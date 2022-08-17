《黛安娜王妃》：19歲的她在真正當上王妃之前，就已經表現得像個公爵夫人
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莫頓形容：「她就像一隻心甘情願的小狗，當主人一吹口哨，就會來到跟前。」當媒體發現了這段王室戀情，黛安娜也真正告別了那段單純而平靜的日子，一場狩獵開始了。
文：艾洛絲．莫蘭（Eloise Moran）
把王子理想化的19歲女孩
訂婚前那個晚上，他告訴我：
「我只想讓妳知道，今晚會是妳這輩子最後一個自由之夜，好好珍惜。」
這句話就像一把劍刺進了我的心臟。
那是1980年，黛安娜．史賓賽19歲，朋友和家人叫她「Duch」（公爵夫人Duchess的簡稱），一個俏皮的綽號，這是因為在她真正當上王妃之前，就已經表現得像個公爵夫人。
她的父母為她買了一間新的三房公寓，位於肯辛頓（Kensington）一處豪華的高級住宅區裡，名為科勒恩公寓（Coleherne Court），那一年她搬進了公寓，和三位最好的朋友同居。
每週一、三、五她在匹黎可（Pimlico）的青年英格蘭幼兒園（YoungEngland Kindergarten）工作，另外兩天則當保母，一開始是在姐姐的幾位朋友家工作——這一群上流社會的有錢人，黛安娜稱她們為「天鵝絨髮帶」（Velvet Hairbands）——後來她照顧的是一間美國石油公司主管的小兒子。
和「天鵝絨髮帶」們混在一起，自然而然會在倫敦附近的肯辛頓精英區生活。這一群背景顯赫的上流社會女性，大部分時間是在上藍帶烹飪課，生下英國貴族的繼承人，還有在斯隆廣場（Sloane Square）附近的國王大道（King’s Road）上逛逛豪華商店。
根據黛安娜的傳記作者安德魯．莫頓的說法，這些上流社會的女性，「她們的價值觀、時尚、教養和態度，都落入一套自由不羈的固定類型，通常被稱為斯隆遊俠」。
雖然許多人認為黛安娜是斯隆風最早的代表人物之一，並且她出生在英國最古老的貴族家庭之列，但她卻覺得自己不一樣。她們是一群光鮮亮麗的天鵝絨髮帶，黛安娜卻很淳樸、缺乏自信。對於為姐姐的朋友們打掃公寓，賺取微薄1英鎊的時薪，她感到很開心。
男朋友太過麻煩——
而且我對感情沒轍，很糟糕。
黛妃從來沒有交過男朋友，她曾經回憶：「我總是把他們拒之於門外，覺得他們太過麻煩——而且我對感情沒轍，很糟糕。」她仍然把自己稱為女學生（也許是指自己的不成熟），但是當時像她這樣年紀和背景的年輕女孩，多數當然不會繼續接受高等教育；她們通常會在婚姻市場「上市」。
她十分悠閒、非常開心的和三位樸實的室友生活在一起，她們是卡洛琳．巴塞洛繆（Carolyn Bartholomew）、安妮．波頓（Anne Bolton）和維吉妮亞．皮特曼（Virginia Pitman）。室友說，她們是一群「咯咯笑著做清潔工作的女孩」，空閒時會一起策劃，對毫無戒心的男性友人惡作劇。
黛安娜當時就有著「復仇性格」。莫頓寫道：「有一次她們的朋友詹姆斯．吉爾比（James Gilbey，前英國演員），一覺醒來發現他珍貴的愛快羅蜜歐（Alfa Romeo）汽車上沾滿了雞蛋和麵粉，像混凝土一樣凝固了。由於某種原因，在一次約會時詹姆斯讓黛安娜失望了，因此她便和卡洛琳一起展開了報復行動。」
這幾個女孩會彼此交換衣服穿，吃著麥片和巧克力度日，身為房東的黛安娜在她房門口貼著「小妞長」（Chief Chick）的招牌。這聽來和一般19歲女孩的生活經驗似乎一樣，只是黛安娜知道，她必須為了即將來臨的人生「潔身自愛」。
據說黛安娜有種預知能力（她一生都在尋求某種神祕力量），她從年輕時就有一種預感：自己的人生將出現某種職責，不過她想像的是嫁給外交官這一類的對象，從來沒有想過自己會與「最高位」的查爾斯王子結婚。這位女王之子，也將是英國未來的國王。
剛開始他會每天打電話給我，
持續一週，然後接下來的三週不聞不問。
黛安娜與查爾斯初遇在1977年，當時查爾斯正與黛安娜的姐姐莎拉．史賓賽（Sarah Spencer）約會。黛安娜那年只有16歲，她記得自己還是個「身材矮胖、不化妝、傻氣的女孩」，但29歲的查爾斯王子仍然對她產生興趣。
晚餐後查爾斯與她共舞，並請黛安娜帶他參觀家族畫廊，這行程馬上被莎拉阻攔，她嚴肅的以姐姐姿態告訴黛安娜：「妳可以走了。」對於妹妹受到王子的注意，她感到惱火。
黛安娜回憶：「我只是有點驚訝，像他這樣的人怎麼會對我感興趣？」任何一個缺乏自信的人，都會出現這種想法，而在她與演說教練彼德．塞特倫（Peter Settelen）另一系列的錄音帶中，黛安娜進一步解釋：「事實上就是一位比我年長的男人——嗯，當然他的地位崇高，喜歡上了我，並且希望我和他在一起」。
她把王子理想化了，且罹患了一種症狀，我稱之為「被選中症候群」——認為自己是被一位優越的對象揀選出來，而自己配不上這一切。
1980年黛安娜在王子的30歲生日派對上與他重逢，她意外受到邀請，這讓姐姐莎拉非常不高興，因為當時莎拉是查爾斯時斷時續的「女友」。從那次之後，查爾斯開始追求黛安娜，連續見了幾次面，然後一起造訪巴摩拉城堡（Balmoral），黛安娜在她與科爾瑟斯特的祕密錄音帶裡承認，那一次的見面讓她「大為吃驚」。
黛安娜與查爾斯王子在結婚前總共只見了13次。「我們是逐漸相愛的，並不算戲劇化。愛情的火焰一下子就消失了。」黛安娜回想。後來她批評查爾斯的追愛技倆：「剛開始他會每天打電話給我，持續一週，然後接下來的三週不聞不問。」
她繼續說：「當他打來時，那種興奮感如此巨大而強烈，也讓我的三個室友瘋狂不已。」我相信這種忽冷忽熱的戀愛過程，對許多人來說都很熟悉。莫頓形容：「她就像一隻心甘情願的小狗，當主人一吹口哨，就會來到跟前。」
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【馬力歐陪你喝一杯】設計師的人生相談室：插畫家微疼 X 設計師顏伯駿：靈感怎麼找？動畫也可以用Photoshop做？不只是工具而是溝通語言！設計麻瓜也能用的Photoshop
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不同領域的創意工作者怎麼應用 Photoshop 來創作？插畫家微疼與設計師顏伯駿在節目中分享他們各自入行以來的甘苦，從自學修圖軟體到得心應手地使用，做出近百萬粉絲追蹤的圖文與動畫，以及讓業主很有感覺的設計提案。
收聽管道如下：
- Apple Podcast ｜ https://apple.co/2ZCn2je
- Spotify ｜ https://spoti.fi/32dSc27
- KKBOX｜http://bit.ly/36PKdgZ
- Castbox｜ http://bit.ly/mariodrink
- Stitcher ｜ http://bit.ly/2mmA46t
- Omny ｜ https://omny.fm/shows/drinkwithmario/pplep06
這集節目邀請到插畫家微疼與設計師顏伯駿，兩位創意人來聊聊他們使用Adobe Photoshop的心得，與他們一路堅持在創意產業的工作的動力。微疼在10多年前自己慢慢摸索PS繪圖，透過Photoshop自學從無名小站發跡，走上全職插畫家之路；顏伯駿是三頁文設計公司藝術總監，大學時期就開始接案做MV，從五月天演唱會的動畫設計開始踏入唱片產業，而後又從音樂產業拓展到許多大型活動的視覺統籌，包括多屆金曲獎、文博會、全運會、白晝之夜等。
沒有靈感的時候就睡一覺吧！（01:05）
兩位的平時的工作都是產量高、創意強度密集，讓人非常好奇他們平時的靈感來源，以及他們是怎麼紀錄與整理這些靈感，最後轉化成廣受歡迎的動畫作品與視覺規劃，沒想到兩人竟不約而同地在睡夢中找到答案！
微疼以白色兔子為主角創作插畫，他分享自己一開始都是從生活周遭親友的經驗，延伸發展出創作主題與角色，「但我發現最大的問題是，這些東西很容易被消磨殆盡，就像切蛋糕一樣，有一天會被切完。」對他來說找到更多靈感的方式之一就是走上街去，多多接觸人、觀察人。
