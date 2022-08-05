中國統治下香港記者的命運：有關夢想破滅、毅力與希望的七個故事
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中國接管香港25週年之際，牛津大學路透新聞學研究所記者研究員陳妙玲（Emily Chan Miu Ling）訪問了七位香港記者，整理出七段香港記者捍衛新聞自由的動人故事——透過他們視角，因為他們是被影響最深的一群人。
文：陳妙玲（牛津大學路透新聞學研究所記者研究員）
編譯：朱弘川（《卓越新聞電子報》特約記者）
香港於1997年7月從英國移交給中國統治。接下來的六年，香港媒體在中國當局的「門戶開放」政策下，繼續蓬勃發展。
到了2003年，很多記者說蜜月期結束，「真正的交接」開始了。
2003年，香港立法會提出《國安條例草案》，提議包括依照《香港特別行政區基本法》第23條，訂定維護中華人民共和國國家安全的法律條文。該條規定，香港「應自行立法禁止任何叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央人民政府及竊取國家機密的行為，禁止外國的政治性組織或團體在香港特別行政區進行政治活動，禁止香港特別行政區的政治性組織或團體與外國的政治性組織或團體建立聯絡。」
該法案在香港因引發50萬人的大規模抗議後被暫時擱置，這是自香港回歸以來最大規模的示威活動，也是有史以來針對香港政府本身最大規模抗議活動。
該法律體現了中國大陸和香港社會之間的差異，自2003年以來，這兩種不同的社會系統，總是朝著第23條的導火線前進。
2012年，許多港人為抗議香港教育局提出的學校課程，圍攻政府辦公室10天。 2014年，港人對香港政改制度的不滿，抗議活動持續了近三個月，也就是俗稱的雨傘運動。 2019年，超過100萬港人再次抗議，這次是反對修改《逃犯條例》，該修正案將賦予中國權力從香港引渡持不同政見者在內地接受審判。
為了鎮壓這些抗議活動，「港版國安法」於2020年6月30日通過。該法律允許當局監視、拘留和搜查根據其規定懷疑的人士，並要求出版商、網路服務提供者阻止、刪除，或限制其認為煽動分裂、顛覆、恐怖主義和與外國組織勾結的內容，任何具有這種效果的口頭言論也被視為犯罪。
這對香港記者來說是個難題，因為他們相信新聞自由的原則和價值觀，即是為閱聽人提供準確的訊息，即使當權者不喜歡。
時任香港行政長官林鄭月娥在港版國安法實施的同一天，在聯合國人權理事會會議上發表談話，林鄭強調，該法只針對極少數違法的人，絕大多數香港居民的生命財產、基本權利和自由將受到保護。
該法通過後，《蘋果日報》和《立場新聞》被關閉，編輯被逮捕，資產被凍結。香港的公共廣播機構香港電台（RTHK）已成為政府喉舌單位，數百名記者也因此失去了工作。
據香港記者協會在「港版國安法」通過一個月後對500名記者進行的調查顯示，87%的受訪者認為這將嚴重影響香港的新聞自由，擔心報導香港獨立或新疆維吾爾問題等敏感話題，將對人身安全造成威脅。
香港外國記者協會2021年的一項調查發現，超過 80% 的受訪記者表示，新法惡化了他們的工作環境。出於對新聞自由的擔憂，幾乎一半的受訪者正考慮或計劃離開香港。
我蒐集了「港版國安法」影響下，七名生活遭到影響的記者故事。基於保護受訪者的安全，相關名稱和和一些事件細節經過微幅更改。
1. 流放者——The Exile
Alvin Wong有三天的時間收拾生活，離開香港。
