數位發展部8/27正式掛牌，唐鳳出任首屆部長，學者擔憂：她沒有抵抗數位獨裁的道德勇氣

攸關台灣未來數位發展的數位發展部即將成立，行政院今（5）日下午16時由發言人羅秉成出面召開記者會，宣布首任部長將由數位政委唐鳳出任，至於政務次長，則由一卡通董事長李懷仁，亞矽人資長闕河鳴出任；部會有三大目標，行政院的資安處也將併入，數位發展部將於8月27日將正式掛牌運作。

羅秉成：資安人才會是重點

羅秉成今天下午表示，唐鳳擔任政委期間，負責開放政府、社會創新、青年參與等政策，表現卓越，未來將致力於建構數位服務跨域的協力典範、完備數據公益生態制度及應用，以及促進跨國公民科技與資料民主化的共同發展。

數位部架構包含數位產業署、資訊安全署2署，數位策略司、韌性建設司、資源管理司、數位政府司、民主網絡司與多元創新司共6司，以及數位產業署與資通安全署等兩個署級機關，並將籌設「行政法人國家資通安全研究院」。未來將致力於建構數位服務跨域的協力典範、完備數據公益生態制度及應用，以及促進跨國公民科技與資料民主化的共同發展等三大目標。

羅秉成補充表示，未來資安人才的留才、訓練、培養會是「重中之重」 透過部會級的資源，去做更多的精進。

接任首屆部長的唐鳳，2016年在行政院前院長林全邀請下入閣，成為行政院最年輕的數位政委，不僅掌管政府機關的數位轉型，也曾在疫情期間開發出簡訊實聯制與口罩實名制，先前為因應疫情爆發確診數激增，推行確診個案管理系統（MBBS）取代原本的法傳系統。

而將成為政務次長的李懷仁，過去協助政策領域為資通訊政策、5G、AIOT、政府開放資料、大數據、智慧城市、政府數位轉型與發展、數位支付與純網銀等政策研擬分析，並規劃協調建置防疫「口罩實名制」系統 1.0、2.0、3.0、建置「振興三倍券」系統、建置「簡訊實聯制」系統。

另外一位政務次長闕河鳴2017年11月獲國發會聘任為「亞洲・矽谷計畫」人資長，負責亞矽學院、物聯網資安與人才培育等業務。為協助國內企業提升其物聯網系統資安防護能力，於2018至2020年協助國發會規劃強化物聯網資安防護計畫，並推動物聯網場域資安遵循準則，2020年起協助國發會規劃並推動5G開放網路計畫，多次參與5G專網頻譜及管理機制、5G開放網路推動平台、數位韌性通訊網路等相關議題的跨部會協調會議。

成大教授憂：臨時換掉郭耀煌改唐鳳邏輯為何？

曾極力反對數位身分證的成功大學電機系教授李忠憲在臉書上質疑唐鳳的人事案，他表示，唐鳳當時在數位身分證的爭議中，一方面好像接受各界的意見，但實際上就是扮演護航徐國勇內政部的政策。而數位發展部本來就千奇百怪，功能和作用並不清楚，更可怕的是在郭耀煌規劃到八、九成時突然換手唐鳳；雖然唐鳳知名度比郭耀煌高，但真正紮實做的事情恐怕不會比他多。

李忠憲也提出，在數位產業發展、國家資通訊安全、以及更重要的是避免數位獨裁的角色上，唐鳳並沒有什麼抵抗數位獨裁的道德勇氣；他不能理解這個人事案的邏輯，再加上一個馬英九時代支持服貿協議的人在背後擔任次長，「想想真是可怕」。

他也對數位發展部的未來表達擔憂，恐怕一事無成，還會侵犯人民的隱私人權，執行數位獨裁的政策，也無力對抗來自中國從內容到硬體的資安威脅，然後變成一個滋擾人民、抽資安稅、浪費人民的血汗錢、還有辦國際研討會的單位。

對於李忠憲文中所提到的「常務次長」，經濟民主連合的律師賴中強也在臉書上說明，唐鳳擔任數位發展部背後，有一個值得關注的人選，即常務次長人選為唐鳳倚重、自通傳會借調到其辦公室的參事葉寧。

賴中強說明，葉寧是在前司法院副院長蘇永欽任內，調任司法院參事，兩年半內從十一職等升為十三職等。這段期間，蘇永欽最重要的政策是推「只給你看，不給你判的『觀審制』」，而葉寧於司法院參事任內最後19天升為十三職等，然後出任陸委會法政處處長。該人事令於2013年6月26日發布，當時陸委會主委是王郁琦，就在前一天，國會朝野協商決議服貿協議必須「逐條審查」。

賴中強質疑，行政部門對於服貿協議國會審查的立場，張慶忠三十秒通過服貿，太陽花運動的應對，行政院提出架空國會的兩岸協議監督條例，馬政府時期對中國人流、物流、金流與資訊流管制的全面撤守，乃至於2014年三次王張會嘗試政治談判接觸等，葉寧應該扮演一定的角色，「所以他的立場是什麼？」。

數位發展部下轄6個司，員額不超過100人

根據數位發展部籌備小組先前報告，為加速推動台灣數位發展，數位發展部將整合電信、資訊、資安、網路與傳播5大領域，整體規劃國家數位發展政策，統籌基礎建設、環境整備及資源運用業務，以達成國家數位轉型的目的。

數位發展部將增設6司，包括數位策略司、民主網絡司、多元創新司、資源管理司；以及由NCC（國家通訊傳播委員會）基礎處轉變而來的韌性建設司、國發會資管處轉型的數位政府司。資通安全署，

根據數位發展部組織法，數位發展部置部長1人；政務次長2人、常務次長1人。此外，數位發展部為因應全球數位科技快速發展等情況，得依聘用人員聘用條例的規定，聘用數位科技與應用及管理等相關領域專業人員，其聘用員額不得超過100人。

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核稿編輯：翁世航