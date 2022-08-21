《愛迪生傳》：愛迪生對自己引發的神學流言大驚失色，幾乎沒有自由思想家力挺他
我們想讓你知道的是
「憐憫？ 善意？ 愛？我沒親自見證過。我們知道大自然的存在，但實際上不認識各種宗教的神。大自然的本質並不友善，不仁慈，也沒有愛意。如果真的是上帝創造我——我指的是有憐憫、善意、愛這三項特質的虛構上帝——照理說，祂也創造了我捕捉和吃下肚的魚。那祂對魚的憐憫、善意和愛到哪去了？」愛迪生說。
文：艾德蒙・摩里斯（Edmund Morris）
憐憫？善意？愛？
二十世紀的第二個十年來臨，隨著西方世界逐漸在不知不覺中為機械化的戰爭做準備，使得科學與宗教之間的爭論演變得相當激烈。羅斯福試著從〈懷著敬畏的精神去尋找真理〉（The Search for Truth in a Spirit of Reverence）中找到解決問題的辦法。哲學家威廉．詹姆斯（William James）可說是這場爭議的化身，他既是心理學家，也是準神祕主義者。他願意相信，或者說他推測靈魂是可分離的實體，能夠在軀體失去生命跡象後返回塵土。
對愛迪生而言，這套理論比較接近原子物理學，不太像耶穌復活神學。就他的理解層面而言，他毫不懷疑真理符合科學規律，因此對真理抱持的敬畏精神必須排除信仰。那年八月，詹姆斯的逝世使得《紐約時報》特約作家愛德華．馬歇爾（Edward Marshall）詢問愛迪生是否發現過靈魂存在的實證。
「你指的是靈魂還是大腦？」愛迪生問。
「為了方便討論，我們可以稱它是大腦，或腦中的東西。難道人類的腦中沒有不朽的東西嗎？」馬歇爾說。
「當然沒有。」愛迪生回答。
他們坐在實驗室裡的圖書室，室內空間寬敞，光線昏暗。愛迪生通常為了阻隔熱能，會在夏天關上百葉窗。但充足的陽光照射進來時，馬歇爾注意到這位發明家平時看起來光滑又無憂無慮的面容，在他思考抽象問題時會出現細小的皺紋。有時，他回答問題之前也會緊緊地閉上眼睛。
「我的留聲機圓筒只不過是聲音的記錄，這些記錄就像留下印記一樣，」愛迪生說：「在特定的條件下，我們無法理解某些錄音，就好比我們不了解頭腦中的某些狀態。留聲機圓筒只是再一次播放錄音……但沒有人說過圓筒或留聲機永恆不朽。那為什麼有人說大腦的機制或驅動大腦的力量是不朽的呢？ 就因為大家都不知道這種力量是什麼，怎麼能說它不朽？」他堅信大腦只是一台「機器」，可以用來記錄聲音以外的無窮事物，但最終還是會故障，因此不可能永世長存。
「意志屬於頭腦的一部分嗎？」馬歇爾問。
愛迪生表示不確定：「意志也許是以電波的形式存在，也有可能是以一般人目前還搞不懂的其他力量形式存在。不管是哪一種形式，意志確實存在，而且對大家很重要。」
他認同「一般人指的生命或靈魂」層面在往生後依然存在，以化學的角度來看就是所有物質都透過變化而持續存在，但變化不代表轉移到另一個想像中的世界。這種境界只有此時此刻，對形上學者來說夠神秘了。
他認為天國——善良的靈魂應該長存的感性天堂——只不過是無知又懶惰的人逃避在地球上遇到謎團的避難所。「現在還是有很多野蠻人認為火是不朽的。」他說。
馬歇爾問他，身為科學唯物主義者如何分析靈魂。
愛迪生認為只能在顯微鏡下完成，做法是檢查小到能夠穿越玻璃的知覺單元。「我們身體的每個部分都是由數百萬個細胞組成。」他說，並舉例說明皮膚能夠重新生長出擦傷的指紋，這意味著精神上的獨特性，或代表生理的獨特性。
他認為本身的個性純粹是一系列神經、化學物質或電脈衝組成，猶如紐約的歷史是由過去已辭世、已遷徙以及被取代的人集體發展出來。人類死後上天堂的機率，就如同每個人本身由不同細胞組成的機率，也如同紐約由不同人聚合的機率。
馬歇爾好幾次試著引導他談論通靈研究的熱門話題，但他皺著眉頭，不感興趣。「我不太了解通靈。」他說，並鄙視「信以為真」的通靈從業者。他承認自己的想法很主觀，但他的率真性情受到許多記者歡迎。有一次，他在測試某種礦石，選擇了一些他認為是隨機的礦石塊來進行分析。
「我非常仔細、理智、有條理地檢驗礦石塊，結果顯示含量有20％。然後我把同樣數量的礦石塊碾碎，再進行鑒定，結果顯示含量有17％……我試了一遍又一遍，每次的結果都一樣。我無法理解，所以我又回到一堆礦石前，閉上眼睛，抓一把我最先碰到的礦石塊……分析的結果和碾碎的礦石相同。但如果我睜著眼睛拿起礦石塊，檢驗結果的數字會偏高。」他說。
他能在幾毫秒內看出礦石含量的3％差異，這讓他有成就感。他更感興趣的是給馬歇爾看他放在書桌上的舊照片，上面有俄羅斯肖像工作室的印章。「他是門得列夫。下面是他的親筆簽名。」
他一邊講話，一邊看著照片。他解釋門得列夫是發現元素週期表的偉大推廣者。「目前的實驗者工作時，都是運用這些元素的細節。總有一天，會有知識同樣淵博的人採用科學方法研究靈魂的奧秘。他會善用這些素材完成。」他說。
