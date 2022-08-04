墨西哥極端乾旱危機：全國三分之二區域嚴重缺水，民眾失去理性威脅綁架政府送水司機
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日前的一場嚴重的乾旱，已導致墨西哥將近三分之二的城市面臨嚴重缺水。缺水現象在工業重鎮蒙特雷（Monterrey）尤其嚴重，當地約有500萬人受到影響，並且已有70多天無水可用。此外，許多超商架上都已經沒有任何可以出售的飲用水。
除了接連受到熱浪侵襲的歐洲，在酷暑中同樣陷入困境的還有墨西哥。日前的一場嚴重的乾旱，已導致該國將近三分之二的區域面臨嚴重缺水。家中無法出水的水龍頭使得人心惶惶，某些地區的民眾必須排隊數小時，才能獲得政府的供水。失去理性的人甚至封鎖道路、威脅綁架政府送水司機，企圖獲得更多水資源。
《紐約時報》報導，墨西哥國家水務委員會（CONAGUA）指出，7月份墨西哥32州中，共有8州正在經歷中度至極端程度乾旱，導致該國1546座城市（全國共2463座）均面臨缺水問題。該委員會稱，截至7月中旬，墨西哥約有48%的土地出現乾旱，相比去年同期的28%更為嚴重。
根據《華盛頓郵報》，聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）指出，由於墨西哥北部幾座工業城市仍需大量用水，水資源短缺未來幾年在墨西哥與其他中美洲國家還是有可能會持續發生。另外，氣溫上升和氣候變遷加劇導致的零星降雨也是增加乾旱發生頻率的關鍵因素。
「在這裡，你必須追逐水資源」
缺水現象在蒙特雷（Monterrey）尤其嚴重，該城市是墨西哥最重要的經濟中心之一。當地官員向《紐約時報》表示，整座都市約有500萬人受到影響，而且已經有70多天無水可用，許多學校只好關閉提前放暑假。此外，包括大型連鎖超市沃爾瑪（Walmart）在內的幾家商店，架上都已經沒有任何可以出售的飲用水。
當地商家裡，水桶也變成難得的商品，許多更是以高價出售。蒙特雷的居民開始蒐集各種容器，不得已時甚至只能將垃圾桶清理乾淨，把政府以卡車分配的水資源運回家。
「在這裡，你必須追逐水資源。」38歲的慕尼茲（Claudia Muñiz）說道，「絕望的時刻，人們會爆發。」
在無人監管的路線，民眾有時會試圖在路上攔截運水車，而不是在社區裡等待水源到達。運水司機魯伊茲（Edgar Ruiz）表示，他現在害怕著這份工作。他指出居民過去看到運水車進入社區時會非常感激；現在他們對政府未能解決缺水問題感到憤怒，有時會用石頭砸車。
另一名司機卡薩斯（Casas）則是提到，有一位民眾曾經衝進車內，威脅他到居住地附近供水，如果不答應就要綁架他。
另一方面，對於低收入戶的民眾來說，以15至20美金（換算新台幣約450至600元）購買一壺經過濾的純淨水已經不是一種選擇，一些人更以偷竊的方式獲得水資源。由於限水政策，許多居民封鎖道路，並上街抗議家中已經有幾週完全沒有自來水的困境。
龐大工業用水、人口快速增加，工業與民生用水的平衡挑戰
《華盛頓郵報》指出，世界許多的大型製造公司，包含航太、電子產品、飲品等行業，均設廠於蒙特雷，該城市也同時是墨西哥人均所得最高的城市。自1990年來，蒙特雷的人口因為住宅開發增加了一倍，也為供水帶來更大的壓力。
缺水危機期間，可口可樂和海尼根曾經被爆料仍舊持續營運，引發民眾大為不滿。根據《衛報》，啤酒製造商與軟性飲料公司為了生產，每年使用將近900億公升的水，其中有500億來自公用水庫。
不過，墨西哥可口可樂公司及其裝瓶公司Arca Continental則向《華盛頓郵報》聲明，營運以及生產所用的水，來自水權。而水權是經購買而來，也在政府的監督以及嚴格指導下行使。然而，根據政府新指引，為了優先向民眾供水，可口可樂暫時終止水權的行使以及使用。「我們意識到長期的行動與投資，對於永續經營的必要性。」公司說道。
目前墨西哥政府仍舊持續以卡車向各地供水，為緩解未來水資源的短缺，蒙特雷已投入9700萬美元建造一座汙水處理廠，並計畫於未來向鄰近正在建立的海水淡化廠購水。
同樣遭受乾旱危機新萊昂州 (Nuevo León)州長則是呼籲世界共同應對氣候變遷，他指出這項問題已超出任何一個政府的能力範圍。「氣候危機已經追上我們。」他在推特上說道。「今天的我們必須愛護環境，這是攸關生死的事。」
新聞來源
- Mexico’s Cruel Drought: ‘Here You Have to Chase the Water’（The New York Times）
