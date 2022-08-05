共軍5枚彈道飛彈落入日本專屬經濟區，其中4枚飛越台灣上空，日外相要求「立即停止軍演」

我們想讓你知道的是
國防部昨天深夜發布新聞稿說明，彈道飛彈發射後的主要飛行路徑位於大氣層外，對飛越的廣闊地面區域並無危害。國軍運用監偵系統，可精準掌握中共發射的東風系列飛彈彈道，並預測其落點為台灣東部海域，對本島地面不構成危害，據以完成戰備應處，符合接戰規則；因此，未發布防空警報。
共軍首日軍演出動上百架戰機與10餘艘軍艦，4架無人機進入金門烈嶼水域上空
（中央社）中共對台軍演昨（4）日中午展開，除了對台灣周邊預定海域發射多枚東風飛彈與遠程火箭，據中國官媒報導，共軍昨天還出動上百架多型戰機，以及10餘艘軍艦。
央視新聞聯播晚間報導，8月4日，東部戰區組織兵力於台灣周邊海空域開展規模空前的實戰化演訓。
報導稱，下午1時許，東部戰區陸軍部隊在台灣海峽實施了遠端火力實彈射擊。在東部戰區陸軍某炮兵旅任務地域，多台新型遠端箱式火箭炮依令向發射陣地機動，在抵達射擊地域後，分隊迅速完成實彈射擊準備。多枚炮彈撲向目標海域，精準命中目標。
報導並稱，下午3時許，東部戰區火箭軍部隊對台灣東部外海預定海域，實施了多區域、多型號常導火力突擊，導彈全部命中目的地區域，檢驗了精確打擊和區域拒止能力。影片顯示，共軍發射的是東風15B型短程彈道飛彈。
報導還稱，東部戰區空軍和海軍航空兵出動上百架殲擊機、轟炸機等多型戰機，編隊起飛，奔赴台灣北部、西南、東南空域，執行跨晝夜聯合偵察、空中突擊、支援掩護等任務，全面檢驗大機群出動、長時間持續制空、高精度精確打擊等作戰能力。
報導最後提到，10餘艘驅護艦（廣義水面作戰艦）連續於台灣周邊海域展開，實施聯合封控行動，對火力試射區域進行掃海警戒，配合友鄰兵力進行偵察引導。
此外，據《中央社》報導，陸軍金門防衛指揮部晚上11時10分發布新聞稿指出，共3批、4架次無人機晚上進入烈嶼及北碇地區禁限制水域上空，駐守部隊立即依標準作業程序，射擊信號彈示警，後續將持續保持監控及高度警戒。
金防部指出，防區運用聯合情監偵手段，可全盤掌握周邊動態；且營區、設施及陣地偽裝皆依規定實施，遇突發狀況均有能力即時應處。
飛彈疑越台灣上空落入日本專屬經濟區，日外相要求中國停軍演
（中央社）日本政府表示，中國昨天發射5枚彈道飛彈落入日本專屬經濟區（EEZ），推定其中4枚飛越台灣上空。日本外相林芳正表示，演習嚴重影響區域和國際社會的和平穩定，呼籲中國立即停止軍演。
日本防衛省指出，中國昨天在台灣附近海域舉行軍事演習，發射飛彈中有5枚落入日本專屬經濟區內側的中國設定軍演海域，推定當中4枚飛越台灣上空。據知這是中國飛彈首次落入日本專屬經濟區。
目前正在柬埔寨首都金邊參加東南亞國家協會（ASEAN）外長會議的日本外務大臣林芳正晚間表示，已經透過外務省事務次官森健良致電中國駐日大使孔鉉佑，表達日方的強烈抗議。
他還說，中國的行動「嚴重影響區域和國際社會的和平穩定」，呼籲中國「立即停止軍演」。
日本媒體報導，據知在金邊舉行的日本、中國、南韓3國外長會議中，日方也對中國的一連串軍事活動表達嚴正關切。
《ETtoday新聞雲》報導，對此，中國外交部發言人華春瑩4日回應，中日在相關海域還沒劃界，所以不存在有關的軍事行動區域是位於、或進入「日本專屬經濟區」這種說法。
- 漫畫家蠢羊與奇怪生物以此時事繪圖
國防部：共軍飛彈路徑在大氣層外，無害地面未發警報
