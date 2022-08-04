美國「一中政策」50週年：愈來愈難維持模糊框架，3個保障如今面臨風險，也將帶來更多摩擦
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數十年來，大家在互相保留模糊空間的一中框架下相安無事，但中共對一中「說的比做的多」，意指對外強勢宣傳自己的一中定義；而美國則是「做的比說的多」，也就是強化台灣關係，這個對比如今帶來了後果。
（中央社）讓裴洛西訪台如此敏感的關鍵字「一中政策」，至今正好50年。學者分析，這個數十年來支撐許多國家與兩岸同時往來的模糊框架，在中國強加限縮定義，以及國際與台灣日益增加的交往需求下，愈來愈難維持模糊，也將帶來更多摩擦。
美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台成為全球頭條新聞，因為中國正以美國「破壞一個中國原則」為由升高台海緊張；但包括美國府院，以及英、日、德、法等國都喊話裴洛西訪台未改變「一中政策」，北京不該以此為增加軍事活動的前提。
究竟國際上所謂的「一中政策」內涵有沒有改變？劍橋大學即將出版的《中國季刊》（The China Quarterly）有系列文章探討一中政策50年，美國印第安納大學助理教授里夫（Adam P. Liff）和喬治亞理工學院學者林坤達（Dalton Lin）在合著的該系列前導文章中，分析了這個國際通行半世紀的一中模糊框架，如今正遭遇哪些困難。
一中政策始自1972年美國總統尼克森（Richard Nixon）和日本首相田中角榮先後出訪中國，打開了中共政權在國際上邦交正常化的大道，把中華民國台灣的外交關係翻轉成非正式形態，這套模式的架構基礎就是「一個中國」。
中國主張的「一中原則」有3句話：世界上只有一個中國、中華人民共和國是代表中國的唯一合法政權、台灣是中國的一部分。但美、日、歐盟等民主陣營國家的「一中政策」則只有前2句；對第3句話表示「我知道你這樣想」但不置可否，反而強調兩岸問題和平解決、與台灣進行實質往來，甚至包括出售武器助台灣防衛等等，整套政策是以承認中國代表權、台海穩定、保持與台灣交往為主要元素。
里夫和林坤達指出，數十年來大家就在互相保留模糊空間的一中框架下相安無事，但中共對一中「說的比做的多」，意指對外強勢宣傳自己的一中定義；而美國則是「做的比說的多」，也就是強化台灣關係，這個對比如今帶來了後果。
最明顯的後果是「假話說多了恐變真」。兩位學者認為，北京長期對一中誤導性的詮釋，使它得以片面主張別人「犯錯」、限縮他國的行為，導致它與美、歐、亞等民主國家產生更多摩擦。
里夫和林坤達分析一中框架在近年愈來愈難保持模糊的原因，包括中國強勢以違反一中為由，迫使外國企業、明星、球星得對「踩紅線」道歉、改網站，結果遭到國際反彈，例如2018年美國政府就發布聲明嚴詞請北京「停止威脅美國的航空公司和公民」。
其次，中國主動壓縮台灣的國際空間，例如阻止台灣參與世界衛生組織（WHO），加上惡化的人權紀錄；對照台灣的民主化和高度發展，提高了民主國家與台灣交往合作的需求，近年最明顯改變的就是歐盟。
2021年歐洲政治人物訪台人數創紀錄，加上歐盟成員立陶宛因使用「台灣」為正式名稱被中國解讀違反一中，北京祭出強力貿易報復引來歐盟國家反彈。
