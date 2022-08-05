裴洛西的世界觀與台灣的出路：這樣做，才能擺脫大國博弈的棋子命運
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美國眾議院議長裴洛西在訪台過程中為什麼強調六四鎮壓的歷史？時評人長平認為，裴洛西展示了歷史是一個延續的過程，台灣有機會做出更大的歷史貢獻。
文：長平（中國資深媒體人、時事評論作家，六四記憶・人權博物館總策展人，現居德國）
美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月3日上午在台灣立法院的記者會上，提到了33年前的六四鎮壓。她說，1991年她造訪天安門，不僅是對中國人權的支持，也是對中國不公平貿易和強迫技術轉移的抗議。國家安全、經濟和人權息息相關。
這並非是這位82歲的女政治家的即興發揮，而是貫穿她幾十年政治生涯的思考和行動。1991年，身為議員的裴洛西和另外兩名美國議員一起，在天安門廣場展開一條橫幅，上面寫著「獻給為中國民主事業犧牲之烈士」。此舉導致裴洛西一行人遭到短暫拘留，並被驅逐出境。
1992年，裴洛西提出了《中國學生保護法案》並獲得通過。根據該法案，所有在1989年6月4日至1990年4月11日之間抵達美國的中國公民都可以獲得美國永久居留權，其目的是讓流亡海外的中國學生和公民在六四鎮壓之後免遭政治迫害。
在到訪台灣的當日（8月2日），《華盛頓郵報》刊發了裴洛西文章〈為什麼我要率國會代表團訪問台灣〉，其中也提到了六四鎮壓。從那以後，一直到習近平時代，中國人權狀況持續惡化，法治形同虛設。
訪問台灣期間，裴洛西還會見了六四民主運動學生領袖之一吾爾開希，以及受中共政權迫害的香港書店經營者林榮基和台灣民權活動人士李明哲。
世界是一個整體
通過對六四民主運動的強調，裴洛西表達了三層意思。
首先，世界是一個整體。六四運動並不只是中國人的民主抗爭，而且是人類反對極權專制歷史的重要篇章。中國學生和民眾與西方的抗爭者一道，拉開了蘇聯東歐劇變的帷幕，推開了新世界的大門。
西方國家受益於六四民主運動，同時也為中國流亡抗爭者提供了庇護。然而，當年以老布希（George H. W. Bush）總統為首的西方政客目光短淺，錯過了懲罰惡魔、鉗制專制政權的良好機會，急於和中共媾和，背叛了中國人的浴血抗爭，導致中共專制政權日益強大，成為今日西方民主政治的威脅。
裴洛西訪台受到最尖銳的批評，是她此行減弱了人們對於俄羅斯入侵烏克蘭戰爭的關注，以及失去了中國對反對俄羅斯聯盟的支持。在《華盛頓郵報》發表的文章中，裴洛西回答了這個批評。她說，「我們這次旅行正值世界面臨在專制和民主之間做出選擇的時候」，「美國和盟友必須明確表示我們永遠不會向獨裁者屈服。」
批評者錯誤地認為，中國不被「激怒」，就可能加入民主國家的陣營。而在裴洛西眼裡，專制是一個整體。如果不受干預，專制者必然互相支持。
其次，裴洛西表述了歷史是一個延續的過程。六四屠殺是中共建政以來連續不斷的鎮壓運動的一個結果，同時又是今天西藏人、維吾爾人和人權律師遭受迫害的原因。
對於台灣的支持，也是一個歷史的傳承和演進。在那篇文章中，裴洛西首先從43年前談起：美國國會以壓倒多數通過、卡特（Jimmy Carter）總統簽署成為法律的《台灣關係法》，是美國在亞太地區外交政策最重要的支柱之一。該法律闡明了美國對民主台灣的承諾，它培養了根植於共同利益和價值觀的美台友誼：自決和自治、民主和自由、人的尊嚴和人權。她說，「今天，美國必須牢記這一誓言，我們必須支持台灣。」
