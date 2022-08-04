外媒與智庫分析：美軍如何應對中共軍演，複雜性高於1996台海危機
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《外交事務》期刊一篇專文指出過去發生危機時，與美方維持建設性關係對中方而言仍高於一切。1996台海危機、1999年中國駐貝爾格勒大使館遭美軍誤炸、2001年南海軍機擦撞等，中方最終都在找緩和局勢的方法，然而現隨美中關係冰封，北京可能覺得已無情面可留。
（中央社）中國宣布從8月4日至7日在台灣周邊實施軍演，作為對美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台的回應。對比1996年台海危機時美軍航艦直接穿越台海，美軍應對這次共軍演習複雜性大增。
《華盛頓郵報》指出，1996年3月7日當時美國國防部長裴利（William J. Perry）獲報，美國空軍RC-135偵察機與海軍巡洋艦邦克山號（USS Bunker Hill）監控到3枚共軍M-9彈道飛彈從華南山區射向台灣，1枚落入基隆外海、2枚落入高雄外海，彈著都在台灣兩大主要海港的航道。裴利當下覺得有爆發戰事的風險。
回顧96危機 共軍飛彈對台外海「交叉射擊」
裴利看到共軍一南一北朝台灣射彈的情報，馬上想起當年在陸軍砲兵單位服役時的經驗。他用砲兵術語指出，中國顯在對台「交叉射擊」（bracketing），是一種在直接攻擊前的歸零技術，直言共軍此舉魯莽、不可接受，還首次用上「後果嚴重」等詞彙。
當時的美軍參謀首長聯席會議主席沙利卡希維里（John M. Shalikashvili）在極機密簡報時說，共軍正著手4階段對台軍演，包含戰略飛彈試射、在台灣海峽南端東山島演練奪取海空優等，兩棲車輛在福建平潭島演習搶灘。美國海軍情資研判，選在平潭島是因地形與台灣相近。
沙利卡希維里研判應可排除共軍大規模犯台可能，畢竟共軍仍缺乏登陸能力，但其他一切均告不確定。裴利主張堅決示警中方，美軍獨立號（USS Independence）航艦戰鬥群已在台灣東北方320公里，建議加派尼米茲（USS Nimitz）航艦戰鬥群也獲准，成為繼1958年八二三砲戰以來美軍在台海最大一次集結任務。
在檀香山，當時美軍太平洋司令部司令普魯赫（Joseph W. Prueher）下令成立「危機行動小組」，24小時協調情報與海空任務。
一名五角大廈高層官員說：「當時非常緊繃，我們一連好幾週都是徹夜工作，準備作戰計畫、選項，情勢很駭人。」
澳洲智庫：美軍複製1996危機應對模式有難度
羅伊國際政策研究院（Lowy Institute for International Policy）一篇專文指出，共軍8月4日起在台周邊軍演，目前美國海軍部署航艦雷根號（USS Ronald Reagan）、兩棲攻擊艦的黎波里號（USS Tripoli）於鄰近台灣的南海外圍海域。的黎波里號上有20架陸戰隊F-35B匿蹤戰機。
專文認為，從共軍這次劃設的演習區域，很難不對照1996年台海危機，當年尼米茲號航艦戰鬥群在危機期間穿越台海。但中國的海空實力已今非昔比，如今美軍恐無法再輕易於共軍演習時派航艦穿越台海，可是不做類似反應又恐被解讀為美國退讓。
美憂兩岸發生類似2001美中軍機擦撞
《紐約時報》指出，美方官員憂心未來幾天台海兩岸恐擦槍走火，尤其若共軍發射飛彈飛越台灣，或是共軍飛機進入爭議空域引發空中衝突，導致類似2001年美軍偵察機與共軍戰機的南海碰撞事件。
