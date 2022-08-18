《我為何會這樣？》：蜷臥在救生艇另一側，虎視眈眈要把你吃掉的，其實是你自己的影子
我們想讓你知道的是
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文：王凱琳博士、蔣光妍
影子老虎
它是影子，也是老虎。
當我們認識自己的時候，它就是我們的影子；當我們喪失自己的時候，它就變成老虎。
在李安的電影作品《少年Pi的奇幻漂流》裡，他把層次提高了。人性，他在之前已探討了很多，這次，他帶我們去經歷一個靈性的旅程。
從人性到靈性，有兩條路：往上，或往下。往上，那是一片美好安樂之土，我們可以在修道院裡面修身養性，反躬自省，通曉神喻。往下，掉入憂患、恐懼、鞭撻、醜惡的深淵，在貪婪、驕傲、仇恨中打滾，嚐盡真實世界的苦楚與艱辛，最終找到那一個通天的梯子。
無論走哪條路，謙卑地認識自己，永遠是人們找到真理的第一步。如果夠聰明，我們就可以選擇捷徑，謙卑 自省，往上直行。若不然，只好迂迴繞道，非得要粉身碎骨，死過幾回，才能找到那一條昇華之路。
少年Pi所經歷的奇幻漂流是否真實並不重要，對我來說，這個故事其實是一個隱喻，是一個人在生存過程中，面對極度挑戰、恐懼、及掙扎的象徵。就像Pi所遭遇的不幸，很多時候，我們的沉淪真的是非己所願，但是Pi的故事讓我們驚異地發現，當你沉淪的時候，溺斃不是唯一的選擇。
很多評論這部電影或小說的人都提到了，Pi之所以能在那一片無助的汪洋大海中奮戰兩百多天，奇蹟式地存活下來，完全要感謝那隻與他同舟共濟、時時威脅著他的老虎。被老虎吃掉的暴力恐懼讓他更加警醒，比起大海的無情及無望，反而更加激勵他求生的意志。
其實在我們每個人的人生漂流際遇裡，都有這樣一隻老虎。那隻老虎，並不是任何逼迫你的人，也不是與你作對的環境。大海是那個環境，有時風平浪靜，有時教你喪膽。而蜷臥在救生艇的另一側，虎視眈眈要把你吃掉的，其實是你自己的影子。
這個影子，是我們內在的一部分，是我們身為一個完整個體的一部分。但它是我們裡面最脆弱，最無能，最害怕曝光的那一部分。它是被隱藏的，但卻是我們通向潛意識，認識真實自我的重要橋樑。
我們活在世界上，是「我」這個獨特的個體，在和其他許多獨特的個體互動、交往，不可能凡事總是按照我們的喜好。於是我們會需要去調整自己，適應環境。無論做人還是做事，我們漸漸會開始發展我們本來不熟悉，或使用得很笨拙的功能，這就是我們性格逐漸圓潤、邁向成熟的一個過程。但是這個讓原本掩埋在潛意識裡的部分浮到意識層面來的過程，會以什麼樣的方式呈現呢？是以一種很優雅的方式被介紹出來，還是很粗暴地不請自來呢？
榮格相信，我們天生有一種驅動力要整合人格當中不同部分的我。但當我們把重心放在應對外在複雜的世界的時候，我們常常讓自己被劣勢的部分占據，忽略或犧牲自己真正的強項。唯有當我們先好好發展一個健康完整的自我意識之後，才可能安全穩妥地發掘並滋養我們的影子人格。若不然，我們只是窮於應付外面世界的要求，胡亂從口袋裡拿出一些不太會用的工具來獻寶，班門弄斧，錯用技能。最終結果就是失了本我，反而不認識自己是誰，迷惘於自己的人生究竟想要什麼，該做什麼。
那個脆弱無能的自己，它既是影子，也是老虎。雖然剛開始我們會覺得害怕，厭惡、唾棄，但是當我們真正認識自己，能夠勇敢去面對它、承認它、駕馭它，與它為友的時候，它就只是我們的影子，跟隨左右。但是當我們喪失自己在恐懼於拒絕的情緒中，它就是一隻惡虎，隨時可 以把我們無情地吞噬。
這隻影子老虎跟我們共生共存，同榮同損。
在漂流的過程中，Pi經歷了海上劇烈的暴風雨，讓他既驚恐又謙卑地完全降服於造物主，讓他以為自己已然挫敗，即將陣亡。醒來之後，他看見老虎Richard Parker也已奄奄一息，所剩無幾。他靠過去，把老虎虛弱的頭抬起，放在自己的大腿上，輕輕撫慰，並流下真情的眼淚。面對那個陪伴自己奮力生存的戰友，此時Pi對它已經有任何的恐懼和厭惡了。他終於明白自己和它是一體的，是相依為命的，他其實是倚賴著這隻老虎才能夠存活至今。
若我們拒絕與我們裡面的那隻老虎在人生的風暴中共享救生艇，那就是拒絕讓我們自己勇敢地面對挑戰，以臻成熟。當我們硬要殺死在我們裡面的那隻老虎時，我們就 是在殺死自己的一部分，它若死了，我們也就不完整了。我們並不會因此感到鬆一口氣，反而會有一種悲傷，哀悼自己始終無法相認的那個影子。
真情至性的成熟，是一個接納自己且忠於本我的成熟過程。一個真知道自己的軟弱，並能找到適合自己的特性來應對變化萬千的世界的生存法則，才是讓我們的人生能夠活得自在的祕訣。
