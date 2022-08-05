林為洲、鄭朝方投入「四腳督」選戰，縣轄的竹北市意外面臨「縣長級」對決
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國民黨籍立委林為洲「降級」參選竹北市長，民進黨派出大將鄭朝方對決，民眾黨、無黨籍參選人也不缺席，四腳督選戰成形，選情比新竹縣長之爭更有看頭。
文：廖珪如
縣市長選舉打得火熱，國民黨新竹縣立委林為洲「降級」參選竹北市市長，為這個縣轄市選情擦出激烈火花。就在林為洲宣布參選竹北市長之後，民進黨原本潛在竹縣縣長參選人鄭朝方，也正式投入竹北市長選舉，就連民眾黨也提名台北市副市長黃珊珊前祕書林冠年參賽。
三黨投入下，讓原本要接棒原竹北市長何淦銘位置的市公所主祕郭漢章，竟面臨「縣長級」選情對決，一個縣轄的竹北市長選舉，意外成為比百里侯之爭火熱的焦點。
一座小小的縣轄市，為何會成為政黨兵家必爭之地？從各項數據看來，竹北市囊括多項全國第一：近五年來，竹北市人口從十七萬人增加到逾二十萬人、竹北居民所得總額平均數逾一四九萬元為全國之冠，竹北市還擁有居民平均學歷最高、年紀最輕、生育率第一等優勢，市公所資料也顯示竹北市負債為零，所庫收入超過四十四億元。
有錢又有人口紅利，猶如新北升格前的板橋市，有「得板橋者得台北縣」的說法；如今，竹北亦有類似地位。這次，原本擁有競選新竹縣長政治行情的林為洲跳出來參選竹北市長，讓民進黨把總統辦公室參議、前縣長鄭永金之子鄭朝方也「降格」下來參選竹北市長，但民進黨的新竹縣長提名作業反而尚未完成。
躍起的縣轄市，擁多項亮點
引領竹北市參選熱潮的林為洲，原本就是國民黨內的奇怪風景。他從政二十五年的起始在民進黨出道，擔任過民進黨籍議員和第六屆立法委員，2006年退出民進黨，2009年參選議員後又加入國民黨。2018年為了角逐新竹縣長，差點被國民黨開除黨籍，退出選戰時還淚灑立院，沒想到這次竟宣布參選竹北市長，讓外界跌破眼鏡。
「回竹北也是一個點，大家都知道我本來想選縣長；不過，如果沒有機會的話，這種選擇可以當作是個在國民黨內的改革方式，市長也算是小縣長，可以把地方治理好，和單純當民意代表不同。」林為洲說，參選竹北市長其實是一條不好走的路。對國民黨來講，尤其新竹縣的架構都是「贏鄉下輸竹北」，而竹北市長國民黨兩次提名都競選失利，這次民進黨還派出大將鄭朝方對決，對林為洲來說，可謂一場硬仗。
尤其，鄭朝方不只擁有父親鄭永金的組織系統，他年輕的形象、客家創作歌手、金鐘主持人及金曲獎提名的背景，在竹北市都具有相對優勢。
面對這場選戰，鄭朝方也很嗆辣，他說竹北是一個年輕的城市，不是政治人物「退而求其次」的選擇。
回歸藍綠對決，小黨邊緣化
鄭朝方認為，竹北市的教育、交通、環境等政策都需整備好，而連動的新竹科學園區也必須納入思考。頭前溪的兩岸將成為科技產業的重要據點，讓科學園區能量放大。
相較於鄭朝方懷抱的大計畫，林為洲笑說很多人不了解竹北市公所的定位，看到竹北市就會說要做科技首都、國際城市，但是這跟竹北市公所沒有關係。竹科人所得高、工作忙、小孩多，工時長，市長只需要關注這些竹科人回到家時住得舒不舒服，例如小孩上學步道、停車好不好停、公園設施好不好？
竹北這座城市不缺錢，但公所人力不足，林為洲指出，他寧願做這座城市的管理員，讓竹科媽媽帶小孩到公園玩不怕沒有水龍頭，讓竹科人下班回家有地方溜小孩，可以好好休息，這就是竹北市長可以做好的事。
一名在地政治人物分析選情指出，這局無黨籍、民進黨、國民黨、民眾黨雖然都參賽，但最後會回歸兩黨對決，而過去連任的無黨籍在這局可能會被邊緣化，因為民進黨正式提名了，無黨籍參選人吸不到反國民黨票。
不過，在竹北值得關注的是民眾黨動向，地方人士分析，有40％的中間選民不受政黨影響，而民眾黨基本盤在10％左右，民眾黨能不能投出這個水準？如果林冠年是參選議員，那他得票只要5％就足以當選，但是單一席次的市長就比較辛苦。不過，林冠年很可能成為影響兩黨勝負的關鍵少數。他評估竹北市選舉結果，將成為近期台灣地方選舉史上值得觀察的一戰。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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