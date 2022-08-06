《Man vs. Bee》：再現戇豆先生搞鬼演技，喜劇是悲劇加上時間

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

Rowan Atkinson自早年演出《戇豆先生》Mr. Bean的搞鬼誇張，成為英國喜劇典範。2012年時，他曾經宣布讓這個角色正式退休，但2016年改變主意，決定永遠不會放棄戇豆。

Netflix今年上映的喜劇，《Man vs. Bee》正是經典的延續。Atkinson說，這劇集源起自《戇豆先生》，當中有一段Mr. Bean被蜜蜂騷擾的搞笑情節，而《Man vs. Bee》的主角，相對更像「正常」人。

（以下內容含劇透）

《Man vs. Bee》，港譯《人蜂不兩立》、台譯《人來蜂》。故事構想簡單，主角是代富翁看管豪宅的保姆，恰好一隻小蜜蜂誤闖家居，導致連番意外。Rowan Atkinson飾演的主角Trevor和蜜蜂的對立，張力成就了滑稽片段。

電影擅用蜜蜂常見特質，令人恐懼、煩擾。誰人未曾嘗試過，被蜜蜂耳邊嗡嗡作響？那種反覆刺耳的迴響，迫得你我神經敏感，促使Trevor漸漸失去理智，焚燒一切。

「Comedy is tragedy plus time.」喜劇是什麼呢？作家Mark Twain說，乃悲劇加上時間。《Man vs. Bee》的可笑，甚至讓人覺得有些誇張，建基在種種笑料都潛藏了Trevor的悲慘。

圖片來源：劇集《Man vs. Bee》劇照

豪宅和微小的人，先進科技與中佬之對比，在劇集起首，鏡頭已見這些元素的反差。Trevor說自己曾有房子，不懂得使用科技，連煮食、用水等都成問題，以致燒毀唯一的家居說明書。

階級的反映，像《寄生上流》，空間是關鍵。朱門酒肉臭，路有凍死骨，對比自有傳統。《Man vs. Bee》趣味，側重階級的科技落差，貧富差別，數位時代的上層如何拒絕了窮人。

劇集精準捕捉數位階級的差異，化悲為笑，像假裝女聲才能使用系統，開櫃門必須拍頭等。主角的安睡之所，是吵雜low tech的洗衣房。悲劇乃中佬追不上時代，欠缺資本掌握科技。

圖片來源：劇集《Man vs. Bee》劇照

蜜蜂的煩擾、數位之階級，主角失去生活的控制。Trevor在此工作前無業，失婚，沒有財產，前妻責難他：不要覺得所有小事都在狙擊你。主角在這世界格格不入，誤闖陌地困獸之鬥。

蜜蜂與他一起誤闖，實乃象徵低下勞工群體，Homeless, hiveless and friendless之悲痛，離開熟悉溫暖的家，陷入永恆流浪的折磨。這不正是Trevor走入豪宅，渴望重拾的事物嗎？

這呼應下一幕，主角建築蜜糖小屋的陷阱，成功誘惑蜜蜂進內，引爆小屋偏卻無用。爆炸的火，與之後Trevor拿噴火器燒灼對照，反映小強似的不死精神，以及無力的對抗姿態。

圖片來源：劇集《Man vs. Bee》劇照

《Man vs. Bee》最後的happy ending，太刻意，刻意得讓人想到，一切只是為了愉悅的幻想。Trevor最後仍然不斷追逐蜜蜂，是頑強，抑或象徵一切都未曾改變，只能留待奇蹟來臨？

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本文獲作者授權轉載，原文請看作者Medium。

責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin