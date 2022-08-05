《中西醫藥劑師傾下偈》：如何用西藥以外的方法，減輕化療引起之嘔吐？

文：臨床腫瘤科專科醫生兼註冊中醫蘇子謙、註冊中醫師黃韻婷博士

大部分化療都會令癌症病人引起作悶、作嘔的感覺，有些甚至會導致嘔吐，嚴重的會持續數天，繼而影響體重。很多病人很抗拒用西藥處理西藥所引發而來的副作用，結果只會強忍不適，造就食不好，睡不好……化療要不辛苦真的很難啊！其實，除了用念力止嘔，大家不妨試用以下方法︰

（1）指壓內關穴︰外國有研究數據顯示指壓與針灸其實療效相近。如果大家能夠取穴成功的話，不妨跟指示試試，看看有沒有幫助。

內關穴

內關穴可緩解心悸、心慌、寧心安神

取穴方式

手腕橫紋正中，沿著兩條筋的中間往上2寸（約3手指寛）處。 以原子筆筆尖按3秒後停，可連續壓6次。

（2）香薰療法︰有研究顯示薑和薄荷精油可以緩解由化療引起的噁心、嘔吐、食慾不振等症狀，亦可減少使用藥物的情況。

當然，如果非西藥方法效果未如理想，請記緊服用止嘔藥，有些時候一般止嘔藥甚至強力止嘔藥效果未如理想，可能是因為嘔吐已經引起心理作用，變成焦慮症的一種（例如聽到化療都想嘔，聞到飯味都想嘔），那麼便要選用抗焦慮藥才能有效止嘔，未能適時妥善處理，有機會對日後造成心理陰影，甚至引起「癌後抑鬱」，小心小心！

希望這些沒有副作用但可能有作用的小方法，能夠幫到大家。

書籍介紹

本文摘錄自《中西醫藥劑師傾下偈──給癌症病人的建議》，紅出版，癌症資訊網慈善基金有限公司策劃

作者：蘇子謙醫生、黃韻婷博士、黃麗珊醫生、香港醫院藥劑師學會（崔俊明藥劑師、郭靜芝藥劑師和梁雅婷藥劑師）、醫學生（盧穎心和歐陽依汶）

中西合璧治療已是熱門話題，癌症病人接受化療電療，同時用中藥調理身體也是順理成章。服用中藥紓緩癌症治療的副作用並不罕見，越來越多研究數據證明中西合璧對治療癌病有一定的幫助。

這本書正為有需要的癌症病人及其家人提供最新和客觀的資訊，內容由西醫、中醫、西藥藥劑師聯合編寫，是一本難得中西醫藥合作的生活醫學書。

癌症病人同時服用中藥和西藥，當中是否有相互作用而影響治療的成效？服用中藥作調理身體，是否有助癌症治療？服用西藥作治療又是否會和中藥保健品有相沖？「醫和藥」是不可分割的，正如醫生和藥劑師需要互相合作，相輔相成。

就各種中西藥問題，這本書能提供答案作參考，深入淺出，簡單易明，是一本癌症病人必讀的參考書。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex