【小說】《移民漁工血淚記》選摘：那個聲音一遍又一遍在他的腦海裡重複，「我們現在就是無名死者」
我們想讓你知道的是
《移民漁工血淚記》是台灣成千上萬捕魚船隊漁工中一個菲律賓漁民的故事，它翔實地描繪出全世界的移民勞工——存在於公眾視線之外的人——所面對的實際情況。
文：左韓瑞（J.W. Henley）
在夢裡，黎剎是個小小孩，五歲大。他站在他的母親身邊，小手牽著她的手。他們在墓園內，對他來說，這是一個新的、令人困惑的地方；一個他仍無法理解為什麼被帶到這裡的地方。他拉扯母親的手，問她為什麼。為什麼他們來到這個氣味難聞的地方，一群陌生人在大門口迎接他們，卻一句話也不說，只是站在那裡盯著看？「我們去散步。」他的母親說，第一次帶他穿越墓園內的巷弄，告訴他這裡是他們的新家。
「墳墓的封泥上有已經不再和我們在一起的人的名字，黎剎，你看到了嗎？菲律賓人、西班牙人、中國人，這是所有去世的人的安息地。」
「去世，媽媽？」
她停頓了一下。「已經離開的人，黎剎，老的，年輕的；我們永遠不知道我們在這個地球上有多少時間，當天主認為合適時，我們就會被召喚去天國。你明白嗎？」
一隻流浪犬剛好經過，牠的腹部因懷孕而腫脹，向人乞求一點食物。「我想是吧。」黎剎說，看著那隻狗走開。他們緩緩跟在那隻土狗後面走，黎剎研究那些墳墓，石頭上雕刻的十字架和刻在封泥上那些他看不懂的文字。不久，他們走到墓園的外圍，停下腳步。眼前這裡那裡到處是土堆，上面覆蓋著草皮，土堆與土堆之間有一堆堆垃圾在悶燒。黎剎將難聞的煙吸到肺裡後開始咳嗽，他的母親拍拍他的背，眼神中有擔憂。
「這是什麼地方，媽媽？」黎剎聲音沙啞，喉嚨發疼。
「這也是安息的地方，黎剎，但這裡的墳墓沒有姓名，這是窮人在時候到了之後被埋葬的地方。他們被埋葬在這裡，一次埋很多個，全部葬在同一個小空間內，沒有名字。我要你看看它，黎剎，我想讓你從中學習。」
黎剎望著那些土堆，試圖理解。空氣中有種他以前曾經聞過的氣味，但不像這個，沒有這麼強烈。它讓他反胃。他想離開，回到他以前住的家，那天早晨他們離開的地方。黎剎拉著他母親的手，拖著她朝他們來的方向回去。
「我們走吧，媽媽，我們回家。」
他的母親把他拉回來，在他身旁蹲下。
「這裡就是家，黎剎，」她輕聲說，將他拉到身上，雙手抱著他，然後輕輕地，像從敞開的窗戶吹進來的微風似的，她說：「我們現在就是無名死者。」
麵包車門打開的聲音將黎剎從睡夢中驚醒。午後的斜陽在一個面朝東方的小港口內的小漣漪上跳動，折射在黎剎半閉的眼皮上。他舉起一隻手擋在額頭上望出去，看到船隻上下浮動，撞擊海港岸壁一排黑色的輪胎。這些船隻大部分都是小船而且鏽跡斑斑，船頭和船尾在弧形的金屬船身兩頭翹起。它們三三兩兩並列繫在一起，有些一排七艘船，停靠在小鎮中央狹窄道路三面的長方形避風棚內。
較大的船隻停泊在遠一點的港口，船隻出海的地方，由一道防波堤和高出水面的綠色丘陵海角守護著。北面有一座白色拱橋，通往海角的第二個主要港口。後方南面這裡是這個較小的港口。幾個人突然發現他們像外星人一樣降落在一個水世界的奇特地形上，背後是稠密的樹林和低矮的丘陵，樹林前面有幾排商店，幾棟二層、三層和四層樓建築矗立在水邊。港口封閉的盡頭有一座廟宇，廟旁有一間便利商店，一些港口船上的員工在商店前面閒逛，或提著袋裝薯條和瓶裝水或茶水的袋子從商店出來。廟口出來通往綠色海角的北面道路上有一座基督教堂，屋頂上的十字架高高聳立俯視下方。教堂再過去兩扇門有一座大建築，裡面的空間可以容納不少人：警察局。
