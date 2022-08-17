《黛安娜王妃》：整個皇宮不曾預料到，她能以壓倒性的優勢贏得這場王室人氣競賽
我們想讓你知道的是
「我們站錯邊了，我們想看黛妃，不想看王子！」這讓黛妃大吃一驚，而查爾斯則更為震驚。就在丈夫眼前，黛安娜竟讓這些群眾如此著迷。她走向群眾，看著他們的眼睛，並與他們握手。她的明星魅力立刻讓查爾斯相形見絀——「他很嫉妒。我理解他的嫉妒，卻無法向他解釋我並沒有想這麼做。」她說。
文：艾洛絲．莫蘭（Eloise Moran）
站錯邊了，我們不想看王子！
黛安娜第一次海外出訪是到澳洲和紐西蘭，那可說是一個轉折點。澳洲人民視她為自己人，數以千計的民眾蜂擁而至，想一睹這位年輕、耀眼王妃的風采。「我得回家，我沒辦法應付如此大場面。」她告訴其中一位女侍，自己的恐慌症即將發作。
查爾斯和黛安娜都沒見過這樣激情的群眾，當他們坐在敞篷車裡經過雪梨歌劇院時，攝影記者肯．萊諾克司（Ken Lennox）捕捉到一張相片，王妃穿著粉紅色的花洋裝，緊緊抓著帽子在哭泣；而查爾斯正看往另一個方向。
這位精疲力竭的王妃因為時差、孕吐和暴食症發作，在大庭廣眾下哭泣了好幾分鐘。萊諾克司說：「這是有問題的第一個線索。」接下來還會出現許多跡象。
接著有人呼喊：「我們站錯邊了，我們想看黛妃，不想看王子！」這讓黛妃大吃一驚，而查爾斯則更為震驚。就在丈夫眼前，黛安娜竟讓這些群眾如此著迷。她走向群眾，看著他們的眼睛，並與他們握手。她的明星魅力立刻讓查爾斯相形見絀——「他很嫉妒。我理解他的嫉妒，卻無法向他解釋我並沒有想這麼做。」她說。
然後，在紐西蘭的晚宴演說中，查爾斯說：「我得到的結論是，如果有兩個妻子，真的會輕鬆很多，她們可以各自負責街道兩旁的群眾，而我只需走在中間指揮行動。」
對這件事、還有受傷的自我，他看起來一笑置之，然而在皇宮的大門裡，強烈的嫉妒隨之而來。他沒有想到、整個皇宮也不曾預料，這個留著蓬鬆髮型的女孩，眼神總是看著地上，沒有任何學歷……能以壓倒性的優勢贏得這場王室人氣競賽。
這馬上讓人對比約翰．甘迺迪（John F. Kennedy）1961年時，在巴黎的演講，他在開場時就驕傲的說：「我是那個陪同賈桂琳．甘迺迪（Jacqueline Kennedy）出訪巴黎的人，而我也很享受這件事。」與酸溜溜的王子不同，這位美國總統非常清楚，他那位魅力四射的妻子無論是對他個人，或是就外交意義而言，都是他珍貴的財富。
黛安娜這次出訪回來，已經有了新的使命感：「最後，當我們從紐西蘭飛回來時，我是一個不同的人了。我意識到一種責任感、他人強烈的關注，還有自己正處在要求很高的角色扮演中。」
隨著黛安娜自信增加，她的服裝也比以過去更時尚了，她發展出自己親手設計、前所未見的「王妃」品牌。她拒絕戴上正式的羔皮手套，因為她想對遇到的人們展現出親和力和真實感，握手時可以有真實的皮膚接觸。
「我為她訂購了一打各種顏色的麂皮手套，因為王室成員總是戴著手套，」黛安娜的造型設計師哈維說：「天知道它們都去哪兒了，因為她從來沒有戴過。」當她為了與慈善工作遇到的人建立關係及溝通時，黛安娜甚至會考慮衣服的質地。
卡羅琳．查爾斯（Caroline Charles）這位受人敬重的英國王室御用設計師回憶，在1981年第一次見到黛安娜時，她對服裝考慮得很周到，她說：「我記得她選了一件天鵝絨套裝出席訪問盲人的行程，因為他們會喜歡觸摸這材質。」同樣的，黛安娜在1990年代訪問兒童醫院時，則是穿著亮麗的顏色和配戴大顆的珠子，好與年幼的孩子們玩在一起。
黛安娜的情商非常高，她開始沉浸在電視節目中，從晚間的肥皂劇《加冕街》（Coronation Street）到流行音樂節目《流行音樂排行榜》（Top of the Pops），所以她和一般人總是有聊天的話題。「她不是王妃，她和民眾們在同一條水平線上。」莫頓在傳記中如此寫道。
軍裝上場正面迎戰，王子從此免出場
在描述黛安娜獨特的魅力時，設計師雅克告訴我：「王妃不應該是一般人，不應該流露出情感。但她改變了一切。」當黛安娜投入慈善工作、出席更多公眾場合，設計師凱薩琳．華克是協助她塑造絕佳「工作服」的關鍵人物。她為一位完全現代的王妃，設計出精緻的套裝。
黛安娜在工作，以及公共活動方面如花綻放，使她轉變為更有能力的人。1986年，她已經知道查爾斯早就和超級名流卡蜜拉舊情復燃，她也開始了（理所當然的）自己的一段戀情，對象是一名皇家騎兵軍官，名叫詹姆士．休伊特（James Hewitt），當時正為她上馬術課。
這段戀情持續了大約5年，接著休伊特因為軍事任務而離開才結束。後來，他背叛了黛安娜，出版了一本關於他們戀情的爆料書（按）。「我的一位朋友，我信任的人，利用我牟利，這令我非常痛心。我真的很在意這件事……」黛妃說道。
編按：休伊特在1994年出版了《愛河中的王妃》（Princess in Love），獲利超過百萬英鎊；1999年，他又以自己與黛妃的緋聞作為內容，出了一本名為《愛情與戰爭》（Love and War）的自傳，試圖再次消費黛安娜。
我想在這裡暫停一下。男人都是混蛋。
1987年，黛安娜終究面對了她丈夫的情婦，那是在卡蜜拉妹妹40歲的生日派對上。通常，在問候丈夫的朋友時，她會親吻對方的雙頰，但那天晚上她對卡蜜拉只有早已設想好、冷冰冰的握手——這是一個相當細微、巧妙的權力動作，以證明她不再是過去那個害羞、驚恐的小女孩。當天稍晚，黛妃對她說：「卡蜜拉，我只想要妳知道，我很清楚發生了什麼事。」
正是這些勇敢的小舉動，幫助黛安娜提升了自信，並且也因為更加擁抱自己，她不知不覺突破了公眾對於皇宮大門內實際生活情形的看法——那些小心翼翼維護著、不切實際的看法。
到了1980年代中期，這位王妃終於準備好捍衛自己，她穿上線條端莊簡潔的時髦套裝，有商業氣息的上衣外套，還有卡其色軍裝式的連身服，象徵著一場戰爭正在醞釀中。黛安娜並不打算退場。
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