（中央社）日本防衛省推定有4枚彈道飛彈飛越台灣上空。國防部昨天深夜說明，共軍彈道飛彈發射後的主要飛行路徑位於大氣層外，對飛越的廣闊地面區域並無危害，且各國飛彈防護系統均以落彈點的解算為關鍵；因此，未發布防空警報。
中共自昨天下午1時56分起至下午4時許止，區分數波次向台灣北部、南部及東部周邊海域，發射共11枚東風系列彈道飛彈，國軍即時掌握發射動態，啟動相關防禦系統並強化戰備整備。
日本防衛省晚間公布訊息，推定中國在台灣時間今天下午1時56分至下午4時8分，從內陸朝台灣方向發射9枚飛彈，5枚落入日本專屬經濟區（台灣東部海域），推定其中4枚飛越台灣上空。
國防部昨天深夜發布新聞稿說明，彈道飛彈發射後的主要飛行路徑位於大氣層外，對飛越的廣闊地面區域並無危害，故各國的飛彈防護系統均以落彈點的解算為關鍵。
國防部進一步表示，國軍運用監偵系統，可精準掌握中共發射的東風系列飛彈彈道，並預測其落點為台灣東部海域，對本島地面不構成危害，據以完成戰備應處，符合接戰規則；因此，未發布防空警報。
國防部也補充，另考量中共飛彈射擊是以威懾台灣為主要目標，為保護國軍情監偵作業能量，有關其飛行路徑等資訊，將不予公布。
陸委會：嚴厲譴責抗議，堅守自由民主陣營
（中央社）共軍昨天在台灣周邊軍演，並發射多枚東風系列彈道飛彈。陸委會下午表示，對中共此侵略行徑，要給予嚴厲的譴責並表達嚴正抗議。
大陸委員會發言人邱垂正4日下午在例行記者會做上述表示。
邱垂正表示，中共當局藉由美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，無所不用極其的對台極限施壓，在台海周邊海空域軍演，違反國際法劃設禁航區，更侵犯我領土領海主權。對中共此侵略行徑，要給予嚴厲的譴責並表達嚴正抗議。
他強調，台灣人民不會屈從北京的文攻武嚇，國軍嚴密戒備、守衛國土、捍衛主權，政府也會與理念相近國家密切合作，堅守自由民主陣營，堅決反制任何侵害主權的行為。
邱垂正表示，中共始終不放棄武力犯台，進一步破壞台海現狀，衝擊區域穩定與國際航道的安全，也暴露其挑戰國際政治經濟秩序的野心，呼籲國際社會嚴正看待北京對外擴張侵略的意圖。
他說，政府兩岸政策一貫而堅定不會改變，正告中共當局勿再藉機挑釁生事，立即放棄恫嚇報復手段，正視兩岸互不隸屬的現狀，和平對話、化解分歧。
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抗疫時分，飲食危機更需注意！日常NG飲食調查，看你中了幾個陷阱？
我們想讓你知道的是
TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷進行疫情期間民眾飲食自評調查，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
防疫關在家已經夠悶了，悶熱的盛夏來臨更讓人心情煩躁，不少人得靠喝飲料、吃點心才能維持好心情，但能讓人幸福快樂的美食，吃多了也可能埋下疾病的種子，甚至讓人到老都病痛纏身。西方俗諺：「You are what you eat.」，意思是你吃什麼食物，你就會變成什麼樣子，那麼究竟台灣人普遍「把自己吃成什麼樣貌」呢？TNL Research（關鍵議題研究中心）在2022年6月進行的「飲食習慣調查」，收集360位30-55歲台灣民眾的飲食習慣，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