港口內隨波上下起伏的船隻甲板上散放著漁網，方形的小駕駛室頂上掛著球形燈，從駕駛室到船頭與船尾都拉著曬衣繩，上面掛著破舊、沾滿油漬的衣服。黎剎看到甲板上的人手上拿著電話在說話，因為距離太遠聽不到說些什麼；有的坐著凝視；有的在裝了肥皂水的塑膠桶內搓洗衣服。許多人在盛夏中光著上身，皮膚曬得發黑。在黎剎眼中，有些人看起來像鄉下人，有些人則有他不熟悉的五官特徵。
黎剎有時發現，當他盯著別人看時，別人也會回望他，有時那些被凝視的人立刻因其他理由而將他們的目光轉向別處。街道上，那些看似初來乍到的外國人走來走去，有的單獨一個人，有的三三兩兩結伴，有的騎著吱吱作響、搖搖晃晃的腳踏車，左閃右躲，讓路給抵達的旅遊巴士。巴士停靠在一排供應新鮮漁獲的海產餐廳前面，旁邊還有販賣魚乾的商店，腥臭的魚乾裝在塑膠盤上，塑膠盤上方有刷子似的機械手臂，會自動轉圈趕走蒼蠅。
陳出現在側門，示意他們下車。他們慢吞吞地離開座位，從涼爽的車內進入灼熱的陽光下，並排站在距離水邊若干英尺的水泥地上。黎剎站在啤酒肚旁邊排成一排，陳和另一個人站在他們前面。每個人都瞇起眼睛，用手遮眼。熾熱的太陽在陳和他旁邊那個人的背後，黃白色的強光籠罩在他們身上。黎剎想起墓園裡的聖像。陳開始說話，再一次將黎剎從家鄉的思緒中拉回來。陳用比他在機場說的更簡單的英語對他們說話，幾個人試著盡可能理解。
「這位是李先生，」陳指著他旁邊那個人，「他是你們的老闆，船長，懂嗎？船長，」他嚴峻地說。這個字詞黎剎和其他人都懂。「他說，你們做，沒問題，好嗎？」
幾個人點頭，其中以黎剎點得最熱烈。
「好，」陳說，「歡迎來到蘇澳，南方澳漁港。努力工作。李先生說，你們動作要快，快，快，好嗎？你們叫他船長。他是個非常重要的人，」他指指港口的紅色舊船，「他擁有許多艘船，捕到很多魚，如果你們不努力工作，他會不高興。」他指著自己的胸口，「如果他不高興，我就不高興。如果我不高興，」他指著他們來時經過的道路，路兩旁有許多海鮮餐廳和商店，「你們就要回家，懂嗎？」現在他指著黎剎，「你叫李先生什麼？」
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Photoshop教學解壓縮：化妝、表情都可以AI一鍵調整！5個你不能不會的實用功能大集合
我們想讓你知道的是
這篇文章將帶來5個超實用的Photoshop教學，不論你是攝影、插畫或設計相關的創意工作者，這些技巧都能讓你的工作事半功倍！
Photoshop大家都認識，P圖更是成為我們日常用語，但你可能不知道除了P圖外，Photoshop還能做很多事。從照片編輯、插畫到海報設計，就讓我們帶你來看看Photoshop最新的超實用功能吧！
☞ 先訂閱Photoshop，接著一起做！
技巧一：讓AI幫你快速模擬妝容效果
Neural Filters是Photoshop新推出的功能，藉由Adobe Sensei驅動的機器學習讓圖像編修流程大幅加速。例如其中的「化妝轉移」濾鏡，可以讓攝影師不論在前期與造型師、創意團隊溝通，或者後期修圖過程中，都能更具體地模擬出妝容在模特兒臉部的樣子，尤其眼妝與唇妝的效果最為顯著。
首次使用Neural Filters時需要先在軟體中下載濾鏡，濾鏡套用後可以即時切換Before/After預視效果。在輸出選項方面，可以依照需求選擇建立新圖層、智慧型圖層、遮色片或新檔案的方式，對使用者來說非常方便。
