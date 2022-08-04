英國與希臘的「文物戰爭」：大英博物館願「出借」帕德嫩石雕，希臘對談判持開放態度
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各界呼籲大英博物館將石雕返還給希臘，帕德嫩神廟的石雕所有權爭議在此十餘年間紛爭不斷，卡在英國與希臘之間。而經過希臘政府多年的抗議聲明之後，大英博物館現在對帕德嫩神廟石雕採取了漸進和解的態度。
過去，由西方霸權掀起的殖民運動，掠奪、佔領殖民地成了軍備競賽，壯大國力的同時，殖民地的文化資產就成為帝國戰利品的象徵。即便到了21世紀，現今許多的知名博物館，也仍舊展示從他國掠奪而來的藏品與文化資料。
不過，在第二次世界大戰之後，獨立運動、去殖民運動等思潮在世界各地逐漸抬頭，近幾十年「文化資產」的返還議題也備受重視，成為西方強權們需要嚴正以待的國際外交。
而在其中，法國政府就於去（2021）年11月，與西非貝南共和國（Republic of Benin）達成協議，將歸還法國曾在19世紀殖民時期，自貝南搶奪的26件文物。這件事情也兌現了法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的承諾，將掠奪而來的文物歸還原主。法國也成為首個向殖民地歸還文物的西方國家。
這件事情引起了骨牌效應，德國、比利時等國也分別啟動文化歸還的相關程序。而其中曾經引領殖民風潮，號稱「日不落帝國」的英國大英博物館，館內也收藏了極為著名——屬於希臘的「帕德嫩神廟石雕」，英國與希臘的文物歸還矛盾，因為大英博物館的「出借」聲明，也在近日再度躍上西方媒體版面。
「帕德嫩石雕」（Parthenon Marbles） 同時被稱為 「埃爾金石雕」（Elgin Marbles）。原因是19世紀初期，英國外交官埃爾金勛爵（Lord Elgin）將封存在帕德嫩神廟中的石雕，從希臘雅典衛城移走，帶回英國。當時這批文物在英國引起軒然大波，但最終英國議院並未對此行為作出裁罰，而這批文物則旋即在1816年出售給英國政府，並在大英博物館展藏至今。
現在，倘若民眾想窺探帕德嫩神廟的全貌，前往希臘僅能看到建築，石雕就要前往英國觀賞，此事便被許多歷史學家、國際律師抨擊，其中，好萊塢知名男星喬治克隆尼（George Clooney）的妻子，同時也是國際知名人權律師艾瑪克隆尼（Amal Clooney）就建議在國際法庭控告英國，透過尋求法律途徑的管道將文物返還希臘。
各界也呼籲大英博物館將石雕返還給希臘，帕德嫩神廟的石雕所有權爭議在此十餘年間紛爭不斷，卡在英國與希臘之間。而經過希臘政府多年的抗議聲明之後，大英博物館現在對帕德嫩神廟石雕採取了漸進和解的態度。
根據《衛報》指出，大英博物館副館長強納森・威廉斯（Jonathan Williams）表示，與希臘的「新文化交流」可能即將到來。強納森・威廉斯提議，若與希臘建立帕德嫩神廟的合作夥伴關係，就可以看到石雕在200多年後重返雅典。
強納森・威廉斯近日接受《星期日泰晤士報》採訪時表示，「我們呼籲的是，與我們在希臘的朋友和同事，建立積極的『帕德嫩神廟夥伴關係』。我堅信有空間能夠進行真正充滿活力和積極的對話，並在其中找到新的合作方式。」
至於大英博物館尚未表示會將石雕歸還希臘，且在一份聲明中表示：「我們將這些石雕，借給那些希望將它們展示給世界各地與其他公眾的人，就像我們館內的許多其他物品一樣，但前提是，承借者會照顧這些藏品並歸還給英國。」
而強納森・威廉斯也認為這些石雕「絕對是大英博物館不可分割的一部分」，因為它們在大英博物館已經有200多年的歷史，但強納森・威廉斯接著提到，各方需要圍繞著平衡、強度和活力的文化交流，並找到前進的道路。「我們很樂意借用和借出許多美妙的東西。這就是我們所做的。」強納森・威廉斯說道。
也由於希臘大約在1980年起，這40年間一直希望重新獲得石雕的「所有權」，多次要求英國政府正式歸還文物，因此大英博物館的「出借」聲明會如何影響後續的發展，仍有待觀察。
希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）就曾呼籲，請英國將帕德嫩神廟的石雕歸還給希臘，甚至提出將希臘的某些珍寶借給大英博物館作為交換。米佐塔基斯也重申了希臘對談判持開放態度，但也表示：「只踏出一小步是不夠的，我們想要大步前進。」
而根據《The Art Newspaper》指出，帕德嫩神廟運動小組的一位發言人則說：「我們需要一個具有前瞻性的、互惠互利的協議，以希臘和英國之間的文化夥伴關係的形式。這將使帕德嫩神廟石雕永久返回在雅典的合法家園，並首次在英國展出其他精美的希臘物品，確保這種交換對雙方都有效。」
最後，雅典衛城博物館館長史坦波利迪斯（Nikolaos Stampolidis）則表示，「積極建立帕德嫩神廟的合作夥伴關係，可能為提出建設性的談判奠定基礎，而在我們生活的艱難日子裡，歸還石雕是一種歷史行為，這就好像英國人正在重建民主本身。」