「善用素材」顯然對他意義重大，因為他小聲地重述一遍。「那位俄國人過世了。他的意志目前在哪裡？他是很偉大的人，意志占他的一大部分……他的意志變成什麼了？」他搖頭說：「我不知道。」
馬歇爾抓到機會讓他談論一直迴避的話題：上帝是否存在。「門得列夫的身體失去生命跡象時，意志就完全停止了。這代表自然界的體制很鬆散嗎？」馬歇爾問。
「那只是看起來很鬆散，」他回答：「但自然界的體制，也就是自然界的運作方法，其實很嚴謹。這很難解釋清楚。也許物質會愈來愈進步。大概就是這樣吧。但跟萬能的上帝有關嗎？ 沒有！」
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【影評】《沉默呼聲》：會不會有一天，再也沒有人站起來為我說話了
我們想讓你知道的是
「有時，沈默也是一種謊言」從導演李雲翔的角度來看，這些越不被關注的話題，越應該花時間去了解，從他執導紀錄片《活摘》、《求救信》到這部真人真事改編的《沉默呼聲》，都一再挑戰許多人不敢觸碰的敏感神經。
「自由就像空氣，你只會在窒息時，才會察覺到它的存在。」對於身處臺灣的我們，尤其是對1990年後出生的人來說，透過選舉投票、上街遊行、訴諸法律來維護個人權利，彷彿是理所當然的事情，但其實民主、自由、人權並非一蹴可幾，而是好幾個世代努力爭取來的甜美果實。由李雲翔執導的《沈默呼聲》，便是一部試圖讓觀眾重新省思自由與人權如何得來不易的電影。
由真人真事改編，甫於2021年獲得奧斯汀影展觀眾選擇獎的《沉默呼聲》劇情敘述1999年夏天，兩對清華大學的學生情侶因為信仰法輪功，讓他們原本無憂無慮的生活在一夕之間全變了調。謊言、栽贓、囚禁、凌遲，這些血淋淋的真實修羅場，無聲無息地染紅了中國的土地。由於這段恐怖的經歷，也讓他們與美國記者丹尼爾產生了交集，是為真相帶來一道曙光，或是一切都仍是未完待續？
雙重敘事線展開各自的掙扎與共鳴
《沉默呼聲》有兩條主要的敘事線，一條是男主角王博宇的學生線，另一條則是丹尼爾的記者線。王博宇是一名清華大學電子工程專業的博士研究生，他所信仰的法輪功被中國政府視為「眼中釘」，當掌權者開始迫害法輪功的學員，無法沉默的他藉由發傳單、拉布條、氣球飄書等機智手法，為自己的信仰與真相奮鬥，但這個看似再平凡不過的訴求，卻為他與身邊的人招來一連串的苦難，讓他感到心力交瘁。
另一部分，美國芝加哥郵報記者丹尼爾，過去曾經撰寫過六四天安門事件的相關報導而遭到中國驅逐。當他好不容易再度踏上中國土地時，又碰到了法輪功事件，讓他開始感到動搖，直到後來目睹男主角一行人試圖揭穿謊言的行動，加上事件越來越甚囂塵上，讓他重燃記者魂，決定為受害者發聲，將這些極力被掩蓋的真實公諸於世，兩條敘事線也終於產生交集和共鳴。
無聲是種無奈，亦是種被消音的選擇
不少人可能都有在路邊看過法輪功的學員在宣揚他們所信仰的理念，但若要進一步討論法輪功的理念時，有多少人能講出貼近事實的認知？根據統計，1999年時，中國有七千萬人習練法輪功，而這樣的「勢力」被視為威脅到中國政權的穩固，所以促使中國政府採取一連串的打壓、迫害與抹黑行動，「被消音」的情況導致許多人根本不知道其中的真偽，這也是《沉默呼聲》導演李雲翔為什麼拍攝這部片的原因之一。
導演李雲翔在接受採訪時提出了這樣的問題：「為什麼沒有更多的人來拍這些故事？」他認為現今的影視產業，為了不想要放棄中國市場，都會先自我審查電影題材，甚至主動迎合中國政府「批准」的故事內容。但從他的角度來看，這些越不能被關注的話題，越是應該花時間去了解，所以從執導紀錄片《活摘》、《求救信》到這部真人真事改編的劇情片《沉默呼聲》，都一再挑戰許多人不敢觸碰的敏感神經。
現實比電影更加風聲鶴唳
由於題材相當敏感，所以《沉默呼聲》劇組選擇在台灣跟加拿大兩地取景，即便拍攝場地不在中國，拍攝過程中還是面臨到不少困難，像在選角、租借場地時都遇到很多挑戰，更不用說要在台灣上院線時的阻礙連連。然而，正是這樣的困境，更讓我們看見這群新生代演員令人印象深刻的演技。尤其是當王博宇走過監獄長廊時那五味雜陳的神情，包含著對家人的思念、以及屹立不搖的堅持，光是這段畫面就值得再看一回。
「再也沒有人站起來為我說話了」
德國牧師馬丁尼莫拉曾經寫過這樣的詩文：「起初，納粹抓共產黨人的時候，我沉默，因為我不是共產黨人……當他們抓猶太人的時候，我沉默，因為我不是猶太人。最後當他們來抓我時，再也沒有人站起來為我說話了。」身處在自由社會的我們，當然可以繼續做沉默的大眾，選擇忽視旁人的不公不義，但誰又能保證眼前的歲月靜好，不會一夜翻盤？或許歷史紀錄是生冷的，但電影藝術是溫熱的，請一起走進戲院感受《沉默呼聲》帶來的省思及啟發吧！
《沉默呼聲》
上映日期：2022.8.12
上映地點：全台戲院同步上映
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