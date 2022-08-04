國軍高層：共軍機艦若入侵台灣領海「完全無退讓空間」，學者建議台美應藉機「以敵練兵」

（中央社）中共在台灣周邊海域軍演，範圍涵蓋領海。軍方高層今（4）日表示，領海代表國家主權象徵，共軍如果在台灣領海演習，則國軍「完全沒有退讓空間」；國防大學所長馬振坤提到，國軍有具體因應計畫，但事涉機密無法公開。

美國聯邦眾議院議長裴洛西2日（Nancy Pelosi）訪台後，共軍隨即宣布，自今日中午12時起至7日中午12時止，在台灣東西南北周邊共6處海域「進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊」。

外界關注中共機艦若侵入台灣領海，國軍如何應處。軍方高層上午接受《中央社》訪問指出，領海代表國家主權象徵，共軍演習如果進入台灣領海，則「完全沒有退讓空間」，「我們軍人如果連這個都保護不了，也失去軍人價值」，這是很嚴肅的狀況。

國軍高層表示，中共在台灣領海劃設操演區域，具有相當程度挑釁意味，「中共此舉就是先破壞現況」；國軍具備反制能力，至於要怎麼做，會依照相關規定「該怎麼做、就怎麼做」，但細節無法透露。

另一名國防部官員告訴《中央社》記者，通常敵機進入台灣防空識別區（ADIZ）後，會先予以廣播警告，並派遣在空機因應，若持續逼近至特定距離後會以火控雷達鎖定，期間再配合操作壓迫航路等方式驅離；如果仍持續逼近甚至進入領空，則由國防部或總統府下達進一步指令。

國防大學中共軍事事務研究所長馬振坤上午在國策院舉辦的「裴洛西訪台與台海危機」座談會上強調，國軍確實已有具體的因應計畫，但事涉軍事機密無法對外公開。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲分析，聯合國憲章授予國家武裝自衛權，國家主權範圍內的領海、領空若遭遇入侵，可視威脅情況採強制手段驅離，甚至「排除」。

蘇紫雲表示，國軍接戰規則（ROE）是依照國際法體系、以及「武力是最後使用的手段」（last use of force）等國際規則來制定，並視威脅情況應對以確保國家主權與安全。

至於國軍部隊目前未全面召回官兵並禁止休假，蘇紫雲認為，現在還沒到動員階段，提早動員可能會過度反應，不利掌握情勢；從各國案例觀察，遭遇類似情況時，作戰載具會提高實彈掛載比例，陸軍戰備部隊也會從排層級向上提升至連。

學者分析：中共對台的攻擊步驟，因裴洛西訪台提前曝光

（中央社）共軍今日中午起在台灣周邊6處海域軍演，學者分析，美眾議院議長裴洛西訪台，提前讓中共對台政治、經濟、社會與網路的攻擊步驟曝光，台灣、美國應藉此次中共威嚇作為「以敵練兵」，操演未來的因應方案。

國防部今日表示，中共下午1時56分起，向台灣東北部、西南部周邊海域，發射多枚東風系列彈道飛彈，國軍即時掌握發射動態，啟動相關防禦系統，並強化戰備整備。

國策研究院上午舉行「裴洛西訪台與台海危機」座談會，台灣智庫諮詢委員董立文表示，裴洛西訪台打亂中共對台強制統一進程，提前讓中共對台政治、經濟、社會與網路的攻擊步驟曝光。

董立文指出，裴洛西訪台後，有台灣民眾在中國遭抓捕、無人機掠過金門、共機跨越台海中線、在台灣周邊劃設6處演習區，甚至還有資安等威脅；這些跡象可得出一個結論，台灣目前面對「複合型國家安全危機事件」，更是「第4次台海危機」。

董立文強調，釐清中國對台動武不是「會、不會」的問題，而是「什麼時候與何種方式」的問題；因此，可藉此次中共各項威嚇作為，讓台灣與美國「以敵練兵」，操演未來因應方案。

國防大學中共軍事事務研究所長馬振坤分析，共軍在台灣周邊6處海域實施針對性演訓，呈現共軍若對台發動全面軍事行動時的基本行動樣貌；但共軍實力是否能符合行動時所帶來的期望需求，例如透過岸基遠程火力壓制國軍第一階段防衛作戰能力，則必須要看演訓的具體行動細節判斷，目前仍無法預估。

馬振坤強調，以國軍擁有的防空、制海及固安等防衛作戰實力，共軍若執意犯台必然付出相當代價，但這次共軍演訓行動結束後，將徹底打破兩岸、兩軍存在多年的海峽中線默契；未來共軍機艦跨越海峽中線，及貼近台灣領海領空外緣活動的頻率將大幅增加，台灣海空防禦縱深將更受壓縮，國軍防衛作戰將面對更嚴峻挑戰。

馬振坤建議，從這次共軍在台灣周邊的演訓可印證，國軍除發展不對稱戰力外，必須維持一定規模的基本戰力，台灣四面環海不同於烏克蘭，維持可恃海空戰力暨視距外打擊能力，是戰時避免遭共軍封鎖重要條件，不可偏廢。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲則表示，裴洛西訪台贏得國際支持，更凸顯中國是麻煩製造者，但台灣也應由戰略層次思考，擺脫、降低外交困境；最佳與最急迫方案是增加國防投資，藉此儘速獲得增加防衛能力、增加外交籌碼（有國防才有外交話語權）與獲取國防經濟等3大效益。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航