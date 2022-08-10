《來回攀登之間》：不論你是誰，優勝美地都會拓展你生理與心理的極限
我們想讓你知道的是
憑《赤手登峰》榮獲奧斯卡最佳紀錄長片的導演金國威，身兼世界頂級的攀登者，把攝影與攀登結合成一門學問，將眾多杳無人跡之地，生死攸關之時，以及當今世上最傑出的一批攀登者，呈現到我們面前，並以文字分享他如何在不可能的條件下捕捉到驚人畫面的幕後細節。
文：金國威
我是在十幾歲後期開始定期在山谷停留。我回來這裡無數次了。早期的一次旅程中，我的朋友布雷迪・羅賓森和我完成了清單上的第一項重大攀登：在一天內連續攀爬半圓頂峰和酋長岩。
另一次旅程中，布雷迪在酋長岩上遞了他的相機給我，我拍下第一張登上媒體的照片，用這筆錢買下第一部相機。我一生中敬佩的許多人都是在山谷中度過成長歲月，包含多位導師與終生摯友。
優勝美地是阿瓦尼奇原住民（Ahwahneechee）的祖居地，也長期吸引了一群由流浪者、世界級運動員、神祕主義者和社會異類組成的社群。他們全都在如盾牌般矗立的花崗岩上追求冒險和極樂。
從約翰・繆爾（John Muir）到伊馮・喬伊納德，再到今日的青少年，每個世代熱愛荒野的人都選擇離開文明社會，在這片邊陲地帶生活。睡在大地上、山谷上，或是車上，以生存在森林、瀑布和岩壁間。
世界上沒有任何地方，能提供像優勝美地這樣容易到達的攀岩規模與尺寸。在山谷攀登可以磨練你快速在大量垂直岩壁上移動的能力，不論你是誰，攀登能力如何，優勝美地都會拓展你生理與心理的極限。這座山谷能讓你變得更強。
2009年秋天，我展開了《國家地理》的第一次專題攝影，捕捉優勝美地攀岩文化的精神，以及頂尖攀登的演變，我想向全世界展現不同角度的優勝美地。
《國家地理》有世界上最高的攝影編輯標準，旗下攝影師的肩上扛著一項特殊的重擔：維護歷代傳承。雜誌指派攝影師執行長達數個月甚至是數年的拍攝任務。有時候攝影師結束長期任務後，攝影作品卻被退回甚至從未刊出。我發現這個事實後，既害怕又躍躍欲試。
每天我都覺得山谷中某處正出現某些我將錯過的畫面。這使我四處奔跑，瘋狂拍照，因為我知道長年擔任資深圖片編輯的薩迪・卡里耶（Sadie Quarrier）將會逐一細看我為這篇專題報導所拍攝的數萬張照片。
從春天到秋天，我和助手米奇・謝佛（Mikey Schaefer）花了整整兩季追逐優勝美地的地方人士，以及世界頂尖攀岩者名單上的某幾人：迪恩・波特、艾力克斯・霍諾德、李奧・霍丁（Leo Houlding）、凱特・盧瑟福（Kate Rutherford）、西恩・利里（Sean Leary）、布萊德・戈布萊特（Brad Gobright）、烏里・斯特克（Ueli Steck）、湯米・考德威爾（Tommy Caldwell）。
有些影像需要攀登、架繩好幾天，只為了那一刻的鏡頭。其他畫面則是當我們在酋長岩底部大草原上漫步，或於下雨的早晨在四號營閒逛時，自然而然出現的。
我深深感謝那些日子。我拍過的人，有些已經不在人世，我們最後一次共同經歷的時光，是我相當珍惜的回憶。最後，這些照片登上2010年五月號，而我拍的那張艾力克斯・霍諾德站在半圓頂岩壁上的影像則成為封面。
書籍介紹
