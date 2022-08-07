女性足球員薪資遠少於男性球星，背後原因是什麼？英格蘭女足歐洲盃奪冠會是改變的契機嗎？

上週六7月30日，我收到手機網絡電信公司EE寄來的簡訊，說為慶祝英格蘭女足打進歐洲盃總決賽，為了讓每位用戶都能行動上網觀看球賽，EE決定在決賽當天7月31日暫停流量使用計費，也就是說在7月31日那天，不管你的手機是什麼資費方案，只要是EE用戶都能無限量使用免費流量。

記得上次看到一樣的簡訊，是在2021年的歐洲盃男子足球賽決賽前一天，當時英國全國都陷入瘋狂，比賽時路上安靜到像鬼城，因為全國上下都守在電視機前關心賽局。

所以當我看到這則簡訊時心裡其實蠻感動的，因為這表示向來不太受重視的女子足球賽，由於今年打進歐洲盃的決賽，終於在英國得到和男子足球賽差不多的關注。

更可喜可賀的是，英格蘭女足代表隊非常爭氣，後來真的在決賽當天以2比1戰勝德國，得到歐洲盃的總冠軍。

大賽過後，男女運動員平權話題重回焦點

這個英國女足史上第一個國際性大獎，終於讓女子足球在英國揚眉吐氣，除了成為媒體關注的焦點，各大電視台大篇幅報導外，打開臉書也可看到我的臉書被這個好消息洗版，一位男同事甚至寫下：「Proving once again that girls are better than boys（再次證明女生比男生厲害）」。

而且在那幾天，如果使用Google搜尋「Euro women's 2022」或任何由這幾個關鍵字組成的字串，螢幕還會馬上跑出好幾秒的煙火動畫，我在英國生活超過十年，還是第一次看到整個社會對女足賽事如此熱情，用舉國歡騰來形容這場勝利也不為過。

到英格蘭足球代表隊的官網，映入眼簾的也是關於女足的專題，女性踢足球的話題成功搶佔各大主流媒體的版面，整個英國體育界目前的氛圍就是讓更多人參與女足——無論是鼓勵更多年輕女性開始從事這項運動，還是讓更多球迷開始用行動支持女足。