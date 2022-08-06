2022/08/06,
環境

化身小蜜蜂在舊金山揮灑「起司粉」？看似惡作劇的企劃卻有助於改善生態平衡

化身小蜜蜂在舊金山揮灑「起司粉」？看似惡作劇的企劃卻有助於改善生態平衡
Photo Credit: SFinBloom

我們想讓你知道的是

這並不是惡作劇，擁有園藝與創意背景的他們，在做過研究之後，發現種植本土野花有助於維持當地生態的平衡與健康。

文：林君玶

手裡拎著一個起司罐（cheese shaker），腳底踩著滑板，影片中的男子徜徉在街道上，隨著音樂節奏，將起司撒進路邊的花圃中——等等，他撒的好像不是起司。

這名男子Shalaco與他的夥伴Phoenix住在舊金山，他們共同經營了社群San Francisco in BloomSFinBloom），在舊金山各地播撒花卉的種子——用看似很隨興的方式。這並不是惡作劇，擁有園藝與創意背景的他們，在做過研究之後，發現種植本土野花（Native wildflower）有助於維持當地生態的平衡與健康。

而自稱Plant obsessions（植物迷戀者）的他們，為了儘可能維持城市裡的生態圈，也讓種植本地花卉這件事變得更有趣，因此開發了用各種調味罐如起司罐、胡椒罐等裝入種子，走到哪撒到哪，如果想要更有效率地播種，就踏上滑板來撒吧，反正舊金山到處是斜坡，播種輕輕鬆鬆。

除了維持生態平衡之外，他們也主張讓園藝民主化：這城市裡的每一寸土壤，都應該由居民自己來種植。也因為如此，他們才會如同亂槍打鳥一般播種，而且不怕失敗，深信只要開花，有益的昆蟲與動物就會來拯救環境（真的很有舊金山風格）。

若要對環境有益，種子就不能亂選，San Francisco in Bloom推廣的種植方式雖然看起來像亂來——對，他們還開發了種子手槍，沿路到處亂射是有些太歡樂，不過他們對種子的選擇卻非常的謹慎。除了舊金山當地適合的種子之外，他們也備齊了全美各個地區適合的種子組合，從沿海到內陸、西北角、東南邊，在官網上他們把種子類型分得很清楚，也特別強調外來種的植物很有可能會破壞環境，希望購買的支持者要慎選。

未命名
Photo Credit：SFinBloom

San Francisco in Bloom準備的其中一個種子組合是「蜜蜂友善種子」（Bee Friendly Pollinator Mix），裡面含有多年生植物和一年生植物的混合物，提供了一系列充滿活力的花粉和花蜜來生產野花，這些種子長成的植物可以吸引蜜蜂，並讓它們「蜂擁而至」。而這便意味著——你可以穿得像蜜蜂一樣來播種。

San Francisco in Bloom除了販售種子罐（Seed Shaker）與各地的種子組合包之外，還列出了一張購物清單，萬一有人cos性大發，想穿得像蜜蜂一樣傳播種子，也不用花費太大力氣：

未命名
Photo Credit：SFinBloom

如果你也想在自己居住的環境周遭種植野花，記得先研究好原生的植物有哪些，買好種子，買好罐子，搖一搖Shake Shake Shake！然後就等待收成囉。

參考資料

本文經every little d授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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2022/07/28,
社會

與孤兒男孩納伊姆一同對抗童婚與兒童受暴事件

與孤兒男孩納伊姆一同對抗童婚與兒童受暴事件
Photo Credit：台灣世界展望會

我們想讓你知道的是

在偶然接觸兒童論壇活動後，17歲的納伊姆在積極參與和計畫資助下，成為了孟加拉的兒童論壇領袖，致力在當地建立孩童不受暴力迫害的未來。

在孟加拉，販賣兒童、童婚、童工是種如同受詛咒般的存在，摧毀當地一代又一代的孩童。17歲的納伊姆（Nayeem）是一位受到資助的兒童論壇領袖，目前已經阻止37起童婚、協助2名性騷擾受害者、解救1件兒童販賣等兒童保護事件。

納伊姆在很小的時候就失去父母，因此納伊姆的童年是在無人照顧、疏於關注的情況下長大，這使他變成一個內向的男孩，害怕在公共場合說話，面對挑戰要有如此大的勇氣更是不容易。

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Photo Credit：台灣世界展望會

「有一天，我看到幾個男孩在開會，他們討論的內容吸引了我。」納伊姆問了其中一個男孩，了解到他們是兒童論壇的成員，於是，他帶著好奇開始參加論壇活動，「我從來不知道兒童權利是什麼，參加完論壇課程後，我才驚覺原來自己就是童工和受虐孩童。」納伊姆激動地說。此後，他積極參加各種培訓，更近一步參加領導活動， 那個曾經在公共場合說話害羞的男孩開始教別人如何自信地說話。

透過兒童論壇的活動，納伊姆和他的夥伴對8所學校1300名孩童進行兒童安全、兒童法、兒童權利的培訓。納伊姆說：「改變總是伴隨許多挑戰，我有一個夢想，我希望建立一個孩童沒有暴力迫害的未來，我不怕困難，只要有人支持鼓勵我，這就是我能堅持更遠的力量。」

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本文章內容由「台灣世界展望會」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。


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