《Man vs. Bee》：再現戇豆先生搞鬼演技，喜劇是悲劇加上時間
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作家Mark Twain說，乃悲劇加上時間。《Man vs. Bee》的可笑，甚至讓人覺得有些誇張，建基在種種笑料都潛藏了Trevor的悲慘。
文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）
Rowan Atkinson自早年演出《戇豆先生》Mr. Bean的搞鬼誇張，成為英國喜劇典範。2012年時，他曾經宣布讓這個角色正式退休，但2016年改變主意，決定永遠不會放棄戇豆。
Netflix今年上映的喜劇，《Man vs. Bee》正是經典的延續。Atkinson說，這劇集源起自《戇豆先生》，當中有一段Mr. Bean被蜜蜂騷擾的搞笑情節，而《Man vs. Bee》的主角，相對更像「正常」人。
（以下內容含劇透）
《Man vs. Bee》，港譯《人蜂不兩立》、台譯《人來蜂》。故事構想簡單，主角是代富翁看管豪宅的保姆，恰好一隻小蜜蜂誤闖家居，導致連番意外。Rowan Atkinson飾演的主角Trevor和蜜蜂的對立，張力成就了滑稽片段。
電影擅用蜜蜂常見特質，令人恐懼、煩擾。誰人未曾嘗試過，被蜜蜂耳邊嗡嗡作響？那種反覆刺耳的迴響，迫得你我神經敏感，促使Trevor漸漸失去理智，焚燒一切。
「Comedy is tragedy plus time.」喜劇是什麼呢？作家Mark Twain說，乃悲劇加上時間。《Man vs. Bee》的可笑，甚至讓人覺得有些誇張，建基在種種笑料都潛藏了Trevor的悲慘。
豪宅和微小的人，先進科技與中佬之對比，在劇集起首，鏡頭已見這些元素的反差。Trevor說自己曾有房子，不懂得使用科技，連煮食、用水等都成問題，以致燒毀唯一的家居說明書。
階級的反映，像《寄生上流》，空間是關鍵。朱門酒肉臭，路有凍死骨，對比自有傳統。《Man vs. Bee》趣味，側重階級的科技落差，貧富差別，數位時代的上層如何拒絕了窮人。
劇集精準捕捉數位階級的差異，化悲為笑，像假裝女聲才能使用系統，開櫃門必須拍頭等。主角的安睡之所，是吵雜low tech的洗衣房。悲劇乃中佬追不上時代，欠缺資本掌握科技。
蜜蜂的煩擾、數位之階級，主角失去生活的控制。Trevor在此工作前無業，失婚，沒有財產，前妻責難他：不要覺得所有小事都在狙擊你。主角在這世界格格不入，誤闖陌地困獸之鬥。
蜜蜂與他一起誤闖，實乃象徵低下勞工群體，Homeless, hiveless and friendless之悲痛，離開熟悉溫暖的家，陷入永恆流浪的折磨。這不正是Trevor走入豪宅，渴望重拾的事物嗎？
這呼應下一幕，主角建築蜜糖小屋的陷阱，成功誘惑蜜蜂進內，引爆小屋偏卻無用。爆炸的火，與之後Trevor拿噴火器燒灼對照，反映小強似的不死精神，以及無力的對抗姿態。
《Man vs. Bee》最後的happy ending，太刻意，刻意得讓人想到，一切只是為了愉悅的幻想。Trevor最後仍然不斷追逐蜜蜂，是頑強，抑或象徵一切都未曾改變，只能留待奇蹟來臨？
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本文獲作者授權轉載，原文請看作者Medium。
責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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抗疫時分，飲食危機更需注意！日常NG飲食調查，看你中了幾個陷阱？
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TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷進行疫情期間民眾飲食自評調查，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