「北京高層下令根除《蘋果日報》，《國家安全法》通過後，我們就制定了應變計劃，這份名單上共有九個人，包括資深和中階編輯主管，我被排在第八位。在我前面的七名記者都被捕了，我別無選擇，只能走」，Alvin如些說道。
Alvin Wong曾任《蘋果日報》副主編。他申請了英國BNO簽證離開香港，離開的過程讓他感覺就像一個逃亡的難民。
對Alvin來說，他不敢相信事情會升級到不得不逃離自己的家園的地步。
他說有三個主要事件讓他做出離開的決定。
第一個是《蘋果日報》創辦人黎智英所受的遭遇。Alvin認為，如果他們也被有關單位逮捕，將無法在這樣的司法體系得到公平的對待；其次，從內部人員得到消息，目標不單只是《蘋果日報》，而是所有在那裡工作的人，即使是採訪旅遊路線的記者也無法全身而退；最後，當《蘋果日報》的資深政治記者辭職時，他「引以為鑒」，這些事件讓他明白處境的兇險。
「如果《蘋果日報》只有1%的機會存活下來，我會留下來，但我必須盡我所能減少關閉所造成的後果和創傷。」
「拯救《蘋果日報》」的念頭，在Alvin的腦海中從拯救整個組織，轉變為盡可能地不讓更多的員工受到傷害。「如果我們不得不死，讓我們按照自己的方式死，而不是在拿刀架在我們脖子上」，他說。
裁員是保障員工安全的一種方式，Alvin也不希望香港《蘋果日報》總編輯羅偉光步上黎智英的後塵，「他的處境非常危險，我們不想讓他受苦。」
但是很多工作同仁認為他們並不是有關當局清算的目標，認為繼續戰鬥是他們的責任。但令人擔憂的是，高層管理人員不僅無法為每位員工提供法律協助，公司內部也傳出，甚至中階管理階段也會受到法律制裁，並被要求出庭作證對抗他們過去的老闆。
2021年5月的最後一天，Alvin辭職，並收拾好行李，飛往倫敦。
到達英國兩周後，他接到了羅偉光妻子的電話：500名警察突襲了《蘋果日報》的辦公室，逮捕了幾名高層管理人員。Alvin和羅偉光不是親近的朋友，但在工作上，他們是彼此依賴的好同事。
「不在那裡讓我充滿了內疚，那天晚上我無法入睡，我只能和前同事的妻子傳遞訊息了解情況，他們受了很多苦。」
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新國科會主委吳政忠：部會協力串聯，打造不只科技部的科技，回應社會多元需求
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國家科學及技術委員會揭牌及主任委員布達儀式7月27日於科技大樓舉行，原科技部部長吳政忠出任首任主任委員，承接過去使命再提出四點精進方向，期待透過跨部會協力，布局新興科技與產業。
科技部改制為「國家科學及技術委員會」（以下稱「新國科會」），7月27日於科技大樓舉行揭牌及主任委員布達儀式，與會貴賓不只涵蓋產官學界，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌也親臨會場，共同見證我國科研事務推動最高權責機關成立，為政府組織改造立下重要的里程碑。
新國科會打造不只是科技部的科技，建立科技與臺灣社會的多元聯繫
臺灣的科技不應該只有科技部，而是還有經濟部、衛福部等所有部會在一起，但是用科技部的名稱出去國外，好像就變成全臺灣的科技都是科技部的。所以我說，科技不會只有科技部的科技，應該是所有部會的總合。
新國科會首任主委吳政忠在致詞開頭即強調「部會合作」的組織核心，表示「科技不只是科技，科技與經濟、社會、環境等面相都有密切的關係」，也因此不應侷限於某個部分，應當是多個部會、學術界、產業界等攜手合作推動。
有別於過去科技部與行政院科技會報辦公室以合作關係來協調部會，未來新國科會改以委員會的組織形式運行，透過每月主要部會的首長共同商議策略方向，能夠整合部會資源，協作共達目標，此舉不只立下我國科技發展全新的里程碑，也讓臺灣能夠更靈敏的面對國際競爭。
