《檯面下我是這樣投資》：《致富心態》作者摩根・豪瑟私底下如何用自己的錢投資？
我們想讓你知道的是
《致富心態》作者摩根．豪瑟等25位各領域財金專家們的真心自白，教你「真正」可實踐的消費、儲蓄、投資與退休計畫。相較於「如何」管理投資組合，更重要的是他們「為什麼」這麼做！
文：喬許．布朗（Josh Brown）、布萊恩．波提諾（Brian Portnoy）
摩根．豪瑟（Morgan Housel）
摩根．豪瑟是協和基金（Collaborative Fund）合夥人，曾經是財經網站「萬里富」（The Motley Fool）與《華爾街日報》（Wall Street Journal）的專欄作家。他曾兩度贏得美國商業編輯與記者協會（Society of American Business Editorsand Writers）頒發的最佳商業獎，兩度入圍羅布傑出商業財經新聞獎。他的文章曾刊登於《哥倫比亞新聞評論》（Columbia Journalism Review）出版的《最佳財經寫作》（The Best Business Writing）。他是全球暢銷書《致富心態》（The Psychology of Money）的作者。
大衛．珊迪．戈特斯曼（David “Sandy” Gottesman）是第一曼哈頓顧問團隊（First Manhattan）的創辦人，也是一名身價破億的投資人。據說他在面試想加入團隊的求職者時，總是會問這個問題：「你擁有什麼？你為什麼擁有這些事物？」
他問的不是「你覺得哪些股票最便宜？」也不是「哪個國家即將進入經濟衰退期？」
他想知道的是求職者如何處理自己的錢。
我非常喜歡這個問題。這個問題能讓我們清楚看見，對專業人士來說，合理的事物（也就是他們建議你做的事）與他們覺得自己該做的事物（也就是他們自己的實際行為）之間往往有一道無比巨大的鴻溝。
根據投資界的權威評級機構晨星公司（Morningstar）的資料，美國有超過一半以上的共同基金投資組合經理人，沒有把自己的任何一毛錢投資在自己管理的基金中。你可能會覺得這件事令人難以接受，並認為這項統計揭露了某些人說一套做一套的虛偽行為。
但這種事其實遠比你以為的還要常見。南加州大學（University of Southern California）的醫學教授肯・莫瑞（Ken Murray）二○一一年撰寫〈醫師是怎麼死的〉（How Doctors Die）一文，描述醫師為自己選擇的臨終治療，與他們建議病人選擇的有多大的差異。
「（醫師）死亡方式和其他人不同。」他寫道：「他們的特別之處不是他們接受的治療比其他美國人還多；事實正好相反，他們接受的治療相對較少。他們花了那麼多時間為其他人抵禦死亡的威脅，但輪到自己面對死亡時，他們通常抱持相當平和的態度。他們清楚知道接下來會發生什麼事，他們知道自己有哪些選擇，通常他們也有能力接受任何一種他們想要的療法，但他們往往選擇輕輕放下。」醫師可能會千方百計的想治療病人的癌症，但自己選擇的卻可能是安寧治療。
別人建議你做的事，有時候和他們實際做的有所不同，但這並不一定是壞事。這只代表當你在處理有關自己與家人的複雜問題與情感問題時，其實沒有正確答案。沒有哪個答案是放諸四海皆準的真理。
你要找的答案應該要適合你與家人，應該要符合你們共同列出的條件，應該要讓你們能感到安心，一覺到天亮。
在做決策時，你們的選項當然應該要符合一些基本標準——無論在財務方面還是醫療方面，都是同樣的道理。但在做重要的財務決定時，你不應該拿出試算表或教科書照本宣科。你做這些重要決定的場合應該是在餐桌前。你的目標通常不會是最大化投資報酬率，而是將配偶或孩子感到失望的機率最小化。我們很難用表格或算式來做出這一類的決定，而且不同人的選擇通常會有很大的差異。適合這個人的選擇不一定適合另一個人。