再次，裴洛西呈現了不同事件之間的相互關聯。六四鎮壓與經濟貿易、氣候變化之間的關係，並不像很多人想像的那樣各行其是，好像不談政治就可以更好地做生意，諂媚專制者就可以更好地保護環境。在裴洛西看來，專制政治是中共從事不公平貿易和強制企業技術轉移的根源。
很多人擔心裴洛西此行惹惱中共，會導致北京政府對台灣更加嚴厲的經濟懲罰。事實上，如果中共能夠對台灣進行經濟打擊，它不會等到裴洛西訪台才開始實施。這些年來，中共一直在從經貿上打壓不肯低眉順眼的蔡英文政府。有關研究表明，蔡英文執政期間，台灣經濟得到了快速發展。
台灣的出路：主動融入國際社會
跟裴洛西的高瞻遠矚和勇敢無懼相比，中共荒腔走板的應對顯然是一個世界級笑話——首先由官方喉舌咋呼恐嚇，聲稱可能擊毀裴洛西的專機；隨後又由軍方發言人說，能在軍事層面進行克制，體現中國作為一個負責任的大國的擔當。
不過，在我看來，中共並沒有驚慌失措。我曾經說過，北京有自己的議程，而不是被台灣政黨或政客牽著鼻子走。無論是馬英九如何低三下四，或者蔡英文如何一意孤行，都不可能成為中共決定攻打台灣的理由。中共是否攻打台灣，何時攻打，決定因素只有一個，那就是它能不能。能攻打的時候，台灣人人都是馬英九，那也無濟於事；反之亦然。
台灣的出路並不是等待裴洛西這樣的政治家到來，而是主動融入國際社會，成為國際新秩序的建設者。
我在〈台灣的入聯之路：與其重返，不如重建〉一文中判斷說，不出意外的話，至少在五到十年之內，北京不會攻打台灣。現在看來，如果裴洛西訪台都不出意外，那麼也沒有更多的意外發生了。
因此，我仍然建議台灣應該抓住這個時機，利用自身戰略地位，反客為主，以更長遠的規劃，更大手筆的建設，主動邀請非政府間國際組織前來安營紮寨，建立一個以非政府間國際組織（INGOs）為主體的新概念、升級版的聯合國，與紐約和日內瓦遙相守望，既互相監督，也攜手並進。
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抗疫時分，飲食危機更需注意！日常NG飲食調查，看你中了幾個陷阱？
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TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷進行疫情期間民眾飲食自評調查，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
防疫關在家已經夠悶了，悶熱的盛夏來臨更讓人心情煩躁，不少人得靠喝飲料、吃點心才能維持好心情，但能讓人幸福快樂的美食，吃多了也可能埋下疾病的種子，甚至讓人到老都病痛纏身。西方俗諺：「You are what you eat.」，意思是你吃什麼食物，你就會變成什麼樣子，那麼究竟台灣人普遍「把自己吃成什麼樣貌」呢？TNL Research（關鍵議題研究中心）在2022年6月進行的「飲食習慣調查」，收集360位30-55歲台灣民眾的飲食習慣，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
本次調查中，有72.8%受訪者人自認飲食習慣健康，然而從後續問答中發現，不少自認健康的受訪者，飲食生活其實潛藏著NG危機！這些自認飲食習慣健康的受訪者中，有31.1％常喝乳酸菌飲料、29.8%常喝果汁，這些看似比手搖飲、酒精飲料相對健康的選擇，其實都是含糖量很高的飲品。