功能按鍵位置：濾鏡 > Neural Filters > 化妝轉移
技巧二：臉部表情控制救星 一鍵生成完美笑容
拍照時難免忘記要露齒笑，或是在快門按下的瞬間眼神不小心飄走，檢查檔案時才發現這些小凸槌，現在再也不用擔心，只要在Photoshop輕鬆點擊一下就通通搞定。同樣是Nerual Filters中的功能，智慧型肖像可以在幾秒鐘內，利用PS液化方式替肖像照的人物修出笑容，調整眼睛的視線方向，甚至透過調整膚況與髮量改變人物的視覺年齡。
Neural Filters在macOS 10.15之後的版本、Windows 10及更新版本的作業系統上都能使用，記得更新你的Adobe Photoshop，趕快一起來試試看這些神奇的新功能吧！
功能按鍵位置：濾鏡 > Neural Filters > 智慧型肖像
技巧三：畫出人物臉部陰影與反光的聰明方法
嘿！你還在慢慢切換顏色來畫角色臉上的陰影與反光嗎？使用PS筆刷工具與調整「圖層混合模式」，讓插畫工作流程更直覺。首先新增一個透明圖層，以低透明度的灰色畫出陰影分佈位置，然後調整「圖層混合模式」選擇「色彩增值」，就能快速做出陰影的效果。
反光部分則使用高明度的淺黃色或者白色，在新增的透明圖層上畫好分布位置，像是鼻樑、額頭和下巴等，最後在「圖層混合模式」選擇「覆蓋」，完美的反光就完成了。調整完圖層混合模式後，還可以用色彩平衡調整陰影與反光的顏色，更符合圖片整體的色調。
PS快捷鍵：B筆刷工具
技巧四：Illustrator向量圖檔直接貼上超easy
Photoshop與Illustrator幾乎是每位設計師電腦裡的必備軟體，2022年新版Photoshop的更新功能讓兩者之間的相互整合更加流暢。在Illustrator中繪製完成的向量物件，可以直接複製貼上到Photoshop，而且現在更多了一個貼上為「圖層」的選項，讓使用者更方便接著用強大的PS筆刷與濾鏡製作質感效果，這個功能不論在海報設計還是banner設計上都非常實用。同樣地，在Illustrator建立的文字也可以直接在Photoshop中貼上繼續編輯，讓你的創意心流不間斷。
PS快捷鍵：control/cmd + V貼上
技巧五：使用物件選取工具圖中元素秒擷取
平面設計師經常需要從圖像中，擷取部分的元素當作設計素材。魔術棒或者磁性套索都是大家常用的功能，不過這次要介紹的是比上述工具都更迅速的「物件選取」，這也是Adobe近期應用機器學習開發的功能之一。
只要點擊選取工具中的「物件選取」，Photoshop就會在幾秒中內判斷圖片中的物件，接著勾選「物件尋找工具」，只要將滑鼠移到畫面中，反白區域就是偵測到物件。這個功能也很適合用來去背，當物件偵測完成後，右鍵點擊「反向選取」就能選到背景，接著就能刪除或者更換你所需要的背景色。
「物件選取」與「選取主體」這兩個功能的不同之處，在於前者可以更快速地協助我們選取畫面中的多個元素，後者著重在辦別單一的主要元素。此外，這些新的選取工具最適合應用在圖中元素邊界很明確，或者背景與主體對比強烈的圖片呦！
PS快捷鍵：W選取工具
創意工作沒有標準答案，專業工具的使用方式也可以很多元。Adobe不斷強化既有工具、推出新功能，是創意工作者實踐靈感的最佳夥伴，現在就上官網探索更多Photoshop功能吧！