白宮與五角大廈3日起緊盯情勢，不過仍評估中方策略是威嚇與脅迫而非引發直接衝突，但外部專家卻憂心軍演升級。
曾於五角大廈負責台灣事宜的華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國國力計畫主任林碧瑩（Bonny Lin）說：「當前是其中一項棘手情況。像該如何判定軍演已轉為對台封鎖？第一時間該由台灣軍方抑或美軍回應？都不清楚。」
曾任美軍太平洋司令部高級顧問的智庫「美國企業研究所」（AEI）研究員塞耶茲（Eric Sayers）說，中國很早就取得有效包圍台灣的能力，問題在於威脅封鎖與實際執行封鎖是兩回事。
他說：「對共軍海軍而言，實施封鎖難度仍不低，持續一段時間的封鎖對中國經濟的代價很高，封鎖固然能傷到台灣經濟，也會傷到北京。」
專家：藉演習觀察共軍日後脈絡
塞耶茲認為，重要的是這次演習可供外界預先一觀，日後共軍會如何在大選前夕或其他政治危機時，直接封鎖台灣施壓，「他們可能不會宣布軍事封鎖，而是宣布在台灣附近進行個30天到90天不等、會打斷航道的軍演。與其稱這次演習為軍事行動不如說更像是種法律戰，北京想凸顯在特定時期實施間接封鎖的正當性。」
《外交事務》（Foreign Affairs）期刊一篇專文指出過去發生危機時，與美方維持建設性關係對中方而言仍高於一切。1996台海危機、1999年中國駐貝爾格勒大使館遭美軍誤炸、2001年南海軍機擦撞等，中方最終都在找緩和局勢的方法，然而現隨美中關係冰封，北京可能覺得已無情面可留。
專文建議拜登（Joe Biden）政府應全面檢討過時的對台政策，應清楚表明美軍願以軍隊協防台灣，嚇阻共軍犯台。與此同時，美國也應減少會加劇緊張卻對台無實質幫助的舉措，高層官員只應在像討論美台貿易等具有實質內涵事務的前提下再訪台。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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新國科會主委吳政忠：部會協力串聯，打造不只科技部的科技，回應社會多元需求
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國家科學及技術委員會揭牌及主任委員布達儀式7月27日於科技大樓舉行，原科技部部長吳政忠出任首任主任委員，承接過去使命再提出四點精進方向，期待透過跨部會協力，布局新興科技與產業。
科技部改制為「國家科學及技術委員會」（以下稱「新國科會」），7月27日於科技大樓舉行揭牌及主任委員布達儀式，與會貴賓不只涵蓋產官學界，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌也親臨會場，共同見證我國科研事務推動最高權責機關成立，為政府組織改造立下重要的里程碑。
新國科會打造不只是科技部的科技，建立科技與臺灣社會的多元聯繫
臺灣的科技不應該只有科技部，而是還有經濟部、衛福部等所有部會在一起，但是用科技部的名稱出去國外，好像就變成全臺灣的科技都是科技部的。所以我說，科技不會只有科技部的科技，應該是所有部會的總合。
新國科會首任主委吳政忠在致詞開頭即強調「部會合作」的組織核心，表示「科技不只是科技，科技與經濟、社會、環境等面相都有密切的關係」，也因此不應侷限於某個部分，應當是多個部會、學術界、產業界等攜手合作推動。
有別於過去科技部與行政院科技會報辦公室以合作關係來協調部會，未來新國科會改以委員會的組織形式運行，透過每月主要部會的首長共同商議策略方向，能夠整合部會資源，協作共達目標，此舉不只立下我國科技發展全新的里程碑，也讓臺灣能夠更靈敏的面對國際競爭。
