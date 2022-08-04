國軍高層：共軍機艦若入侵台灣領海「完全無退讓空間」，學者建議台美應藉機「以敵練兵」
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國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲分析，國軍部隊目前未全面召回官兵並禁止休假，蘇紫雲認為，現在還沒到動員階段，提早動員可能會過度反應，不利掌握情勢；從各國案例觀察，遭遇類似情況時，作戰載具會提高實彈掛載比例，陸軍戰備部隊也會從排層級向上提升至連。
（中央社）中共在台灣周邊海域軍演，範圍涵蓋領海。軍方高層今（4）日表示，領海代表國家主權象徵，共軍如果在台灣領海演習，則國軍「完全沒有退讓空間」；國防大學所長馬振坤提到，國軍有具體因應計畫，但事涉機密無法公開。
美國聯邦眾議院議長裴洛西2日（Nancy Pelosi）訪台後，共軍隨即宣布，自今日中午12時起至7日中午12時止，在台灣東西南北周邊共6處海域「進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊」。
外界關注中共機艦若侵入台灣領海，國軍如何應處。軍方高層上午接受《中央社》訪問指出，領海代表國家主權象徵，共軍演習如果進入台灣領海，則「完全沒有退讓空間」，「我們軍人如果連這個都保護不了，也失去軍人價值」，這是很嚴肅的狀況。
國軍高層表示，中共在台灣領海劃設操演區域，具有相當程度挑釁意味，「中共此舉就是先破壞現況」；國軍具備反制能力，至於要怎麼做，會依照相關規定「該怎麼做、就怎麼做」，但細節無法透露。
另一名國防部官員告訴《中央社》記者，通常敵機進入台灣防空識別區（ADIZ）後，會先予以廣播警告，並派遣在空機因應，若持續逼近至特定距離後會以火控雷達鎖定，期間再配合操作壓迫航路等方式驅離；如果仍持續逼近甚至進入領空，則由國防部或總統府下達進一步指令。
國防大學中共軍事事務研究所長馬振坤上午在國策院舉辦的「裴洛西訪台與台海危機」座談會上強調，國軍確實已有具體的因應計畫，但事涉軍事機密無法對外公開。
國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲分析，聯合國憲章授予國家武裝自衛權，國家主權範圍內的領海、領空若遭遇入侵，可視威脅情況採強制手段驅離，甚至「排除」。
蘇紫雲表示，國軍接戰規則（ROE）是依照國際法體系、以及「武力是最後使用的手段」（last use of force）等國際規則來制定，並視威脅情況應對以確保國家主權與安全。
至於國軍部隊目前未全面召回官兵並禁止休假，蘇紫雲認為，現在還沒到動員階段，提早動員可能會過度反應，不利掌握情勢；從各國案例觀察，遭遇類似情況時，作戰載具會提高實彈掛載比例，陸軍戰備部隊也會從排層級向上提升至連。
學者分析：中共對台的攻擊步驟，因裴洛西訪台提前曝光
（中央社）共軍今日中午起在台灣周邊6處海域軍演，學者分析，美眾議院議長裴洛西訪台，提前讓中共對台政治、經濟、社會與網路的攻擊步驟曝光，台灣、美國應藉此次中共威嚇作為「以敵練兵」，操演未來的因應方案。
國防部今日表示，中共下午1時56分起，向台灣東北部、西南部周邊海域，發射多枚東風系列彈道飛彈，國軍即時掌握發射動態，啟動相關防禦系統，並強化戰備整備。
國策研究院上午舉行「裴洛西訪台與台海危機」座談會，台灣智庫諮詢委員董立文表示，裴洛西訪台打亂中共對台強制統一進程，提前讓中共對台政治、經濟、社會與網路的攻擊步驟曝光。
