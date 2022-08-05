《中西醫藥劑師傾下偈》：中醫視癌症為身體「和諧失調」？

文：蘇子謙（臨床腫瘤科專科醫生兼註冊中醫）

翻譯︰醫學生盧穎心、醫學生歐陽依汶

中西合壁介入點──中醫之觀點

各種中醫治療方式在治療癌症方面的醫學證據，在過去20年一直累積。

中醫是一個完全獨立的醫療體制和機制，與西醫不同。中醫有其獨特的哲學和理論。中醫將身體視為一個整體，而任何疾病都是由於陰陽平衡和五臟系統（五行學說）的紊亂而引起。在疾病診斷上，中醫有自己的疾病分類和診斷標準，這就是西醫對中醫感到困惑的原因——因為西醫視為不同的疾病可能在中醫中角度會被歸類為同一種疾病，而有時情況正好相反。

中醫認為癌症是身體和諧失調的結果。根據中醫經典著作《黃帝內經》，癌症是由外邪、環境因素、情緒失調和飲食不當引起的。這些致病因素擾亂五臟系統，導致氣、血、體液停滯，並導致「毒素」的累積。

因此治療旨在通過增強宿主免疫力、解毒、恢復氣血和軟化硬瘤來抵消這些因素。現在中醫藥通常與西醫結合並用，而中醫藥治療的目標因應癌症的不同階段和西醫的同時治療而有所不同。

書籍介紹

本文摘錄自《中西醫藥劑師傾下偈──給癌症病人的建議》，紅出版，癌症資訊網慈善基金有限公司策劃

作者：蘇子謙醫生、黃韻婷博士、黃麗珊醫生、香港醫院藥劑師學會（崔俊明藥劑師、郭靜芝藥劑師和梁雅婷藥劑師）、醫學生（盧穎心和歐陽依汶）

中西合璧治療已是熱門話題，癌症病人接受化療電療，同時用中藥調理身體也是順理成章。服用中藥紓緩癌症治療的副作用並不罕見，越來越多研究數據證明中西合璧對治療癌病有一定的幫助。

這本書正為有需要的癌症病人及其家人提供最新和客觀的資訊，內容由西醫、中醫、西藥藥劑師聯合編寫，是一本難得中西醫藥合作的生活醫學書。

癌症病人同時服用中藥和西藥，當中是否有相互作用而影響治療的成效？服用中藥作調理身體，是否有助癌症治療？服用西藥作治療又是否會和中藥保健品有相沖？「醫和藥」是不可分割的，正如醫生和藥劑師需要互相合作，相輔相成。

就各種中西藥問題，這本書能提供答案作參考，深入淺出，簡單易明，是一本癌症病人必讀的參考書。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex