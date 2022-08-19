後蔡英文時代，賴清德會延續既有的兩岸路線，還是更為激進台獨訴求呢？
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民進黨試圖攻陷台灣社會意識型態高地，成為真正捍衛台灣前途及維護民眾權益之唯一政黨。觀察賴清德在任副總統期間言論，並未再提及其本身是「務實台獨工作者」，顯然意在攻取中間選民的支持及認同。
7月28日，副總統賴清德會見來台訪問的日本議員訪團，宣稱台灣將致力於維護印太和平穩定的現狀，不會挑釁中國。提出日本與台灣的合作應是全方面，包括國防、國安等方面合作，始能規避中國威脅。同時，也重申蔡英文當選第一任總統後，提出兩岸政策「新四不原則」，即台灣對中國立場是「善意不變、承諾不變、不會在壓力下屈服，也不會走回對抗的老路」。這是否顯示未來蔡英文的兩岸路線，將會是「蔡規賴隨」嗎？
目前民進黨籍副總統賴清德相較於黨內權力競爭者，具有相對優勢，不僅是其從政歷練完整，曾擔任過台南市長、行政院長、副總統；同時，從新潮流是目前民進黨最大派系，到賴清德的親近擔任黨內最高權力結構中常會佔有3席，顯然賴清德已成為「後蔡英文時代」黨內最具政治實力領導。展望2024年台灣大選，賴清德極有可能代表民進黨競選總統大位。
據6月25日《美麗島電子報》進行「民眾認為誰最適合擔任下一屆總統」二種組合民調結果，第一種組合︰副總統賴清德以41.5％領先，新北市長侯友宜以28.0％排第二，台北市長柯文哲19.6％第三；第二種組合︰賴清德以48.8％領先，柯文哲以30.5％排第二，朱立倫7.4％第三。從這兩種組合當中，無論國民黨推出侯友宜，或是黨主席朱立倫，皆難克賴清德，且賴的支持度都超過40％。
此外，柯文哲市長都是被假定一定參選2024年台灣大選，而排名順序無論是那種組合，賴清德皆是排名第一，而柯文哲排序分別是第三、第二。顯然，台灣民眾黨與中國國民黨之政黨支持及民眾投票取向，兩黨社會支持存在相互抵換關係。
假設民進黨是由賴清德代表競選，未來其政治主張將會是遵循蔡英文兩岸路線呢？還是更為激進台獨訴求呢？觀察賴從政以來的政治主張發展軌跡，可窺探其政策大要，是否在「後蔡英文時代」其政治訴求及兩岸主張，將會是「蔡規賴隨」呢？還是比蔡英文主張更悖離「維持現狀」呢？此頗值關注，這將攸關兩岸關係發展方向，究竟是邁向良性互動、和平穩定？還是更陷入惡性循環、趨近戰爭邊緣？
首先，奉行蔡英文總統「新四不原則」，實施「尊蔡」策略以爭取黨籍總統候選人資格
7月28日賴清德接見日本國會議員訪問團時，宣稱在蔡英文總統領導下，台灣一定會堅守民主自由的「憲政體制」，也會致力於維護印太和平穩定的現狀，不會挑釁中國。重申蔡英文當選第一任總統後，提出兩岸政策「新四不原則」，即台灣對中國立場是「善意不變、承諾不變、不會在壓力下屈服，也不會走回對抗的老路。」
這顯示賴清德支持蔡英文「聯美抗中」路線，及支持美國印太戰略；同時也呼應蔡英文「新四不原則」。然而，蔡英文路線終將無法解決兩岸敵對僵持；賴清德未來即使秉持蔡英文路線，仍難解開兩岸關係陷入惡性循環。
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【一圖看懂】民生基礎建設的資安防禦為何重中之重？ACW SOUTH沙崙基地打造天然氣、石化、變電所三大測試場域為大眾保駕護航
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這幾年的新冠疫情、俄烏戰事奪走許多寶貴生命，讓網路流行一句「你的歲月靜好，是有人為你負重前行。」當我們能夠安居樂業過著恬靜生活，其實是仰賴一群人在社會各個角落堅守崗位，多數人才能享受無虞的生活及安全的家園。
我們在食衣住行許多方面皆與水、電、天然氣等資源息息相關，在高度數位化的現代，臺灣在面對這些資源的基礎建設時，網路安全的防禦為何比其他國家更需謹慎面對？這件事可以從俄烏戰爭獲得啟發。
從俄烏戰爭居安思危，臺灣每月面臨4000萬次的網路攻擊
有人說如果有一天真的發生第三次世界大戰，那一定會發生在網路上。從近期的俄烏戰爭來看，除了使用傳統槍砲坦克，更值得注意的是雙方都派出大量IT駭客，攻擊對方的油水電重要基礎建設的伺服器、通訊設施，企圖阻斷即時資訊，藉此癱瘓敵方的民生設備運作。