- Drought in Mexico leads to water rationing, theft（The Washington Post）
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責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：翁世航
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抗疫時分，飲食危機更需注意！日常NG飲食調查，看你中了幾個陷阱？
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TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷進行疫情期間民眾飲食自評調查，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
防疫關在家已經夠悶了，悶熱的盛夏來臨更讓人心情煩躁，不少人得靠喝飲料、吃點心才能維持好心情，但能讓人幸福快樂的美食，吃多了也可能埋下疾病的種子，甚至讓人到老都病痛纏身。西方俗諺：「You are what you eat.」，意思是你吃什麼食物，你就會變成什麼樣子，那麼究竟台灣人普遍「把自己吃成什麼樣貌」呢？TNL Research（關鍵議題研究中心）在2022年6月進行的「飲食習慣調查」，收集360位30-55歲台灣民眾的飲食習慣，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
本次調查中，有72.8%受訪者人自認飲食習慣健康，然而從後續問答中發現，不少自認健康的受訪者，飲食生活其實潛藏著NG危機！這些自認飲食習慣健康的受訪者中，有31.1％常喝乳酸菌飲料、29.8%常喝果汁，這些看似比手搖飲、酒精飲料相對健康的選擇，其實都是含糖量很高的飲品。
你以為的健康飲料真的健康嗎？糖讓健康離你而去
一罐170ml的乳酸菌飲料含有26g的糖，已超過一般人每日糖量建議攝取上限50g的一半；一杯250ml的蘋果汁則含有25g的糖，卻沒辦法提供與同重量蘋果相同的營養價值，而長期喝這些飲料，很可能攝取過多糖分而不自知。
在日常生活看似健康卻隱藏高糖份的食物，還有含糖豆漿、番茄醬等，都可能成為健康的陷阱食物。雖然糖能刺激腦部產生多巴胺，讓心情感到愉悅，但過多的糖分不只使人肥胖，更會造成代謝症候群，讓高血壓、高血脂、糖尿病、腦中風等疾病的風險增加數倍之多！根據國健署統計的國人三高盛行率，18歲以上國人有25.2%比例人口有高血壓、22.5%有高血脂，高血糖則有11.5％，要能夠健康地被排除在三高之外，其實並不容易，不可不慎！
宵夜、點心都是多吃的，吃多負擔跟著多
在本次調查的受訪者中，幾乎人人都有吃點心的習慣（97%），且以餅乾小點、洋芋片為最首要的選項；其次在吃宵夜習慣的調查中，即使是自認健康的受訪者，也有54.6％會吃宵夜。這些點心、宵夜，多半是三餐之外額外攝取的食物，對身體來說已經是額外的熱量，而宵夜最熱門的品項前三名，分別是油炸食物、泡麵、滷味，正分別是高油、高鈉的代表食物，容易造成身體負擔；
高油食物容易使人攝取過多飽和脂肪，會增加血栓、中風、心臟病等心血管疾病的罹患機率，也增加大腸癌風險；高鈉食物則會讓腎臟排鈉負擔增加、身體水腫，也會增加高血壓的風險，進而造成心血管的傷害與疾病，這些美味但不健康的食物，久久吃一次無妨，常常吃可對健康不妙。
即使是看似健康的水果，吃多了一樣攝取過多熱量的風險，例如吃下一整顆芒果，就可能相當於吃了一整碗白飯的碳水化合物含量。縱使日常努力防範，如果不好好注意飲食習慣，就同樣是讓自己暴露在疾病的風險之中。
在忙碌生活中，能夠自己親自調理健康食物的受訪者比例很低，且隨著疫情興起的外送平台服務，讓消費者即使在家也能購買各式各樣的外食。超過八成受訪者（84.2%）每週吃一次以上的外食，每週超過五次外食的受訪者則高達28.6%。縱使盡可能留意自己所吃的食物，但在外食中常見的食材如貢丸、百頁豆腐、五花肉片等也都含有較多的脂肪，這些食材設下的陷阱，也可能讓人不知不覺攝取過多油脂。
正確飲食觀念，為自己的未來做好萬全準備
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另外，喜歡吃點心喝飲料給自己一個痛快，或者大吃大喝感到特別療癒的人，更要留意日常飲食，盡可能避免靠飲食提振心情、消除煩悶，從源頭減少情緒性進食，也能避免從點心飲料中攝取過多的糖分，還給自己更健康的生活。
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