美歐政壇這幾年都有人提議改變一中政策，例如2020年歐洲議會對中關係代表團（D-CN）成員聯名呼籲歐盟將一中政策「大翻修」。他們表示歐盟當前兩岸政策歸結就是4個字「維持現狀」，但中國的行為正在改變現狀，所以歐盟也該因應改變，才能保持平衡。
中國行為使國際一中框架朝向清晰的另一例，是今年5月世界衛生大會（WHA）上，台灣友邦史瓦帝尼（Eswatini）代表在美國代表明顯「盯場」下，主張聯合國的一中決議案，「只是處理中國代表性問題，既沒有授權中國在聯合國體系中代表台灣，也沒有表明台灣是中國的一部分」。
里夫和林坤達呼籲各方珍惜一中框架模糊的權宜之計，因為模糊帶來的3個保障如今面臨風險。3個保障是：對中國而言，和平統一是可能的；對台灣而言，未來解決方案將不違背人民的自由意志；對美、日、歐等國而言，與台灣關係的持續深化不會引來與北京的衝突。
不過，解鈴恐怕還需繫鈴人，最先破壞者得先自我克制；否則其他人的選擇只有兩個：容忍紅線步步進逼到壓迫自己的生存價值，或者聯手畫出另一條紅線。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep4：疫情戰火雙重挑戰，經濟難民與糧食危機搶救行動刻不容緩
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》Ep4將帶大家關注因委內瑞拉通膨問題產生的經濟難民，透過與兩位來賓的對談深入瞭解問題始末，並從中認識世界展望會如何透過社區發展工作來回應全球經濟與糧食問題。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第4集已於7月12日播出。本集邀請宏都拉斯國防大學榮譽教授楊建平、台灣世界展望會國際事工處主任吳正吉對談，深入委內瑞拉經濟難民問題始末，瞭解背後的政治、經濟脈絡，以及其涵蓋的飢餓、貧窮與兒童保護等迫切需要援助的議題，並從中認識世界展望會在委內瑞拉積極推動的社區發展工作。同時，也邀請各界共同付出行動，與世界展望會一起協助貧窮家庭與兒童回歸正常生活。
從世界展望會的角度來看「多做多得」，我們付出後得到的是兒童豐盛的生命。這些豐盛的生命是必須被協助、被完成的，因為這是兒童本應該有的權利。
經濟數字之下，看不見的兒童飢餓危機
根據聯合國難民署的統計，近年委內瑞拉難民數字不斷飆升，累積至2021年已超過460萬人，僅次於敘利亞的680萬人。但在戰火爭端與氣候變遷影響較少的中南美洲，為何會產生如此多的難民人口？事實上，委內瑞拉歷經國家一連串錯誤的社會及經濟政策後，於2014年爆發惡性通貨膨漲，民眾面臨嚴重的經濟困境，為求生存人們只好被迫出逃成為「經濟難民」。
今年初，世界展望會為了進一步了解委內瑞拉家戶在糧食安全、營養與兒童保護等方面的實際狀況，與當地組織合作展開深入的需求調查。結果發現，委內瑞拉70%的家庭面臨中度以上的飢餓狀況，嚴重的飢餓問題更造成30%的兒童身高年齡比低於平均值，這意味著孩子無法獲得足夠營養，而造成智力與身心靈發展上無可挽回的傷害。此外，調查更發現有20%的出逃難民會將小孩獨自留在國境內，衍生兒童保護、隔代教養等社會問題。這不只如實呈現經濟危機對當地家庭的衝擊，更讓我們看見其中迫切需要幫助孩童的輪廓。
繁華之後：弱勢孩童被剝奪的基本生命權利
或許很令人難以想像，如今面臨經濟困局的委內瑞拉，過去曾擁有包括醫療、教育、住宅等完善的社會福利制度，雖然存在貧富不均的問題，但人民生活仍算安穩。來賓楊建平教授分析道，對比今昔天堂地獄般的差異，其實皆源自於委內瑞拉國家得天獨厚的石油產出：