本文摘錄自《來回攀登之間：在極限中誕生的照片》，大家出版
作者：金國威
譯者：張國威
【作者介紹】
金國威（Jimmy Chin），憑《赤手登峰》（Free Solo）榮獲奧斯卡最佳紀錄長片的導演，《國家地理》攝影師。身兼世界頂級的攀登者及運動員，是首批從聖母峰頂滑雪下降的美國人之一，也成功首攀此前無人能克服的鯊魚鰭（Shark's Fin）。他參與無數極險極陡的冒險，因而得以捕捉異於世人視野的影像，攝影作品曾登上《國家地理》雜誌和《紐約時報雜誌》的封面。
除了《赤手登峰》，他與妻子柴・瓦沙瑞莉（Elizabeth Chai Vasarhelyi）共同執導數部紀錄片。2015年，電影《攀登梅魯峰》（Meru）贏得2015日舞影展觀眾票選獎。另有《泰國洞穴救援行動》（The rescue，2018）及《重返太空》（Return to Space，2022）。他們亦將執導首部劇情長片《Nyad》。
【本書特色】
憑《赤手登峰》榮獲奧斯卡最佳紀錄長片的導演金國威，身兼世界頂級的攀登者，把攝影與攀登結合成一門學問，將眾多杳無人跡之地，生死攸關之時，以及當今世上最傑出的一批攀登者，呈現到我們面前，並以文字分享他如何在不可能的條件下捕捉到驚人畫面的幕後細節。
責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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台灣人偏好的威士忌風味？甜美風味是大宗，帶果香、蜜香風味威士忌男女皆愛
我們想讓你知道的是
台灣每人一年平均品飲2.3瓶威士忌。不過，隨著女性愛好者逐年增加、族群年輕化的全球趨勢，威士忌的喜好風向正默默地變化著，更同時影響著國際酒廠推出熱門酒品的未來計劃。TNL Research 關鍵議題研究中心針對普羅大眾進行了威士忌的品飲喜好調查。
每年近800億元規模的台灣酒類市場中，威士忌最是一大重點。然而，近年來品醇族群結構的變化，加上酒友們對風味的求新求變，不少品牌開始尋覓下一個令人沈醉的風味。未來台灣威士忌市場主流，將吹向哪種風味的酒品呢？TNL Research 關鍵議題研究中心針對普羅大眾進行了威士忌的品飲喜好調查。
根據蘇格蘭威士忌協會公佈的2021年國際出口市場表現報告，台灣這個僅2300萬總人口的市場，一年竟進口了將近新台幣85億元的蘇格蘭威士忌，在全球排名第三。若再加上日本、美國等其他產地的酒品，統計資料也顯示全年威士忌市場消費總金額約550億新台幣，台灣每人一年平均品飲2.3瓶威士忌。不過，隨著女性愛好者逐年增加、族群年輕化的全球趨勢，威士忌的喜好風向正默默地變化著，更同時影響著國際酒廠推出熱門酒品的未來計劃。
三分之一女性愛好者 有力影響威士忌市場風潮
根據TNL Research關鍵議題研究中心於7月11~12日，針對年齡分布於30歲以上ShareParty會員所進行的「威士忌品飲習慣調查」，分析376份有效回收問卷之後發現，40.9%受訪者有品飲威士忌的習慣，且男女比例已達逼近2：1之譜，顯見女性在威士忌同好族群中已成長至三分之一的比例，其風味喜好必將更具市場聲量。
然而，再進一步詢問關於威士忌風味的偏好，倒是能從中一窺在男女族群上的異同處。台灣民眾近年來普遍偏好風味較為甜美、順口易入喉的威士忌，而兼具有果香者獲得最多受訪者的喜愛（57.4％），其次則是帶有蜂蜜風味之酒品（36.3％）。至於較具獨特個性的煙燻風味，訪問後倒是出現了35.9％男性喜愛，但僅有14.5%女性能夠接受的明顯差異。
提到風味甜美的威士忌，深諳威士忌的酒友們，腦海中必然會浮現百富單一麥芽威士忌的名稱。百富的傳奇首席調酒師大衛史都華（David C. Stewart），運用將近60年的經驗和深厚的製酒工藝，讓標誌性的「香甜蜂蜜」風味在每一款百富威士忌中都有一致但又獨特的展現。而大衛史都華更令人讚賞不已的，是他於1980年代所發明的「過桶」（Cask Finish）工藝：先將威士忌置於傳統橡木桶中熟成若干年後，再移至另一種橡木桶進行第二次的熟成，而二次熟成的時間並非定數，全靠大衛史都華帶領團隊的耐心定期監控，直到風味達到標準之後方才進行裝瓶。40年來運用「過桶」工藝，百富將酒廠經典的蜂蜜、香草基調，變幻出多樣的迷人風貌，因而廣受全球消費者歡迎。
私聊聚會 最是品飲威士忌的好時機
關於最適合享飲威士忌的生活情境，則有近七成（68.8％）受訪者鍾意於私人會所或家庭聚餐時，與三五好友共享黃金酒液，其次還有「商務應酬場合」（35.9%）及「餐廳等公開場合聚會」（35.6%）成為品飲威士忌的常見場景；也有超過三成（32.8%）受訪者鍾愛與另一伴在家中親密啜飲。
若要在私聚餐會上品飲明顯具有果香風味的威士忌，百富12年雙桶DoubleWood是威士忌愛好者的首選之一。百富首席調酒師大衛史都華精選首次裝桶之Oloroso雪莉桶，陳放9個月過桶的百富12年雙桶單一麥芽威士忌，從1993年販售迄今已近30年，為百富的最經典酒款。此外，百富酒廠歷史上推出的第二種過桶酒款：百富21年波特酒桶PortWood威士忌，經長時間窖藏熟成，醞釀極具深度的風味，是百富獲得首獎最多，也是首席調酒師大衛史都華個人最愛的酒款之一。
首創過桶工藝 讓百富威士忌在甜美蜂蜜風味上 更增添多變的層次
最後，綜合分析威士忌市場的主流風味，果香、蜂蜜、煙燻和花香是台灣民眾鍾愛的四大風味。然而，想要品飲這四種風味，藉由百富首創的過桶工藝，體驗品牌經典的香甜蜂蜜風味之餘，如果想要體驗熱帶水果的果香，就可選擇百富14年加勒比海蘭姆桶單一麥芽威士忌。過桶加勒比海蘭姆酒桶（Rum）的金黃酒液，先帶來熱帶水果、熱帶香料及太妃糖的香氣，再引出香草、橡木桶甜味，口感濃厚圓潤，餘韻柔和且綿長。若是喜歡煙燻泥煤風味，百富故事系列14年泥煤週威士忌是個很好的選擇，溫和的煙燻泥煤融合著細緻奶油蜂蜜氣息與淡雅花香調，品飲時還能感受到些微的柑橘和橡木氣息，猶如天鵝絲絨般的滑順飽滿口感，加上引出水果香氣的尾韻層次變化，怎會不讓人念念難忘。
近來領先全球、在台首發上市的百富16年法國皮諾甜酒桶單一麥芽威士忌，是百富首席調酒師大衛史都華的最新傑作，先在美國橡木桶陳年16年，再經由法國皮諾甜酒桶二次熟成，讓百富的蜂蜜甜香層疊出更多層次感，不僅讓品飲者能嗅聞到美妙平衡的蓮花與天竺葵花香，更有蜂蜜基調和細緻蜜餞、嫩薑辛香，加上清爽順口的尾韻，豐富感受、很是令人著迷。
一心一藝，百富持續以「過桶工藝」在標誌性的香甜蜂蜜風味之上，尋找新的可能。相信只要曾感受過桶工藝的魔幻般奧妙，肯定會為台灣日益增長的威士忌愛好者族群，開拓出更為寬廣多元的嗅味覺體驗疆域。
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