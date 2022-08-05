統一買下家樂福穩居通路霸主，羅智先打破全聯一哥夢之後還有更重要的功課
我們想讓你知道的是
這筆交易案除了投資報酬率，還有家樂福的戰略地位將讓統一集團有絕對的議價能力，而一個幾乎壟斷主宰所有日常生活所需的企業，如何在「公司獲利」與「消費者權益」上取得平衡，也是該做的功課。
文：藏紅花（資深媒體人、政治國會幕僚）
7月19日深夜，隨著全聯併購大潤發一案通過後，統一也不甘示弱的隨即買下家樂福股權，這筆高達290億元台幣的交易，就這麼一舉將對手全聯打趴，續做台灣實體零售業霸主，台灣已經正式進入「統一與全聯」兩大集團主宰實體零售業的新時代！
仔細觀察這筆交易，實際上在台灣當零售一哥的統一，面對來勢洶洶的全聯於去年底併購大潤發後，一直都有不得不併購的壓力，否則將失去零售業霸主的優勢。數字會說話，全聯併購大潤發一案確定後，年營收今年將一舉突破1900億元，可望超越統一超台灣本業營收，零售市場一向是誰最大，誰才有「bargaining power」，長期當慣老大的統一當然不能坐以待斃。
也因此，從去年全聯宣布購入大潤發股權後，「家樂福的股份要出售給誰」一直是市場的話題。有興趣的買家一度傳出兩大競爭對手，分別為一是國內最大私募基金達勝集團董事長郭冠群，整合萬海、中嘉、統一、宏泰和玉山等，以共組投資基金的模式參與台灣家樂福的競標案；二是國泰金董事長蔡宏圖弟弟，寶豐隆興業創辦人蔡鎮宇。
這當然讓統一小股東很心急，在5月份的股東會上頻頻問統一董事長羅智先，到底要不要買家樂福？羅智先先是淡定的說：「法方不斷變更版本，雙方至今沒有共識」，待股東會再次面對小股東提問，也僅淡淡地回應，「按照法定流程走」。如今看來他早有定見，就是等歐元近期暴跌後等諸多因素趕緊進場，達到逢低買進又不會拖久的效果。
羅智先的等待是有原因的，一來今年俄烏戰爭爆發，全世界進入通膨時代，法商已經兜售家樂福一年多，必定想速戰速決，加上今年3月楊梅家樂福倉儲大火，楊梅倉儲是家樂福近年的大型倉儲投資，火災對這筆交易的金額是個減項，法商急於脫手，統一趁隙買個不貴的價格，又能適時出手截斷全聯的一哥夢，選在深夜發表重大訊息也是合情合理的了。
但購入家樂福股權後，統一並非就此穩坐霸主，必然後續將利用台灣最大整合零售通路的地位，對其上游供貨廠商採取更低的進貨價格，才能確保其獲利。因為純就金額來分析，家樂福疫情前每年獲利約17至19億元，統一如今花了290億元取得60%股權，每年多挹注集團獲利約在10億元上下，換算投報率約在3%上下。
這個報酬率在零售業來說並不算高，因此未來統一勢必在採購端壓低價格，才能拉高報酬率。
進一步觀察，這筆交易案看的除了投資報酬率，還有家樂福的戰略地位將有助統一集團在零售業的競爭優勢，在各式各樣終端產品業都具有絕對的議價能力，這才是統一、或者說是羅智先所想掌握的目標。舉例來說，購買洗衣粉單品項，消費者可以至大賣場購買、也能到社區型的超市購買、更能選擇到應急的便利商店購買，但不論在哪裡買，都是統一的通路！
在這種「範疇經濟」多角化經營成形後，消費者每日的食衣住行育樂等不同需求，幾乎都可對應到統一集團旗下所有實體通路，加上更為無遠弗屆的虛擬通路例如電商，統一集團幾乎能滿足消費者所有需求，這讓統一對於製造商或批發商，無論是採購力量或議價能力都會大增，相對而言，統一對消費者的企業責任，就遠比其他的行業重要的多。
也因此，不論是穩坐一哥的統一，還是試圖挑戰的全聯，政府和公平會及媒體第四權，關注焦點可不只有雙雄誰能領先、誰的獲利比較好，而應將重點放在「企業責任」！一個幾乎壟斷主宰所有日常生活所需的企業，在擁有上下游議價驚人能力的同時，如何在「公司獲利」與「消費者權益」上取得平衡，這恐怕才是身為通路霸主統一該做的功課！
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep4：疫情戰火雙重挑戰，經濟難民與糧食危機搶救行動刻不容緩
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》Ep4將帶大家關注因委內瑞拉通膨問題產生的經濟難民，透過與兩位來賓的對談深入瞭解問題始末，並從中認識世界展望會如何透過社區發展工作來回應全球經濟與糧食問題。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第4集已於7月12日播出。本集邀請宏都拉斯國防大學榮譽教授楊建平、台灣世界展望會國際事工處主任吳正吉對談，深入委內瑞拉經濟難民問題始末，瞭解背後的政治、經濟脈絡，以及其涵蓋的飢餓、貧窮與兒童保護等迫切需要援助的議題，並從中認識世界展望會在委內瑞拉積極推動的社區發展工作。同時，也邀請各界共同付出行動，與世界展望會一起協助貧窮家庭與兒童回歸正常生活。
