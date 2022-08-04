英國與希臘的「文物戰爭」：大英博物館願「出借」帕德嫩石雕，希臘對談判持開放態度

過去，由西方霸權掀起的殖民運動，掠奪、佔領殖民地成了軍備競賽，壯大國力的同時，殖民地的文化資產就成為帝國戰利品的象徵。即便到了21世紀，現今許多的知名博物館，也仍舊展示從他國掠奪而來的藏品與文化資料。

不過，在第二次世界大戰之後，獨立運動、去殖民運動等思潮在世界各地逐漸抬頭，近幾十年「文化資產」的返還議題也備受重視，成為西方強權們需要嚴正以待的國際外交。

而在其中，法國政府就於去（2021）年11月，與西非貝南共和國（Republic of Benin）達成協議，將歸還法國曾在19世紀殖民時期，自貝南搶奪的26件文物。這件事情也兌現了法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的承諾，將掠奪而來的文物歸還原主。法國也成為首個向殖民地歸還文物的西方國家。

這件事情引起了骨牌效應，德國、比利時等國也分別啟動文化歸還的相關程序。而其中曾經引領殖民風潮，號稱「日不落帝國」的英國大英博物館，館內也收藏了極為著名——屬於希臘的「帕德嫩神廟石雕」，英國與希臘的文物歸還矛盾，因為大英博物館的「出借」聲明，也在近日再度躍上西方媒體版面。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 在大英博物館展出的帕德嫩石雕

「帕德嫩石雕」（Parthenon Marbles） 同時被稱為 「埃爾金石雕」（Elgin Marbles）。原因是19世紀初期，英國外交官埃爾金勛爵（Lord Elgin）將封存在帕德嫩神廟中的石雕，從希臘雅典衛城移走，帶回英國。當時這批文物在英國引起軒然大波，但最終英國議院並未對此行為作出裁罰，而這批文物則旋即在1816年出售給英國政府，並在大英博物館展藏至今。

現在，倘若民眾想窺探帕德嫩神廟的全貌，前往希臘僅能看到建築，石雕就要前往英國觀賞，此事便被許多歷史學家、國際律師抨擊，其中，好萊塢知名男星喬治克隆尼（George Clooney）的妻子，同時也是國際知名人權律師艾瑪克隆尼（Amal Clooney）就建議在國際法庭控告英國，透過尋求法律途徑的管道將文物返還希臘。

各界也呼籲大英博物館將 石雕 返還給希臘，帕德嫩神廟的石雕所有權爭議在此十餘年間紛爭不斷，卡在英國與希臘之間。而經過希臘政府多年的抗議聲明之後，大英博物館現在對帕德嫩神廟石雕採取了漸進和解的態度。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 在大英博物館展出的帕德嫩石雕

根據《衛報》指出，大英博物館副館長強納森・威廉斯（Jonathan Williams）表示，與希臘的「新文化交流」可能即將到來。強納森・威廉斯提議，若與希臘建立帕德嫩神廟的合作夥伴關係，就可以看到石雕在200多年後重返雅典。

強納森・威廉斯近日接受《星期日泰晤士報》採訪時表示，「我們呼籲的是，與我們在希臘的朋友和同事，建立積極的『帕德嫩神廟夥伴關係』。我堅信有空間能夠進行真正充滿活力和積極的對話，並在其中找到新的合作方式。」

至於大英博物館尚未表示會將石雕歸還希臘，且在一份聲明中表示：「我們將這些石雕，借給那些希望將它們展示給世界各地與其他公眾的人，就像我們館內的許多其他物品一樣，但前提是，承借者會照顧這些藏品並歸還給英國。」

而強納森・威廉斯也認為這些石雕「絕對是大英博物館不可分割的一部分」，因為它們在大英博物館已經有200多年的歷史，但強納森・威廉斯接著提到，各方需要圍繞著平衡、強度和活力的文化交流，並找到前進的道路。「我們很樂意借用和借出許多美妙的東西。這就是我們所做的。」強納森・威廉斯說道。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 大英博物館

也由於希臘大約在1980年起，這40年間一直希望重新獲得石雕的「所有權」，多次要求英國政府正式歸還文物，因此大英博物館的「出借」聲明會如何影響後續的發展，仍有待觀察。

希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）就曾呼籲，請英國將帕德嫩神廟的石雕歸還給希臘，甚至提出將希臘的某些珍寶借給大英博物館作為交換。米佐塔基斯也重申了希臘對談判持開放態度，但也表示：「只踏出一小步是不夠的，我們想要大步前進。」

而根據《The Art Newspaper》指出，帕德嫩神廟運動小組的一位發言人則說：「我們需要一個具有前瞻性的、互惠互利的協議，以希臘和英國之間的文化夥伴關係的形式。這將使帕德嫩神廟石雕永久返回在雅典的合法家園，並首次在英國展出其他精美的希臘物品，確保這種交換對雙方都有效。」

最後，雅典衛城博物館館長史坦波利迪斯（Nikolaos Stampolidis）則表示，「積極建立帕德嫩神廟的合作夥伴關係，可能為提出建設性的談判奠定基礎，而在我們生活的艱難日子裡，歸還石雕是一種歷史行為，這就好像英國人正在重建民主本身。」

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 位於希臘雅典衛城的帕德嫩神廟

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核稿編輯：翁世航