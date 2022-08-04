墨西哥極端乾旱危機：全國三分之二區域嚴重缺水，民眾失去理性威脅綁架政府送水司機

除了接連受到熱浪侵襲的歐洲，在酷暑中同樣陷入困境的還有墨西哥。日前的一場嚴重的乾旱，已導致該國將近三分之二的區域面臨嚴重缺水。家中無法出水的水龍頭使得人心惶惶，某些地區的民眾必須排隊數小時，才能獲得政府的供水。失去理性的人甚至封鎖道路、威脅綁架政府送水司機，企圖獲得更多水資源。

《紐約時報》報導，墨西哥國家水務委員會（CONAGUA）指出，7月份墨西哥32州中，共有8州正在經歷中度至極端程度乾旱，導致該國1546座城市（全國共2463座）均面臨缺水問題。該委員會稱，截至7月中旬，墨西哥約有48%的土地出現乾旱，相比去年同期的28%更為嚴重。

根據《華盛頓郵報》，聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）指出，由於墨西哥北部幾座工業城市仍需大量用水，水資源短缺未來幾年在墨西哥與其他中美洲國家還是有可能會持續發生。另外，氣溫上升和氣候變遷加劇導致的零星降雨也是增加乾旱發生頻率的關鍵因素。

「在這裡，你必須追逐水資源」

缺水現象在蒙特雷（Monterrey）尤其嚴重，該城市是墨西哥最重要的經濟中心之一。當地官員向《紐約時報》表示，整座都市約有500萬人受到影響，而且已經有70多天無水可用，許多學校只好關閉提前放暑假。此外，包括大型連鎖超市沃爾瑪（Walmart）在內的幾家商店，架上都已經沒有任何可以出售的飲用水。

當地商家裡，水桶也變成難得的商品，許多更是以高價出售。蒙特雷的居民開始蒐集各種容器，不得已時甚至只能將垃圾桶清理乾淨，把政府以卡車分配的水資源運回家。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

「在這裡，你必須追逐水資源。」38歲的慕尼茲（Claudia Muñiz）說道，「絕望的時刻，人們會爆發。」

在無人監管的路線，民眾有時會試圖在路上攔截運水車，而不是在社區裡等待水源到達。運水司機魯伊茲（Edgar Ruiz）表示，他現在害怕著這份工作。他指出居民過去看到運水車進入社區時會非常感激；現在他們對政府未能解決缺水問題感到憤怒，有時會用石頭砸車。

另一名司機卡薩斯（Casas）則是提到，有一位民眾曾經衝進車內，威脅他到居住地附近供水，如果不答應就要綁架他。

另一方面，對於低收入戶的民眾來說，以15至20美金（換算新台幣約450至600元）購買一壺經過濾的純淨水已經不是一種選擇，一些人更以偷竊的方式獲得水資源。由於限水政策，許多居民封鎖道路，並上街抗議家中已經有幾週完全沒有自來水的困境。

民眾於街道上抗議水資源短缺|Photo Credit: Reuters / 達志影像

龐大工業用水、人口快速增加，工業與民生用水的平衡挑戰

《華盛頓郵報》指出，世界許多的大型製造公司，包含航太、電子產品、飲品等行業，均設廠於蒙特雷，該城市也同時是墨西哥人均所得最高的城市。自1990年來，蒙特雷的人口因為住宅開發增加了一倍，也為供水帶來更大的壓力。

缺水危機期間，可口可樂和海尼根曾經被爆料仍舊持續營運，引發民眾大為不滿。根據《衛報》，啤酒製造商與軟性飲料公司為了生產，每年使用將近900億公升的水，其中有500億來自公用水庫。

不過，墨西哥可口可樂公司及其裝瓶公司Arca Continental則向《華盛頓郵報》聲明，營運以及生產所用的水，來自水權。而水權是經購買而來，也在政府的監督以及嚴格指導下行使。然而，根據政府新指引，為了優先向民眾供水，可口可樂暫時終止水權的行使以及使用。「我們意識到長期的行動與投資，對於永續經營的必要性。」公司說道。

目前墨西哥政府仍舊持續以卡車向各地供水，為緩解未來水資源的短缺，蒙特雷已投入9700萬美元建造一座汙水處理廠，並計畫於未來向鄰近正在建立的海水淡化廠購水。

同樣遭受乾旱危機新萊昂州 (Nuevo León)州長則是呼籲世界共同應對氣候變遷，他指出這項問題已超出任何一個政府的能力範圍。「氣候危機已經追上我們。」他在推特上說道。「今天的我們必須愛護環境，這是攸關生死的事。」

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：翁世航