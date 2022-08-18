《檯面下我是這樣投資》：《致富心態》作者摩根・豪瑟私底下如何用自己的錢投資？

文：喬許．布朗（Josh Brown）、布萊恩．波提諾（Brian Portnoy）

摩根．豪瑟（Morgan Housel）

摩根．豪瑟是協和基金（Collaborative Fund）合夥人，曾經是財經網站「萬里富」（The Motley Fool）與《華爾街日報》（Wall Street Journal）的專欄作家。他曾兩度贏得美國商業編輯與記者協會（Society of American Business Editorsand Writers）頒發的最佳商業獎，兩度入圍羅布傑出商業財經新聞獎。他的文章曾刊登於《哥倫比亞新聞評論》（Columbia Journalism Review）出版的《最佳財經寫作》（The Best Business Writing）。他是全球暢銷書《致富心態》（The Psychology of Money）的作者。

大衛．珊迪．戈特斯曼（David “Sandy” Gottesman）是第一曼哈頓顧問團隊（First Manhattan）的創辦人，也是一名身價破億的投資人。據說他在面試想加入團隊的求職者時，總是會問這個問題：「你擁有什麼？你為什麼擁有這些事物？」

他問的不是「你覺得哪些股票最便宜？」也不是「哪個國家即將進入經濟衰退期？」

他想知道的是求職者如何處理自己的錢。

我非常喜歡這個問題。這個問題能讓我們清楚看見，對專業人士來說，合理的事物（也就是他們建議你做的事）與他們覺得自己該做的事物（也就是他們自己的實際行為）之間往往有一道無比巨大的鴻溝。

根據投資界的權威評級機構晨星公司（Morningstar）的資料，美國有超過一半以上的共同基金投資組合經理人，沒有把自己的任何一毛錢投資在自己管理的基金中。你可能會覺得這件事令人難以接受，並認為這項統計揭露了某些人說一套做一套的虛偽行為。

但這種事其實遠比你以為的還要常見。南加州大學（University of Southern California）的醫學教授肯・莫瑞（Ken Murray）二○一一年撰寫〈醫師是怎麼死的〉（How Doctors Die）一文，描述醫師為自己選擇的臨終治療，與他們建議病人選擇的有多大的差異。

「（醫師）死亡方式和其他人不同。」他寫道：「他們的特別之處不是他們接受的治療比其他美國人還多；事實正好相反，他們接受的治療相對較少。他們花了那麼多時間為其他人抵禦死亡的威脅，但輪到自己面對死亡時，他們通常抱持相當平和的態度。他們清楚知道接下來會發生什麼事，他們知道自己有哪些選擇，通常他們也有能力接受任何一種他們想要的療法，但他們往往選擇輕輕放下。」醫師可能會千方百計的想治療病人的癌症，但自己選擇的卻可能是安寧治療。

別人建議你做的事，有時候和他們實際做的有所不同，但這並不一定是壞事。這只代表當你在處理有關自己與家人的複雜問題與情感問題時，其實沒有正確答案。沒有哪個答案是放諸四海皆準的真理。

你要找的答案應該要適合你與家人，應該要符合你們共同列出的條件，應該要讓你們能感到安心，一覺到天亮。

在做決策時，你們的選項當然應該要符合一些基本標準——無論在財務方面還是醫療方面，都是同樣的道理。但在做重要的財務決定時，你不應該拿出試算表或教科書照本宣科。你做這些重要決定的場合應該是在餐桌前。你的目標通常不會是最大化投資報酬率，而是將配偶或孩子感到失望的機率最小化。我們很難用表格或算式來做出這一類的決定，而且不同人的選擇通常會有很大的差異。適合這個人的選擇不一定適合另一個人。

你必須找出適合你的選擇。接下來，我要說的是適合我的選擇。

我與家人如何看待儲蓄

查理・蒙格（Charlie Munger）曾說過：「我原本沒想過要變成有錢人。我只是想要獨立自主。」我們不一定要有錢，但獨立自主一直以來都是我的個人財務目標。我沒有興趣追求最高的回報，也沒有興趣應用槓桿投資我的資產，並過上最奢華的生活。這兩者看起來都像是人們為了給朋友留下深刻印象而進行的遊戲，而且兩者背後都潛藏風險。大致上來說，我只希望能在每天早上起床時，知道我與家人能用我們喜歡的方式做我們想做的事。我們做的每個財務決定都圍繞著這個目標運轉。

我父母成年後的生活分成兩個階段：極度貧困與普通小康。父親在四十歲時成為醫師，育有三個孩子。他還在讀醫學院時就必須養活三名嗷嗷待哺的小孩，所以不得不養成節儉的心態，就算開始賺取醫師的薪水也沒有改變這種思維。我的父母在人生黃金歲月時的支出遠低於收入，儲蓄率相當高。

這讓他們獲得一定程度的獨立自主。我的父親是急診室醫師，在我看來，這是壓力最大的職業之一。此外，他還必須要輪夜班，痛苦的切換晝夜節律。過了二十年，他受夠了，所以他不幹了。我父親直接辭職，進入人生的下一個階段。

我一直把這件事銘記在心。我父親有能力在某天早上起床後，決定他只要做好準備就可以按自己的意願換一份工作。或許有些人會覺得這件事聽起來像是老奶奶等級的財務目標，但對我來說，獨立自主並不代表你要停止工作。獨立自主代表的是，你只和你喜歡的人一起做你喜歡的工作，而且你可以決定你想工作多久。

你不需要仰賴醫師的收入水準，你也一樣能達到一定程度的獨立自主。最關鍵的是，你要控制你的期望，讓你的支出低於收入。無論收入高低，獨立自主都取決於你的儲蓄率。若你的收入超過了一定程度，那麼決定儲蓄率的，將是你能否繼續維持收入較低時對生活型態的期望。

我和妻子是在大學時認識的，我們同居數年之後才結婚。畢業之後，我們兩人找到的都是入門級的工作，領的是入門級的薪水，安穩的過著簡約生活。每一種生活型態都是相對的，對一個人來說很體面的生活，對另一個人來說可能宛如貴族或乞丐。最重要的是儲蓄率，我們能靠自己的收入買下我們覺得不錯的公寓、不錯的車子、不錯的衣服、不錯的食物。我們的生活稱不上養尊處優，但至少十分舒適。