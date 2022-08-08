兩岸對拉美研究的投入天差地別，「如興弊案」更凸顯台灣的外交專業不足
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近年來台灣對拉美外交有以下雙重困境。首先是金援外交邊際成本遞增，中國躍居全球第二大經濟體後，台灣更是捉衿見肘；李登輝對拉美外交上的功過，於2022年有戲劇性的轉折可為顯例。
文：向駿（智利國家政治及戰略研究學院〔ANEPE〕教授、中華戰略學會理事、《拉丁美洲經貿季刊》創刊總編輯）
拉美研究，兩岸天差地別
2021年12月，中國國務院學位委員會頒佈了《博士、碩士學位授予和人才培養學科專業目錄》，擬在「交叉學科」門類下新增「區域國別學」一級學科。
為因應區域國別研究即將升格為一級學科「區域國別學」，今（2022）年6月26日上海大學拉美研究中心舉辦了題為「區域國別視角下的拉美研究：理論方法及學科建設」線上座談會，來自中國社會科學院、中國現代國際關係研究院、上海社會科學院、南開大學、安徽大學、河北大學、中國政法大學和上海大學近百位學者參會。
與會者認為「區域國別學」一級學科的問世，意味著從事拉美研究的學者在對策研究領域中，將為中國特色大國外交提供了更有力的學術支撐，在理論研究領域獲得更大的用武之地。對於全中國高校的50多個拉美研究中心來說，這一升格無疑是一種巨大的鞭策和鼓舞。
隨著中拉關係的深化，部分拉美國家在成都、重慶開設使領館，如智利、阿根廷、烏拉圭，今年5月中國核准巴西在成都開設新領事館的申請。再者由於多座拉美城市與中國西部地區的城市結為友城，西部地區與拉美地區的連結得到前所未有的加強。
有鑑於此，7月29日在西南科技大學拉美研究中心領銜下與西部多所高校發起聯合倡議，在四川綿陽舉辦了「拉美研究西部論壇」。聯合發起單位包括重慶外語外事學院、重慶科技學院西語系、重慶國際文化交流中心、雲南師範大學西語系、西南科技大學西語系、西南大學一帶一路學院西語國家研究中心、西安外國語大學拉美研究中心、四川外國語大學拉美研究中心、四川師範大學外語學院、四川輕化工業大學西語系、蘭州交通大學西語系、昆明文理學院西語系和貴州財經大學外語學院西葡語系。
台灣拉美研究萎縮
相較於中國拉美研究的蓬勃發展，台灣拉美研究則萎縮中。以1989年8月淡江大學成立的拉丁美洲研究所為例，初期曾風光一時，早期分散於各學術機構的學者，陸續直接或間接參與該所教學、研究和服務的工作，其畢業生除進入公、民營機構服務外，亦不乏繼續到國外深造者。
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新國科會主委吳政忠：部會協力串聯，打造不只科技部的科技，回應社會多元需求
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國家科學及技術委員會揭牌及主任委員布達儀式7月27日於科技大樓舉行，原科技部部長吳政忠出任首任主任委員，承接過去使命再提出四點精進方向，期待透過跨部會協力，布局新興科技與產業。
科技部改制為「國家科學及技術委員會」（以下稱「新國科會」），7月27日於科技大樓舉行揭牌及主任委員布達儀式，與會貴賓不只涵蓋產官學界，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌也親臨會場，共同見證我國科研事務推動最高權責機關成立，為政府組織改造立下重要的里程碑。
新國科會打造不只是科技部的科技，建立科技與臺灣社會的多元聯繫
臺灣的科技不應該只有科技部，而是還有經濟部、衛福部等所有部會在一起，但是用科技部的名稱出去國外，好像就變成全臺灣的科技都是科技部的。所以我說，科技不會只有科技部的科技，應該是所有部會的總合。
新國科會首任主委吳政忠在致詞開頭即強調「部會合作」的組織核心，表示「科技不只是科技，科技與經濟、社會、環境等面相都有密切的關係」，也因此不應侷限於某個部分，應當是多個部會、學術界、產業界等攜手合作推動。
