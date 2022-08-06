化身小蜜蜂在舊金山揮灑「起司粉」？看似惡作劇的企劃卻有助於改善生態平衡

文：林君玶

手裡拎著一個起司罐（cheese shaker），腳底踩著滑板，影片中的男子徜徉在街道上，隨著音樂節奏，將起司撒進路邊的花圃中——等等，他撒的好像不是起司。

這名男子Shalaco與他的夥伴Phoenix住在舊金山，他們共同經營了社群San Francisco in Bloom（SFinBloom），在舊金山各地播撒花卉的種子——用看似很隨興的方式。這並不是惡作劇，擁有園藝與創意背景的他們，在做過研究之後，發現種植本土野花（Native wildflower）有助於維持當地生態的平衡與健康。

而自稱Plant obsessions（植物迷戀者）的他們，為了儘可能維持城市裡的生態圈，也讓種植本地花卉這件事變得更有趣，因此開發了用各種調味罐如起司罐、胡椒罐等裝入種子，走到哪撒到哪，如果想要更有效率地播種，就踏上滑板來撒吧，反正舊金山到處是斜坡，播種輕輕鬆鬆。

除了維持生態平衡之外，他們也主張讓園藝民主化：這城市裡的每一寸土壤，都應該由居民自己來種植。也因為如此，他們才會如同亂槍打鳥一般播種，而且不怕失敗，深信只要開花，有益的昆蟲與動物就會來拯救環境（真的很有舊金山風格）。

若要對環境有益，種子就不能亂選，San Francisco in Bloom推廣的種植方式雖然看起來像亂來——對，他們還開發了種子手槍，沿路到處亂射是有些太歡樂，不過他們對種子的選擇卻非常的謹慎。除了舊金山當地適合的種子之外，他們也備齊了全美各個地區適合的種子組合，從沿海到內陸、西北角、東南邊，在官網上他們把種子類型分得很清楚，也特別強調外來種的植物很有可能會破壞環境，希望購買的支持者要慎選。

San Francisco in Bloom準備的其中一個種子組合是「蜜蜂友善種子」（Bee Friendly Pollinator Mix），裡面含有多年生植物和一年生植物的混合物，提供了一系列充滿活力的花粉和花蜜來生產野花，這些種子長成的植物可以吸引蜜蜂，並讓它們「蜂擁而至」。而這便意味著——你可以穿得像蜜蜂一樣來播種。

San Francisco in Bloom除了販售種子罐（Seed Shaker）與各地的種子組合包之外，還列出了一張購物清單，萬一有人cos性大發，想穿得像蜜蜂一樣傳播種子，也不用花費太大力氣：

如果你也想在自己居住的環境周遭種植野花，記得先研究好原生的植物有哪些，買好種子，買好罐子，搖一搖Shake Shake Shake！然後就等待收成囉。

參考資料

本文經every little d授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航