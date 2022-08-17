國民黨拍板最後提名，「最強母雞」盧秀燕和侯友宜將競選台中市長和新北市長連任

國民黨中常會今天正式通過提名新北市長侯友宜及台中市長盧秀燕競選連任，完成藍營2022九合一選戰最後一塊拼圖。黨主席朱立倫表示，徵召兩位「最強母雞」侯友宜、盧秀燕，提名最優秀候選人，實實在在做事情，讓大家過好日子，這就是國民黨要做的事情。

朱立倫：最強候選人

朱立倫說，徵召兩位最強母雞就是侯友宜、盧秀燕，大家都知道侯友宜過去四年來在新北滿意度最高，可以說是國民黨最支持的市長，他努力成果，不僅讓新北市民肯定，全台灣民眾也都看見，我作為前任市長，我要驕傲的說提名最優秀候選人，實實在在做事情，讓大家過好日子，「這就是我們國民黨要做的事情。」

朱立倫也肯定盧秀燕不管在共建設還是市民健康，都獲得市民最高肯定，台中能有那麼高的民意支持，就是多虧盧秀燕，她還要帶領十位女性候選人，讓大家看到國民黨女性的力量。

侯友宜：不設競選總部，每天做好該做的事

侯友宜今天稍早出席活動時曾表示，他對於競選連任充滿信心，現以市政建設為主，會按自己既定的步驟來參與選舉；4年前就沒設競選總部主委，這次也一樣，新北市的400萬市民就是永遠的主委。

侯友宜則在會後訪問時表示，目前市政是最重要的根本，把市政做好事最重要的責任，國民黨需要團結在一起，面對這場選舉，市政方面也可以互相觀摩學習，大家一起打拼一起把市政做好，選民就可以透過市政來做出最好的選擇。

侯友宜提到，民主政治最可貴的就是透過投票行為，讓選民們來選出最好的候選人，連任者就是要檢視市政的落實度，競爭者則是要把自己的政見很清楚地跟選民報告，讓他們來判斷，大家一起拼一個好日子，讓市民感同身受才會贏得選舉。

至於對手民進黨市長參選人林佳龍要求簽署「做好做滿」承諾聲明書，不簽代表心裡有鬼，代表腳踏兩條船容易翻船；侯友宜說，這輩子心裡都非常坦然，每天做好該做的事，把握當下努力打拚，完成市民託付的責任。

盧秀燕：抗中保台是每一位國民和每個地方首長的共同責任

盧秀燕說，「人在做、天在看」，現任有14個國民黨縣市長，他們都表現很好；也因此，過去3年半的執政成績，是他們連任以及新參選的縣市長最重要的本錢，台灣是開放、自由、民主的社會，民眾眼睛是雪亮的，一定會做出公正、正義和最好的選擇，對於市長許下的願景和實現能力，會讓選民做出最好的判別。



媒體會後詢問，是否擔心被民進黨用「抗中保台」等奧步操作選舉。盧秀燕回應，抗中保台是每一個國民、每一位首長，是中央和地方首長的共同責任，不是哪一個人或哪一個政黨的專屬權利，也不應該用此來操弄選舉。

盧秀燕說，台灣的民主時間很長，相信民眾的眼睛是雪亮的，不管是抗中保台還是疫情或是各個城市可能發生的天災地變，她相信，國民黨的縣市長都會以全力守護自己的城市和民眾為最大的責任。

至於接下來是否會協助全台各地的輔選工作，盧秀燕表示，她是現任市長，相信市民的期待還是會以市政為主，「相信侯市長跟我一樣」。選舉只剩下100天，她也會善盡選舉和選務的責任，全國各地兄弟姊妹，她和侯友宜市長都會努力去輔選，向民眾推薦最好的人才，但還是會以市政為主。

國民黨全國黨代表大會將於本月28日在林口體育館舉辦，這次國民黨將走「務實路線」，主要訴求是近期台灣社會遭遇高通膨，人民生活痛苦，希望以「給人民過好生活」為概念，朱立倫將在全代會上為國民黨提名的直轄市、縣市長和議員參選人親授戰旗，凝聚團結共識，一起拉抬選戰氣勢。在今天的提名通過後，國民黨今年縣市長選舉布局也全部完成。

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核稿編輯：翁世航