這是一條漫長的旅程。有可能你運氣好，碰到的是往上直行的路，可以微笑對著自己的影子打招呼。也有可能你要經過不斷的波折與試煉，在險境裡與這隻凶惡的老虎纏鬥，耗盡一切能量，奄奄一息。
但是有一天，當你看到那隻老虎離你而去，完全沒有留戀，頭也不回的時候，你就知道，它已經完成它的任務，再也沒有存在的必要了。你已經安全上岸，找到獲救的路了！
書籍介紹
本文摘錄自《我為何會這樣？——MBTI人格類型的16種性格密碼》，商周出版
作者：王凱琳博士、蔣光妍
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【影評】《沉默呼聲》：會不會有一天，再也沒有人站起來為我說話了
我們想讓你知道的是
「有時，沈默也是一種謊言」從導演李雲翔的角度來看，這些越不被關注的話題，越應該花時間去了解，從他執導紀錄片《活摘》、《求救信》到這部真人真事改編的《沉默呼聲》，都一再挑戰許多人不敢觸碰的敏感神經。
「自由就像空氣，你只會在窒息時，才會察覺到它的存在。」對於身處臺灣的我們，尤其是對1990年後出生的人來說，透過選舉投票、上街遊行、訴諸法律來維護個人權利，彷彿是理所當然的事情，但其實民主、自由、人權並非一蹴可幾，而是好幾個世代努力爭取來的甜美果實。由李雲翔執導的《沈默呼聲》，便是一部試圖讓觀眾重新省思自由與人權如何得來不易的電影。
由真人真事改編，甫於2021年獲得奧斯汀影展觀眾選擇獎的《沉默呼聲》劇情敘述1999年夏天，兩對清華大學的學生情侶因為信仰法輪功，讓他們原本無憂無慮的生活在一夕之間全變了調。謊言、栽贓、囚禁、凌遲，這些血淋淋的真實修羅場，無聲無息地染紅了中國的土地。由於這段恐怖的經歷，也讓他們與美國記者丹尼爾產生了交集，是為真相帶來一道曙光，或是一切都仍是未完待續？
雙重敘事線展開各自的掙扎與共鳴
《沉默呼聲》有兩條主要的敘事線，一條是男主角王博宇的學生線，另一條則是丹尼爾的記者線。王博宇是一名清華大學電子工程專業的博士研究生，他所信仰的法輪功被中國政府視為「眼中釘」，當掌權者開始迫害法輪功的學員，無法沉默的他藉由發傳單、拉布條、氣球飄書等機智手法，為自己的信仰與真相奮鬥，但這個看似再平凡不過的訴求，卻為他與身邊的人招來一連串的苦難，讓他感到心力交瘁。
另一部分，美國芝加哥郵報記者丹尼爾，過去曾經撰寫過六四天安門事件的相關報導而遭到中國驅逐。當他好不容易再度踏上中國土地時，又碰到了法輪功事件，讓他開始感到動搖，直到後來目睹男主角一行人試圖揭穿謊言的行動，加上事件越來越甚囂塵上，讓他重燃記者魂，決定為受害者發聲，將這些極力被掩蓋的真實公諸於世，兩條敘事線也終於產生交集和共鳴。
無聲是種無奈，亦是種被消音的選擇
不少人可能都有在路邊看過法輪功的學員在宣揚他們所信仰的理念，但若要進一步討論法輪功的理念時，有多少人能講出貼近事實的認知？根據統計，1999年時，中國有七千萬人習練法輪功，而這樣的「勢力」被視為威脅到中國政權的穩固，所以促使中國政府採取一連串的打壓、迫害與抹黑行動，「被消音」的情況導致許多人根本不知道其中的真偽，這也是《沉默呼聲》導演李雲翔為什麼拍攝這部片的原因之一。
導演李雲翔在接受採訪時提出了這樣的問題：「為什麼沒有更多的人來拍這些故事？」他認為現今的影視產業，為了不想要放棄中國市場，都會先自我審查電影題材，甚至主動迎合中國政府「批准」的故事內容。但從他的角度來看，這些越不能被關注的話題，越是應該花時間去了解，所以從執導紀錄片《活摘》、《求救信》到這部真人真事改編的劇情片《沉默呼聲》，都一再挑戰許多人不敢觸碰的敏感神經。
現實比電影更加風聲鶴唳
由於題材相當敏感，所以《沉默呼聲》劇組選擇在台灣跟加拿大兩地取景，即便拍攝場地不在中國，拍攝過程中還是面臨到不少困難，像在選角、租借場地時都遇到很多挑戰，更不用說要在台灣上院線時的阻礙連連。然而，正是這樣的困境，更讓我們看見這群新生代演員令人印象深刻的演技。尤其是當王博宇走過監獄長廊時那五味雜陳的神情，包含著對家人的思念、以及屹立不搖的堅持，光是這段畫面就值得再看一回。
「再也沒有人站起來為我說話了」
德國牧師馬丁尼莫拉曾經寫過這樣的詩文：「起初，納粹抓共產黨人的時候，我沉默，因為我不是共產黨人……當他們抓猶太人的時候，我沉默，因為我不是猶太人。最後當他們來抓我時，再也沒有人站起來為我說話了。」身處在自由社會的我們，當然可以繼續做沉默的大眾，選擇忽視旁人的不公不義，但誰又能保證眼前的歲月靜好，不會一夜翻盤？或許歷史紀錄是生冷的，但電影藝術是溫熱的，請一起走進戲院感受《沉默呼聲》帶來的省思及啟發吧！
《沉默呼聲》
上映日期：2022.8.12
上映地點：全台戲院同步上映
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