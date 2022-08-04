《晶片法案》效果浮現：傳韓國三星、SK海力士扭轉對中布局，投入鉅資在美打造半導體供應鏈
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專家指出，基於地緣政治風險，韓國業者不斷重新審視未來策略，將逐漸向美國靠攏，三星與SK海力士會在美國建造更多工廠，與白宮保持良好關係才有設備與技術生產更先進的晶片。
扭轉全球半導體、科技產業的2000億美元《晶片與科學法案》（Chips and Science act）的影響力開始浮現，越來越多的業者評估美中兩大市場中的利弊得失。其中外傳韓國兩大財閥韓國三星（Samsung）、記憶體大廠SK海力士（SK Hynix）將進一步把半導體的資源投入美國。
《晶片與科學法案》扭轉韓企對中國布局、向美國靠攏
《晶片與科學法案》透露出美國朝野對半導體產業高度關注，而法案當中有527億（新台幣1.5兆元）將直接補貼高階晶圓製造，也對其產業鏈中的零組件、設計研發相關獎勵，更重要的是前往美國設廠的企業可享25％的租稅抵減。
8月3日《英國金融》引述兩大韓國企業人士指出，晶片法案已經影響到韓國三星、記憶體大廠SK海力士戰略布局。它們正評估在中國的業務是否要暫緩投資甚至縮減產能，意味著未來此些公司在中國的半導體的建廠計畫將被擱置進而觸怒中國，造成更向美國靠攏的現象。
其中，三星在近日已經提交未來10年的計畫，包含2000億美元在德克薩斯州新建11家晶片片製造廠的願景。文件遭到《華爾街日報》披露，德克薩斯州獎勵計劃即將到期，三星希望當地政府再提供為期10年的財產稅減免。
不過，截至目前當地政府並未承諾該計畫。對照日前三星宣布五年約450兆韓元（3430億美元）的投資計劃，涵蓋了整個三星集團，包含晶片、生物科技以及製藥相關，外界普遍也預期在美國進行大筆投資。但三星發言人表示不予置評。
至於SK海力士2日公布，已成功研發出其最先進的238層NAND快閃記憶體晶片，計劃明年上半年開始大規模量產。其速度速度提升50%，數據消耗的能量降低21%，比美光（Micron）近期推出的232層NAND晶片堆疊層數更高，本來預計擴大進攻中國市場，情況可能有所改變。
《金融時報》引述SK證券研究主管Kim Young-Woo指出，基於地緣政治風險，韓國業者不斷重新審視未來策略，可能逐漸向美國靠攏，三星與SK海力士預料在美國建造更多工廠，與白宮保持良好關係才有設備與技術生產更先進的晶片。
獲得補助金的業者，十年內不得在中國擴廠
不過，該法案中並非只是「大放送」，還對來美設廠的企業有「但書」，包含接受補助後，10年內禁止擴大、升級在中國的晶片產能；也不得將補助金用於股票回購或支付股息，或用於其他的資本分配。具有中國軍事背景之企業，不得參與該法案所授權的晶片相關計劃。
台灣超豐電子業內人士指出，三星在中國西安投資快閃記憶體晶片，成為了快閃記憶體產能最大的基地，市占全球10%；接著蘇州的2座家電廠和半導體封裝廠及研發中心；以及和位於天津的1座MLCC廠。SK海力士則在中國無錫有記憶體晶片，此些廠區動向特別受到外界關注。
晶片法案提振美國的機器人、高性能計算產業
扣除527億美元的半導體補助，《晶片與科學法案》還有提供從機器人到高性能計算伺服器的大筆研發費用。其中最大一部分是810億美元將流入國家科學基金會（National Science Foundation）。
該法案也將催生科技與創新委員會（Directorate of Technology and Innovation)）以及其他機構，未來將計劃設立，其中包括創設大學科技中心，頒發獎學金和助學金，以培養科學、技術、工程和數學領域的人才。
在過去半導體業者總是抨擊，美國在地生產成本過高，才將產線移往亞洲降低成本，而本次的晶片法案有助於撕下此標籤。《華爾街日報》引述據美國半導體協會（SIA），過去10年美國建造和維護先進晶片工廠的成本比台灣、韓國或新加坡高出大約30%，與中國的差距更是高達50%。
SIA補充強調，政府有無補貼佔成本很大部分。此外還有勞動力和水電等成本也是美國與其他地方差距的因素，各界預計在晶片法案的帶動下，美國晶片成本將大幅下降，打開嶄新且不同的產業局面。
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核稿編輯：翁世航
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep4：疫情戰火雙重挑戰，經濟難民與糧食危機搶救行動刻不容緩
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep4將帶大家關注因委內瑞拉通膨問題產生的經濟難民，透過與兩位來賓的對談深入瞭解問題始末，並從中認識世界展望會如何透過社區發展工作來回應全球經濟與糧食問題。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第4集已於7月12日播出。本集邀請宏都拉斯國防大學榮譽教授楊建平、台灣世界展望會國際事工處主任吳正吉對談，深入委內瑞拉經濟難民問題始末，瞭解背後的政治、經濟脈絡，以及其涵蓋的飢餓、貧窮與兒童保護等迫切需要援助的議題，並從中認識世界展望會在委內瑞拉積極推動的社區發展工作。同時，也邀請各界共同付出行動，與世界展望會一起協助貧窮家庭與兒童回歸正常生活。
