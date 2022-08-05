《中西醫藥劑師傾下偈》：化療後脱髮，中醫可以如何介入？

文：註冊中醫師黃韻婷博士

化療脫髮是一眾癌症患者最擔心的問題，頭髮大多在停藥後1-3個月開始恢復生長。脫髮治療一般需要較長時間和耐心去治理，多以中藥及食療減緩脱髮及促進毛囊復元，再配合頭皮及穴位按摩，可收較佳效果。

精神調養︰不宜長期處緊張狀態，可聽輕音樂、靜觀讓身心寧靜。

飲食調養︰均衡飲食，攝取足夠蛋白質及多進食含豐富維生素之蔬果。

榮髮豆漿

材料

黑芝麻15克

製首烏9克

枸杞10克

冰糖10克

黑豆30克

三七粉2克

核桃仁4克

製法

上述食材（除三七粉外），放入高速豆漿機後。 加水300毫升，開機打磨約25分鐘，倒出備用。

用法

上述豆漿兑入熟三七粉2克。飲用，每週3至4次。

書籍介紹

本文摘錄自《中西醫藥劑師傾下偈──給癌症病人的建議》，紅出版，癌症資訊網慈善基金有限公司策劃

作者：蘇子謙醫生、黃韻婷博士、黃麗珊醫生、香港醫院藥劑師學會（崔俊明藥劑師、郭靜芝藥劑師和梁雅婷藥劑師）、醫學生（盧穎心和歐陽依汶）

中西合璧治療已是熱門話題，癌症病人接受化療電療，同時用中藥調理身體也是順理成章。服用中藥紓緩癌症治療的副作用並不罕見，越來越多研究數據證明中西合璧對治療癌病有一定的幫助。

這本書正為有需要的癌症病人及其家人提供最新和客觀的資訊，內容由西醫、中醫、西藥藥劑師聯合編寫，是一本難得中西醫藥合作的生活醫學書。

癌症病人同時服用中藥和西藥，當中是否有相互作用而影響治療的成效？服用中藥作調理身體，是否有助癌症治療？服用西藥作治療又是否會和中藥保健品有相沖？「醫和藥」是不可分割的，正如醫生和藥劑師需要互相合作，相輔相成。

就各種中西藥問題，這本書能提供答案作參考，深入淺出，簡單易明，是一本癌症病人必讀的參考書。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex