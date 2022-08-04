澤倫斯基允諾將研議烏克蘭同性婚姻合法化，盼與習近平「直接」對話協助終結戰爭
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由於在軍隊服役的非異性戀社群（LGBTQ+）人數增加，以及已婚平民擁有更大的法律保障，因此要求同性婚姻合法化的呼聲在戰時更為高漲。但根據烏克蘭憲法第157條，憲法在戒嚴或緊急狀態期間不得修改。
俄烏戰爭迄今邁入第5個月，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨（3）日回應一份要求同性婚姻合法化的連署，表示政府將會對此研議，但礙於目前是戰爭狀態，無法修改憲法。
《南華早報》今（4）日則刊出澤倫斯基的專訪，盼望能夠與中國國家主席習近平直接對話，敦促中國利用自身對俄羅斯的巨大政治和經濟影響力來助終結戰爭。
軍隊服役的LGBTQ+增加，同婚合法化呼聲更為高漲
（中央社）烏克蘭總統澤倫斯基昨日回應一份要求同性婚姻合法化的請願連署，他表示現在是戰時以致無法修憲，但他會和閣員們一同積極實現平權。
美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，烏克蘭近日有超過2.8萬人簽署連署書，要求同性婚姻合法化；對此，澤倫斯基在總統府官網發文解釋說，由於烏克蘭仍處戰爭時期，現在無法修憲讓同性婚姻合法化。
但澤倫斯基表示，作為建立和確保人權和自由工作的一部分，政府「正致力達成有關烏克蘭同性伴侶關係登記合法化的解決方案」；他會和其他部長一起推動，以確保所有烏克蘭人的權利和自由。
《紐約時報》報導，依據烏克蘭國防部的規定，當該國軍人戰死在沙場上時，軍方必須通知其家人、配偶或是其他親近的親屬。但這些規定並不適用於無法合法結婚的同性伴侶。
在烏克蘭，同性伴侶無法享有到醫院探望伴侶、繼承財產所有權、照顧已故伴侶的孩子等權利。
日前這項連署的發起人為24歲的索文柯（Anastasia Sovenko），是一名居住在烏克蘭南部的英文教師，她的性別認同為雙性戀。
她表示是因為讀到一篇文章關於烏克蘭異性戀士兵在上戰場前趕著和伴侶結婚，她對此感到難過、憤怒和受挫，因為LGBTQ+士兵無法這麼做。
由於在軍隊服役的非異性戀社群（LGBTQ+）人數增加，以及已婚平民擁有更大的法律保障，因此要求同性婚姻合法化的呼聲在戰時更為高漲。
但根據烏克蘭憲法第157條，憲法在戒嚴或緊急狀態期間不得修改。
澤倫斯基也在文中感謝2萬8000多位連署人展現他們的「積極公民立場」。根據烏克蘭法律，一旦請願連署逾2萬5000人，總統就必須有所回應。
《路透社》報導，基輔當局自從2014年由親西方的領導人上台之後，增加了該國對LGBTQ的支持。烏克蘭國會在2015年立法通過禁止在職場對LGBTQ+的歧視，不過至今尚未允許同性婚姻。
依據烏克蘭非政府研究單位「評分」（Rating）在去（2021）年發布的調查結果，47%的烏克蘭受訪者表示對LGBTQ+社群持有負面觀感。
澤倫斯基首度接受亞洲媒體專訪，向習近平喊話
（中央社）《南華早報》今天報導，烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏克蘭正尋求機會與中國國家主席習近平「直接」對話，以助終結和俄羅斯的戰爭。
澤倫斯基在《南華早報》（South China Morning Post）訪問中敦促中國利用自身對俄羅斯的巨大政治和經濟影響力來助終結戰爭。
報導引述澤倫斯基的話說，中國「是一個非常強大的國家，是一個強大的經濟體」，因此「可以在政治上、經濟上影響俄羅斯。中國也是聯合國安全理事會常任理事國」。
澤倫斯基透過視訊會議平台Zoom接受這場40分鐘專訪，這是他自烏克蘭2月24日遭俄羅斯入侵以來，首次接受亞洲媒體訪問。
