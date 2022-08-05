統一買下家樂福穩居通路霸主，羅智先打破全聯一哥夢之後還有更重要的功課

文：藏紅花（資深媒體人、政治國會幕僚）

7月19日深夜，隨著全聯併購大潤發一案通過後，統一也不甘示弱的隨即買下家樂福股權，這筆高達290億元台幣的交易，就這麼一舉將對手全聯打趴，續做台灣實體零售業霸主，台灣已經正式進入「統一與全聯」兩大集團主宰實體零售業的新時代！

仔細觀察這筆交易，實際上在台灣當零售一哥的統一，面對來勢洶洶的全聯於去年底併購大潤發後，一直都有不得不併購的壓力，否則將失去零售業霸主的優勢。數字會說話，全聯併購大潤發一案確定後，年營收今年將一舉突破1900億元，可望超越統一超台灣本業營收，零售市場一向是誰最大，誰才有「bargaining power」，長期當慣老大的統一當然不能坐以待斃。

也因此，從去年全聯宣布購入大潤發股權後，「家樂福的股份要出售給誰」一直是市場的話題。有興趣的買家一度傳出兩大競爭對手，分別為一是國內最大私募基金達勝集團董事長郭冠群，整合萬海、中嘉、統一、宏泰和玉山等，以共組投資基金的模式參與台灣家樂福的競標案；二是國泰金董事長蔡宏圖弟弟，寶豐隆興業創辦人蔡鎮宇。

這當然讓統一小股東很心急，在5月份的股東會上頻頻問統一董事長羅智先，到底要不要買家樂福？羅智先先是淡定的說：「法方不斷變更版本，雙方至今沒有共識」，待股東會再次面對小股東提問，也僅淡淡地回應，「按照法定流程走」。如今看來他早有定見，就是等歐元近期暴跌後等諸多因素趕緊進場，達到逢低買進又不會拖久的效果。

羅智先的等待是有原因的，一來今年俄烏戰爭爆發，全世界進入通膨時代，法商已經兜售家樂福一年多，必定想速戰速決，加上今年3月楊梅家樂福倉儲大火，楊梅倉儲是家樂福近年的大型倉儲投資，火災對這筆交易的金額是個減項，法商急於脫手，統一趁隙買個不貴的價格，又能適時出手截斷全聯的一哥夢，選在深夜發表重大訊息也是合情合理的了。

但購入家樂福股權後，統一並非就此穩坐霸主，必然後續將利用台灣最大整合零售通路的地位，對其上游供貨廠商採取更低的進貨價格，才能確保其獲利。因為純就金額來分析，家樂福疫情前每年獲利約17至19億元，統一如今花了290億元取得60%股權，每年多挹注集團獲利約在10億元上下，換算投報率約在3%上下。

這個報酬率在零售業來說並不算高，因此未來統一勢必在採購端壓低價格，才能拉高報酬率。

Photo Credit: 中央社

進一步觀察，這筆交易案看的除了投資報酬率，還有家樂福的戰略地位將有助統一集團在零售業的競爭優勢，在各式各樣終端產品業都具有絕對的議價能力，這才是統一、或者說是羅智先所想掌握的目標。舉例來說，購買洗衣粉單品項，消費者可以至大賣場購買、也能到社區型的超市購買、更能選擇到應急的便利商店購買，但不論在哪裡買，都是統一的通路！

在這種「範疇經濟」多角化經營成形後，消費者每日的食衣住行育樂等不同需求，幾乎都可對應到統一集團旗下所有實體通路，加上更為無遠弗屆的虛擬通路例如電商，統一集團幾乎能滿足消費者所有需求，這讓統一對於製造商或批發商，無論是採購力量或議價能力都會大增，相對而言，統一對消費者的企業責任，就遠比其他的行業重要的多。

也因此，不論是穩坐一哥的統一，還是試圖挑戰的全聯，政府和公平會及媒體第四權，關注焦點可不只有雙雄誰能領先、誰的獲利比較好，而應將重點放在「企業責任」！一個幾乎壟斷主宰所有日常生活所需的企業，在擁有上下游議價驚人能力的同時，如何在「公司獲利」與「消費者權益」上取得平衡，這恐怕才是身為通路霸主統一該做的功課！

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航