事實上，一般駭客不會主動攻擊一個國家的基礎建設，大多是鎖定企業等級為目標，像是美國燃油管線營運公司，受到來自東歐的勒索病毒攻擊，被迫暫停營運同時還要支付新台幣1億4,000萬元的贖金，造成當地民眾恐慌，發生一波搶購燃油熱潮。
而臺灣因為政治戰略的因素，外部駭客總是虎視眈眈，想要癱瘓我國的民生關鍵基礎設施。過去幾年間臺灣每月平均受到2,000萬到4,000萬次外來攻擊，甚至懷疑一起大型惡意軟體攻擊，幕後的駭客是有國家力量在撐腰。
臺灣民生建設資安防禦迫在眉睫，ACW SOUTH沙崙基地扮演關鍵角色
身為島國的臺灣，電力、石油、天然氣及水利等資源設備，是供應國內經濟發展及民生需求的重要資產。面對各項能源設備資安的防護，我國經濟部長王美花過去就曾公開表示，「油電水等關鍵設施假使被破壞，後果不堪設想，所以資安是重要基本功，一定要發展做好防護措施。」
身為國內首屈一指的「ACW SOUTH沙崙資安服務基地」（以下簡稱 ACW SOUTH資安基地），承接起重責大任，提供資安實驗場域，模擬攻防演訓及產品驗測服務；也會邀請資安服務廠商與工控營運業者到沙崙場域，進行實作的技術交流。
ACW SOUTH資安基地計畫團隊表示，「透過資安服務商與工控營運業者的交流分享，有助促進產業對於工控資安了解與場域運用；同時我們也會辦理工控資安等相關課程、研討會及交流會，鏈結資安與工控業者幫助雙方有更深入的技術合作。」
目前ACW SOUTH資安基地的「關鍵基礎設施工控場域」主要有「石化／化工、天然氣及變電所」三套系統，模擬五套攻擊劇本，協助相關基礎設備的管理者，在受到攻擊當下知道該如何反應，及早因應強化資安防禦實力。萬一遭遇偽造工作站監看數據、偽造命令操控電磁閥和空壓機、電驛傳輸通訊中斷等攻擊事件，就能立刻啟動應變流程。
走訪ACW SOUTH資安基地關鍵基礎設施，了解三大測試場域功能有多強
場域一、石化基礎設施
2020年臺灣兩大石化公司接連傳出資安攻擊事件，部分資訊系統感染勒索軟體病毒，造成加油站的支付系統停擺，導致消費者付款機制受到影響。
ACW SOUTH資安基地提供的化工模擬製程實體運作機櫃，是全台首座「石化／化工製程水位控制平台」，模擬情境為一般化工反應槽連續式循環水流水位控制，以水為循環流體模擬，可提供研究測試與訓練使用、自主開發攻防情境。來現場測試的業者，可透過視覺式監控介面與DCS收集現場監測儀表的即時資訊，做到收集完整數據紀錄及警報，具體測試資安防護設備與解決方案。
場域二、天然氣基礎設施
美國一家天然氣壓縮公司曾經受到勒索軟體攻擊，駭客透過魚叉式網釣攻擊入侵IT網路，再找機會滲透到OT網路，並在這兩個網路部署勒索軟體，導致人機介面、伺服器完全失能，公司業務被迫停擺兩天。
ACW SOUTH資安基地的儲槽氣體壓力監控系統，模擬情境為天然氣廠氣體儲槽壓力，使用空壓機模擬天然氣體，當氣體壓力高於或低於警報值時，系統畫面警示工作站主機，並同時記錄數據變化、警報和事件。
場域三、變電所基礎設施
2021年台電董事長說台電遭駭客攻擊幾乎每天發生；俄烏戰爭過程，俄羅斯駭客也曾嘗試對烏克蘭發電廠下手，利用資料破壞軟體發動攻擊，藉此癱瘓高壓變電所，讓烏克蘭當地無電可用。
電力系統無論在發電、輸電及配電的任一部分發生故障，都有可能影響整個供電系統異常，因此保護電驛的作用就在及早隔離故障，避免影響到後續的相關設備。ACW SOUTH資安基地的保護電驛監控系統採用IEC61850標準來進行網路通訊，可用來監視、記錄電驛突發事件，藉此模擬變電所遭受攻擊的危機處理。
要讓臺灣關鍵基礎設施免於駭客襲擊，可說是天方夜譚，但我們能做的是提升資安、強化防禦韌性，更有餘裕時間來防禦或補救攻擊。ACW SOUTH資安基地的關鍵基礎設施，目前打造了三大測試場域，擁有可實際演練的攻防腳本，並進行資安產品的驗測。
ACW SOUTH資安基地深知臺灣以製造業起家，尤其近年半導體領域成為舉世聞名的護國神山；另外因應全球淨零碳排議題，綠能也是前景可期的重要產業。因此在ACW SOUTH資安基地除了有關鍵基礎設施，還設計智慧製造、智慧綠能、半導體及物聯網等主題，可為相關業者做攻防演訓及產品驗測，有助提升我國整體資安防禦力。
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