本次調查中，有72.8%受訪者人自認飲食習慣健康，然而從後續問答中發現，不少自認健康的受訪者，飲食生活其實潛藏著NG危機！這些自認飲食習慣健康的受訪者中，有31.1％常喝乳酸菌飲料、29.8%常喝果汁，這些看似比手搖飲、酒精飲料相對健康的選擇，其實都是含糖量很高的飲品。
你以為的健康飲料真的健康嗎？糖讓健康離你而去
一罐170ml的乳酸菌飲料含有26g的糖，已超過一般人每日糖量建議攝取上限50g的一半；一杯250ml的蘋果汁則含有25g的糖，卻沒辦法提供與同重量蘋果相同的營養價值，而長期喝這些飲料，很可能攝取過多糖分而不自知。
在日常生活看似健康卻隱藏高糖份的食物，還有含糖豆漿、番茄醬等，都可能成為健康的陷阱食物。雖然糖能刺激腦部產生多巴胺，讓心情感到愉悅，但過多的糖分不只使人肥胖，更會造成代謝症候群，讓高血壓、高血脂、糖尿病、腦中風等疾病的風險增加數倍之多！根據國健署統計的國人三高盛行率，18歲以上國人有25.2%比例人口有高血壓、22.5%有高血脂，高血糖則有11.5％，要能夠健康地被排除在三高之外，其實並不容易，不可不慎！
宵夜、點心都是多吃的，吃多負擔跟著多
在本次調查的受訪者中，幾乎人人都有吃點心的習慣（97%），且以餅乾小點、洋芋片為最首要的選項；其次在吃宵夜習慣的調查中，即使是自認健康的受訪者，也有54.6％會吃宵夜。這些點心、宵夜，多半是三餐之外額外攝取的食物，對身體來說已經是額外的熱量，而宵夜最熱門的品項前三名，分別是油炸食物、泡麵、滷味，正分別是高油、高鈉的代表食物，容易造成身體負擔；
高油食物容易使人攝取過多飽和脂肪，會增加血栓、中風、心臟病等心血管疾病的罹患機率，也增加大腸癌風險；高鈉食物則會讓腎臟排鈉負擔增加、身體水腫，也會增加高血壓的風險，進而造成心血管的傷害與疾病，這些美味但不健康的食物，久久吃一次無妨，常常吃可對健康不妙。
即使是看似健康的水果，吃多了一樣攝取過多熱量的風險，例如吃下一整顆芒果，就可能相當於吃了一整碗白飯的碳水化合物含量。縱使日常努力防範，如果不好好注意飲食習慣，就同樣是讓自己暴露在疾病的風險之中。
在忙碌生活中，能夠自己親自調理健康食物的受訪者比例很低，且隨著疫情興起的外送平台服務，讓消費者即使在家也能購買各式各樣的外食。超過八成受訪者（84.2%）每週吃一次以上的外食，每週超過五次外食的受訪者則高達28.6%。縱使盡可能留意自己所吃的食物，但在外食中常見的食材如貢丸、百頁豆腐、五花肉片等也都含有較多的脂肪，這些食材設下的陷阱，也可能讓人不知不覺攝取過多油脂。
正確飲食觀念，為自己的未來做好萬全準備
根據國家發展委員會推估，2025年台灣將邁入「超高齡社會」，屆時將有五分之一的國民為65歲以上的長者，而長者比例也會隨著我們的變老持續增加！人人都會變老。隨著壽命越來越長，想要一生之中常保健康又快樂，謹記「You are what you eat.」，現在就要吃對食物，為自己的未來做好萬全準備。簡單的小訣竅，就能讓人享受美味同時擁有健康。首先謹記「天天五蔬果」，每天吃三份蔬菜與兩份水果，補充天然維生素、礦物質、膳食纖維，既能幫助排便，也不用額外花錢買營養保健品；其次，想吃炸雞、烤肉，不必忌口，只要將頻率降到最低，少吃就能更健康，還能讓美味顯得更珍貴。
另外，喜歡吃點心喝飲料給自己一個痛快，或者大吃大喝感到特別療癒的人，更要留意日常飲食，盡可能避免靠飲食提振心情、消除煩悶，從源頭減少情緒性進食，也能避免從點心飲料中攝取過多的糖分，還給自己更健康的生活。
康健人壽關心每個人的健康，啟動「健康隱憂調查」，希望透過日常生活不經意的飲食習慣，瞭解國人的健康風險，及早準備，為高齡化社會打下健康基礎，完整填寫問卷還有機會得到全家購物金500元！在邁向大齡男女路上的疾病風險，獲得讓一輩子幸福又健康的生活指南。