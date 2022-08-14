人生學校《憂鬱的種類》：憂鬱的伴侶有一點永遠勝過有趣情人，他們知道如何結合高潮與淚水
我們想讓你知道的是
本書實際列舉三十五種不同形貌的常態憂鬱，與讀者一同辨認及剖析，理解憂鬱在特定程度上屬於人類天性，也讓讀者練習自我欣賞與自我同理。
文：人生學校（The School of Life）
性與憂鬱
性行為是一個人最坦承的時候。我們人生多數時候都必須掩飾、假裝、隱藏、妥協，我們無法透露多數的真實渴望或希望，必須在恐懼中過日子，擔心自己在某處嚴重冒犯他人或被別人覺得古怪、討厭。
不過與自己真心喜歡的人同床共枕，而且對方也以同等的真誠喜歡我們，這時我們終於能卸下防禦，此時不再需要假裝，這是最私人、親密的時刻。我們終於可以從事長久以來心裡小角落渴望的事：擺出百依百順的姿態或嘗試無情、強硬的作風；穿上異性的裝束；或是低喃一連串下流或禁忌的話語並請伴侶低聲重複。個人選擇坦承的事項不一定一樣；理想情況是，每個人都能從事自己特別重視但至今被公序良俗禁止的行為。
憂鬱的人從非常特別的角度來把握性所提供的坦承機會。他們可能對繩索或皮衣、釘狀首飾或毛皮衣領不太有興趣。令他們感到興奮的情緒相當獨特：哭泣。
關於憂鬱者，最根本的事實就是，人生充滿無盡的痛苦，而他們必須盡數隱藏。一般情況下，他們無法說明兒時感受的苦楚、青春期的失望、職涯帶來的恐懼與疲憊、人際關係的挫折與煩躁、與家人相處的困難、夜晚所感受到的生存恐懼、每一分每一刻的侷促不安……他們只能在背景某處，背負沉重無比的憂慮與悲傷。多數時候，他們無法表露。他們擅於微笑，他們是駕輕就熟的討好者。然而悲傷不會遠去，只是潛伏在情緒表皮之下，尋找短暫浮現的機會，像是讀到某首詩或看到某張照片的時候。
不過現在，與敏感的靈魂共處一室，對方的美不在於他們的外表，而在於他們解讀、消化痛苦的方式，此時最急迫的事情（在其他肢體動作的同時）並不是抽鞭或命令、拉扯頭髮或喊叫，而是放聲大哭。哭泣是因為感嘆這幾十年來有多難熬，過去必須裝出多勇敢的樣子，獨自吞下多少艱苦掙扎。做愛的同時在哭泣，是因為直到現在從來沒有人瞭解自己，也因為過去承受過無盡的羞辱、無視與恐懼，而且這一切可以暫時告一段落。
理想上，伴侶做的事也大同小異。他們同樣也將悲傷帶進臥房，情侶雙方正在交換最慷慨的禮物：對於活著的一切糟糕事做出最誠實的反應。不再擔心自己的脆弱。比起情緒的自然流露，身體的赤裸根本不算什麼。他們從來沒有那麼誠實過，這是他們這一生最情慾最高漲的一刻。
性愛是其中的關鍵。哭泣不只代表著溫柔，而且是興奮的積極表現；人們眼光中帶有情色的事物通常包含一種大家重視但在日常生活中長久被隔絕的情緒。眼淚使我們興奮，因為眼淚是久違的誠實象徵。
有些非常優雅，也無疑非常迷人的樂觀人士，他們會是不同凡響的有趣情人。但憂鬱的伴侶有一點永遠勝過他們：他們知道如何結合高潮與淚水。
由於憂鬱者此前鮮少談論過自己的性傾向，因此這種對於哀傷性愛的偏好罕為人知。但隨著眾人越加瞭解憂鬱，有更多人可能開始發現自己心中埋藏已久，與愛人共享極樂的渴望，因為在親密的昏暗之中，我們彼此終於可以徹底臣服於狂喜的感傷中。
性交後的憂鬱
我們的社會有時透露出「性行為很容易」的態度，如果真是如此，那我們在性行為之後也不會察覺到明顯的不同。但對我們許多人來說，在高潮之後立即感受到的並不是親密感或愉悅，而是一種非常獨特的悲傷，而且因為這個話題難以啟齒，容易令人以為我們不知感恩或惡劣，因此更感孤獨。在享受到人生最愉悅的感覺之後，我們可能一頭栽進強烈的性交後憂鬱之中。