你以為的健康飲料真的健康嗎？糖讓健康離你而去
一罐170ml的乳酸菌飲料含有26g的糖，已超過一般人每日糖量建議攝取上限50g的一半；一杯250ml的蘋果汁則含有25g的糖，卻沒辦法提供與同重量蘋果相同的營養價值，而長期喝這些飲料，很可能攝取過多糖分而不自知。
在日常生活看似健康卻隱藏高糖份的食物，還有含糖豆漿、番茄醬等，都可能成為健康的陷阱食物。雖然糖能刺激腦部產生多巴胺，讓心情感到愉悅，但過多的糖分不只使人肥胖，更會造成代謝症候群，讓高血壓、高血脂、糖尿病、腦中風等疾病的風險增加數倍之多！根據國健署統計的國人三高盛行率，18歲以上國人有25.2%比例人口有高血壓、22.5%有高血脂，高血糖則有11.5％，要能夠健康地被排除在三高之外，其實並不容易，不可不慎！
宵夜、點心都是多吃的，吃多負擔跟著多
在本次調查的受訪者中，幾乎人人都有吃點心的習慣（97%），且以餅乾小點、洋芋片為最首要的選項；其次在吃宵夜習慣的調查中，即使是自認健康的受訪者，也有54.6％會吃宵夜。這些點心、宵夜，多半是三餐之外額外攝取的食物，對身體來說已經是額外的熱量，而宵夜最熱門的品項前三名，分別是油炸食物、泡麵、滷味，正分別是高油、高鈉的代表食物，容易造成身體負擔；
高油食物容易使人攝取過多飽和脂肪，會增加血栓、中風、心臟病等心血管疾病的罹患機率，也增加大腸癌風險；高鈉食物則會讓腎臟排鈉負擔增加、身體水腫，也會增加高血壓的風險，進而造成心血管的傷害與疾病，這些美味但不健康的食物，久久吃一次無妨，常常吃可對健康不妙。
即使是看似健康的水果，吃多了一樣攝取過多熱量的風險，例如吃下一整顆芒果，就可能相當於吃了一整碗白飯的碳水化合物含量。縱使日常努力防範，如果不好好注意飲食習慣，就同樣是讓自己暴露在疾病的風險之中。
在忙碌生活中，能夠自己親自調理健康食物的受訪者比例很低，且隨著疫情興起的外送平台服務，讓消費者即使在家也能購買各式各樣的外食。超過八成受訪者（84.2%）每週吃一次以上的外食，每週超過五次外食的受訪者則高達28.6%。縱使盡可能留意自己所吃的食物，但在外食中常見的食材如貢丸、百頁豆腐、五花肉片等也都含有較多的脂肪，這些食材設下的陷阱，也可能讓人不知不覺攝取過多油脂。
正確飲食觀念，為自己的未來做好萬全準備
根據國家發展委員會推估，2025年台灣將邁入「超高齡社會」，屆時將有五分之一的國民為65歲以上的長者，而長者比例也會隨著我們的變老持續增加！人人都會變老。隨著壽命越來越長，想要一生之中常保健康又快樂，謹記「You are what you eat.」，現在就要吃對食物，為自己的未來做好萬全準備。簡單的小訣竅，就能讓人享受美味同時擁有健康。首先謹記「天天五蔬果」，每天吃三份蔬菜與兩份水果，補充天然維生素、礦物質、膳食纖維，既能幫助排便，也不用額外花錢買營養保健品；其次，想吃炸雞、烤肉，不必忌口，只要將頻率降到最低，少吃就能更健康，還能讓美味顯得更珍貴。
另外，喜歡吃點心喝飲料給自己一個痛快，或者大吃大喝感到特別療癒的人，更要留意日常飲食，盡可能避免靠飲食提振心情、消除煩悶，從源頭減少情緒性進食，也能避免從點心飲料中攝取過多的糖分，還給自己更健康的生活。
康健人壽關心每個人的健康，啟動「健康隱憂調查」，希望透過日常生活不經意的飲食習慣，瞭解國人的健康風險，及早準備，為高齡化社會打下健康基礎，完整填寫問卷還有機會得到全家購物金500元！在邁向大齡男女路上的疾病風險，獲得讓一輩子幸福又健康的生活指南。