董立文指出，裴洛西訪台後，有台灣民眾在中國遭抓捕、無人機掠過金門、共機跨越台海中線、在台灣周邊劃設6處演習區，甚至還有資安等威脅；這些跡象可得出一個結論，台灣目前面對「複合型國家安全危機事件」，更是「第4次台海危機」。
董立文強調，釐清中國對台動武不是「會、不會」的問題，而是「什麼時候與何種方式」的問題；因此，可藉此次中共各項威嚇作為，讓台灣與美國「以敵練兵」，操演未來因應方案。
國防大學中共軍事事務研究所長馬振坤分析，共軍在台灣周邊6處海域實施針對性演訓，呈現共軍若對台發動全面軍事行動時的基本行動樣貌；但共軍實力是否能符合行動時所帶來的期望需求，例如透過岸基遠程火力壓制國軍第一階段防衛作戰能力，則必須要看演訓的具體行動細節判斷，目前仍無法預估。
馬振坤強調，以國軍擁有的防空、制海及固安等防衛作戰實力，共軍若執意犯台必然付出相當代價，但這次共軍演訓行動結束後，將徹底打破兩岸、兩軍存在多年的海峽中線默契；未來共軍機艦跨越海峽中線，及貼近台灣領海領空外緣活動的頻率將大幅增加，台灣海空防禦縱深將更受壓縮，國軍防衛作戰將面對更嚴峻挑戰。
馬振坤建議，從這次共軍在台灣周邊的演訓可印證，國軍除發展不對稱戰力外，必須維持一定規模的基本戰力，台灣四面環海不同於烏克蘭，維持可恃海空戰力暨視距外打擊能力，是戰時避免遭共軍封鎖重要條件，不可偏廢。
國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲則表示，裴洛西訪台贏得國際支持，更凸顯中國是麻煩製造者，但台灣也應由戰略層次思考，擺脫、降低外交困境；最佳與最急迫方案是增加國防投資，藉此儘速獲得增加防衛能力、增加外交籌碼（有國防才有外交話語權）與獲取國防經濟等3大效益。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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新國科會主委吳政忠：部會協力串聯，打造不只科技部的科技，回應社會多元需求
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國家科學及技術委員會揭牌及主任委員布達儀式7月27日於科技大樓舉行，原科技部部長吳政忠出任首任主任委員，承接過去使命再提出四點精進方向，期待透過跨部會協力，布局新興科技與產業。
科技部改制為「國家科學及技術委員會」（以下稱「新國科會」），7月27日於科技大樓舉行揭牌及主任委員布達儀式，與會貴賓不只涵蓋產官學界，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌也親臨會場，共同見證我國科研事務推動最高權責機關成立，為政府組織改造立下重要的里程碑。
新國科會打造不只是科技部的科技，建立科技與臺灣社會的多元聯繫
臺灣的科技不應該只有科技部，而是還有經濟部、衛福部等所有部會在一起，但是用科技部的名稱出去國外，好像就變成全臺灣的科技都是科技部的。所以我說，科技不會只有科技部的科技，應該是所有部會的總合。
新國科會首任主委吳政忠在致詞開頭即強調「部會合作」的組織核心，表示「科技不只是科技，科技與經濟、社會、環境等面相都有密切的關係」，也因此不應侷限於某個部分，應當是多個部會、學術界、產業界等攜手合作推動。
有別於過去科技部與行政院科技會報辦公室以合作關係來協調部會，未來新國科會改以委員會的組織形式運行，透過每月主要部會的首長共同商議策略方向，能夠整合部會資源，協作共達目標，此舉不只立下我國科技發展全新的里程碑，也讓臺灣能夠更靈敏的面對國際競爭。