躺在半昏暗之中，身旁的伴侶和緩地呼吸，我們卻可能無法入眠。我們的心靈仔細搜查內心景致，拒絕讓意識離去。我們可能充滿警覺，同時心中慌亂、沉重且傷心。這麼愉快的事情怎能突然化作如此憂鬱？
性交後憂鬱的根源多半是羞愧感，我們納悶自己怎麼會這樣滾到床上去。性能激起與我們日常行為與信念大相逕庭的熱情。打著性的名義，一個平常嚴肅、溫柔的人可能央求被綑綁、鞭打；忠誠、謹慎的人也可能違背每一條婚姻誓言；在吵雜的夜店之中，聰明而周到的人也可能和與自己毫不契合的泛泛之交聊上數小時。
立即的高潮結束後，個人就會明白意識到自己的不端。在過去，這會是上教堂或寺廟懺悔的好時機，我們可能舀起大把聖水或對著一臉嚴肅的牧師念出贖罪的儀式性語句。我們可能對這類迷信嗤之以鼻，不過這些神聖儀式的存在有其道理：這些儀式承認情色的深沉吸引力與我們高尚心靈主張之間的矛盾。善良的人強烈渴望尊嚴、忠誠與智慧，但同時卻深受墮落與邪惡的吸引，這些儀式表現對其內心拉鋸的同情。
我們第一次憂鬱性罪惡感的經驗大概出現於青春期。孩提時期，我們可能單純可愛；願意和母親分享所有事情；我們最愛的活動可能是騎馬或玩火車玩具。接著突然之間，我們頻繁把自己鎖在浴室裡並對特定場景深感著迷，完事之後，一股黑暗馬上襲來，而且從許多方面來說都不曾離去。
與深愛我們但自己沒有同等感受的人上床之後，憂鬱與羞愧感尤其明顯。我們怎能為了幾秒鐘的歡愉做出如此不道德的行為？我們希望能向溫柔的伴侶傾訴（雖然我們渴望的只有對方的身體），坦承自己的表裡不一並期望對方能赦免我們的踰矩之罪。我們可能會說：儘管發生關係，但希望你們能瞭解，我們對你們沒有任何應有的感情……
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ASUS Zenbook Pro 16X OLED的每一處設計，都是為了淘煉金獎級頂尖創意——專訪電影導演許智彥、音樂製作人余佳倫
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從巨大如同房間的第一台電腦，到可以隨身攜帶的筆記型電腦，科技發展的方向，一直是朝著帶給人們更便利的生活而去。正因為如此，好操作、易攜帶、續航力長等特色，已經成為筆電標配。
一台符合重度使用者需求的筆電，必須以其獨有的功能和特點，在每一個細節上，為使用者帶來更靈活、有效率，以及高質感的體驗；輔助工作順利前進，才是新時代筆電顯學。這一切，ASUS Zenbook Pro 16X OLED做到了。
出色質感，為領先科技的使用體驗再加分
對創作者來說，當靈感來臨的時候，順暢的創作環境是精彩作品誕生的基礎。ASUS Zenbook Pro 16X OLED搭載第12代Intel® Core™ i9-12900H處理器，以及專業級獨立顯示卡，再加上32GB LPDDR5記憶體，和疾速1TB PCIe® 4.0 Performance SSD，多工任務同步進行，還能快速存取大容量檔案。ASUS Zenbook Pro 16X OLED的神級內在配置，讓坐在電腦前天荒地老的等待，成為上個世紀的殘餘記憶。
除此之外，被譽為旗艦級創作者筆電的ASUS Zenbook Pro 16X OLED，當然在細節上有更多令人驚豔的巧思。例如ASUS IceCool Pro散熱系統，搭配AAS Ultra自動抬升7度的設計，不只可以增加30%的氣流通過，有效解決散熱問題，抬升角度更符合人體工學，使用者的手腕和肩膀可以自然放鬆，降低長時間使用所帶來的疲勞感。為了讓創作者在工作上更行雲流水，ASUS Zenbook Pro 16X OLED加入了一顆實體的ASUS Dial繪圖旋鈕，在自訂義之後可以更貼切符合創作者的使用需求，不管是筆刷、縮放、調整音量等，隨心所欲搭配更順手。
