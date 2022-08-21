常見腰痛原因（三）：民俗療法常聽見的「骨盆歪」是怎麼發生的？會造成長短腳嗎？
我們想讓你知道的是
如果你有骨盆移位的情況，筆者建議你要先去找物理治療師做完整的評估。原因是因為骨盆有著很多的移位方式，而每一種的移位矯正的方式都有所不同。如果不幸做錯，可能會加重疼痛的程度。
骨盆歪大概去民俗療法時最常聽見的「診斷」了，本篇讓我們來好好解說。
骨盆的構造是如何？
骨盆是由三塊骨頭所組成的，最中間的薦椎（也就是中醫的仙骨），以及兩邊的髂骨（中醫的腸骨）。而薦椎與髂骨中間有著薦髂關節相連接。而薦髂關節外面則有很多的韌帶固定住關節。在我們站立或行走的時候薦髂關節會負責吸收來自上方身體的重量以及下方的衝力。所以當薦髂關節產生移位的時候，就會給予關節或是週邊韌帶過多壓力產生疼痛。
骨盆移位的症狀是如何？
首先，骨盆移位最明顯的症狀就是薦髂關節附近（如下圖）一定會有明顯的疼痛。
因為薦髂關節周遭有著非常多的神經，感覺非常敏銳。所以如果骨盆有移位的症狀的人，他或許會有很多地方都會感覺到疼痛（譬如說屁股下方、大腿後方、腰部等等），但是一定會在薦髂關節的地方也會感覺到疼痛。
而在動作上面，骨盆移位的病人最常會在坐到站的那一瞬間會感覺到不舒服；或是有人會坐也不舒服、站也不舒服。此外，咳嗽的時候會同時給椎間盤，薦髂關節壓力。所以骨盆移位的人也會在咳嗽時感覺到疼痛。
而因為坐骨神經從骨盆穿過，所以骨盆移位的人也有可能會有坐骨神經痛的症狀；常見的症狀有大腿、小腿的後方有痠軟、麻的感覺。
骨盆移位究竟是哪邊在移位？真的會造成長短腳嗎？
如同上面所說，骨盆由三塊骨頭構成，所以其實薦椎跟髂骨都會有移位的可能，而薦椎跟髂骨的移位方式很不一樣。
譬如說最常見的薦骨側移，另外還有薦骨前移、髂骨前轉。
而因為骨盆與大腿骨相連，所以骨盆的不平均也的確會造成長短腳。根據統計，現代人天生的長短腳（骨頭長度差異）的比例非常的少，反而大多數人擁有的長短腳都是因為骨盆移位造成的後天長短腳（又稱功能性長短腳）。
為什麼骨盆會位移？
除了極少數的人因為天生腳長不同造成骨頭移位。大多數的人是因為多半都是因為一些激烈的外力，造成骨頭產生移位。譬如單腳踩空、跌倒屁股坐在地上、車禍等等。
此外，因為骨盆也與腰椎相連，所以在長年的腰痛之下，骨盆也會因為腰椎的位置產生變化而也跟著移位。
最後，如果病患有天生的脊椎側彎，自然骨盆也會移位。
骨盆移位有自救的方法嗎？
很遺憾，如果你有骨盆移位的情況，筆者建議你要先去找物理治療師做完整的評估。原因是因為骨盆有著很多的移位方式，而每一種的移位矯正的方式都有所不同。如果不幸做錯，可能會加重疼痛的程度。
那物理治療可以怎麼樣幫骨盆復位呢？
臨床上，物理治療師通常使用肌肉能量技術（Muscle Energy technique）讓偏移的骨盆復位，物理治療師會讓病患特定的肌肉收縮，將骨頭移到正確的位置，這樣的方式比較溫和以及安全。此外，傳統的西式開脊椎術（Manipulation）也會有類似的效果。
此外為了讓復位的骨盆更加穩定，將周遭不平衡的肌肉張力平衡也是很重要的。骨盆移位常見的肌肉問題有髂脛束、豎脊肌過緊、臀中肌無力，也需要加以矯正。
骨盆是一個很複雜的構造，但又跟很多腰痛症狀息息相關，筆者希望能以盡量簡單的文句，將骨盆移位的臨床症狀解釋清楚，幫助更多的人。
本文經洞見物理治療所/ATX徒手治療研究室授權刊登，原文刊載於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
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