2022/08/06,
環境

【圖輯】巴基斯坦政府、民間抗暖化總動員，到2023年要種滿100億棵樹！

【圖輯】巴基斯坦政府、民間抗暖化總動員，到2023年要種滿100億棵樹！
Photo Credit: Reuters / 達志影像

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巴基斯坦大城喀拉蚩因快速發展，道路和建築如雨後春筍般的建造，留給樹木與公園的空間也越來越少。對此，政府祭出植林計畫，希望能在2023年時種滿100億棵樹。然而，植林並非簡單學問，除須考慮巴基斯坦的氣候環境，更要投入大量資金與心力，成效並非明確可期。

穆拉奇姆・赫山（Mulazim Hussain）對於自己親手種植的樹木感到驕傲。

巴基斯坦最大城市克拉嗤（Karachi）克里夫頓區（Clifton）的某處，灌木叢中生長著許多印度苦楝樹的樹苗以及蔬菜，61歲的赫山憶起幾年前此處甚至還是一個巨大、非官方成立的垃圾場。

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正在整理植林地的赫山｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

「現在有了綠意以及幸福，孩子們晚上會跑來玩耍，人們也會在這裡散散步。」他說道。「過去四年，我就像養育孩子般照顧著這些植物。」

路透社記者造訪赫山時，圍著白棕色圍巾，穿著寬鬆襯衫的他正在地上收集乾草、並為他珍愛的樹木澆水。

在一天結束之際，赫山會把水管打開，在騎摩特車回家前先沖個涼、清理自己。

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Photo Credit: Reuters / 達志影像

樹林的魔法

在公園裡照顧樹木的赫山，是政府植林計畫的僱員，目前巴基斯坦有幾十個公營以及私營的植林計畫。

在克里夫頓植林的目標是為了平衡喀拉蚩快速發展的都市化現象。喀拉蚩是一座擁有1700萬人口的龐大港口城市，道路和建築如雨後春筍般建造，也意味著留給樹木與公園的空間越來越少。

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Photo Credit: Reuters / 達志影像

植林計畫負責人庫雷希（Shahzad Quresh）希望透過種植樹木，為躲避高溫的民眾提供一些庇蔭。2015年，一場熱浪在三天內導致喀拉蚩400多位民眾死亡，而周邊信德省（Sindh）的氣溫也在今（2022）年創下歷史新高。

樹木除了可以吸引野生動物聚集、舒緩城市洪水，也可提供新的食物來源，最重要的是牠們還能吸收造成全球暖化加劇的二氧化碳。

「城市裡樹木覆蓋的面積越大，降溫效果越好，當你被樹木包圍時，溫差可達10度。」庫雷希說道。此外，他補充種植的樹木只使用本土物種。

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為於喀拉蚩商業區的植林地｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

庫雷希進一步解釋，當人們開始種植樹木，各式各樣的鳥類、昆蟲都會來造訪，現在還可以發現貓鼬在公園裡四處遊蕩，甚至有四、五種變色龍出沒。

「你給牠們一個家、一些食物，接著就讓一切自然而然的發生。大自然就是如此美麗。」他說。

不過，種植樹木真的有用嗎？

世界自然基金會（World Wide Fund for Nature）位於開伯爾－普什圖省（Khyber Pakhtunkhwa）分部的經理卡姆蘭（Syed Kamran Hussain）說道，巴基斯坦森林覆蓋率約為5.4％，比起印度的24％以及孟加拉的14.5％都少了許多。過去，政府曾宣布將大規模植林，並計畫在2019年至2023年間種植100億顆樹。

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Photo Credit: Reuters / 達志影像

卡姆蘭指出，巴基斯坦是在全球暖化的影響下，最脆弱的10個國家之一。而樹木是僅次於海洋的第二大碳匯（Carbon sink）。碳匯是能夠無限期累積及儲存碳化合物的天然或人工「倉庫」，是溫室氣體增加的緩衝區。

儘管巴基斯坦政府大力推動植林，有些氣候變遷專家仍質疑這項造林計畫影響力。

植林並非一門簡單的學問，例如：種植時品種的選擇尤為重要，因為那將影響樹苗所需的澆水量，這在缺水的巴基斯坦是不可或缺的關鍵。

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Photo Credit: Reuters / 達志影像

此外，植林的成效並非明確可期，把樹苗養育成一棵成熟的大樹也需要投注許多金錢與心力。

芬蘭赫爾辛基大學（University of Helsinki）從事發展研究（development studies）的博士研究員阿什拉夫（Usman Ashraf）表示，城市植林欠缺的是一種能夠全面應對環境的方法。

他認為，植林視覺上來說是成功的，但若以數字，或是這一塊、那一塊的樹林小補丁來看，這些作為根本不足以對城市造成的環境破壞，取得改善的進展。

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工作人員正在準備要種入土裡的種子｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

植林組織「克里夫頓城市森林」（Clifton Urban Forest）的創辦者洛哈爾（Masood Lohar）則表示，植樹造林可以幫助喀拉蚩抵禦自然災害，也能促使野生動物定居。另一方面專家也認為，當海風通過水泥結構讓城市變得越來越熱，道路與屋頂也吸收許多熱量時，植林其實可以幫助緩解熱浪。

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喀拉蚩墓地的植林成果｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

面對缺乏樹木的城市，洛哈爾說道：「我們正在把這座城市變成地獄。」

位於喀拉蚩市中心的薩基・哈桑墓地（Sakhi Hassan Graveyard），小樹苗在凹凸不平的墓碑間緊密叢生，而大樹也在正午的烈日下提供遮蔭。從上往下俯瞰，這片綠意在低層建築物的襯托下十分顯眼。

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Photo Credit: Reuters / 達志影像

「當城市因酷暑而吱吱作響時，我們在墓地裡感覺不到熱意。」墓園管理人賈汗吉爾（Mohammad Jahangir）說道。「這些樹是一種福氣。」

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責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：翁世航


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2022/07/25,
科技

遠傳子公司－博弘雲端科技稱霸台灣，化身「助飛員」幫企業飛上雲端，打造現代化IT架構

遠傳子公司－博弘雲端科技稱霸台灣，化身「助飛員」幫企業飛上雲端，打造現代化IT架構
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