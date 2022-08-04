制裁變自裁：中共為保習近平面子，硬是將裴洛西訪台升級成「兩個中國」的史詩級外交災難

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台事件發展到現在，已經成了一場中共「史詩級」的外交災難；甚至並未隨著裴洛西8月3日離台而落幕，反而繼續跟著中共後續的報復行動而越演越烈。甚至應該說，造就這場外交災難的不是裴洛西訪台本身，而是中共一整串舉措失當、提油救火的反應，才讓自己「一錯再錯，越陷越深。」

中共連續兩年都在同一套劇本上「翻車」

有趣的是，這場外交災難並非第一次發生，而是完全照搬去（2021）年歐中關係火車對撞的災難劇本。去年的外交災難讓中國從2014年來歷經35輪談判，好不容易才談成的《歐中全面投資協定》整個告吹，還把原本想在美中對抗間騎牆觀望的歐盟整個推回美國陣營。中共完美地幫美國達成了前總統川普（Donald Trump）努力四年都達不到的偉業。

因此在分析這次裴洛西訪台前後，中共到底幹了哪些蠢事之前，我們稍微回顧一下去年中共在歐中關係上締造了什麼樣的災難。且說在歷經了將近7年艱苦的談判之後，在2020年底，《歐中全面投資協定》終於完成談判。當時立場親中的德國前總理梅克爾（Angela Merkel）任期只剩下約半年，而這個協定也被各方視為梅克爾下台前的代表作。

可以說若是沒有意外，這項協定不太可能會翻盤，至少不應該在梅克爾下台前翻盤。但是2021年3月一場小規模的外交摩擦，卻在中共誤判形勢之下，親手搞砸了7年苦心經營的結果。這起外交摩擦起因於歐盟跟進英美，對「侵犯新疆人權」的中共官員制裁，包括新疆維吾爾自治區黨委副書記、新疆維吾爾自治區黨委常委、新疆維吾爾自治區人大常委會副主任、新疆人民政府副主席跟新疆生產建設兵團公安局。

老實說，本來這件事情對中共來講可大可小。新疆人權議題在歐美已經被關注多年，但實際上西方能施力的地方很有限。被制裁的對象也僅只於新疆省級的地方幹部。不過中共基於面子受損，便對歐盟祭出反制裁。而這場外交災難的關鍵，就在於中共「選錯了制裁對象」。

在中共的反制裁名單中，出現了「歐洲議會的議員」。雖然受到制裁的議員只有寥寥數人，但中共膽敢制裁歐洲民意代表的舉動，讓整個歐洲議會都大為光火，立刻決定罷審《歐中全面投資協定》。而在事發的第一時間，歐盟執委會跟梅克爾、馬克宏（Emmanuel Macron）都出面緩頰，看起來只有歐洲議會反對這項協定。

誰知道隨著歐洲議會的不滿越演越烈，拖到2021年5月，連歐盟執委會的立場都跟著轉變，中止了推動《歐中全面投資協定》的程序，而歐中關係也整個觸礁至今。

我們先稍微總結一下去年歐中關係災難的幾個特徵，再來對照這次中共在裴洛西來台事件上所締造的災難。去年的災難起因於一場可大可小的外交摩擦，但中共在後續處理上卻選擇將摩擦「放大」。或者更精確來說，中共可能沒有想要放大的意圖，卻因為選錯反制的對象，硬生生將摩擦擴大成「危機」。

而其中最蠢的一點，就是選擇「民意代表」作為反制的對象。

危機的開端「惹錯人」

去年的歐中危機跟這次的裴洛西訪台事件，釀成災難的最大共通點，就是中共誰不好惹，卻跑去惹西方國家的民意代表。對於台灣這種習慣民主選舉的國家來說，民意代表比政府官員的權力更大，是連巷口阿嬤都知道的常識。因為民主國家的權力基礎來自選民支持，民選出來的官員一定比上級任命的官員更具備「權力基礎」。

但在中共政權裡，人大跟政協這些「民意機關」只是共產黨跟政府的橡皮圖章，甚至只是酬庸性質的職位，權力地位排在共產黨黨職跟政府官員的後面。或許這可以說明，為什麼中共會白目到跑去惹西方的民意代表，而沒有料到會掀起讓自己翻船的巨浪。

在2021年的危機爆發時，中共雖然對歐洲議會祭出制裁，但對歐盟執委會跟德國、法國當時執政的梅克爾還有馬克宏，都保持相對客氣的友善態度。而這次處理裴洛西訪台事件時也是一樣，中共所有攻擊都向著裴洛西一個人來，但對拜登（Joe Biden）政府則相對客氣，甚至習近平還願意在裴洛西出發前，還跟拜登總統舉行線上峰會。

對中共來說，可能以為外交就是只要跟執政團隊打好關係就好，民意機構不重要。但這套只有用在包括他們自己在內的獨裁國家身上才有用。在民主國家，只要是選民一人一票選出來的民代，雖然在職權範圍的廣度上可能不如國家元首，但他們權力的基礎，並不遜於國家元首。特別是當整個「議會」都團結起來的時候，整個議會背後反映的民意力量，反而更勝元首。

就更不要說元首以外的執政團隊成員，只要不是民選出來的，就算他的層級再高，面對有民意基礎的民代，他的權力就是硬生生的矮一截。誇張一點說，中共如果選擇制裁國務卿布林肯（Antony Blinken），引發的危機都不會有反制裴洛西來得大。這是民主國家婦孺皆知的遊戲規則，但從這兩年中共接連選錯反制對象來看，獨裁國家的官員似乎還是欠缺對民主國家政體的基本認識。

這也說明了為什麼白宮方面剛開始在很多地方，看起來都不希望裴洛西訪台，但最後不只「管不了」裴洛西，還要改變自身立場倒過來支持他。

從危機「擴大」成一場災難

而「選錯對象」只是危機的開端，這場危機之所以真的發展成一場災難，便是中共自己去擴大這場危機，這也是跟獨裁國家體制的缺陷有關。