新國科會前身是1959年行政院國家科學委員會，又於2014年改制為科技部，過去肩負推動全國整體科技發展、支援學術基礎研究，以及發展科學園區等三大使命，在歷任部長的努力下，更將創新創業加入推動目標。如今的新國科會不只承接過去使命，主任委員吳政忠更提出以下四點未來新國科會所精進的方向：
一、跨部會協力，布局新興科技與產業
儘管臺灣小、科技預算不如國外，但臺灣部會之間高效率、精準連結的合作模式，將成為與國外競爭時的最大優勢，而「跨部會」溝通不只是未來新國科會的努力目標，也是新國科會最核心的思考架構。
二、基礎學術研究奠基
回顧過去兩年臺灣新冠疫情的防疫成果，無論在病毒醫學還是疫苗研發領域，基礎科學研究一直都是技術開發的堅強後盾；所以在臺灣邁向國際頂尖的路上，無論半導體、太空、還是人工智慧，科技的基礎研究與國際互動都將是新國科會注重的發展方向。
三、打造精緻多元的生活科學園區
過去半導體產業已替臺灣打下堅實的基礎，科技園區的產值從2.7兆成長到去（2021）年3.7兆，但除了半導體，其他的產業也需要布局，尤其是精準健康、智慧農醫、電動車、太空科技、低軌衛星等「接近生活」的重點產業。
四、實踐科技的人文社會價值
隨著科技與生活拉近距離，未來的科技發展必然需要與社會需求、環境永續連結，回應外在社會環境的變化；此外，科技人才培育、加強臺灣女性在科技面的投入比例，都將是未來新國科會欲強化的目標。
進一步探究，就會發現上述新國科會的策略方針並非憑空發想，而是源自對產業發展的細微觀察與豐富的知識、經驗的珍貴結晶。早在吳政忠任職行政院科技顧問組副執行秘書時，就已觀察到「當科技更接近生活，產品價值就會大幅度的翻倍成長」的現象，再回顧臺灣善於代工製造零件的發展歷史，才萌生「將臺灣強而有力的製造技術與創新想法整合」的初步想法。
但是「整合」一詞的背後，需要的是基礎研究、應用研究，產業實務之間的環環相扣，過程不只涉及公私跨部門、跨領域的協調，也是一個漫長轉換的過程，並非一蹴可及。最後，在數年醞釀及無數人的共同努力下，儘管過程困難重重，以「部會合作」思考為核心的組織架構「新國科會」終於順利誕生，讓整體國家的科技發展得以提升至行政院層級的高度，向下整合上中游的基礎研究、下游的應用研究及產業實務的連接，創造更多的商機與價值。
新國科會的挑戰與期許，後疫情時代的科技人文關懷
如今全球進入後疫情時代，國際關係變動不定，更面臨供應鏈重組、數位轉型等產業挑戰，科技作為國家發展重要的中堅力量，勢必需要更快速的布局因應，在變動中搶得先機。但除了研究與創新，科技與人文社會的結合也是新國科會的一大核心。
隨著人工智慧、太空等科技發展，生活中科技將無所不在，因此未來傳統產業必然將被完全翻轉，此時人文社會科學就扮演嫁接技術與生活文化的重要橋樑，彰顯科學研究成果對人類福祉的巨大貢獻。但這一切的前提是科技與社會必須主動伸手，彼此接觸、相互了解，攜手促進社會總體的福祉發展。新國科會成立之日，同時也是「國科會職場互助教保服務中心[註]」揭牌日，便能看見國科會對人文的用心，除了前述四大重點外，對於女性人才的培育、原住民教育的深耕、環境永續，都將是國科會的重點目標，如何透過科技連結社會的需求，正是新國科會追求的核心，因此新國科會不只是部會整合、資源分配與未來展望而已，更是將科技應用在民間的推動者，同時成為科技與人文交流的平台，最大化科技對總體社會福祉的貢獻。
國科會科技辦公室 廣告
[註]：國科會職場互助教保服務中心於110年8月開辦，位於科技大樓1樓，是臺灣公共托育協會承接的第一間職場教保中心。以平價、優質、非營利、社區化之方向營運，希望透過政府與公益法人團體協力的方式，結合民間團體資源，提供孩子優質的教保品質，減輕社區家庭照顧負擔，提升教保人員工作環境與權益。資料來源：財團法人彭婉如文教基金會。