說到疲勞感，除了姿勢不良引起的腰痠背痛之外，眼睛更是首當其衝。ASUS Zenbook Pro 16X OLED的OLED螢幕，挾帶著自發光性、廣視角、高對比與高反應速度等優點，具備劇院級100% DCI-P3色域，有經過PANTONE®色彩準確度認證的精準顯色，更通過德國萊因/SGS護眼雙認證，在高效能絕美顯色之餘，也降低藍光對使用者眼睛的傷害。更準確地說，ASUS Zenbook Pro 16X OLED從內而外的每一個細節，完全是為了創作者量身設計而來。
獨到不凡的選擇，才能成就頂尖的創作
「第一眼看到ASUS Zenbook Pro 16X OLED，沒話說就是帥。」，金獎導演許智彥，和金獎音樂製作人余佳倫，不約而同地這麼描述對ASUS Zenbook Pro 16X OLED的第一印象。視覺設計專業出身的許智彥第一部長片作品《誰先愛上他的》就風光拿下台北電影節最佳劇情長片大獎。而畢業於美國知名音樂學院，柏克萊音樂學院（Berklee College of Music）的余佳倫，回到台灣之後樂於挑戰各種配樂、聲音創作的可能性，《我們與惡的距離》裡低迴而動人的配樂，就是出自余佳倫之手。
許智彥在研究所時期曾經前往紐西蘭留學，這段經歷讓他徹底體驗到生活才是創作的靈魂。很多時候，當下的感受或許不夠明確，甚至自己也理不清那些無以名狀的情緒和想法。但是隨著時間過去，這些曾經的經歷都變成養分，默默地滋養創作的內容和能量。許智彥那些動人的影像作品，多半是他在生活中默默觀察的累積，所以深刻，所以打動人心，一點一滴將他推向導演的位置。在《誰先愛上他的》之後，2019年推出首部VR電影《舊家》，入圍第77屆威尼斯影展VR非競賽單元、2020年翠貝卡電影節沉浸式作品單元中的Cinema 360項目，以及2020年韓國富川國際奇幻XR單元。2021年和知名編劇徐譽庭合作，推出雙導演電影作品《我沒有談的那場戀愛》。每一部作品，都有著他獨有的溫暖質感。
情感細膩悠長的余佳倫，以非傳統音樂科班出身的身份，進入了美國頂尖的柏克萊音樂學院，以音樂製作與錄音工程主修畢業，留美期間曾獲最佳國際學生、最傑出音樂家等獎項。回憶那段留學生生活，從同學到師長，身邊環繞著的都是頂尖人才，興奮、刺激，幾乎令人目眩神迷。「那時的創作很驚人，隨便到任何一個琴房敲門，都可以找到某個樂器的高手來跟你合作。」「所以回到台灣後，我一直很喜歡和不同的創作者合作，享受彼此激盪的過程和結果。」他在2015年擔任《玩弦四度》樂團台灣首張爵士弦樂四重奏專輯的製作人，榮獲第26屆金曲獎演奏類－最佳專輯製作、最佳專輯錄音、最佳專輯及最佳作曲提名，並一舉奪下第六屆金音創作獎之最佳爵士專輯獎。隔年製作的《Semifusa》同名專輯，入圍第27屆金曲獎三大獎項。自2019年起，連續四年入圍金曲獎「最佳單曲製作人」，並以《不開燈俱樂部》拿下第30屆金曲獎最佳單曲製作人大獎。近年開始參與電影《紅衣小女孩》、電視劇《我們與惡的距離》等錄音製作，是新一代備受注目的音樂製作人。
作為這個世代頂尖的創作者，筆電是絕不能少的工具之一，讓他們無論在世界的哪一個角落都能自由工作，零時差記錄任何靈光閃現的內容，更別提在疫情的衝擊下，和所有合作夥伴保持順暢的溝通，交換工作成果。
最挑剔的眼睛和耳朵，也無法抗拒的絕佳使用體驗
