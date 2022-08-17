《黛安娜王妃》：19歲的她在真正當上王妃之前，就已經表現得像個公爵夫人

文：艾洛絲．莫蘭（Eloise Moran）

把王子理想化的19歲女孩

訂婚前那個晚上，他告訴我： 「我只想讓妳知道，今晚會是妳這輩子最後一個自由之夜，好好珍惜。」 這句話就像一把劍刺進了我的心臟。

那是1980年，黛安娜．史賓賽19歲，朋友和家人叫她「Duch」（公爵夫人Duchess的簡稱），一個俏皮的綽號，這是因為在她真正當上王妃之前，就已經表現得像個公爵夫人。

她的父母為她買了一間新的三房公寓，位於肯辛頓（Kensington）一處豪華的高級住宅區裡，名為科勒恩公寓（Coleherne Court），那一年她搬進了公寓，和三位最好的朋友同居。

每週一、三、五她在匹黎可（Pimlico）的青年英格蘭幼兒園（YoungEngland Kindergarten）工作，另外兩天則當保母，一開始是在姐姐的幾位朋友家工作——這一群上流社會的有錢人，黛安娜稱她們為「天鵝絨髮帶」（Velvet Hairbands）——後來她照顧的是一間美國石油公司主管的小兒子。

和「天鵝絨髮帶」們混在一起，自然而然會在倫敦附近的肯辛頓精英區生活。這一群背景顯赫的上流社會女性，大部分時間是在上藍帶烹飪課，生下英國貴族的繼承人，還有在斯隆廣場（Sloane Square）附近的國王大道（King’s Road）上逛逛豪華商店。

根據黛安娜的傳記作者安德魯．莫頓的說法，這些上流社會的女性，「她們的價值觀、時尚、教養和態度，都落入一套自由不羈的固定類型，通常被稱為斯隆遊俠」。

雖然許多人認為黛安娜是斯隆風最早的代表人物之一，並且她出生在英國最古老的貴族家庭之列，但她卻覺得自己不一樣。她們是一群光鮮亮麗的天鵝絨髮帶，黛安娜卻很淳樸、缺乏自信。對於為姐姐的朋友們打掃公寓，賺取微薄1英鎊的時薪，她感到很開心。

男朋友太過麻煩—— 而且我對感情沒轍，很糟糕。

黛妃從來沒有交過男朋友，她曾經回憶：「我總是把他們拒之於門外，覺得他們太過麻煩——而且我對感情沒轍，很糟糕。」她仍然把自己稱為女學生（也許是指自己的不成熟），但是當時像她這樣年紀和背景的年輕女孩，多數當然不會繼續接受高等教育；她們通常會在婚姻市場「上市」。

她十分悠閒、非常開心的和三位樸實的室友生活在一起，她們是卡洛琳．巴塞洛繆（Carolyn Bartholomew）、安妮．波頓（Anne Bolton）和維吉妮亞．皮特曼（Virginia Pitman）。室友說，她們是一群「咯咯笑著做清潔工作的女孩」，空閒時會一起策劃，對毫無戒心的男性友人惡作劇。

黛安娜當時就有著「復仇性格」。莫頓寫道：「有一次她們的朋友詹姆斯．吉爾比（James Gilbey，前英國演員），一覺醒來發現他珍貴的愛快羅蜜歐（Alfa Romeo）汽車上沾滿了雞蛋和麵粉，像混凝土一樣凝固了。由於某種原因，在一次約會時詹姆斯讓黛安娜失望了，因此她便和卡洛琳一起展開了報復行動。」

這幾個女孩會彼此交換衣服穿，吃著麥片和巧克力度日，身為房東的黛安娜在她房門口貼著「小妞長」（Chief Chick）的招牌。這聽來和一般19歲女孩的生活經驗似乎一樣，只是黛安娜知道，她必須為了即將來臨的人生「潔身自愛」。

據說黛安娜有種預知能力（她一生都在尋求某種神祕力量），她從年輕時就有一種預感：自己的人生將出現某種職責，不過她想像的是嫁給外交官這一類的對象，從來沒有想過自己會與「最高位」的查爾斯王子結婚。這位女王之子，也將是英國未來的國王。

剛開始他會每天打電話給我， 持續一週，然後接下來的三週不聞不問。

黛安娜與查爾斯初遇在1977年，當時查爾斯正與黛安娜的姐姐莎拉．史賓賽（Sarah Spencer）約會。黛安娜那年只有16歲，她記得自己還是個「身材矮胖、不化妝、傻氣的女孩」，但29歲的查爾斯王子仍然對她產生興趣。

晚餐後查爾斯與她共舞，並請黛安娜帶他參觀家族畫廊，這行程馬上被莎拉阻攔，她嚴肅的以姐姐姿態告訴黛安娜：「妳可以走了。」對於妹妹受到王子的注意，她感到惱火。

黛安娜回憶：「我只是有點驚訝，像他這樣的人怎麼會對我感興趣？」任何一個缺乏自信的人，都會出現這種想法，而在她與演說教練彼德．塞特倫（Peter Settelen）另一系列的錄音帶中，黛安娜進一步解釋：「事實上就是一位比我年長的男人——嗯，當然他的地位崇高，喜歡上了我，並且希望我和他在一起」。

她把王子理想化了，且罹患了一種症狀，我稱之為「被選中症候群」——認為自己是被一位優越的對象揀選出來，而自己配不上這一切。

1980年黛安娜在王子的30歲生日派對上與他重逢，她意外受到邀請，這讓姐姐莎拉非常不高興，因為當時莎拉是查爾斯時斷時續的「女友」。從那次之後，查爾斯開始追求黛安娜，連續見了幾次面，然後一起造訪巴摩拉城堡（Balmoral），黛安娜在她與科爾瑟斯特的祕密錄音帶裡承認，那一次的見面讓她「大為吃驚」。

黛安娜與查爾斯王子在結婚前總共只見了13次。「我們是逐漸相愛的，並不算戲劇化。愛情的火焰一下子就消失了。」黛安娜回想。後來她批評查爾斯的追愛技倆：「剛開始他會每天打電話給我，持續一週，然後接下來的三週不聞不問。」

她繼續說：「當他打來時，那種興奮感如此巨大而強烈，也讓我的三個室友瘋狂不已。」我相信這種忽冷忽熱的戀愛過程，對許多人來說都很熟悉。莫頓形容：「她就像一隻心甘情願的小狗，當主人一吹口哨，就會來到跟前。」