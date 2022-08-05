【插畫】小鳥們都是怎麼洗澡的？令人臉紅心跳的鳥羽浴場

圖：PN Chen

文：台灣猛禽研究會

洗澡，嚕去身上黏黏的汙垢，還能降低夏日酷熱暑氣，冬天提高體溫。芬蘭的桑拿（sauna）加冰泳結合了兩個冷熱極端的溫度，能打通五臟六腑、暢通每個毛孔，是個好處多多的行為。

城市自來水管發達，讓我們認為洗澡只能用水，近年來氣候越發極端，雨勢不是瞬間猛烈就是久久沒下，打穿山壁興建跨水庫水管是緩不濟急時，缺水時要如何維持身體清潔呢？讓我們來看看鳥們的大智慧！

Photo Credit: 台灣猛禽研究會 環境中若有些小小的水域環境，就能讓酷夏中的小鳥們消暑

Photo Credit: 台灣猛禽研究會 都市傳說之沙地上不明沙坑

Photo Credit: 台灣猛禽研究會 經過隱蔽度較高的水域時，可以先聽聽看有沒有水聲或是小鳥們的嘰嘰喳喳聲，說不定可以遇到驚喜畫面

Photo Credit: 台灣猛禽研究會 公園裡的黑衣人

Photo Credit: 台灣猛禽研究會 好意，有時候反而降低幼鳥離開巢區、探索新環境的意願，影響他們本能

Photo Credit: 台灣猛禽研究會 人工餵食、刻意製造水坑而使鳥類固守一處或是暴露空曠的環境中，影響鳥類原有行為

Photo Credit: 台灣猛禽研究會 蟻酸噴噴、藍鵲香香（？）

鳥類洗澡是保養羽毛的重要程序，要能去除羽毛上的污垢灰塵，也要移除啃食羽毛、讓身體搔癢的外寄生蟲等等，炎炎夏日中也有消除暑氣、調節體溫的功用。

水浴

我們最為熟悉的方式，洗澡的樣貌包羅萬象：橫掃千軍型，水花四濺，噴的到處都是；順便補充水分型（想知道自己是甚麼味道？）；霸氣佔據浴池型，屁屁毛沾沾水，慢慢洗、慢慢理毛（優雅！非常優雅！），缺點可能就是其他鳥不敢下來。

沙浴

利用沙礫跟皮膚間的摩擦，帶走身上的髒污跟外寄生蟲。

沙浴時，鳥會將全身羽毛澎起來，用雙翅跟腳爪撥起細沙子，讓細沙進到羽毛的縫隙中，抖擻個好幾回，細沙來回滾動。麻雀有時候會是一群在沙地上拍翅滾動，像是羅馬浴池般，各自獨立享受又能集體嘰嘰喳喳，整群走後地上會留下一個個圓圓的小坑洞，彷若古代不可思議遺跡。

有機會看到的話，不要以為是集體鳥中邪，擔心的話就先偷偷地遠遠觀察吧～

蟻浴

是超過兩百種鳥會使用的技巧，甚至有專用詞Anting。

鳥類進行蟻浴時，有坐等螞蟻上工（passive）跟強迫螞蟻（Active）兩類型。被動式的是鳥類張開翅膀趴在蟻丘上，讓螞蟻爬過身體、羽毛縫隙；主動式的，用鳥嘴把螞蟻叼到身上，或是叼著螞蟻摩擦身體，最後把螞蟻吃掉。

目前普遍認為，蟻浴是利用蟻酸殺菌殺蟲，另個好處是在吃掉螞蟻之前，先讓螞蟻排空蟻酸，比較好入口。

本文經台灣猛禽研究會 Raptor Research Group of Taiwan授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航