新國科會前身是1959年行政院國家科學委員會，又於2014年改制為科技部，過去肩負推動全國整體科技發展、支援學術基礎研究，以及發展科學園區等三大使命，在歷任部長的努力下，更將創新創業加入推動目標。如今的新國科會不只承接過去使命，主任委員吳政忠更提出以下四點未來新國科會所精進的方向：
一、跨部會協力，布局新興科技與產業
儘管臺灣小、科技預算不如國外，但臺灣部會之間高效率、精準連結的合作模式，將成為與國外競爭時的最大優勢，而「跨部會」溝通不只是未來新國科會的努力目標，也是新國科會最核心的思考架構。
二、基礎學術研究奠基
回顧過去兩年臺灣新冠疫情的防疫成果，無論在病毒醫學還是疫苗研發領域，基礎科學研究一直都是技術開發的堅強後盾；所以在臺灣邁向國際頂尖的路上，無論半導體、太空、還是人工智慧，科技的基礎研究與國際互動都將是新國科會注重的發展方向。
三、打造精緻多元的生活科學園區
過去半導體產業已替臺灣打下堅實的基礎，科技園區的產值從2.7兆成長到去（2021）年3.7兆，但除了半導體，其他的產業也需要布局，尤其是精準健康、智慧農醫、電動車、太空科技、低軌衛星等「接近生活」的重點產業。
四、實踐科技的人文社會價值
隨著科技與生活拉近距離，未來的科技發展必然需要與社會需求、環境永續連結，回應外在社會環境的變化；此外，科技人才培育、加強臺灣女性在科技面的投入比例，都將是未來新國科會欲強化的目標。
進一步探究，就會發現上述新國科會的策略方針並非憑空發想，而是源自對產業發展的細微觀察與豐富的知識、經驗的珍貴結晶。早在吳政忠任職行政院科技顧問組副執行秘書時，就已觀察到「當科技更接近生活，產品價值就會大幅度的翻倍成長」的現象，再回顧臺灣善於代工製造零件的發展歷史，才萌生「將臺灣強而有力的製造技術與創新想法整合」的初步想法。
但是「整合」一詞的背後，需要的是基礎研究、應用研究，產業實務之間的環環相扣，過程不只涉及公私跨部門、跨領域的協調，也是一個漫長轉換的過程，並非一蹴可及。最後，在數年醞釀及無數人的共同努力下，儘管過程困難重重，以「部會合作」思考為核心的組織架構「新國科會」終於順利誕生，讓整體國家的科技發展得以提升至行政院層級的高度，向下整合上中游的基礎研究、下游的應用研究及產業實務的連接，創造更多的商機與價值。
新國科會的挑戰與期許，後疫情時代的科技人文關懷
如今全球進入後疫情時代，國際關係變動不定，更面臨供應鏈重組、數位轉型等產業挑戰，科技作為國家發展重要的中堅力量，勢必需要更快速的布局因應，在變動中搶得先機。但除了研究與創新，科技與人文社會的結合也是新國科會的一大核心。
隨著人工智慧、太空等科技發展，生活中科技將無所不在，因此未來傳統產業必然將被完全翻轉，此時人文社會科學就扮演嫁接技術與生活文化的重要橋樑，彰顯科學研究成果對人類福祉的巨大貢獻。但這一切的前提是科技與社會必須主動伸手，彼此接觸、相互了解，攜手促進社會總體的福祉發展。新國科會成立之日，同時也是「國科會職場互助教保服務中心[註]」揭牌日，便能看見國科會對人文的用心，除了前述四大重點外，對於女性人才的培育、原住民教育的深耕、環境永續，都將是國科會的重點目標，如何透過科技連結社會的需求，正是新國科會追求的核心，因此新國科會不只是部會整合、資源分配與未來展望而已，更是將科技應用在民間的推動者，同時成為科技與人文交流的平台，最大化科技對總體社會福祉的貢獻。
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[註]：國科會職場互助教保服務中心於110年8月開辦，位於科技大樓1樓，是臺灣公共托育協會承接的第一間職場教保中心。以平價、優質、非營利、社區化之方向營運，希望透過政府與公益法人團體協力的方式，結合民間團體資源，提供孩子優質的教保品質，減輕社區家庭照顧負擔，提升教保人員工作環境與權益。資料來源：財團法人彭婉如文教基金會。