你必須找出適合你的選擇。接下來，我要說的是適合我的選擇。
我與家人如何看待儲蓄
查理・蒙格（Charlie Munger）曾說過：「我原本沒想過要變成有錢人。我只是想要獨立自主。」我們不一定要有錢，但獨立自主一直以來都是我的個人財務目標。我沒有興趣追求最高的回報，也沒有興趣應用槓桿投資我的資產，並過上最奢華的生活。這兩者看起來都像是人們為了給朋友留下深刻印象而進行的遊戲，而且兩者背後都潛藏風險。大致上來說，我只希望能在每天早上起床時，知道我與家人能用我們喜歡的方式做我們想做的事。我們做的每個財務決定都圍繞著這個目標運轉。
我父母成年後的生活分成兩個階段：極度貧困與普通小康。父親在四十歲時成為醫師，育有三個孩子。他還在讀醫學院時就必須養活三名嗷嗷待哺的小孩，所以不得不養成節儉的心態，就算開始賺取醫師的薪水也沒有改變這種思維。我的父母在人生黃金歲月時的支出遠低於收入，儲蓄率相當高。
這讓他們獲得一定程度的獨立自主。我的父親是急診室醫師，在我看來，這是壓力最大的職業之一。此外，他還必須要輪夜班，痛苦的切換晝夜節律。過了二十年，他受夠了，所以他不幹了。我父親直接辭職，進入人生的下一個階段。
我一直把這件事銘記在心。我父親有能力在某天早上起床後，決定他只要做好準備就可以按自己的意願換一份工作。或許有些人會覺得這件事聽起來像是老奶奶等級的財務目標，但對我來說，獨立自主並不代表你要停止工作。獨立自主代表的是，你只和你喜歡的人一起做你喜歡的工作，而且你可以決定你想工作多久。
你不需要仰賴醫師的收入水準，你也一樣能達到一定程度的獨立自主。最關鍵的是，你要控制你的期望，讓你的支出低於收入。無論收入高低，獨立自主都取決於你的儲蓄率。若你的收入超過了一定程度，那麼決定儲蓄率的，將是你能否繼續維持收入較低時對生活型態的期望。
我和妻子是在大學時認識的，我們同居數年之後才結婚。畢業之後，我們兩人找到的都是入門級的工作，領的是入門級的薪水，安穩的過著簡約生活。每一種生活型態都是相對的，對一個人來說很體面的生活，對另一個人來說可能宛如貴族或乞丐。最重要的是儲蓄率，我們能靠自己的收入買下我們覺得不錯的公寓、不錯的車子、不錯的衣服、不錯的食物。我們的生活稱不上養尊處優，但至少十分舒適。
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一圖看懂微電腦瓦斯表：一遇異常自動遮斷最聰明，外加三大好處超貼心
我們想讓你知道的是
如果家中的瓦斯表已經到了該更換的時間點，這款能在瓦斯漏氣、超時使用，以及五級以上地震發發生時，自動遮斷的微電腦瓦斯表，將是你最好的選擇。
瓦斯表經過經濟部標準檢驗局檢定合格，有效期限為十年，相較傳統機械表，微電腦瓦斯表增加漏氣遮斷、超時遮斷及大地震遮斷3大安全遮斷功能，如果家中的瓦斯表已經到了該更換的時間點，微電腦瓦斯表將是你最好的選擇。
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好操作：瓦斯度數一目瞭然，斷氣復歸一鍵啟動
微電腦瓦斯表和傳統瓦斯表計算度數的方式是一樣的。使用度數的狀態，同樣直接顯示在表面上，不需要重新適應，阿公阿嬤都輕鬆上手。可能也有人會擔心，微電腦表會不會不準？其實不管是傳統機械表，或者是微電腦瓦斯表，都需要通過經濟部標準檢驗局的測試後才可以上市，檢定合格有效期限十年，品質有保證。
當然，微電腦瓦斯表最強的守護表現，就是在漏氣、五級以上地震，以及超時使用等異常情況時，自動遮斷瓦斯，保障全家人都能過著安心安全的生活。在狀況排除之後，只要按下表上的復歸鍵，直到紅色LED指示燈亮起燈，並靜待數分鐘後至指示燈熄滅，就可以正常恢復供氣，一點也不麻煩。
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