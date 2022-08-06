【圖輯】巴基斯坦政府、民間抗暖化總動員，到2023年要種滿100億棵樹！
我們想讓你知道的是
巴基斯坦大城喀拉蚩因快速發展，道路和建築如雨後春筍般的建造，留給樹木與公園的空間也越來越少。對此，政府祭出植林計畫，希望能在2023年時種滿100億棵樹。然而，植林並非簡單學問，除須考慮巴基斯坦的氣候環境，更要投入大量資金與心力，成效並非明確可期。
穆拉奇姆・赫山（Mulazim Hussain）對於自己親手種植的樹木感到驕傲。
巴基斯坦最大城市克拉嗤（Karachi）克里夫頓區（Clifton）的某處，灌木叢中生長著許多印度苦楝樹的樹苗以及蔬菜，61歲的赫山憶起幾年前此處甚至還是一個巨大、非官方成立的垃圾場。
「現在有了綠意以及幸福，孩子們晚上會跑來玩耍，人們也會在這裡散散步。」他說道。「過去四年，我就像養育孩子般照顧著這些植物。」
路透社記者造訪赫山時，圍著白棕色圍巾，穿著寬鬆襯衫的他正在地上收集乾草、並為他珍愛的樹木澆水。
在一天結束之際，赫山會把水管打開，在騎摩特車回家前先沖個涼、清理自己。
樹林的魔法
在公園裡照顧樹木的赫山，是政府植林計畫的僱員，目前巴基斯坦有幾十個公營以及私營的植林計畫。
在克里夫頓植林的目標是為了平衡喀拉蚩快速發展的都市化現象。喀拉蚩是一座擁有1700萬人口的龐大港口城市，道路和建築如雨後春筍般建造，也意味著留給樹木與公園的空間越來越少。
植林計畫負責人庫雷希（Shahzad Quresh）希望透過種植樹木，為躲避高溫的民眾提供一些庇蔭。2015年，一場熱浪在三天內導致喀拉蚩400多位民眾死亡，而周邊信德省（Sindh）的氣溫也在今（2022）年創下歷史新高。
樹木除了可以吸引野生動物聚集、舒緩城市洪水，也可提供新的食物來源，最重要的是牠們還能吸收造成全球暖化加劇的二氧化碳。
「城市裡樹木覆蓋的面積越大，降溫效果越好，當你被樹木包圍時，溫差可達10度。」庫雷希說道。此外，他補充種植的樹木只使用本土物種。
庫雷希進一步解釋，當人們開始種植樹木，各式各樣的鳥類、昆蟲都會來造訪，現在還可以發現貓鼬在公園裡四處遊蕩，甚至有四、五種變色龍出沒。
「你給牠們一個家、一些食物，接著就讓一切自然而然的發生。大自然就是如此美麗。」他說。
不過，種植樹木真的有用嗎？
世界自然基金會（World Wide Fund for Nature）位於開伯爾－普什圖省（Khyber Pakhtunkhwa）分部的經理卡姆蘭（Syed Kamran Hussain）說道，巴基斯坦森林覆蓋率約為5.4％，比起印度的24％以及孟加拉的14.5％都少了許多。過去，政府曾宣布將大規模植林，並計畫在2019年至2023年間種植100億顆樹。
卡姆蘭指出，巴基斯坦是在全球暖化的影響下，最脆弱的10個國家之一。而樹木是僅次於海洋的第二大碳匯（Carbon sink）。碳匯是能夠無限期累積及儲存碳化合物的天然或人工「倉庫」，是溫室氣體增加的緩衝區。
儘管巴基斯坦政府大力推動植林，有些氣候變遷專家仍質疑這項造林計畫影響力。
植林並非一門簡單的學問，例如：種植時品種的選擇尤為重要，因為那將影響樹苗所需的澆水量，這在缺水的巴基斯坦是不可或缺的關鍵。
此外，植林的成效並非明確可期，把樹苗養育成一棵成熟的大樹也需要投注許多金錢與心力。
芬蘭赫爾辛基大學（University of Helsinki）從事發展研究（development studies）的博士研究員阿什拉夫（Usman Ashraf）表示，城市植林欠缺的是一種能夠全面應對環境的方法。
他認為，植林視覺上來說是成功的，但若以數字，或是這一塊、那一塊的樹林小補丁來看，這些作為根本不足以對城市造成的環境破壞，取得改善的進展。
植林組織「克里夫頓城市森林」（Clifton Urban Forest）的創辦者洛哈爾（Masood Lohar）則表示，植樹造林可以幫助喀拉蚩抵禦自然災害，也能促使野生動物定居。另一方面專家也認為，當海風通過水泥結構讓城市變得越來越熱，道路與屋頂也吸收許多熱量時，植林其實可以幫助緩解熱浪。
面對缺乏樹木的城市，洛哈爾說道：「我們正在把這座城市變成地獄。」
位於喀拉蚩市中心的薩基・哈桑墓地（Sakhi Hassan Graveyard），小樹苗在凹凸不平的墓碑間緊密叢生，而大樹也在正午的烈日下提供遮蔭。從上往下俯瞰，這片綠意在低層建築物的襯托下十分顯眼。
「當城市因酷暑而吱吱作響時，我們在墓地裡感覺不到熱意。」墓園管理人賈汗吉爾（Mohammad Jahangir）說道。「這些樹是一種福氣。」
延伸閱讀
- 衣索比亞破紀錄一天種樹3.5億棵，是對抗全球暖化最實惠的辦法
- 巴基斯坦有很多很多在路上跑的馬，馬路是名副其實的「馬」路
- 印度巴基斯坦連日熱浪破40度，小麥歉收、無電可用，專家：考驗人類生存極限
