《愛迪生傳》：在23歲那一年，愛迪生取得了身為發明家的第一份重要合約
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紐瓦克電報廠不久就改名為愛迪生安格廠（Edison & Unger），成了該市第一個專攻通訊的實驗室。愛迪生打算立即製造自己的發明，但他不是那種會把時間浪費在體力勞動的人
文：艾德蒙・摩里斯（Edmund Morris）
聲音
一八七○年至一八七九年
愛迪生二十三歲時，取得了身為發明家的第一份重要合約。紐約市的金股電報公司（Gold & Stock Telegraph Company）付他七千美元，讓他在紐瓦克市租工廠，並開發一種快速、單線印刷的小型電報機。他另外取得四百美元，用於購買工具與設備，並雇用一名為期六個月的機械師。當（合約中用「當」而非「假如」，表示對他的敬意）他的儀器顯然可以申請專利時（合約表示敬意），他將擔任公司的支薪諮詢電工。
為了進一步表彰他去年夏天在曼哈頓展現的獨創力，金股電報公司承諾如果他能發明傳輸各種圖形、不限於點與劃的傳真電報機，就會給他三千美元的獎金。光就他不久前的拮据生活而言，財富此時擺明在他面前。
對於鍍金時代初期的年輕電報員來說，他的面容別具一格。在那時，留鬍子就像戴圓頂禮帽一樣很常見，然而他思考時，沒有半點鬍鬚的臉頰顯得光溜溜又蒼白，但他說話時卻充滿活力、全神貫注。他看起來就是坦率又魅力十足的人，唯獨與常人不同的是他對進食不感興趣，而且有穿著西裝睡覺的習慣。
他經常主導談話的內容，想藉此彌補自己聽不到大部分一般對話的缺失。每當他專注在技術性的問題時，全身僵直得像遁世者，但當他脫離這種狀態後，他就像愛交際的演員，渴望自己說的冷笑話得到讚賞。他認為自己私底下是個很風趣的人，可見得他多多少少已與社會脫節。
他頻繁地釋出慷慨與好意的舉動，與他顯然無法關心、甚至沒有注意到其他人的情緒形成很大的對比。受到這種冷漠對待的受害者，都認為起因是他太急著打敗所有對手，但其實他經常因此阻礙自己的進步。
他不斷試著擴展自己的商業與社交關係網絡，但他很難從毫無用處或不感興趣的人脈中掙脫出來。即使是現在，他在鐵路大道十五號的紐瓦克電報廠（Newark Telegraph Works）掛牌執業，他仍然是波普愛迪生電器工程公司的合夥人、紐約的電機工程師，也是金融與商業電報公司（Financial & Commercial Telegraph Company）的共同創辦人——直接與金股電報公司競爭。
他為前者申請的電報專利還在等待審核結果，並準備為後者再申請兩項專利：一項是以他自己的名義，而另一項由富蘭克林・波普（Franklin Pope）連署。在日益緊張的情勢下，他留宿在波普母親的房子。波普與他進一步找《電報員》（The Telegrapher）的編輯詹姆斯・阿什利（James Ashley）結盟。該紐約期刊經常宣傳阿什利很感興趣的新設備。
話說回來，還有一些波士頓的老同事對愛迪生提出不同要求，其中一位還擁有他的第一項專利發明權利——一八六八年的電子投票計數器。
如果他不是一位充滿自信、以自我為中心、善於調整所有籌碼的設圈套者，也許他會對多一個夥伴感到畏懼。但在二月底，他聘請威廉・安格（William Unger）擔任機械師，並給他紐瓦克工廠的一大部分股份。一時的念頭很快就讓他後悔——這不像他與約翰・奧特快速建立的友誼。
奧特是二十歲的技師，他能夠按照訂單製造任何裝置，令愛迪生拍案叫絕。「我告訴你，我需要什麼：你來替我管理這個地方。」奧特為愛迪生效勞了半個多世紀，直到他們相繼去世，而兩人離世的時間點只差幾個小時。
借錢
紐瓦克電報廠不久就改名為愛迪生安格廠（Edison & Unger），成了該市第一個專攻通訊的實驗室。愛迪生打算立即製造自己的發明，但他不是那種會把時間浪費在體力勞動的人，奧特也曾經指出這一點。他喜歡用雙手發揮創意——從一個試管往另一個試管滴入適量的滴劑，迅速地畫出電報的電路圖（儘管速度很快，但自始至終都畫得很清楚），或用優雅的花體書法寫重要的信件。
在接下來的幾年，他埋頭研究複雜的情報交流理論，也對錄音技術愈來愈著迷——印刷、打孔、雕刻、擴音裝置、油印以及其他出人意料的快速捕捉言語的方法。
他花了三個月改善第一份合約上指定的裝置。股票行情列印機比電報業的標準卡拉漢（Calahan）報價機更小，速度差不多。金股電報公司的總裁馬歇爾・萊菲對此印象深刻。他漸漸仰慕愛迪生，即便他想要的「自動繪圖或傳真電報設備」要十一年後才出現。
為了取得愛迪生與波普共同申請報價機的專利權利，金股電報公司支付一萬五千美元，因此愛迪生在春季感覺到自己變得富裕，心情愉快。這台報價機稱為「黃金列印機」，並不是愛迪生設計用來報告紐約證券交易所黃金價格波動的第一台或最後一台儀器。金股電報公司賦予該儀器的高價值，來自他對電力的創新使用，即操作同步進行所有支援電路的列印機「協調站」。
詹姆斯・阿什利對這項專利沒有任何貢獻，但身為波普愛迪生電器工程公司的合夥人，他樂意接受收購價格的三分之一。
愛迪生不太願意讓他們從自己掌握主要所有權的機器中獲益。於是，他尋找脫離他們的方法，開始用自己五千美元的部分股份償還虧欠波普母親的房租。接著，他搬到市場街（Market Street）上的單人住所。他高興地寫信告知在密西根州休倫港的父母，他們今後可以好好安養。愛迪生酷愛鑽研的精神，可說是歸功於南希・愛迪生（Nancy Edison）。她因失智症而長期臥床。
別做操勞的事。媽媽想要什麼，就給她吧＝我可以借你們錢——寫信告訴我六月需要多少錢，我可以在六月一日寄過去＝表達我對父母的愛——記得寫信告訴我有關鎮上的消息喔——彼特目前在做什麼……。
湯瑪斯・阿爾瓦
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ASUS Zenbook Pro 16X OLED的每一處設計，都是為了淘煉金獎級頂尖創意——專訪電影導演許智彥、音樂製作人余佳倫
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從巨大如同房間的第一台電腦，到可以隨身攜帶的筆記型電腦，科技發展的方向，一直是朝著帶給人們更便利的生活而去。正因為如此，好操作、易攜帶、續航力長等特色，已經成為筆電標配。
一台符合重度使用者需求的筆電，必須以其獨有的功能和特點，在每一個細節上，為使用者帶來更靈活、有效率，以及高質感的體驗；輔助工作順利前進，才是新時代筆電顯學。這一切，ASUS Zenbook Pro 16X OLED做到了。
出色質感，為領先科技的使用體驗再加分
對創作者來說，當靈感來臨的時候，順暢的創作環境是精彩作品誕生的基礎。ASUS Zenbook Pro 16X OLED搭載第12代Intel® Core™ i9-12900H處理器，以及專業級獨立顯示卡，再加上32GB LPDDR5記憶體，和疾速1TB PCIe® 4.0 Performance SSD，多工任務同步進行，還能快速存取大容量檔案。ASUS Zenbook Pro 16X OLED的神級內在配置，讓坐在電腦前天荒地老的等待，成為上個世紀的殘餘記憶。
除此之外，被譽為旗艦級創作者筆電的ASUS Zenbook Pro 16X OLED，當然在細節上有更多令人驚豔的巧思。例如ASUS IceCool Pro散熱系統，搭配AAS Ultra自動抬升7度的設計，不只可以增加30%的氣流通過，有效解決散熱問題，抬升角度更符合人體工學，使用者的手腕和肩膀可以自然放鬆，降低長時間使用所帶來的疲勞感。為了讓創作者在工作上更行雲流水，ASUS Zenbook Pro 16X OLED加入了一顆實體的ASUS Dial繪圖旋鈕，在自訂義之後可以更貼切符合創作者的使用需求，不管是筆刷、縮放、調整音量等，隨心所欲搭配更順手。
