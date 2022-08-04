今日本土新增2萬2707例、死亡56例：8月底單日確診數可能破3萬？莊人祥估BA.5升溫會壓抑BA.2傳播

中央流行疫情指揮中心今（4）日公布國內新增2萬2959例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為2萬2707例本土個案及252例境外移入；另確診個案中新增56例死亡。莊人祥說明確診數比起上週四下降4.7%，仍處於緩降階段，未發現反轉。

指揮中心指出，今日新增56例本土病例死亡個案，為32例男性、24例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、51例具慢性病史、42例未接種3劑COVID-19疫苗。

今日死亡個案中，年紀較輕的有3位。第一位為40多歲女性，無接種疫苗且有癌症病史，經醫院PCR採檢後陽性確診，最後不幸因肺炎合併敗血性休克過世。第二位則是40多歲有癌症病史男性，最終因感染COVID-19、癌症口腔出血合併呼吸衰竭過世。最後一位則是40多歲有高血壓病史男性，因全身抽搐、意識改變送往醫院，電腦斷層發現自發性腦幹出血，另經篩檢陽性確診，治療後不幸過世。

羅一鈞另說明兩例MIS-C兒童重症個案後續，其中一名為僅6個月大且無疫苗接種史的男嬰，曾經出現發燒、咳嗽、流鼻水等症狀，就醫檢查發現肺炎、紅疹、腹瀉，最後以類固醇、免疫球蛋白治療；第二位則是5歲女童，曾經接種輝瑞BNT疫苗，後確診COVID-19並陸續出現發燒、腹瀉等症狀，不過2名幼兒目前均已病況好轉出院。

關於兒童重複感染，目前英國的大型研究是針對較早期的Alpha以及Delta變異株。羅一鈞解釋，二次感染的住院率、住ICU以及加護病房人數，以及致死率都未比第一次感染高，由此可知重複感染的嚴重性在兒童部分並無增加，因此家長不用過度擔心。另外，專家認為感染過一次所產生的免疫力，對於二次感染還是有保護的作用，重症與死亡的風險應該不會更高，反而比較有機會降低。

另外，針對2例北部BA.5本土社區個案以及一位職場同事接觸者陽性個案。羅一鈞報告，後者經過基因定序確認為BA.2，與指標個案的BA.5不同，兩者無病毒傳染關聯性，目前也未發現有任何延伸個案。

關於社區BA.5疫情，莊人祥指出，目前社區BA.5的陽性率佔所有定序結果陽性部分的2%，未來一個月左右有可能會持續向上。至於8月底確診人數是否有可能上升至3萬，他表示有機會單日3萬。不過，未來BA.2也可能因為BA.5的流行而受到壓抑，因此也有可能比3萬再少一點。

至於施打第4劑是否要等次世代疫苗，莊人祥回應，目前為止尚未有任何國家通過次世代疫苗，所以究竟何時上市還未確定，未來就算通過也需要一些時間進行相關作業。

莊人祥呼籲，不管民眾有沒有打第1劑、第2劑、第3劑、第4劑，只要是符合資格的對象，都趕快去打。尤其對於65歲以上、18歲以上免疫力低下或長照機構的住民，有符合第4劑施打條件就盡速接種。

另外，面對韓國最新宣布8月底以前台灣旅客入境可免簽證等問題，莊人祥說明韓國的疫情最近又開始上升，比起我們單日2萬持續下降，他們是9萬持續上升，事實上疫情是處於不太相對等的狀態。因此單單針對韓國，台灣不太可能以免簽的方式互惠。

莊人祥強調，針對境外移入防疫政策是否再度放寬，仍要視國內外疫情、幼兒疫苗施打率等因素決定，其他配套措施也有待討論持續修正。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：翁世航