有別於過去科技部與行政院科技會報辦公室以合作關係來協調部會，未來新國科會改以委員會的組織形式運行，透過每月主要部會的首長共同商議策略方向，能夠整合部會資源，協作共達目標，此舉不只立下我國科技發展全新的里程碑，也讓臺灣能夠更靈敏的面對國際競爭。
新國科會前身是1959年行政院國家科學委員會，又於2014年改制為科技部，過去肩負推動全國整體科技發展、支援學術基礎研究，以及發展科學園區等三大使命，在歷任部長的努力下，更將創新創業加入推動目標。如今的新國科會不只承接過去使命，主任委員吳政忠更提出以下四點未來新國科會所精進的方向：
一、跨部會協力，布局新興科技與產業
儘管臺灣小、科技預算不如國外，但臺灣部會之間高效率、精準連結的合作模式，將成為與國外競爭時的最大優勢，而「跨部會」溝通不只是未來新國科會的努力目標，也是新國科會最核心的思考架構。
二、基礎學術研究奠基
回顧過去兩年臺灣新冠疫情的防疫成果，無論在病毒醫學還是疫苗研發領域，基礎科學研究一直都是技術開發的堅強後盾；所以在臺灣邁向國際頂尖的路上，無論半導體、太空、還是人工智慧，科技的基礎研究與國際互動都將是新國科會注重的發展方向。
三、打造精緻多元的生活科學園區
過去半導體產業已替臺灣打下堅實的基礎，科技園區的產值從2.7兆成長到去（2021）年3.7兆，但除了半導體，其他的產業也需要布局，尤其是精準健康、智慧農醫、電動車、太空科技、低軌衛星等「接近生活」的重點產業。
四、實踐科技的人文社會價值
隨著科技與生活拉近距離，未來的科技發展必然需要與社會需求、環境永續連結，回應外在社會環境的變化；此外，科技人才培育、加強臺灣女性在科技面的投入比例，都將是未來新國科會欲強化的目標。
進一步探究，就會發現上述新國科會的策略方針並非憑空發想，而是源自對產業發展的細微觀察與豐富的知識、經驗的珍貴結晶。早在吳政忠任職行政院科技顧問組副執行秘書時，就已觀察到「當科技更接近生活，產品價值就會大幅度的翻倍成長」的現象，再回顧臺灣善於代工製造零件的發展歷史，才萌生「將臺灣強而有力的製造技術與創新想法整合」的初步想法。
但是「整合」一詞的背後，需要的是基礎研究、應用研究，產業實務之間的環環相扣，過程不只涉及公私跨部門、跨領域的協調，也是一個漫長轉換的過程，並非一蹴可及。最後，在數年醞釀及無數人的共同努力下，儘管過程困難重重，以「部會合作」思考為核心的組織架構「新國科會」終於順利誕生，讓整體國家的科技發展得以提升至行政院層級的高度，向下整合上中游的基礎研究、下游的應用研究及產業實務的連接，創造更多的商機與價值。
新國科會的挑戰與期許，後疫情時代的科技人文關懷
如今全球進入後疫情時代，國際關係變動不定，更面臨供應鏈重組、數位轉型等產業挑戰，科技作為國家發展重要的中堅力量，勢必需要更快速的布局因應，在變動中搶得先機。但除了研究與創新，科技與人文社會的結合也是新國科會的一大核心。
隨著人工智慧、太空等科技發展，生活中科技將無所不在，因此未來傳統產業必然將被完全翻轉，此時人文社會科學就扮演嫁接技術與生活文化的重要橋樑，彰顯科學研究成果對人類福祉的巨大貢獻。但這一切的前提是科技與社會必須主動伸手，彼此接觸、相互了解，攜手促進社會總體的福祉發展。新國科會成立之日，同時也是「國科會職場互助教保服務中心[註]」揭牌日，便能看見國科會對人文的用心，除了前述四大重點外，對於女性人才的培育、原住民教育的深耕、環境永續，都將是國科會的重點目標，如何透過科技連結社會的需求，正是新國科會追求的核心，因此新國科會不只是部會整合、資源分配與未來展望而已，更是將科技應用在民間的推動者，同時成為科技與人文交流的平台，最大化科技對總體社會福祉的貢獻。
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[註]：國科會職場互助教保服務中心於110年8月開辦，位於科技大樓1樓，是臺灣公共托育協會承接的第一間職場教保中心。以平價、優質、非營利、社區化之方向營運，希望透過政府與公益法人團體協力的方式，結合民間團體資源，提供孩子優質的教保品質，減輕社區家庭照顧負擔，提升教保人員工作環境與權益。資料來源：財團法人彭婉如文教基金會。