顏伯駿則反問：「大家是不是對靈感太執著了？」他在帶領設計團隊時會透過幾種不同的路徑找到「靈感」或所謂的解法。顏伯駿認為找到靈感的前提是「先對生活有感覺」，接著按照主題分析每件事情，把累積的資料放進對應的資料夾，需要時把它們調出來，組合成一個完整的內容。
相較於這樣井然有序的整理方式，微疼形容自己屬於感覺派，「找不到的時候就睡一覺，靈感就來了。」聽到這個回應，顏伯駿直呼自己也有類似的經驗，笑說大家以後會不會要發想題目之前，都會跑來說「老闆，我要睡一覺」！而有趣的是，微疼也分享，現在工作室裡面還真的就有放一張床！
從 0 開始的 PS 之路（09:00）
要成就好作品當然不能只是睡個覺，而是要動手將這些絕佳的靈感實現，這時候設計師和插畫家使用的工具就扮演了非常重要的角色。顏伯駿分享他除了就讀設計系因為課堂考試而學習使用Photoshop之外，早期使用PS創作的前輩像是藝術家李小鏡，以及言情小說封面繪者平凡、陳淑芳，都是促使他探索 PS 強大功能的榜樣，「我從PS 10一路到現在的Adobe CC，每年看著這個軟體，你本來想某個功能怎麼沒有，有一天突然間就蹦出來，到最後有一些讓你覺得『這是黑魔法嗎？』的功能。」顏伯駿感觸很深地說道。
微疼接觸Photoshop的路徑比較特別。大學時期因為一場車禍讓他必須長期在家休養，從未受過美術訓練但熱愛畫畫他，在朋友介紹下認識Photoshop，「那時候無名小站很風靡，有些前輩創作者像我是馬克、彎彎都在上面做自己的圖文創作。」微疼心想自己也許也能試試看，而當年Photoshop自學的他已經進化成PS老手，從PS畫圖到影片製作，拓展出更多創作上的應用，「說出來大家可能很驚訝，我Youtube上的動畫影片都是在PS完成的。」
儘管有不少人推薦過他用其他軟體，但微疼始終認為Photoshop是最直觀也最好調整細節的，工作室的所有夥伴也都非常熟悉這套軟體，在溝通過程中有任何不清楚的地方，只要打開PS示範就能讓大家馬上理解，「我覺得PS已經不是工具，而是一個語言了。」
提案雙神器：Photoshop與Illustrator（13:31）
顏伯駿接著分析 Adobe 兩套重要的軟體：Illustrator跟Photoshop，許多學習設計的人在初初接觸繪圖軟體時，「就像戴上分類帽一樣分成Illustrator派跟Photoshop派，這兩種人是截然不同的思考路徑。」 前者是向量繪圖軟體，像工程圖一樣非常理性；後者則接近畫畫的原理，有PS筆刷、圖層和色調等功能可搭配使用。雖然設計師們對於習慣使用的軟體各有鍾愛，但Adobe在跨軟體、跨平台的高度整合性，現在不論是PS轉AI，或是反之，都能輕鬆跨軟體操作，是他認為非常優異又親民的特點。
「我做所有的簡報一定都是從Photoshop和Illustrator開始。」顏博駿分享他與團隊在向客戶提案時會做PS mockup，讓客戶看到Logo在不同介面上的呈現，除了提供客戶意想不到的創意，更要透過圖面證明你怎麼實現它。「下一個世代，應該是人人都會用Photoshop和Illustrator，不只是設計系，而是所有的企劃、專案都會用。」
保持初衷？不！別再說那些熱血的話（28:18）
節目尾聲談到兩位在各自的領域努力多年，除了有一路陪伴他們創作、成長的Adobe，他們持續投入的動力是什麼呢？微疼坦承他過去在演講中常用熱血的話鼓勵其他人，「可是我後來發現什麼初衷都是屁啦，」他笑說自己從小到大幾乎沒有別的擅長的技能，「我堅持下去的原因就是，這輩子我可以做好的就是這件事了。」
顏伯駿也提到自己不想再對人說「保持初衷」，設計產業裡的每個崗位都有不同的挑戰，到處都會遇到挫折，但要思考那個挫折是否有跟成就感達成平衡，「如果沒有的話，你就要換個路走。」找到自己最擅長的事，不斷突破難關、維持品質，如同他們多年來的累積都是最好證明了。
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