新聞來源
- British Museum calls for ‘Parthenon partnership’ with Greece over marbles（The Guardian）
- British Museum proposes new ‘Parthenon partnership’ with Greece in bid to end deadlock over Marbles（The Art Newspaper）
延伸閱讀
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核稿編輯：翁世航
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抗疫時分，飲食危機更需注意！日常NG飲食調查，看你中了幾個陷阱？
我們想讓你知道的是
TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷進行疫情期間民眾飲食自評調查，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
防疫關在家已經夠悶了，悶熱的盛夏來臨更讓人心情煩躁，不少人得靠喝飲料、吃點心才能維持好心情，但能讓人幸福快樂的美食，吃多了也可能埋下疾病的種子，甚至讓人到老都病痛纏身。西方俗諺：「You are what you eat.」，意思是你吃什麼食物，你就會變成什麼樣子，那麼究竟台灣人普遍「把自己吃成什麼樣貌」呢？TNL Research（關鍵議題研究中心）在2022年6月進行的「飲食習慣調查」，收集360位30-55歲台灣民眾的飲食習慣，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
本次調查中，有72.8%受訪者人自認飲食習慣健康，然而從後續問答中發現，不少自認健康的受訪者，飲食生活其實潛藏著NG危機！這些自認飲食習慣健康的受訪者中，有31.1％常喝乳酸菌飲料、29.8%常喝果汁，這些看似比手搖飲、酒精飲料相對健康的選擇，其實都是含糖量很高的飲品。
你以為的健康飲料真的健康嗎？糖讓健康離你而去
一罐170ml的乳酸菌飲料含有26g的糖，已超過一般人每日糖量建議攝取上限50g的一半；一杯250ml的蘋果汁則含有25g的糖，卻沒辦法提供與同重量蘋果相同的營養價值，而長期喝這些飲料，很可能攝取過多糖分而不自知。
在日常生活看似健康卻隱藏高糖份的食物，還有含糖豆漿、番茄醬等，都可能成為健康的陷阱食物。雖然糖能刺激腦部產生多巴胺，讓心情感到愉悅，但過多的糖分不只使人肥胖，更會造成代謝症候群，讓高血壓、高血脂、糖尿病、腦中風等疾病的風險增加數倍之多！根據國健署統計的國人三高盛行率，18歲以上國人有25.2%比例人口有高血壓、22.5%有高血脂，高血糖則有11.5％，要能夠健康地被排除在三高之外，其實並不容易，不可不慎！
宵夜、點心都是多吃的，吃多負擔跟著多
在本次調查的受訪者中，幾乎人人都有吃點心的習慣（97%），且以餅乾小點、洋芋片為最首要的選項；其次在吃宵夜習慣的調查中，即使是自認健康的受訪者，也有54.6％會吃宵夜。這些點心、宵夜，多半是三餐之外額外攝取的食物，對身體來說已經是額外的熱量，而宵夜最熱門的品項前三名，分別是油炸食物、泡麵、滷味，正分別是高油、高鈉的代表食物，容易造成身體負擔；
高油食物容易使人攝取過多飽和脂肪，會增加血栓、中風、心臟病等心血管疾病的罹患機率，也增加大腸癌風險；高鈉食物則會讓腎臟排鈉負擔增加、身體水腫，也會增加高血壓的風險，進而造成心血管的傷害與疾病，這些美味但不健康的食物，久久吃一次無妨，常常吃可對健康不妙。
即使是看似健康的水果，吃多了一樣攝取過多熱量的風險，例如吃下一整顆芒果，就可能相當於吃了一整碗白飯的碳水化合物含量。縱使日常努力防範，如果不好好注意飲食習慣，就同樣是讓自己暴露在疾病的風險之中。
在忙碌生活中，能夠自己親自調理健康食物的受訪者比例很低，且隨著疫情興起的外送平台服務，讓消費者即使在家也能購買各式各樣的外食。超過八成受訪者（84.2%）每週吃一次以上的外食，每週超過五次外食的受訪者則高達28.6%。縱使盡可能留意自己所吃的食物，但在外食中常見的食材如貢丸、百頁豆腐、五花肉片等也都含有較多的脂肪，這些食材設下的陷阱，也可能讓人不知不覺攝取過多油脂。
正確飲食觀念，為自己的未來做好萬全準備
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另外，喜歡吃點心喝飲料給自己一個痛快，或者大吃大喝感到特別療癒的人，更要留意日常飲食，盡可能避免靠飲食提振心情、消除煩悶，從源頭減少情緒性進食，也能避免從點心飲料中攝取過多的糖分，還給自己更健康的生活。
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