說到疲勞感，除了姿勢不良引起的腰痠背痛之外，眼睛更是首當其衝。ASUS Zenbook Pro 16X OLED的OLED螢幕，挾帶著自發光性、廣視角、高對比與高反應速度等優點，具備劇院級100% DCI-P3色域，有經過PANTONE®色彩準確度認證的精準顯色，更通過德國萊因/SGS護眼雙認證，在高效能絕美顯色之餘，也降低藍光對使用者眼睛的傷害。更準確地說，ASUS Zenbook Pro 16X OLED從內而外的每一個細節，完全是為了創作者量身設計而來。
獨到不凡的選擇，才能成就頂尖的創作
「第一眼看到ASUS Zenbook Pro 16X OLED，沒話說就是帥。」，金獎導演許智彥，和金獎音樂製作人余佳倫，不約而同地這麼描述對ASUS Zenbook Pro 16X OLED的第一印象。視覺設計專業出身的許智彥第一部長片作品《誰先愛上他的》就風光拿下台北電影節最佳劇情長片大獎。而畢業於美國知名音樂學院，柏克萊音樂學院（Berklee College of Music）的余佳倫，回到台灣之後樂於挑戰各種配樂、聲音創作的可能性，《我們與惡的距離》裡低迴而動人的配樂，就是出自余佳倫之手。
許智彥在研究所時期曾經前往紐西蘭留學，這段經歷讓他徹底體驗到生活才是創作的靈魂。很多時候，當下的感受或許不夠明確，甚至自己也理不清那些無以名狀的情緒和想法。但是隨著時間過去，這些曾經的經歷都變成養分，默默地滋養創作的內容和能量。許智彥那些動人的影像作品，多半是他在生活中默默觀察的累積，所以深刻，所以打動人心，一點一滴將他推向導演的位置。在《誰先愛上他的》之後，2019年推出首部VR電影《舊家》，入圍第77屆威尼斯影展VR非競賽單元、2020年翠貝卡電影節沉浸式作品單元中的Cinema 360項目，以及2020年韓國富川國際奇幻XR單元。2021年和知名編劇徐譽庭合作，推出雙導演電影作品《我沒有談的那場戀愛》。每一部作品，都有著他獨有的溫暖質感。
情感細膩悠長的余佳倫，以非傳統音樂科班出身的身份，進入了美國頂尖的柏克萊音樂學院，以音樂製作與錄音工程主修畢業，留美期間曾獲最佳國際學生、最傑出音樂家等獎項。回憶那段留學生生活，從同學到師長，身邊環繞著的都是頂尖人才，興奮、刺激，幾乎令人目眩神迷。「那時的創作很驚人，隨便到任何一個琴房敲門，都可以找到某個樂器的高手來跟你合作。」「所以回到台灣後，我一直很喜歡和不同的創作者合作，享受彼此激盪的過程和結果。」他在2015年擔任《玩弦四度》樂團台灣首張爵士弦樂四重奏專輯的製作人，榮獲第26屆金曲獎演奏類－最佳專輯製作、最佳專輯錄音、最佳專輯及最佳作曲提名，並一舉奪下第六屆金音創作獎之最佳爵士專輯獎。隔年製作的《Semifusa》同名專輯，入圍第27屆金曲獎三大獎項。自2019年起，連續四年入圍金曲獎「最佳單曲製作人」，並以《不開燈俱樂部》拿下第30屆金曲獎最佳單曲製作人大獎。近年開始參與電影《紅衣小女孩》、電視劇《我們與惡的距離》等錄音製作，是新一代備受注目的音樂製作人。
作為這個世代頂尖的創作者，筆電是絕不能少的工具之一，讓他們無論在世界的哪一個角落都能自由工作，零時差記錄任何靈光閃現的內容，更別提在疫情的衝擊下，和所有合作夥伴保持順暢的溝通，交換工作成果。
最挑剔的眼睛和耳朵，也無法抗拒的絕佳使用體驗
