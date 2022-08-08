兩岸對拉美研究的投入天差地別，「如興弊案」更凸顯台灣的外交專業不足

文：向駿（智利國家政治及戰略研究學院〔ANEPE〕教授、中華戰略學會理事、《拉丁美洲經貿季刊》創刊總編輯）

拉美研究，兩岸天差地別

2021年12月，中國國務院學位委員會頒佈了《博士、碩士學位授予和人才培養學科專業目錄》，擬在「交叉學科」門類下新增「區域國別學」一級學科。

為因應區域國別研究即將升格為一級學科「區域國別學」，今（2022）年6月26日上海大學拉美研究中心舉辦了題為「區域國別視角下的拉美研究：理論方法及學科建設」線上座談會，來自中國社會科學院、中國現代國際關係研究院、上海社會科學院、南開大學、安徽大學、河北大學、中國政法大學和上海大學近百位學者參會。

與會者認為「區域國別學」一級學科的問世，意味著從事拉美研究的學者在對策研究領域中，將為中國特色大國外交提供了更有力的學術支撐，在理論研究領域獲得更大的用武之地。對於全中國高校的50多個拉美研究中心來說，這一升格無疑是一種巨大的鞭策和鼓舞。

隨著中拉關係的深化，部分拉美國家在成都、重慶開設使領館，如智利、阿根廷、烏拉圭，今年5月中國核准巴西在成都開設新領事館的申請。再者由於多座拉美城市與中國西部地區的城市結為友城，西部地區與拉美地區的連結得到前所未有的加強。

有鑑於此，7月29日在西南科技大學拉美研究中心領銜下與西部多所高校發起聯合倡議，在四川綿陽舉辦了「拉美研究西部論壇」。聯合發起單位包括重慶外語外事學院、重慶科技學院西語系、重慶國際文化交流中心、雲南師範大學西語系、西南科技大學西語系、西南大學一帶一路學院西語國家研究中心、西安外國語大學拉美研究中心、四川外國語大學拉美研究中心、四川師範大學外語學院、四川輕化工業大學西語系、蘭州交通大學西語系、昆明文理學院西語系和貴州財經大學外語學院西葡語系。

台灣拉美研究萎縮

相較於中國拉美研究的蓬勃發展，台灣拉美研究則萎縮中。以1989年8月淡江大學成立的拉丁美洲研究所為例，初期曾風光一時，早期分散於各學術機構的學者，陸續直接或間接參與該所教學、研究和服務的工作，其畢業生除進入公、民營機構服務外，亦不乏繼續到國外深造者。