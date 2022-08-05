台越演員楊富江：政大企管畢業原希望隨父母腳步從商，後於《徘徊年代》演出配角受矚目

文、攝影 ：Asuka Lee｜照片提供：楊富江、傳影互動

以下專訪內容涉及部份電影情節，請讀者斟酌觀看

台越混血的楊富江個頭嬌小，外貌像是位青春活潑的學生妹，更有個可愛的外號「江江」，整個人渾身上下的氣質被筆者形容是「從小吃可愛長大的」（她自己也這樣覺得）。甫從政治大學企業管理學系畢業的江江，原本希望跟隨父母親的腳步從商，演戲算是無心插柳，但鏡頭前散發出的潛力讓人眼睛一亮，使得《徘徊年代》導演張騰元特別拉拔她的戲份，從路人晉升為重要配角。

「江江」1998年出生於越南胡志明市，父親來自台灣高雄，母親是越南人，她回憶自己在小時候就是一個很好動、不怕鏡頭、喜歡在舞台上表演的人，高中畢業後獨自一人來到父親的故鄉台灣升學，在政大唸書期間她結識了越南語教師陳凰鳳及其夫婿簡志榮，並在後者服務的「台灣越藝新移民文化傳承協進會」介紹下，2020年初獲得以越南語指導的身份加入民視《無主之子》劇組的機會。

Photo Credit：Asuka 外貌活潑可愛的「江江」楊富江是政大企管系畢業，在演戲方面是素人出身，但其散發出的潛力讓《徘徊年代》導演張騰元特別拉拔她的戲份，從路人晉升為重要配角。

《無主之子》講述在台越南外籍移工的故事，劇中有大量越南語對話，然而該劇的本土演員們本身並不會講越南語，因此江江與另一位越南語指導阮氏翠恆兩人一起為這部戲的越語教學投入許多心力，雖然她本身沒有在《無主之子》中有演出，但江江在排戲的過程中獲得該劇的多位演員的推崇，鼓勵她向外尋求演出機會。

之後江江透過其他演員介紹，得知《徘徊年代》劇組徵求會講越南語的女演員，便投遞影片試鏡。導演張騰元透露，當時他在選角時看了江江錄的自我介紹影片，就直覺她俱備不錯的表演潛力，由於她沒有演出經驗，原本只安排她演一個沒什麼台詞、只出現一下子的路人，後來拍攝計畫變動，張騰元臨時詢問江江要不要挑戰另一個戲份更重的角色？但是拍攝在即，必須馬上做好準備。

這個戲份更重的角色是《徘徊年代》後半部才出現的越南新住民「阿梅」，阿梅是第二女主角裴秋蘭（阮秋姮飾）的童年玩伴，兩人長大後因階級差異而漸行漸遠，雖然同樣嫁來台灣，但身穿OL套裝、打扮光鮮亮麗的裴秋蘭，與在鄉下磚窯廠工作、打扮土氣的阿梅形成強烈對比，也造成兩人之間化不開的心結。

Photo Credit：傳影互動提供 江江飾演的「阿梅」是裴秋蘭（阮秋姮飾）的童年玩伴，兩人長大後因階級差異而漸行漸遠，也造成兩人之間化不開的心結。

特別是「阿梅」雖然戲份不多，但導演安排戲中「阿梅」出現的鏡頭幾乎都是長達數分鐘的一鏡到底，且「阿梅」在劇中講的越南語是中越口音，跟江江本身的南越口音有很大的落差，對年輕且素人身份的她來說，的確是一個不好飾演的角色，但既然獲得導演賞識，也只能鼓足勇氣全力以赴。

在揣摩「阿梅」這個角色的過程中，江江努力想像如果與自己最好的姊妹發生誤會的話，該如何去打開對方心結？每次上戲前她都盡量讓自己沉浸在這個情境中，使「阿梅」呈現出內心糾結的情緒。此外江江也透露，另一幕她操作送磚機器的鏡頭拍起來壓力也超大，因為機器操作一次要關機冷卻45分鐘才能再操作第二次，意思是如果她拍失敗了，整個劇組要浪費45分鐘等待才能再拍下一次take，幾乎全部人的工作壓力都加諸在她身上，所幸江江沒有讓導演看走眼，在非常短的時間內就拍出讓張騰元十分滿意的演出畫面。

談到劇中與她有對戲演出的阮秋姮，江江露出崇拜的眼光：「她超有名的呀！幾乎所有在台灣的越南人都認識她，就像大明星一樣。」然而與阮秋姮正式碰面前，江江開了很多次內心小劇場，擔心她有大牌明星的臭脾氣之類的，所幸阮秋姮本人親和力十足，兩人對戲過程相當愉快。

此外劇組的越南語顧問武氏緣，也是另一位照顧江江的大姊姊，特別是要將江江慣用的南越口音調整為「阿梅」講的中越口音，武氏緣下了很多功夫，這些經驗分享也讓江江獲益良多。

Photo Credit：楊富江提供 在《徘徊年代》中飾演第二女主角的阮秋姮（左），是江江（右）心目中的大明星，所幸秋姮沒有她想像中的大牌壞脾氣，兩人對戲過程十分愉快。

回想起自己的戲路發展，江江覺得算是非常幸運，幾乎是每參與完一部作品，馬上又會有人牽線讓她獲得下一次演出；像是演完《徘徊年代》後，她下一次演出機會就是在公視人生劇展的電視電影《姊妹》演出女主角之一陳玉蘭，旁人看來這個女孩好似受到上天眷顧，但這也代表她的硬實力有到位，才能一直獲得不同劇組的賞識。

已經在台灣待六年且完成大學學業的江江，近期打算返回越南老家一趟與父母團聚，先休息一陣子再為未來做打算，是要跟隨父母腳步從商、或繼續朝影視圈發展？江江笑說她還沒有下決定，年輕的她還想多方嘗試，然而那份對演戲的熱情是不會騙人的，或許觀眾很快又會在螢光幕上欣賞到「江江」楊富江的精湛演出。

本文獲《移人》授權刊登，原文請見：綠葉的她們成就了《徘徊年代》的精湛呈現（下）：楊富江

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