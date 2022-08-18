《我為何會這樣？》：蜷臥在救生艇另一側，虎視眈眈要把你吃掉的，其實是你自己的影子

文：王凱琳博士、蔣光妍

影子老虎

它是影子，也是老虎。

當我們認識自己的時候，它就是我們的影子；當我們喪失自己的時候，它就變成老虎。

在李安的電影作品《少年Pi的奇幻漂流》裡，他把層次提高了。人性，他在之前已探討了很多，這次，他帶我們去經歷一個靈性的旅程。

從人性到靈性，有兩條路：往上，或往下。往上，那是一片美好安樂之土，我們可以在修道院裡面修身養性，反躬自省，通曉神喻。往下，掉入憂患、恐懼、鞭撻、醜惡的深淵，在貪婪、驕傲、仇恨中打滾，嚐盡真實世界的苦楚與艱辛，最終找到那一個通天的梯子。

無論走哪條路，謙卑地認識自己，永遠是人們找到真理的第一步。如果夠聰明，我們就可以選擇捷徑，謙卑 自省，往上直行。若不然，只好迂迴繞道，非得要粉身碎骨，死過幾回，才能找到那一條昇華之路。

少年Pi所經歷的奇幻漂流是否真實並不重要，對我來說，這個故事其實是一個隱喻，是一個人在生存過程中，面對極度挑戰、恐懼、及掙扎的象徵。就像Pi所遭遇的不幸，很多時候，我們的沉淪真的是非己所願，但是Pi的故事讓我們驚異地發現，當你沉淪的時候，溺斃不是唯一的選擇。

很多評論這部電影或小說的人都提到了，Pi之所以能在那一片無助的汪洋大海中奮戰兩百多天，奇蹟式地存活下來，完全要感謝那隻與他同舟共濟、時時威脅著他的老虎。被老虎吃掉的暴力恐懼讓他更加警醒，比起大海的無情及無望，反而更加激勵他求生的意志。

其實在我們每個人的人生漂流際遇裡，都有這樣一隻老虎。那隻老虎，並不是任何逼迫你的人，也不是與你作對的環境。大海是那個環境，有時風平浪靜，有時教你喪膽。而蜷臥在救生艇的另一側，虎視眈眈要把你吃掉的，其實是你自己的影子。

這個影子，是我們內在的一部分，是我們身為一個完整個體的一部分。但它是我們裡面最脆弱，最無能，最害怕曝光的那一部分。它是被隱藏的，但卻是我們通向潛意識，認識真實自我的重要橋樑。

我們活在世界上，是「我」這個獨特的個體，在和其他許多獨特的個體互動、交往，不可能凡事總是按照我們的喜好。於是我們會需要去調整自己，適應環境。無論做人還是做事，我們漸漸會開始發展我們本來不熟悉，或使用得很笨拙的功能，這就是我們性格逐漸圓潤、邁向成熟的一個過程。但是這個讓原本掩埋在潛意識裡的部分浮到意識層面來的過程，會以什麼樣的方式呈現呢？是以一種很優雅的方式被介紹出來，還是很粗暴地不請自來呢？

榮格相信，我們天生有一種驅動力要整合人格當中不同部分的我。但當我們把重心放在應對外在複雜的世界的時候，我們常常讓自己被劣勢的部分占據，忽略或犧牲自己真正的強項。唯有當我們先好好發展一個健康完整的自我意識之後，才可能安全穩妥地發掘並滋養我們的影子人格。若不然，我們只是窮於應付外面世界的要求，胡亂從口袋裡拿出一些不太會用的工具來獻寶，班門弄斧，錯用技能。最終結果就是失了本我，反而不認識自己是誰，迷惘於自己的人生究竟想要什麼，該做什麼。

那個脆弱無能的自己，它既是影子，也是老虎。雖然剛開始我們會覺得害怕，厭惡、唾棄，但是當我們真正認識自己，能夠勇敢去面對它、承認它、駕馭它，與它為友的時候，它就只是我們的影子，跟隨左右。但是當我們喪失自己在恐懼於拒絕的情緒中，它就是一隻惡虎，隨時可 以把我們無情地吞噬。

這隻影子老虎跟我們共生共存，同榮同損。

在漂流的過程中，Pi經歷了海上劇烈的暴風雨，讓他既驚恐又謙卑地完全降服於造物主，讓他以為自己已然挫敗，即將陣亡。醒來之後，他看見老虎Richard Parker也已奄奄一息，所剩無幾。他靠過去，把老虎虛弱的頭抬起，放在自己的大腿上，輕輕撫慰，並流下真情的眼淚。面對那個陪伴自己奮力生存的戰友，此時Pi對它已經有任何的恐懼和厭惡了。他終於明白自己和它是一體的，是相依為命的，他其實是倚賴著這隻老虎才能夠存活至今。

若我們拒絕與我們裡面的那隻老虎在人生的風暴中共享救生艇，那就是拒絕讓我們自己勇敢地面對挑戰，以臻成熟。當我們硬要殺死在我們裡面的那隻老虎時，我們就 是在殺死自己的一部分，它若死了，我們也就不完整了。我們並不會因此感到鬆一口氣，反而會有一種悲傷，哀悼自己始終無法相認的那個影子。

真情至性的成熟，是一個接納自己且忠於本我的成熟過程。一個真知道自己的軟弱，並能找到適合自己的特性來應對變化萬千的世界的生存法則，才是讓我們的人生能夠活得自在的祕訣。

這是一條漫長的旅程。有可能你運氣好，碰到的是往上直行的路，可以微笑對著自己的影子打招呼。也有可能你要經過不斷的波折與試煉，在險境裡與這隻凶惡的老虎纏鬥，耗盡一切能量，奄奄一息。

但是有一天，當你看到那隻老虎離你而去，完全沒有留戀，頭也不回的時候，你就知道，它已經完成它的任務，再也沒有存在的必要了。你已經安全上岸，找到獲救的路了！

書籍介紹

本文摘錄自《我為何會這樣？——MBTI人格類型的16種性格密碼》，商周出版

作者：王凱琳博士、蔣光妍

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