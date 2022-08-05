中國統治下香港記者的命運：有關夢想破滅、毅力與希望的七個故事

文：陳妙玲（牛津大學路透新聞學研究所記者研究員）

編譯：朱弘川（《卓越新聞電子報》特約記者）

香港於1997年7月從英國移交給中國統治。接下來的六年，香港媒體在中國當局的「門戶開放」政策下，繼續蓬勃發展。

到了2003年，很多記者說蜜月期結束，「真正的交接」開始了。

2003年，香港立法會提出《國安條例草案》，提議包括依照《香港特別行政區基本法》第23條，訂定維護中華人民共和國國家安全的法律條文。該條規定，香港「應自行立法禁止任何叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央人民政府及竊取國家機密的行為，禁止外國的政治性組織或團體在香港特別行政區進行政治活動，禁止香港特別行政區的政治性組織或團體與外國的政治性組織或團體建立聯絡。」

該法案在香港因引發50萬人的大規模抗議後被暫時擱置，這是自香港回歸以來最大規模的示威活動，也是有史以來針對香港政府本身最大規模抗議活動。

該法律體現了中國大陸和香港社會之間的差異，自2003年以來，這兩種不同的社會系統，總是朝著第23條的導火線前進。

2012年，許多港人為抗議香港教育局提出的學校課程，圍攻政府辦公室10天。 2014年，港人對香港政改制度的不滿，抗議活動持續了近三個月，也就是俗稱的雨傘運動。 2019年，超過100萬港人再次抗議，這次是反對修改《逃犯條例》，該修正案將賦予中國權力從香港引渡持不同政見者在內地接受審判。

為了鎮壓這些抗議活動，「港版國安法」於2020年6月30日通過。該法律允許當局監視、拘留和搜查根據其規定懷疑的人士，並要求出版商、網路服務提供者阻止、刪除，或限制其認為煽動分裂、顛覆、恐怖主義和與外國組織勾結的內容，任何具有這種效果的口頭言論也被視為犯罪。

這對香港記者來說是個難題，因為他們相信新聞自由的原則和價值觀，即是為閱聽人提供準確的訊息，即使當權者不喜歡。

時任香港行政長官林鄭月娥在港版國安法實施的同一天，在聯合國人權理事會會議上發表談話，林鄭強調，該法只針對極少數違法的人，絕大多數香港居民的生命財產、基本權利和自由將受到保護。

該法通過後，《蘋果日報》和《立場新聞》被關閉，編輯被逮捕，資產被凍結。香港的公共廣播機構香港電台（RTHK）已成為政府喉舌單位，數百名記者也因此失去了工作。

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據香港記者協會在「港版國安法」通過一個月後對500名記者進行的調查顯示，87%的受訪者認為這將嚴重影響香港的新聞自由，擔心報導香港獨立或新疆維吾爾問題等敏感話題，將對人身安全造成威脅。

香港外國記者協會2021年的一項調查發現，超過 80% 的受訪記者表示，新法惡化了他們的工作環境。出於對新聞自由的擔憂，幾乎一半的受訪者正考慮或計劃離開香港。

我蒐集了「港版國安法」影響下，七名生活遭到影響的記者故事。基於保護受訪者的安全，相關名稱和和一些事件細節經過微幅更改。

1. 流放者——The Exile

Alvin Wong有三天的時間收拾生活，離開香港。

「北京高層下令根除《蘋果日報》，《國家安全法》通過後，我們就制定了應變計劃，這份名單上共有九個人，包括資深和中階編輯主管，我被排在第八位。在我前面的七名記者都被捕了，我別無選擇，只能走」，Alvin如些說道。

Alvin Wong曾任《蘋果日報》副主編。他申請了英國BNO簽證離開香港，離開的過程讓他感覺就像一個逃亡的難民。

對Alvin來說，他不敢相信事情會升級到不得不逃離自己的家園的地步。

他說有三個主要事件讓他做出離開的決定。

第一個是《蘋果日報》創辦人黎智英所受的遭遇。Alvin認為，如果他們也被有關單位逮捕，將無法在這樣的司法體系得到公平的對待；其次，從內部人員得到消息，目標不單只是《蘋果日報》，而是所有在那裡工作的人，即使是採訪旅遊路線的記者也無法全身而退；最後，當《蘋果日報》的資深政治記者辭職時，他「引以為鑒」，這些事件讓他明白處境的兇險。

「如果《蘋果日報》只有1%的機會存活下來，我會留下來，但我必須盡我所能減少關閉所造成的後果和創傷。」

「拯救《蘋果日報》」的念頭，在Alvin的腦海中從拯救整個組織，轉變為盡可能地不讓更多的員工受到傷害。「如果我們不得不死，讓我們按照自己的方式死，而不是在拿刀架在我們脖子上」，他說。

裁員是保障員工安全的一種方式，Alvin也不希望香港《蘋果日報》總編輯羅偉光步上黎智英的後塵，「他的處境非常危險，我們不想讓他受苦。」

但是很多工作同仁認為他們並不是有關當局清算的目標，認為繼續戰鬥是他們的責任。但令人擔憂的是，高層管理人員不僅無法為每位員工提供法律協助，公司內部也傳出，甚至中階管理階段也會受到法律制裁，並被要求出庭作證對抗他們過去的老闆。

2021年5月的最後一天，Alvin辭職，並收拾好行李，飛往倫敦。

到達英國兩周後，他接到了羅偉光妻子的電話：500名警察突襲了《蘋果日報》的辦公室，逮捕了幾名高層管理人員。Alvin和羅偉光不是親近的朋友，但在工作上，他們是彼此依賴的好同事。

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「不在那裡讓我充滿了內疚，那天晚上我無法入睡，我只能和前同事的妻子傳遞訊息了解情況，他們受了很多苦。」