歐洲博物館「收藏當代」的政策與實踐（下）：荷蘭「熱帶博物館」在解殖浪潮中如何轉型？
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歐洲各博物館收藏當代的策略與目的儘管殊異，但相關實踐均反映了博物館對自身功能與定位的反思。新的收藏內容不僅拓展博物館既有的敘事視角與知識框架，亦帶來諸多有待思索的問題。
文：陽寶頤
當代收藏與民族學博物館的轉型政策
不同類型的博物館各有其擴充館藏的策略與目的，對於歐洲的民族學博物館（ethnographic museums）而言，收藏當代則是攸關其存續價值的迫切議題。
根植於歐洲海外貿易與殖民歷史、盛行於十九世紀的民族學博物館體現觀看「異域他者」（the exotic Other）的歐洲視角，在這樣的視角中，非歐洲文物按照地理區域與文明演化次序分類、組織，提供歐洲觀眾對比辨異的知識框架。
此知識框架在第二次世界大戰之後逐漸受到批判質疑，許多民族學博物館紛紛被關閉、重組成其他機構組織或與藝術博物館合併。歐洲民族學博物館因其歷史包袱，如何擴展收藏與詮釋範疇以跟上不斷變遷的社會價值，並融入當代社群是極為重要的議題。對此，阿姆斯特丹的熱帶博物館（Tropenmuseum）提供一個值得著墨的案例【圖6】。
熱帶博物館的收藏有不少源自阿姆斯特丹阿提斯皇家動物園（Artis）裡附設、落成於1858年的民族學展廳（十九世紀時，動物與來自非歐洲地區的文物作為歐洲認知下的兩類「他者」經常被合併收藏與展示），這批收藏於1910年時移交給當時名為殖民博物館（Colonial Museum）的熱帶博物館【圖7】。[1]
熱帶博物館的成立背景使其在如今博物館解殖浪潮中處於尷尬的位置：奠基於殖民歷史、其成立意在歌頌荷蘭海外權力的熱帶博物館，究竟如何對如今的全球化社會持續做出貢獻、吸引多元背景的當代觀眾，從而維繫其存在的意義？
對此，熱帶博物館採取的策略之一是收藏能夠體現獨特個人故事、記憶或詮釋的當代創作。例如，博物館在2006年時購買了伊朗當代藝術家霍斯羅・哈桑札德（Khosrow Hassanzadeh）的一組四幅肖像畫《恐怖分子》（Terrorist）。
畫中人物包含藝術家本人及其家人，每幅作品均附有文字標籤說明畫中「恐怖分子」的國籍、宗教、個人歷史與生活故事【圖8】。哈桑札德藉由這組作品質疑西方（媒體）視角中伊斯蘭與恐怖主義的過度連結，對於熱帶博物館而言，將該作品納入館藏也意在批判展示於歐美博物館中的伊朗文物往往與伊斯蘭宗教有直接連結，使理解伊朗文化的視角過於單一。[2]
如此對個體性（individuality）的關注亦呼應熱帶博物館自2000年後，致力於從民族學博物館走向文化史博物館（a cultural history museum）的定位。[3]
除了對個體性的關注，熱帶博物館近年來亦致力於呈現殖民集體記憶對當代社會的影響，並持續添購相關作品。例如，2020年底時博物館購入一件海地藝術家法比奧拉・讓・路易（Fabiola Jean-Louis）的攝影作品《波娃夫人的畫》（Madame Beauvoir’s Painting），該作品的色調與場景配置重現了荷蘭十七世紀肖像畫的風格【圖9】。
畫面中的女子看著一幅描繪著受奴役男子的裱框畫，畫中男性背上受奴隸主鞭笞而成的傷痕呼應著女子黃洋裝上的美麗花紋，隱喻跨越時代與世代的種族創傷。
該作品將在熱帶博物館2022年夏季新常設展「我們的殖民遺產」（Our Colonial Heritage）中亮相，該展納入博物館原有收藏以及富含殖民訊息的當代藝術創作（合作對象包括來自印尼與加勒比海的藝術家），強調殖民主義並非國家歷史的黃斑一頁，而是對如今荷蘭社會包括種族不平等、排斥與剝削等問題均有影響。[4]
另一個值得一提的例子是丹麥國家博物館（Nationalmuseet）2012至2013年的特展「帕瓦─我舞故我在」（Powow—We Dance, We’re Alive）。丹麥國家博物館的民族學收藏來自丹麥國王弗雷德里克三世（Frederick III, 1609-1670）的奇品收藏室（Kunstkammer）。
奇品收藏室在十九世紀初時被改建為公共博館對外開放，後於1892年併入丹麥國家博物館。跟許多歐洲的民族學博物館一樣，奇品收藏室將館藏按照進化論框架組織，例如，來自北美原住民的戰袍、武器與人體組織被認為是野蠻而殘忍的象徵，而被歸類為「文明的最低階」（the lowest stages of civilization）。[5]
丹麥國家博物館於1930年代廢除進化論敘事，並於1980年代推動文物歸還計畫，但直到本世紀初，始思索博物館展示如何與收藏源出的文化社群（source communities）有更深入的合作。[6]
除了持續推進文物歸還計畫，博物館的策展團隊亦於2011年拜訪美國蒙大拿州的「北方夏安族印地安保留區」（Northern Cheyenne Indian Reservation），向當地人購買當代服飾，包括北美原住民如今在帕瓦（Powow）集會中常穿的舞服。
這些服飾在特展「帕瓦─我舞故我在」中與博物館舊有的十九世紀印地安戰袍及帕瓦舞服聯袂展出，呈現特定材料、設計與紋飾的跨時代動態發展。
例如，展場中一件十九世紀戰袍與策展團隊，2011年在夏安族保留區購回的黃色連帽衫並置展示，以此說明印地安傳統珠飾原本是戰士突顯自身地位的個人裝飾，如今則成為原住民驕傲（Native Pride）的象徵【圖10】。[7]策展團隊強調，展覽旨在突顯印地安文化的變動性與連續性，而非過往西方視角中靜止、永恆的他者。
為後代留下什麼？
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【馬力歐陪你喝一杯】設計師的人生相談室：插畫家微疼 X 設計師顏伯駿：靈感怎麼找？動畫也可以用Photoshop做？不只是工具而是溝通語言！設計麻瓜也能用的Photoshop
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不同領域的創意工作者怎麼應用 Photoshop 來創作？插畫家微疼與設計師顏伯駿在節目中分享他們各自入行以來的甘苦，從自學修圖軟體到得心應手地使用，做出近百萬粉絲追蹤的圖文與動畫，以及讓業主很有感覺的設計提案。
收聽管道如下：
- Apple Podcast ｜ https://apple.co/2ZCn2je
- Spotify ｜ https://spoti.fi/32dSc27
- KKBOX｜http://bit.ly/36PKdgZ
- Castbox｜ http://bit.ly/mariodrink
- Stitcher ｜ http://bit.ly/2mmA46t
- Omny ｜ https://omny.fm/shows/drinkwithmario/pplep06
這集節目邀請到插畫家微疼與設計師顏伯駿，兩位創意人來聊聊他們使用Adobe Photoshop的心得，與他們一路堅持在創意產業的工作的動力。微疼在10多年前自己慢慢摸索PS繪圖，透過Photoshop自學從無名小站發跡，走上全職插畫家之路；顏伯駿是三頁文設計公司藝術總監，大學時期就開始接案做MV，從五月天演唱會的動畫設計開始踏入唱片產業，而後又從音樂產業拓展到許多大型活動的視覺統籌，包括多屆金曲獎、文博會、全運會、白晝之夜等。
沒有靈感的時候就睡一覺吧！（01:05）
兩位的平時的工作都是產量高、創意強度密集，讓人非常好奇他們平時的靈感來源，以及他們是怎麼紀錄與整理這些靈感，最後轉化成廣受歡迎的動畫作品與視覺規劃，沒想到兩人竟不約而同地在睡夢中找到答案！
微疼以白色兔子為主角創作插畫，他分享自己一開始都是從生活周遭親友的經驗，延伸發展出創作主題與角色，「但我發現最大的問題是，這些東西很容易被消磨殆盡，就像切蛋糕一樣，有一天會被切完。」對他來說找到更多靈感的方式之一就是走上街去，多多接觸人、觀察人。
