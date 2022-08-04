澤倫斯基允諾將研議烏克蘭同性婚姻合法化，盼與習近平「直接」對話協助終結戰爭

俄烏戰爭迄今邁入第5個月，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨（3）日回應一份要求同性婚姻合法化的連署，表示政府將會對此研議，但礙於目前是戰爭狀態，無法修改憲法。

《南華早報》今（4）日則刊出澤倫斯基的專訪，盼望能夠與中國國家主席習近平直接對話，敦促中國利用自身對俄羅斯的巨大政治和經濟影響力來助終結戰爭。

軍隊服役的LGBTQ+增加，同婚合法化呼聲更為高漲

（中央社）烏克蘭總統澤倫斯基昨日回應一份要求同性婚姻合法化的請願連署，他表示現在是戰時以致無法修憲，但他會和閣員們一同積極實現平權。

美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，烏克蘭近日有超過2.8萬人簽署連署書，要求同性婚姻合法化；對此，澤倫斯基在總統府官網發文解釋說，由於烏克蘭仍處戰爭時期，現在無法修憲讓同性婚姻合法化。

但澤倫斯基表示，作為建立和確保人權和自由工作的一部分，政府「正致力達成有關烏克蘭同性伴侶關係登記合法化的解決方案」；他會和其他部長一起推動，以確保所有烏克蘭人的權利和自由。

由於在軍隊服役的非異性戀社群（LGBTQ+）人數增加，以及已婚平民擁有更大的法律保障，因此要求同性婚姻合法化的呼聲在戰時更為高漲。

但根據烏克蘭憲法第157條，憲法在戒嚴或緊急狀態期間不得修改。

澤倫斯基也在文中感謝2萬8000多位連署人展現他們的「積極公民立場」。根據烏克蘭法律，一旦請願連署逾2萬5000人，總統就必須有所回應。

《路透社》報導，基輔當局自從2014年由親西方的領導人上台之後，增加了該國對LGBTQ的支持。烏克蘭國會在2015年立法通過禁止在職場對LGBTQ+的歧視，不過至今尚未允許同性婚姻。

依據烏克蘭非政府研究單位「評分」（Rating）在去（2021）年發布的調查結果，47%的烏克蘭受訪者表示對LGBTQ+社群持有負面觀感。

澤倫斯基首度接受亞洲媒體專訪，向習近平喊話

（中央社）《南華早報》今天報導，烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏克蘭正尋求機會與中國國家主席習近平「直接」對話，以助終結和俄羅斯的戰爭。

澤倫斯基在《南華早報》（South China Morning Post）訪問中敦促中國利用自身對俄羅斯的巨大政治和經濟影響力來助終結戰爭。

報導引述澤倫斯基的話說，中國「是一個非常強大的國家，是一個強大的經濟體」，因此「可以在政治上、經濟上影響俄羅斯。中國也是聯合國安全理事會常任理事國」。

澤倫斯基透過視訊會議平台Zoom接受這場40分鐘專訪，這是他自烏克蘭2月24日遭俄羅斯入侵以來，首次接受亞洲媒體訪問。

澤倫斯基表示，「我想直接對話。我一年前與習近平有過一次對話。自2月24日俄羅斯展開大規模侵略行動以來，我方已正式要求對話，但我們尚未與中國有任何對話，儘管我認為這會有所幫助。」

雖然他希望中國對這場戰事採取不同做法，目前為止中國一直拒絕為俄羅斯入侵行動譴責俄方，澤倫斯基表示，他向來希望「烏克蘭和中國之間的關係每年都能增強並有所發展」。

澤倫斯基表示，習近平是少數訪問過烏克蘭「至少一次」的世界領袖之一，並說去年兩人通話時，習近平曾親切回顧他與這個東歐國家的關係。

澤倫斯基說，他理解中國希望對這場戰爭保持「平穩」的態度，但重要的是要注意這場衝突是源於俄羅斯無端侵略烏克蘭主權領土，「當然，我真的希望中國審視對俄羅斯聯邦的態度」。

澤倫斯基還說，他相信中國和烏克蘭都有愛家、愛小孩等類似價值觀，「每個人都愛他們的孩子。人人都想安居樂業，希望有些穩定」。

烏克蘭1992年與中國建交，至今已滿30年 。

根據烏克蘭駐中國大使館數據，在2021年，中國是烏克蘭最大貿易夥伴，貿易額規模近190億美元。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航