從世界展望會的角度來看「多做多得」，我們付出後得到的是兒童豐盛的生命。這些豐盛的生命是必須被協助、被完成的，因為這是兒童本應該有的權利。
經濟數字之下，看不見的兒童飢餓危機
根據聯合國難民署的統計，近年委內瑞拉難民數字不斷飆升，累積至2021年已超過460萬人，僅次於敘利亞的680萬人。但在戰火爭端與氣候變遷影響較少的中南美洲，為何會產生如此多的難民人口？事實上，委內瑞拉歷經國家一連串錯誤的社會及經濟政策後，於2014年爆發惡性通貨膨漲，民眾面臨嚴重的經濟困境，為求生存人們只好被迫出逃成為「經濟難民」。
今年初，世界展望會為了進一步了解委內瑞拉家戶在糧食安全、營養與兒童保護等方面的實際狀況，與當地組織合作展開深入的需求調查。結果發現，委內瑞拉70%的家庭面臨中度以上的飢餓狀況，嚴重的飢餓問題更造成30%的兒童身高年齡比低於平均值，這意味著孩子無法獲得足夠營養，而造成智力與身心靈發展上無可挽回的傷害。此外，調查更發現有20%的出逃難民會將小孩獨自留在國境內，衍生兒童保護、隔代教養等社會問題。這不只如實呈現經濟危機對當地家庭的衝擊，更讓我們看見其中迫切需要幫助孩童的輪廓。
繁華之後：弱勢孩童被剝奪的基本生命權利
或許很令人難以想像，如今面臨經濟困局的委內瑞拉，過去曾擁有包括醫療、教育、住宅等完善的社會福利制度，雖然存在貧富不均的問題，但人民生活仍算安穩。來賓楊建平教授分析道，對比今昔天堂地獄般的差異，其實皆源自於委內瑞拉國家得天獨厚的石油產出：
過去國際油價飆漲的黃金年代，委內瑞拉憑藉石油出口獲取豐厚的利潤來支撐國家的龐大支出，依據國際組織的調查，當時的施政策略確實減少貧富不均問題。但從2010年開始，因為頁岩油技術趨於成熟、國際經濟制裁等一連串的因素，讓國際上包含石油在內的大宗物資價格巨幅下跌，嚴重動搖委內瑞拉賴以為生的經濟命脈。漸漸的，國家開始無法支付各項社會福利的鉅額開支，加上國內政治動盪，最終使得國家經濟完全崩潰。
來賓吳正吉主任也補充，受經濟問題影響最直接、嚴重的就是生活其中的人們，尤其在脆弱的政經環境中，弱勢家庭與兒童更是毫無選擇的權利。就像影片中的Ami一家，孩子的缺陷不只讓家庭先天需要更多資源，母親離家、父親失業的後天影響更是巨大，此時冒險出走並非出於思慮後的決定，而是環境壓迫下不得不的無奈。幸好，世界展望會看見努力掙扎中的弱勢家庭，迅速組織動員發展緊急溫飽及社區發展的救援工作，協助更多與Ami相同境遇的家庭，給予兒童更豐富的營養條件，獲得應有的生命權利。
重建土地關係，世界展望會從社區開始的經濟復健之路
追根究柢，石油究竟算是天賜禮物還是惡魔果實？來賓楊建平教授解釋，這種國家過度依賴單一天然資源的現象被經濟學家稱為「荷蘭病」。就國家經濟發展而言，這就像是雙面刃，天然資源出口獲得的大量外匯拉抬幣值，導致其他產業的出口不利，農業、工業、製造業等產業發展也隨之受限。不過相反的，這表示委內瑞拉仍有尚未開發的肥沃土地可以耕作，所以世界展望會進入委內瑞拉的首要工作，就是回歸根本，恢復當地居民與土地之間的關係，結合社區發展行動與生技發展工作，發展如「家庭菜圃」的長期計畫，陪伴社區成長、鼓勵多元的經濟發展。
家庭菜圃計畫的重點之一，其實是源自於前面提到的兒童飢餓問題。世界展望會透過以下三個漸進式的進程，從糧食援助、技術扶助到地方組織的能力建設，讓許多受益家庭的孩子不只獲得營養改善，家庭的父母也更有自信，而委內瑞拉國家的社區發展更受到莫大的幫助。
一、緊急糧食援助
針對當下經濟困頓、糧食缺乏的家庭與兒童，提供立即性的糧食援助。
二、技術援助，扶助謀生
透過工作坊教導受益家庭種植技法與相關物資，包括種植技巧、種子、糧食技術等，並慢慢建立社區關係，給魚也給釣竿的過程也是在恢復人與人、人與社區、人與土地的多元共存關係。
三、長期兒童保護
經濟蕭條之下，童工、童婚等問題也層出不窮。因此世界展望會也在扶助的過程，加強兒童保護觀念的訓練，教育民眾如何避免兒童受到剝削，以及剝削發生時，如何與相關單位回報加以阻止。
不只委內瑞拉，新冠疫情衝擊全球糧食分配議題
然而，糧食與貧窮問題不只發生在經濟崩潰的國度。隨著俄烏戰爭與新冠疫情的雙重影響，經濟通貨膨脹已經蔓延全球，甚至許多國家開啟進一步的糧食管制措施，這將衝擊國際糧食問題，產生更多潛在危機。
經濟緊縮加上戰爭導致的國際糧食保護政策，都將嚴重影響那些原本就缺乏糧食、仰賴進口糧食的非洲國家。世界展望會也注意到危機將至，救援行動刻不容緩，不只透過飢餓30活動推行全球飢餓的倡議行動；更與世界糧食署合作，進入需要的國家進行緊急糧食發放、社區發展、家庭菜園等事工推行扶助計畫，讓人們擁有推行自己社區、謀求幸福生活的能力，藉此回應糧食缺乏帶來的生存危機！
立即伸出援手，共同面對糧食缺乏的困境！飢餓三十救援專線：（02）8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。