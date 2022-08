《檯面下我是這樣投資》：《致富心態》作者摩根・豪瑟私底下如何用自己的錢投資？

文:喬許.布朗(Josh Brown)、布萊恩.波提諾(Brian Portnoy)

摩根.豪瑟是協和基金(Collaborative Fund)合夥人,曾經是財經網站「萬里富」(The Motley Fool)與《華爾街日報》(Wall Street Journal)的專欄作家。他曾兩度贏得美國商業編輯與記者協會(Society of American Business Editorsand Writers)頒發的最佳商業獎,兩度入圍羅布傑出商業財經新聞獎。他的文章曾刊登於《哥倫比亞新聞評論》(Columbia Journalism Review)出版的《最佳財經寫作》(The Best Business Writing)。他是全球暢銷書《致富心態》(The Psychology of Money)的作者。