顏伯駿則反問：「大家是不是對靈感太執著了？」他在帶領設計團隊時會透過幾種不同的路徑找到「靈感」或所謂的解法。顏伯駿認為找到靈感的前提是「先對生活有感覺」，接著按照主題分析每件事情，把累積的資料放進對應的資料夾，需要時把它們調出來，組合成一個完整的內容。
相較於這樣井然有序的整理方式，微疼形容自己屬於感覺派，「找不到的時候就睡一覺，靈感就來了。」聽到這個回應，顏伯駿直呼自己也有類似的經驗，笑說大家以後會不會要發想題目之前，都會跑來說「老闆，我要睡一覺」！而有趣的是，微疼也分享，現在工作室裡面還真的就有放一張床！
從 0 開始的 PS 之路（09:00）
要成就好作品當然不能只是睡個覺，而是要動手將這些絕佳的靈感實現，這時候設計師和插畫家使用的工具就扮演了非常重要的角色。顏伯駿分享他除了就讀設計系因為課堂考試而學習使用Photoshop之外，早期使用PS創作的前輩像是藝術家李小鏡，以及言情小說封面繪者平凡、陳淑芳，都是促使他探索 PS 強大功能的榜樣，「我從PS 10一路到現在的Adobe CC，每年看著這個軟體，你本來想某個功能怎麼沒有，有一天突然間就蹦出來，到最後有一些讓你覺得『這是黑魔法嗎？』的功能。」顏伯駿感觸很深地說道。
微疼接觸Photoshop的路徑比較特別。大學時期因為一場車禍讓他必須長期在家休養，從未受過美術訓練但熱愛畫畫他，在朋友介紹下認識Photoshop，「那時候無名小站很風靡，有些前輩創作者像我是馬克、彎彎都在上面做自己的圖文創作。」微疼心想自己也許也能試試看，而當年Photoshop自學的他已經進化成PS老手，從PS畫圖到影片製作，拓展出更多創作上的應用，「說出來大家可能很驚訝，我Youtube上的動畫影片都是在PS完成的。」
儘管有不少人推薦過他用其他軟體，但微疼始終認為Photoshop是最直觀也最好調整細節的，工作室的所有夥伴也都非常熟悉這套軟體，在溝通過程中有任何不清楚的地方，只要打開PS示範就能讓大家馬上理解，「我覺得PS已經不是工具，而是一個語言了。」
提案雙神器：Photoshop與Illustrator（13:31）
顏伯駿接著分析 Adobe 兩套重要的軟體：Illustrator跟Photoshop，許多學習設計的人在初初接觸繪圖軟體時，「就像戴上分類帽一樣分成Illustrator派跟Photoshop派，這兩種人是截然不同的思考路徑。」 前者是向量繪圖軟體，像工程圖一樣非常理性；後者則接近畫畫的原理，有PS筆刷、圖層和色調等功能可搭配使用。雖然設計師們對於習慣使用的軟體各有鍾愛，但Adobe在跨軟體、跨平台的高度整合性，現在不論是PS轉AI，或是反之，都能輕鬆跨軟體操作，是他認為非常優異又親民的特點。
「我做所有的簡報一定都是從Photoshop和Illustrator開始。」顏博駿分享他與團隊在向客戶提案時會做PS mockup，讓客戶看到Logo在不同介面上的呈現，除了提供客戶意想不到的創意，更要透過圖面證明你怎麼實現它。「下一個世代，應該是人人都會用Photoshop和Illustrator，不只是設計系，而是所有的企劃、專案都會用。」
保持初衷？不！別再說那些熱血的話（28:18）
節目尾聲談到兩位在各自的領域努力多年，除了有一路陪伴他們創作、成長的Adobe，他們持續投入的動力是什麼呢？微疼坦承他過去在演講中常用熱血的話鼓勵其他人，「可是我後來發現什麼初衷都是屁啦，」他笑說自己從小到大幾乎沒有別的擅長的技能，「我堅持下去的原因就是，這輩子我可以做好的就是這件事了。」
顏伯駿也提到自己不想再對人說「保持初衷」，設計產業裡的每個崗位都有不同的挑戰，到處都會遇到挫折，但要思考那個挫折是否有跟成就感達成平衡，「如果沒有的話，你就要換個路走。」找到自己最擅長的事，不斷突破難關、維持品質，如同他們多年來的累積都是最好證明了。
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