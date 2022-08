女性足球員薪資遠少於男性球星，背後原因是什麼？英格蘭女足歐洲盃奪冠會是改變的契機嗎？

上週六7月30日,我收到手機網絡電信公司EE寄來的簡訊,說為慶祝英格蘭女足打進歐洲盃總決賽,為了讓每位用戶都能行動上網觀看球賽,EE決定在決賽當天7月31日暫停流量使用計費,也就是說在7月31日那天,不管你的手機是什麼資費方案,只要是EE用戶都能無限量使用免費流量。

記得上次看到一樣的簡訊,是在2021年的歐洲盃男子足球賽決賽前一天,當時英國全國都陷入瘋狂,比賽時路上安靜到像鬼城,因為全國上下都守在電視機前關心賽局。

所以當我看到這則簡訊時心裡其實蠻感動的,因為這表示向來不太受重視的女子足球賽,由於今年打進歐洲盃的決賽,終於在英國得到和男子足球賽差不多的關注。

更可喜可賀的是,英格蘭女足代表隊非常爭氣,後來真的在決賽當天以2比1戰勝德國,得到歐洲盃的總冠軍。

大賽過後,男女運動員平權話題重回焦點

這個英國女足史上第一個國際性大獎,終於讓女子足球在英國揚眉吐氣,除了成為媒體關注的焦點,各大電視台大篇幅報導外,打開臉書也可看到我的臉書被這個好消息洗版,一位男同事甚至寫下:「Proving once again that girls are better than boys(再次證明女生比男生厲害)」。

而且在那幾天,如果使用Google搜尋「Euro women's 2022」或任何由這幾個關鍵字組成的字串,螢幕還會馬上跑出好幾秒的煙火動畫,我在英國生活超過十年,還是第一次看到整個社會對女足賽事如此熱情,用舉國歡騰來形容這場勝利也不為過。

到英格蘭足球代表隊的官網,映入眼簾的也是關於女足的專題,女性踢足球的話題成功搶佔各大主流媒體的版面,整個英國體育界目前的氛圍就是讓更多人參與女足——無論是鼓勵更多年輕女性開始從事這項運動,還是讓更多球迷開始用行動支持女足。