新國科會前身是1959年行政院國家科學委員會，又於2014年改制為科技部，過去肩負推動全國整體科技發展、支援學術基礎研究，以及發展科學園區等三大使命，在歷任部長的努力下，更將創新創業加入推動目標。如今的新國科會不只承接過去使命，主任委員吳政忠更提出以下四點未來新國科會所精進的方向：
一、跨部會協力，布局新興科技與產業
儘管臺灣小、科技預算不如國外，但臺灣部會之間高效率、精準連結的合作模式，將成為與國外競爭時的最大優勢，而「跨部會」溝通不只是未來新國科會的努力目標，也是新國科會最核心的思考架構。
二、基礎學術研究奠基
回顧過去兩年臺灣新冠疫情的防疫成果，無論在病毒醫學還是疫苗研發領域，基礎科學研究一直都是技術開發的堅強後盾；所以在臺灣邁向國際頂尖的路上，無論半導體、太空、還是人工智慧，科技的基礎研究與國際互動都將是新國科會注重的發展方向。
三、打造精緻多元的生活科學園區
過去半導體產業已替臺灣打下堅實的基礎，科技園區的產值從2.7兆成長到去（2021）年3.7兆，但除了半導體，其他的產業也需要布局，尤其是精準健康、智慧農醫、電動車、太空科技、低軌衛星等「接近生活」的重點產業。
四、實踐科技的人文社會價值
隨著科技與生活拉近距離，未來的科技發展必然需要與社會需求、環境永續連結，回應外在社會環境的變化；此外，科技人才培育、加強臺灣女性在科技面的投入比例，都將是未來新國科會欲強化的目標。
進一步探究，就會發現上述新國科會的策略方針並非憑空發想，而是源自對產業發展的細微觀察與豐富的知識、經驗的珍貴結晶。早在吳政忠任職行政院科技顧問組副執行秘書時，就已觀察到「當科技更接近生活，產品價值就會大幅度的翻倍成長」的現象，再回顧臺灣善於代工製造零件的發展歷史，才萌生「將臺灣強而有力的製造技術與創新想法整合」的初步想法。
但是「整合」一詞的背後，需要的是基礎研究、應用研究，產業實務之間的環環相扣，過程不只涉及公私跨部門、跨領域的協調，也是一個漫長轉換的過程，並非一蹴可及。最後，在數年醞釀及無數人的共同努力下，儘管過程困難重重，以「部會合作」思考為核心的組織架構「新國科會」終於順利誕生，讓整體國家的科技發展得以提升至行政院層級的高度，向下整合上中游的基礎研究、下游的應用研究及產業實務的連接，創造更多的商機與價值。
新國科會的挑戰與期許，後疫情時代的科技人文關懷
如今全球進入後疫情時代，國際關係變動不定，更面臨供應鏈重組、數位轉型等產業挑戰，科技作為國家發展重要的中堅力量，勢必需要更快速的布局因應，在變動中搶得先機。但除了研究與創新，科技與人文社會的結合也是新國科會的一大核心。
隨著人工智慧、太空等科技發展，生活中科技將無所不在，因此未來傳統產業必然將被完全翻轉，此時人文社會科學就扮演嫁接技術與生活文化的重要橋樑，彰顯科學研究成果對人類福祉的巨大貢獻。但這一切的前提是科技與社會必須主動伸手，彼此接觸、相互了解，攜手促進社會總體的福祉發展。新國科會成立之日，同時也是「國科會職場互助教保服務中心[註]」揭牌日，便能看見國科會對人文的用心，除了前述四大重點外，對於女性人才的培育、原住民教育的深耕、環境永續，都將是國科會的重點目標，如何透過科技連結社會的需求，正是新國科會追求的核心，因此新國科會不只是部會整合、資源分配與未來展望而已，更是將科技應用在民間的推動者，同時成為科技與人文交流的平台，最大化科技對總體社會福祉的貢獻。
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[註]：國科會職場互助教保服務中心於110年8月開辦，位於科技大樓1樓，是臺灣公共托育協會承接的第一間職場教保中心。以平價、優質、非營利、社區化之方向營運，希望透過政府與公益法人團體協力的方式，結合民間團體資源，提供孩子優質的教保品質，減輕社區家庭照顧負擔，提升教保人員工作環境與權益。資料來源：財團法人彭婉如文教基金會。