澤倫斯基表示，「我想直接對話。我一年前與習近平有過一次對話。自2月24日俄羅斯展開大規模侵略行動以來，我方已正式要求對話，但我們尚未與中國有任何對話，儘管我認為這會有所幫助。」
雖然他希望中國對這場戰事採取不同做法，目前為止中國一直拒絕為俄羅斯入侵行動譴責俄方，澤倫斯基表示，他向來希望「烏克蘭和中國之間的關係每年都能增強並有所發展」。
澤倫斯基表示，習近平是少數訪問過烏克蘭「至少一次」的世界領袖之一，並說去年兩人通話時，習近平曾親切回顧他與這個東歐國家的關係。
澤倫斯基說，他理解中國希望對這場戰爭保持「平穩」的態度，但重要的是要注意這場衝突是源於俄羅斯無端侵略烏克蘭主權領土，「當然，我真的希望中國審視對俄羅斯聯邦的態度」。
澤倫斯基還說，他相信中國和烏克蘭都有愛家、愛小孩等類似價值觀，「每個人都愛他們的孩子。人人都想安居樂業，希望有些穩定」。
烏克蘭1992年與中國建交，至今已滿30年 。
根據烏克蘭駐中國大使館數據，在2021年，中國是烏克蘭最大貿易夥伴，貿易額規模近190億美元。
新聞來源
- 澤倫斯基開大門 烏克蘭同性婚姻合法化在望（中央社）
- 南華早報：澤倫斯基盼與習近平直接對話 協助終結戰爭[影]（中央社）
- Zelensky says Ukraine’s government may allow civil partnerships for same-sex couples.（The New York Times）
- Ukraine president asks gov't to study legalising same-sex marriages（Reuters）
延伸閱讀
- 俄烏戰爭現況：西方現代武器壓制了俄軍在頓巴斯的火力，但烏軍缺乏訓練成隱憂
- 美國提供「海馬斯」多管火箭投入俄烏戰爭，能否助烏克蘭扭轉戰局？
- 烏克蘭奧德薩港遭飛彈襲擊，澤倫斯基批俄國「野蠻行徑」無意遵守聯合國糧食出口協議
- 烏克蘭LGBT投入前線抗敵：戰時靈魂伴侶難尋，期待戰後能自組家庭
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep4：疫情戰火雙重挑戰，經濟難民與糧食危機搶救行動刻不容緩
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》Ep4將帶大家關注因委內瑞拉通膨問題產生的經濟難民，透過與兩位來賓的對談深入瞭解問題始末，並從中認識世界展望會如何透過社區發展工作來回應全球經濟與糧食問題。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第4集已於7月12日播出。本集邀請宏都拉斯國防大學榮譽教授楊建平、台灣世界展望會國際事工處主任吳正吉對談，深入委內瑞拉經濟難民問題始末，瞭解背後的政治、經濟脈絡，以及其涵蓋的飢餓、貧窮與兒童保護等迫切需要援助的議題，並從中認識世界展望會在委內瑞拉積極推動的社區發展工作。同時，也邀請各界共同付出行動，與世界展望會一起協助貧窮家庭與兒童回歸正常生活。
從世界展望會的角度來看「多做多得」，我們付出後得到的是兒童豐盛的生命。這些豐盛的生命是必須被協助、被完成的，因為這是兒童本應該有的權利。
經濟數字之下，看不見的兒童飢餓危機
根據聯合國難民署的統計，近年委內瑞拉難民數字不斷飆升，累積至2021年已超過460萬人，僅次於敘利亞的680萬人。但在戰火爭端與氣候變遷影響較少的中南美洲，為何會產生如此多的難民人口？事實上，委內瑞拉歷經國家一連串錯誤的社會及經濟政策後，於2014年爆發惡性通貨膨漲，民眾面臨嚴重的經濟困境，為求生存人們只好被迫出逃成為「經濟難民」。