從世界展望會的角度來看「多做多得」，我們付出後得到的是兒童豐盛的生命。這些豐盛的生命是必須被協助、被完成的，因為這是兒童本應該有的權利。
經濟數字之下，看不見的兒童飢餓危機
根據聯合國難民署的統計，近年委內瑞拉難民數字不斷飆升，累積至2021年已超過460萬人，僅次於敘利亞的680萬人。但在戰火爭端與氣候變遷影響較少的中南美洲，為何會產生如此多的難民人口？事實上，委內瑞拉歷經國家一連串錯誤的社會及經濟政策後，於2014年爆發惡性通貨膨漲，民眾面臨嚴重的經濟困境，為求生存人們只好被迫出逃成為「經濟難民」。
今年初，世界展望會為了進一步了解委內瑞拉家戶在糧食安全、營養與兒童保護等方面的實際狀況，與當地組織合作展開深入的需求調查。結果發現，委內瑞拉70%的家庭面臨中度以上的飢餓狀況，嚴重的飢餓問題更造成30%的兒童身高年齡比低於平均值，這意味著孩子無法獲得足夠營養，而造成智力與身心靈發展上無可挽回的傷害。此外，調查更發現有20%的出逃難民會將小孩獨自留在國境內，衍生兒童保護、隔代教養等社會問題。這不只如實呈現經濟危機對當地家庭的衝擊，更讓我們看見其中迫切需要幫助孩童的輪廓。
繁華之後：弱勢孩童被剝奪的基本生命權利
或許很令人難以想像，如今面臨經濟困局的委內瑞拉，過去曾擁有包括醫療、教育、住宅等完善的社會福利制度，雖然存在貧富不均的問題，但人民生活仍算安穩。來賓楊建平教授分析道，對比今昔天堂地獄般的差異，其實皆源自於委內瑞拉國家得天獨厚的石油產出：
過去國際油價飆漲的黃金年代，委內瑞拉憑藉石油出口獲取豐厚的利潤來支撐國家的龐大支出，依據國際組織的調查，當時的施政策略確實減少貧富不均問題。但從2010年開始，因為頁岩油技術趨於成熟、國際經濟制裁等一連串的因素，讓國際上包含石油在內的大宗物資價格巨幅下跌，嚴重動搖委內瑞拉賴以為生的經濟命脈。漸漸的，國家開始無法支付各項社會福利的鉅額開支，加上國內政治動盪，最終使得國家經濟完全崩潰。
來賓吳正吉主任也補充，受經濟問題影響最直接、嚴重的就是生活其中的人們，尤其在脆弱的政經環境中，弱勢家庭與兒童更是毫無選擇的權利。就像影片中的Ami一家，孩子的缺陷不只讓家庭先天需要更多資源，母親離家、父親失業的後天影響更是巨大，此時冒險出走並非出於思慮後的決定，而是環境壓迫下不得不的無奈。幸好，世界展望會看見努力掙扎中的弱勢家庭，迅速組織動員發展緊急溫飽及社區發展的救援工作，協助更多與Ami相同境遇的家庭，給予兒童更豐富的營養條件，獲得應有的生命權利。
重建土地關係，世界展望會從社區開始的經濟復健之路
追根究柢，石油究竟算是天賜禮物還是惡魔果實？來賓楊建平教授解釋，這種國家過度依賴單一天然資源的現象被經濟學家稱為「荷蘭病」。就國家經濟發展而言，這就像是雙面刃，天然資源出口獲得的大量外匯拉抬幣值，導致其他產業的出口不利，農業、工業、製造業等產業發展也隨之受限。不過相反的，這表示委內瑞拉仍有尚未開發的肥沃土地可以耕作，所以世界展望會進入委內瑞拉的首要工作，就是回歸根本，恢復當地居民與土地之間的關係，結合社區發展行動與生技發展工作，發展如「家庭菜圃」的長期計畫，陪伴社區成長、鼓勵多元的經濟發展。
家庭菜圃計畫的重點之一，其實是源自於前面提到的兒童飢餓問題。世界展望會透過以下三個漸進式的進程，從糧食援助、技術扶助到地方組織的能力建設，讓許多受益家庭的孩子不只獲得營養改善，家庭的父母也更有自信，而委內瑞拉國家的社區發展更受到莫大的幫助。
一、緊急糧食援助
針對當下經濟困頓、糧食缺乏的家庭與兒童，提供立即性的糧食援助。
二、技術援助，扶助謀生
透過工作坊教導受益家庭種植技法與相關物資，包括種植技巧、種子、糧食技術等，並慢慢建立社區關係，給魚也給釣竿的過程也是在恢復人與人、人與社區、人與土地的多元共存關係。
三、長期兒童保護
經濟蕭條之下，童工、童婚等問題也層出不窮。因此世界展望會也在扶助的過程，加強兒童保護觀念的訓練，教育民眾如何避免兒童受到剝削，以及剝削發生時，如何與相關單位回報加以阻止。
不只委內瑞拉，新冠疫情衝擊全球糧食分配議題
然而，糧食與貧窮問題不只發生在經濟崩潰的國度。隨著俄烏戰爭與新冠疫情的雙重影響，經濟通貨膨脹已經蔓延全球，甚至許多國家開啟進一步的糧食管制措施，這將衝擊國際糧食問題，產生更多潛在危機。
經濟緊縮加上戰爭導致的國際糧食保護政策，都將嚴重影響那些原本就缺乏糧食、仰賴進口糧食的非洲國家。世界展望會也注意到危機將至，救援行動刻不容緩，不只透過飢餓30活動推行全球飢餓的倡議行動；更與世界糧食署合作，進入需要的國家進行緊急糧食發放、社區發展、家庭菜園等事工推行扶助計畫，讓人們擁有推行自己社區、謀求幸福生活的能力，藉此回應糧食缺乏帶來的生存危機！
立即伸出援手，共同面對糧食缺乏的困境！飢餓三十救援專線：（02）8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。