防疫關在家已經夠悶了，悶熱的盛夏來臨更讓人心情煩躁，不少人得靠喝飲料、吃點心才能維持好心情，但能讓人幸福快樂的美食，吃多了也可能埋下疾病的種子，甚至讓人到老都病痛纏身。西方俗諺：「You are what you eat.」，意思是你吃什麼食物，你就會變成什麼樣子，那麼究竟台灣人普遍「把自己吃成什麼樣貌」呢？TNL Research（關鍵議題研究中心）在2022年6月進行的「飲食習慣調查」，收集360位30-55歲台灣民眾的飲食習慣，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
本次調查中，有72.8%受訪者人自認飲食習慣健康，然而從後續問答中發現，不少自認健康的受訪者，飲食生活其實潛藏著NG危機！這些自認飲食習慣健康的受訪者中，有31.1％常喝乳酸菌飲料、29.8%常喝果汁，這些看似比手搖飲、酒精飲料相對健康的選擇，其實都是含糖量很高的飲品。
你以為的健康飲料真的健康嗎？糖讓健康離你而去
一罐170ml的乳酸菌飲料含有26g的糖，已超過一般人每日糖量建議攝取上限50g的一半；一杯250ml的蘋果汁則含有25g的糖，卻沒辦法提供與同重量蘋果相同的營養價值，而長期喝這些飲料，很可能攝取過多糖分而不自知。
在日常生活看似健康卻隱藏高糖份的食物，還有含糖豆漿、番茄醬等，都可能成為健康的陷阱食物。雖然糖能刺激腦部產生多巴胺，讓心情感到愉悅，但過多的糖分不只使人肥胖，更會造成代謝症候群，讓高血壓、高血脂、糖尿病、腦中風等疾病的風險增加數倍之多！根據國健署統計的國人三高盛行率，18歲以上國人有25.2%比例人口有高血壓、22.5%有高血脂，高血糖則有11.5％，要能夠健康地被排除在三高之外，其實並不容易，不可不慎！
宵夜、點心都是多吃的，吃多負擔跟著多
在本次調查的受訪者中，幾乎人人都有吃點心的習慣（97%），且以餅乾小點、洋芋片為最首要的選項；其次在吃宵夜習慣的調查中，即使是自認健康的受訪者，也有54.6％會吃宵夜。這些點心、宵夜，多半是三餐之外額外攝取的食物，對身體來說已經是額外的熱量，而宵夜最熱門的品項前三名，分別是油炸食物、泡麵、滷味，正分別是高油、高鈉的代表食物，容易造成身體負擔；
高油食物容易使人攝取過多飽和脂肪，會增加血栓、中風、心臟病等心血管疾病的罹患機率，也增加大腸癌風險；高鈉食物則會讓腎臟排鈉負擔增加、身體水腫，也會增加高血壓的風險，進而造成心血管的傷害與疾病，這些美味但不健康的食物，久久吃一次無妨，常常吃可對健康不妙。
即使是看似健康的水果，吃多了一樣攝取過多熱量的風險，例如吃下一整顆芒果，就可能相當於吃了一整碗白飯的碳水化合物含量。縱使日常努力防範，如果不好好注意飲食習慣，就同樣是讓自己暴露在疾病的風險之中。
在忙碌生活中，能夠自己親自調理健康食物的受訪者比例很低，且隨著疫情興起的外送平台服務，讓消費者即使在家也能購買各式各樣的外食。超過八成受訪者（84.2%）每週吃一次以上的外食，每週超過五次外食的受訪者則高達28.6%。縱使盡可能留意自己所吃的食物，但在外食中常見的食材如貢丸、百頁豆腐、五花肉片等也都含有較多的脂肪，這些食材設下的陷阱，也可能讓人不知不覺攝取過多油脂。
正確飲食觀念，為自己的未來做好萬全準備
根據國家發展委員會推估，2025年台灣將邁入「超高齡社會」，屆時將有五分之一的國民為65歲以上的長者，而長者比例也會隨著我們的變老持續增加！人人都會變老。隨著壽命越來越長，想要一生之中常保健康又快樂，謹記「You are what you eat.」，現在就要吃對食物，為自己的未來做好萬全準備。簡單的小訣竅，就能讓人享受美味同時擁有健康。首先謹記「天天五蔬果」，每天吃三份蔬菜與兩份水果，補充天然維生素、礦物質、膳食纖維，既能幫助排便，也不用額外花錢買營養保健品；其次，想吃炸雞、烤肉，不必忌口，只要將頻率降到最低，少吃就能更健康，還能讓美味顯得更珍貴。
另外，喜歡吃點心喝飲料給自己一個痛快，或者大吃大喝感到特別療癒的人，更要留意日常飲食，盡可能避免靠飲食提振心情、消除煩悶，從源頭減少情緒性進食，也能避免從點心飲料中攝取過多的糖分，還給自己更健康的生活。
康健人壽關心每個人的健康，啟動「健康隱憂調查」，希望透過日常生活不經意的飲食習慣，瞭解國人的健康風險，及早準備，為高齡化社會打下健康基礎，完整填寫問卷還有機會得到全家購物金500元！在邁向大齡男女路上的疾病風險，獲得讓一輩子幸福又健康的生活指南。