強大的ASUS Zenbook Pro 16X OLED，正好符合兩位金獎創作者在工作上的種種需求。「ASUS Zenbook Pro 16X OLED的螢幕真的很棒，畫質清晰而且顏色準。」這次ASUS Zenbook Pro 16X OLED所選擇的OLED螢幕，具備同級產品中最佳色域，顯色能力可達100％ DCI-P3廣色域，比一般LCD的可顯色範圍還要超過33％以上。OLED還有一個對影像工作者來說很重要的特色，就是它在播放較黑的畫面時，可以更多層次的展現細節，看起來更加清晰。OLED的反應也比一般LCD螢幕快，在畫面內容高速移動的時候，比較不會有殘影的感覺。以上特色，對最在乎影像細節的導演來說，是相當重要而且實用的功能。
另外，螢幕的觸控功能也是ASUS Zenbook Pro 16X OLED的一大特色，靈活、精準而且觸感絕佳，余佳倫特別大力推薦：「以前我要用滑鼠拉一些效果鍵，其實很痛苦，現在不用另外接平板就可以做到，很有效率。」
「還有聲音我也很喜歡，有層次但是不會突兀，聽起來很輕鬆。」對導演來說，影片中的各種聲音，包括音效、配樂的搭配等，和視覺呈現同樣重要。許智彥很喜歡ASUS Zenbook Pro 16X OLED的清晰音質，有時候甚至不需要特別接耳機，也可以聽清楚影片中的聲音細節。
既然說到了聲音，當然也要來聽聽專業音樂人余佳倫的意見。耳朵最挑剔的他表示：「沒有辦法不佩服這六顆無失真音效的喇叭。」華碩電腦搭載世界一流音響製造工業頂級品牌Harman Kardon的認證喇叭幾乎已成標配，在1953年創立Harman Kardon的Dr. Sidney Harman與Bernard Kardon，本身熱愛音樂與藝術之美，對音質的表現有十分嚴苛的標準。這次ASUS Zenbook Pro 16X OLED使用了六顆Harman Kardon認證喇叭，搭配最新的Dolby Atmos®環繞音效，在音樂播放時展現低音沈穩、中音清晰、高音爽朗的效果，專業使用上也毫不遜色。讓對音質有十分嚴苛標準的余佳倫，對此聲音表現留下非常深刻的印象。
在這次體驗的過程中，許智彥和余佳倫，以及新媒體設計叁式，以靈感、探索、對話、實踐為主題，用ASUS Zenbook Pro 16X OLED共同創作了多組NFT，成果如何令人十分期待。
除了強大，它還很美
不只超強效能，ASUS Zenbook Pro 16X OLED還獲得iF Design Award 2022、2022 Red Dot Product Design Award，設計界的兩大國際獎項肯定。許智彥特別分享了他從iOS系統轉換到Windows的感覺。因為ASUS Zenbook Pro 16X OLED呈現了工藝和藝術的完美結合，從內到外都帶給使用者絕佳感受，「即使過去都是使用iOS系統，但這次轉換對我來說幾乎沒有障礙。」許智彥很真誠地表示。頂尖設計工藝，成就了一台不平凡的筆電，ASUS Zenbook Pro 16X OLED是金獎導演與音樂製作人在創作上的最佳夥伴，也是陪伴未來的你，將靈感化為現實的不二選擇。
【ASUS Zenbook Pro創作者之夜 - 跨界共創分享會】
華碩將於9月17日邀請電影導演許智彥、音樂製作人余佳倫與叁式創意總監曾煒傑，與您一起面對面，分享共創實驗計畫「21天」的幕後故事、日常靈感捕捉與創作成果，歡迎報名共襄盛舉，前來體驗最新的創作者筆電ASUS Zenbook Pro 16X OLED，還有機會獲得「ASUS Zenbook Pro共創實驗計畫－限定版NFT」與精美好禮！
時間：09 / 17 (六) 18:30 - 21:00
地點：松山文創園區 台北文創大樓6樓多功能廳F廳（臺北市信義區菸廠路88號）
活動報名：https://twasus.site/bE8Ka（本活動為免費報名，限額60人，額滿為止）