表示，軍政府在嘲弄應該達成的和平協議，他說「我們對緬甸軍政府不合作​​的事實感到遺憾」。

不夠，一位不願具名的亞洲外交官質疑東協能準備採取哪些新措施，他告訴《路透社》「五點共識很有用，因為緬甸已經同意......沒有緬甸，你能做任何事情嗎？老實說，我不知道」。

東協外長會議關注台海局勢

《中央社》報導，東協發言人暨柬埔寨副外長康富（Kung Phoak）表示，外長們在閉門會議中，對「台海局勢趨於緊張」表達憂心，他告訴記者：「我們希望各方盡己所能降低那裡的緊張情勢，避免可能導致局勢升溫的行動並致力對話。」

馬來西亞和泰國也同樣呼籲各方保持冷靜。馬來西亞外部長塞福丁敦促各方應「非常謹慎」，而泰國外交部發言人塔尼（Tanee Sangrat）則表示，泰國希望各方保有最大自制，不希望看到任何會加劇區域緊張情勢以及破壞區域和平穩定的行為。

《路透社》報導，緬甸外交部也發出聲明，並將矛頭對準了對軍政府持堅定批評態度的華盛頓，並表示裴洛西的訪問將導致地區緊張局勢升級，該聲明說「緬甸反對任何導致地區不穩定的挑釁行為，以及旨在干涉他國內政的企圖」。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範