- 【圖輯】50度烈日下也要繼續工作，巴基斯坦孕婦面臨極端高溫健康風險，「唯一能做的就是祈禱」
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：翁世航
Tags：
遠傳子公司－博弘雲端科技稱霸台灣，化身「助飛員」幫企業飛上雲端，打造現代化IT架構
我們想讓你知道的是
遠傳2019年聯手博弘雲端科技，提供創新的數位雲端服務，擔起「助飛員」重任，解決疫情及數位浪潮下企業面臨的各式轉型問題，並致力成為企業數位轉型的最佳夥伴，將數位轉型典範輸出國際。
21世紀的企業踏上數位浪潮，紛紛展開「上雲計畫」推動IT雲端化轉型工程。台灣第一家AWS MSP代管服務合作夥伴即為遠傳子公司－博弘雲端科技（以下稱博弘），擔起「助飛員」重任，為各產業客戶提供雲端搬遷、資安防禦、數據資料庫、視覺化圖表、開發工具等一站式雲端解決方案。
博弘年營收成長率達70%，於2019年加入遠傳，將雲端服務結合「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網），為遠傳大人物挹注雲端能量，亦為博弘掀開事業格局新頁。2020年博弘被美國CIO雜誌、國際調研機構ChannelE2E，評選為全球前25大雲端託管服務商。在專業技術與產業經驗上不斷精進的博弘，儼然已成為企業數位轉型不可缺少的雲端夥伴。
聯姻遠傳厚植兩大武力：擴大商業謀略、強化數據技術
博弘總經理何冠生（Shasta）笑談十年的創業「試錯」之旅，數位、遊戲、零售事業試過一輪，當AWS前來叩門談合作，創業經驗化成對客戶痛點的深度同理心，因而將服務不斷延伸，從雲端架構規劃、部署、監控到7×24代管，博弘集團不但取得各雲平台原廠的信任與合作，更與客戶養出共存共榮的夥伴關係。
博弘成為遠傳子公司之後，一方面獲得充沛資源，同時拓展企業價值鏈，進化為全新企業體。何冠生指出，「我們汲取了遠傳深耕產業ICT的整合經驗與集團財務紀律管理，又保留雲端公司的敏捷及彈性，以『雲端為體，大人物為用』，拉高我們經營格局與服務完整度。」另一方面，企業數位轉型專家遠傳聯手博弘，可以豐沛雲端基礎建設等資源搭載各種大數據、人工智慧、物聯網的技術，協助各領域的垂直場域，快速展開智慧創新應用。
除了拔尖商業戰略，博弘也沒有忽略技術本質的耕耘，今年更成立數據應用處，看準疫情迫使越來越多企業佈局現代化、雲端化IT之外，也開始講究數據驅動決策，才能在斷鏈、封城、停工等危機中速戰速決。何冠生表示，「我們此時擴大服務廣度，一部分也是洞察到『大人物』的市場機會」。
理解客戶思維鍛造上雲飛船，挖掘創新技術攻克每場戰役
何冠生解釋，「博弘先天具有致力解决客戶挑戰的DNA，提供面面俱到的服務；不斷挖掘新技術，加上團隊重視當責、不追求個人主義，也是我們在市場持續領先的關鍵！」不僅組織扁平、溝通透明，團隊總是面向同一目標進攻，就像同仁們經常一起登頂百岳、衝破馬拉松終線，練就遇到棘手挑戰，也無所畏懼的膽識。
經典成功戰役，就是協助台灣家樂福搬遷電商架構，助其提升70% 連網速度。何冠生表示，家樂福電商網站原設置於香港機房，但許多服務仍需連回法國，博弘集團協助搬遷至GCP台灣機房，進行架構的調整與優化，結合在地機房優勢，大幅提升消費者線上購物的使用體驗，更導入創新代管服務，提升維運管理效率與服務品質，創造三贏局面。
另受COVID-19影響，線上學習成為必要轉型的選項之一，博弘與遠傳更聯手協助公部門，改善傳統伺服器因學生上網爆量造成的不堪負荷。短短不到2個月時間，快速將大量數位教材從地端拋上雲端、客製化雲端架構，並因應人流離尖峰，自動調整機台負載效能，遠傳與博弘充分發揮綜效以雲端技術量能，幫助莘莘學子在三級警戒期，安全安心落實停校不停學。
在地練兵樹立大人物典範，放眼海外目標亞太第一大
為了持續擴大博弘雲端託管服務的競爭優勢，何冠生說，我們將祭出差異化的殺手鐧。首先博弘把雲端託管技術加以商品化，未來一兩年將以SaaS（軟體即服務）模式，推出自主開發的訂閱商品，同時結合遠傳大人物的相關技術與平台，形成深度、廣度兼具的完整解決方案，再加上遠傳顧問團隊在數位轉型的豐富實踐經驗與科技力，可進一步瞄準更多產業客戶。
博弘除了拓展在地市場，也沒有忽略海外商機，何冠生提到，「這三年我們經營香港、東南亞據點大有斬獲，海外營收大幅成長，特別是在金融保險產業、政府公部門及大型企業，都是我們的客戶群。」這個好成績讓博弘繼續勇敢造夢，下一階段策略聚焦「立足台灣、放眼全球」，何冠生相信與遠傳攜手可以累積更多企業部署「大人物」的成功故事，絕對有助於把數位轉型典範輸出國際。
免費諮詢雲端服務： https://fetnet.tw/c8Fq3h0K3Y
了解更多遠傳大人物： https://fetnet.tw/01Hj4n0K3Z
本文章內容由「遠傳」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。