強大的ASUS Zenbook Pro 16X OLED，正好符合兩位金獎創作者在工作上的種種需求。「ASUS Zenbook Pro 16X OLED的螢幕真的很棒，畫質清晰而且顏色準。」這次ASUS Zenbook Pro 16X OLED所選擇的OLED螢幕，具備同級產品中最佳色域，顯色能力可達100％ DCI-P3廣色域，比一般LCD的可顯色範圍還要超過33％以上。OLED還有一個對影像工作者來說很重要的特色，就是它在播放較黑的畫面時，可以更多層次的展現細節，看起來更加清晰。OLED的反應也比一般LCD螢幕快，在畫面內容高速移動的時候，比較不會有殘影的感覺。以上特色，對最在乎影像細節的導演來說，是相當重要而且實用的功能。
另外，螢幕的觸控功能也是ASUS Zenbook Pro 16X OLED的一大特色，靈活、精準而且觸感絕佳，余佳倫特別大力推薦：「以前我要用滑鼠拉一些效果鍵，其實很痛苦，現在不用另外接平板就可以做到，很有效率。」
「還有聲音我也很喜歡，有層次但是不會突兀，聽起來很輕鬆。」對導演來說，影片中的各種聲音，包括音效、配樂的搭配等，和視覺呈現同樣重要。許智彥很喜歡ASUS Zenbook Pro 16X OLED的清晰音質，有時候甚至不需要特別接耳機，也可以聽清楚影片中的聲音細節。
既然說到了聲音，當然也要來聽聽專業音樂人余佳倫的意見。耳朵最挑剔的他表示：「沒有辦法不佩服這六顆無失真音效的喇叭。」華碩電腦搭載世界一流音響製造工業頂級品牌Harman Kardon的認證喇叭幾乎已成標配，在1953年創立Harman Kardon的Dr. Sidney Harman與Bernard Kardon，本身熱愛音樂與藝術之美，對音質的表現有十分嚴苛的標準。這次ASUS Zenbook Pro 16X OLED使用了六顆Harman Kardon認證喇叭，搭配最新的Dolby Atmos®環繞音效，在音樂播放時展現低音沈穩、中音清晰、高音爽朗的效果，專業使用上也毫不遜色。讓對音質有十分嚴苛標準的余佳倫，對此聲音表現留下非常深刻的印象。
在這次體驗的過程中，許智彥和余佳倫，以及新媒體設計叁式，以靈感、探索、對話、實踐為主題，用ASUS Zenbook Pro 16X OLED共同創作了多組NFT，成果如何令人十分期待。
除了強大，它還很美
不只超強效能，ASUS Zenbook Pro 16X OLED還獲得iF Design Award 2022、2022 Red Dot Product Design Award，設計界的兩大國際獎項肯定。許智彥特別分享了他從iOS系統轉換到Windows的感覺。因為ASUS Zenbook Pro 16X OLED呈現了工藝和藝術的完美結合，從內到外都帶給使用者絕佳感受，「即使過去都是使用iOS系統，但這次轉換對我來說幾乎沒有障礙。」許智彥很真誠地表示。頂尖設計工藝，成就了一台不平凡的筆電，ASUS Zenbook Pro 16X OLED是金獎導演與音樂製作人在創作上的最佳夥伴，也是陪伴未來的你，將靈感化為現實的不二選擇。
【ASUS Zenbook Pro創作者之夜 - 跨界共創分享會】
華碩將於9月17日邀請電影導演許智彥、音樂製作人余佳倫與叁式創意總監曾煒傑，與您一起面對面，分享共創實驗計畫「21天」的幕後故事、日常靈感捕捉與創作成果，歡迎報名共襄盛舉，前來體驗最新的創作者筆電ASUS Zenbook Pro 16X OLED，還有機會獲得「ASUS Zenbook Pro共創實驗計畫－限定版NFT」與精美好禮！
時間：09 / 17 (六) 18:30 - 21:00
地點：松山文創園區 台北文創大樓6樓多功能廳F廳（臺北市信義區菸廠路88號）
活動報名：https://twasus.site/bE8Ka（本活動為免費報名，限額60人，額滿為止）