今年初，世界展望會為了進一步了解委內瑞拉家戶在糧食安全、營養與兒童保護等方面的實際狀況，與當地組織合作展開深入的需求調查。結果發現，委內瑞拉70%的家庭面臨中度以上的飢餓狀況，嚴重的飢餓問題更造成30%的兒童身高年齡比低於平均值，這意味著孩子無法獲得足夠營養，而造成智力與身心靈發展上無可挽回的傷害。此外，調查更發現有20%的出逃難民會將小孩獨自留在國境內，衍生兒童保護、隔代教養等社會問題。這不只如實呈現經濟危機對當地家庭的衝擊，更讓我們看見其中迫切需要幫助孩童的輪廓。
繁華之後：弱勢孩童被剝奪的基本生命權利
或許很令人難以想像，如今面臨經濟困局的委內瑞拉，過去曾擁有包括醫療、教育、住宅等完善的社會福利制度，雖然存在貧富不均的問題，但人民生活仍算安穩。來賓楊建平教授分析道，對比今昔天堂地獄般的差異，其實皆源自於委內瑞拉國家得天獨厚的石油產出：
過去國際油價飆漲的黃金年代，委內瑞拉憑藉石油出口獲取豐厚的利潤來支撐國家的龐大支出，依據國際組織的調查，當時的施政策略確實減少貧富不均問題。但從2010年開始，因為頁岩油技術趨於成熟、國際經濟制裁等一連串的因素，讓國際上包含石油在內的大宗物資價格巨幅下跌，嚴重動搖委內瑞拉賴以為生的經濟命脈。漸漸的，國家開始無法支付各項社會福利的鉅額開支，加上國內政治動盪，最終使得國家經濟完全崩潰。
來賓吳正吉主任也補充，受經濟問題影響最直接、嚴重的就是生活其中的人們，尤其在脆弱的政經環境中，弱勢家庭與兒童更是毫無選擇的權利。就像影片中的Ami一家，孩子的缺陷不只讓家庭先天需要更多資源，母親離家、父親失業的後天影響更是巨大，此時冒險出走並非出於思慮後的決定，而是環境壓迫下不得不的無奈。幸好，世界展望會看見努力掙扎中的弱勢家庭，迅速組織動員發展緊急溫飽及社區發展的救援工作，協助更多與Ami相同境遇的家庭，給予兒童更豐富的營養條件，獲得應有的生命權利。
重建土地關係，世界展望會從社區開始的經濟復健之路
追根究柢，石油究竟算是天賜禮物還是惡魔果實？來賓楊建平教授解釋，這種國家過度依賴單一天然資源的現象被經濟學家稱為「荷蘭病」。就國家經濟發展而言，這就像是雙面刃，天然資源出口獲得的大量外匯拉抬幣值，導致其他產業的出口不利，農業、工業、製造業等產業發展也隨之受限。不過相反的，這表示委內瑞拉仍有尚未開發的肥沃土地可以耕作，所以世界展望會進入委內瑞拉的首要工作，就是回歸根本，恢復當地居民與土地之間的關係，結合社區發展行動與生技發展工作，發展如「家庭菜圃」的長期計畫，陪伴社區成長、鼓勵多元的經濟發展。
家庭菜圃計畫的重點之一，其實是源自於前面提到的兒童飢餓問題。世界展望會透過以下三個漸進式的進程，從糧食援助、技術扶助到地方組織的能力建設，讓許多受益家庭的孩子不只獲得營養改善，家庭的父母也更有自信，而委內瑞拉國家的社區發展更受到莫大的幫助。
一、緊急糧食援助
針對當下經濟困頓、糧食缺乏的家庭與兒童，提供立即性的糧食援助。
二、技術援助，扶助謀生
透過工作坊教導受益家庭種植技法與相關物資，包括種植技巧、種子、糧食技術等，並慢慢建立社區關係，給魚也給釣竿的過程也是在恢復人與人、人與社區、人與土地的多元共存關係。
三、長期兒童保護
經濟蕭條之下，童工、童婚等問題也層出不窮。因此世界展望會也在扶助的過程，加強兒童保護觀念的訓練，教育民眾如何避免兒童受到剝削，以及剝削發生時，如何與相關單位回報加以阻止。
不只委內瑞拉，新冠疫情衝擊全球糧食分配議題
然而，糧食與貧窮問題不只發生在經濟崩潰的國度。隨著俄烏戰爭與新冠疫情的雙重影響，經濟通貨膨脹已經蔓延全球，甚至許多國家開啟進一步的糧食管制措施，這將衝擊國際糧食問題，產生更多潛在危機。
經濟緊縮加上戰爭導致的國際糧食保護政策，都將嚴重影響那些原本就缺乏糧食、仰賴進口糧食的非洲國家。世界展望會也注意到危機將至，救援行動刻不容緩，不只透過飢餓30活動推行全球飢餓的倡議行動；更與世界糧食署合作，進入需要的國家進行緊急糧食發放、社區發展、家庭菜園等事工推行扶助計畫，讓人們擁有推行自己社區、謀求幸福生活的能力，藉此回應糧食缺乏帶來的生存危機！
立即伸出援手，共同面對糧食缺乏的困境！飢餓三十救援專線：（02）8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。