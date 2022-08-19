後蔡英文時代，賴清德會延續既有的兩岸路線，還是更為激進台獨訴求呢？

7月28日，副總統賴清德會見來台訪問的日本議員訪團，宣稱台灣將致力於維護印太和平穩定的現狀，不會挑釁中國。提出日本與台灣的合作應是全方面，包括國防、國安等方面合作，始能規避中國威脅。同時，也重申蔡英文當選第一任總統後，提出兩岸政策「新四不原則」，即台灣對中國立場是「善意不變、承諾不變、不會在壓力下屈服，也不會走回對抗的老路」。這是否顯示未來蔡英文的兩岸路線，將會是「蔡規賴隨」嗎？

目前民進黨籍副總統賴清德相較於黨內權力競爭者，具有相對優勢，不僅是其從政歷練完整，曾擔任過台南市長、行政院長、副總統；同時，從新潮流是目前民進黨最大派系，到賴清德的親近擔任黨內最高權力結構中常會佔有3席，顯然賴清德已成為「後蔡英文時代」黨內最具政治實力領導。展望2024年台灣大選，賴清德極有可能代表民進黨競選總統大位。

據6月25日《美麗島電子報》進行「民眾認為誰最適合擔任下一屆總統」二種組合民調結果，第一種組合︰副總統賴清德以41.5％領先，新北市長侯友宜以28.0％排第二，台北市長柯文哲19.6％第三；第二種組合︰賴清德以48.8％領先，柯文哲以30.5％排第二，朱立倫7.4％第三。從這兩種組合當中，無論國民黨推出侯友宜，或是黨主席朱立倫，皆難克賴清德，且賴的支持度都超過40％。

此外，柯文哲市長都是被假定一定參選2024年台灣大選，而排名順序無論是那種組合，賴清德皆是排名第一，而柯文哲排序分別是第三、第二。顯然，台灣民眾黨與中國國民黨之政黨支持及民眾投票取向，兩黨社會支持存在相互抵換關係。

假設民進黨是由賴清德代表競選，未來其政治主張將會是遵循蔡英文兩岸路線呢？還是更為激進台獨訴求呢？觀察賴從政以來的政治主張發展軌跡，可窺探其政策大要，是否在「後蔡英文時代」其政治訴求及兩岸主張，將會是「蔡規賴隨」呢？還是比蔡英文主張更悖離「維持現狀」呢？此頗值關注，這將攸關兩岸關係發展方向，究竟是邁向良性互動、和平穩定？還是更陷入惡性循環、趨近戰爭邊緣？

首先，奉行蔡英文總統「新四不原則」，實施「尊蔡」策略以爭取黨籍總統候選人資格

7月28日賴清德接見日本國會議員訪問團時，宣稱在蔡英文總統領導下，台灣一定會堅守民主自由的「憲政體制」，也會致力於維護印太和平穩定的現狀，不會挑釁中國。重申蔡英文當選第一任總統後，提出兩岸政策「新四不原則」，即台灣對中國立場是「善意不變、承諾不變、不會在壓力下屈服，也不會走回對抗的老路。」

這顯示賴清德支持蔡英文「聯美抗中」路線，及支持美國印太戰略；同時也呼應蔡英文「新四不原則」。然而，蔡英文路線終將無法解決兩岸敵對僵持；賴清德未來即使秉持蔡英文路線，仍難解開兩岸關係陷入惡性循環。