過去國際油價飆漲的黃金年代，委內瑞拉憑藉石油出口獲取豐厚的利潤來支撐國家的龐大支出，依據國際組織的調查，當時的施政策略確實減少貧富不均問題。但從2010年開始，因為頁岩油技術趨於成熟、國際經濟制裁等一連串的因素，讓國際上包含石油在內的大宗物資價格巨幅下跌，嚴重動搖委內瑞拉賴以為生的經濟命脈。漸漸的，國家開始無法支付各項社會福利的鉅額開支，加上國內政治動盪，最終使得國家經濟完全崩潰。
來賓吳正吉主任也補充，受經濟問題影響最直接、嚴重的就是生活其中的人們，尤其在脆弱的政經環境中，弱勢家庭與兒童更是毫無選擇的權利。就像影片中的Ami一家，孩子的缺陷不只讓家庭先天需要更多資源，母親離家、父親失業的後天影響更是巨大，此時冒險出走並非出於思慮後的決定，而是環境壓迫下不得不的無奈。幸好，世界展望會看見努力掙扎中的弱勢家庭，迅速組織動員發展緊急溫飽及社區發展的救援工作，協助更多與Ami相同境遇的家庭，給予兒童更豐富的營養條件，獲得應有的生命權利。
重建土地關係，世界展望會從社區開始的經濟復健之路
追根究柢，石油究竟算是天賜禮物還是惡魔果實？來賓楊建平教授解釋，這種國家過度依賴單一天然資源的現象被經濟學家稱為「荷蘭病」。就國家經濟發展而言，這就像是雙面刃，天然資源出口獲得的大量外匯拉抬幣值，導致其他產業的出口不利，農業、工業、製造業等產業發展也隨之受限。不過相反的，這表示委內瑞拉仍有尚未開發的肥沃土地可以耕作，所以世界展望會進入委內瑞拉的首要工作，就是回歸根本，恢復當地居民與土地之間的關係，結合社區發展行動與生技發展工作，發展如「家庭菜圃」的長期計畫，陪伴社區成長、鼓勵多元的經濟發展。
家庭菜圃計畫的重點之一，其實是源自於前面提到的兒童飢餓問題。世界展望會透過以下三個漸進式的進程，從糧食援助、技術扶助到地方組織的能力建設，讓許多受益家庭的孩子不只獲得營養改善，家庭的父母也更有自信，而委內瑞拉國家的社區發展更受到莫大的幫助。
一、緊急糧食援助
針對當下經濟困頓、糧食缺乏的家庭與兒童，提供立即性的糧食援助。
二、技術援助，扶助謀生
透過工作坊教導受益家庭種植技法與相關物資，包括種植技巧、種子、糧食技術等，並慢慢建立社區關係，給魚也給釣竿的過程也是在恢復人與人、人與社區、人與土地的多元共存關係。
三、長期兒童保護
經濟蕭條之下，童工、童婚等問題也層出不窮。因此世界展望會也在扶助的過程，加強兒童保護觀念的訓練，教育民眾如何避免兒童受到剝削，以及剝削發生時，如何與相關單位回報加以阻止。
不只委內瑞拉，新冠疫情衝擊全球糧食分配議題
然而，糧食與貧窮問題不只發生在經濟崩潰的國度。隨著俄烏戰爭與新冠疫情的雙重影響，經濟通貨膨脹已經蔓延全球，甚至許多國家開啟進一步的糧食管制措施，這將衝擊國際糧食問題，產生更多潛在危機。
經濟緊縮加上戰爭導致的國際糧食保護政策，都將嚴重影響那些原本就缺乏糧食、仰賴進口糧食的非洲國家。世界展望會也注意到危機將至，救援行動刻不容緩，不只透過飢餓30活動推行全球飢餓的倡議行動；更與世界糧食署合作，進入需要的國家進行緊急糧食發放、社區發展、家庭菜園等事工推行扶助計畫，讓人們擁有推行自己社區、謀求幸福生活的能力，藉此回應糧食缺乏帶來的生存危機！
立即伸出援手，共同面對糧食缺乏的困境！飢餓三十救援專線：（02）8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。