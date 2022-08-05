共軍5枚彈道飛彈落入日本專屬經濟區，其中4枚飛越台灣上空，日外相要求「立即停止軍演」

共軍首日軍演出動上百架戰機與10餘艘軍艦，4架無人機進入金門烈嶼水域上空

（中央社）中共對台軍演昨（4）日中午展開，除了對台灣周邊預定海域發射多枚東風飛彈與遠程火箭，據中國官媒報導，共軍昨天還出動上百架多型戰機，以及10餘艘軍艦。

央視新聞聯播晚間報導，8月4日，東部戰區組織兵力於台灣周邊海空域開展規模空前的實戰化演訓。

報導稱，下午1時許，東部戰區陸軍部隊在台灣海峽實施了遠端火力實彈射擊。在東部戰區陸軍某炮兵旅任務地域，多台新型遠端箱式火箭炮依令向發射陣地機動，在抵達射擊地域後，分隊迅速完成實彈射擊準備。多枚炮彈撲向目標海域，精準命中目標。

報導並稱，下午3時許，東部戰區火箭軍部隊對台灣東部外海預定海域，實施了多區域、多型號常導火力突擊，導彈全部命中目的地區域，檢驗了精確打擊和區域拒止能力。影片顯示，共軍發射的是東風15B型短程彈道飛彈。

報導還稱，東部戰區空軍和海軍航空兵出動上百架殲擊機、轟炸機等多型戰機，編隊起飛，奔赴台灣北部、西南、東南空域，執行跨晝夜聯合偵察、空中突擊、支援掩護等任務，全面檢驗大機群出動、長時間持續制空、高精度精確打擊等作戰能力。

報導最後提到，10餘艘驅護艦（廣義水面作戰艦）連續於台灣周邊海域展開，實施聯合封控行動，對火力試射區域進行掃海警戒，配合友鄰兵力進行偵察引導。

此外，據《中央社》報導，陸軍金門防衛指揮部晚上11時10分發布新聞稿指出，共3批、4架次無人機晚上進入烈嶼及北碇地區禁限制水域上空，駐守部隊立即依標準作業程序，射擊信號彈示警，後續將持續保持監控及高度警戒。

金防部指出，防區運用聯合情監偵手段，可全盤掌握周邊動態；且營區、設施及陣地偽裝皆依規定實施，遇突發狀況均有能力即時應處。

Photo Credit: 中央社 陸軍金門防衛指揮部指出，共3批、4架次無人機晚上進入烈嶼及北碇地區禁限制水域上空，駐守部隊立即依標準作業程序，射擊信號彈示警。圖為同型信號槍平日演練畫面。

飛彈疑越台灣上空落入日本專屬經濟區，日外相要求中國停軍演

（中央社）日本政府表示，中國昨天發射5枚彈道飛彈落入日本專屬經濟區（EEZ），推定其中4枚飛越台灣上空。日本外相林芳正表示，演習嚴重影響區域和國際社會的和平穩定，呼籲中國立即停止軍演。

日本防衛省指出，中國昨天在台灣附近海域舉行軍事演習，發射飛彈中有5枚落入日本專屬經濟區內側的中國設定軍演海域，推定當中4枚飛越台灣上空。據知這是中國飛彈首次落入日本專屬經濟區。

目前正在柬埔寨首都金邊參加東南亞國家協會（ASEAN）外長會議的日本外務大臣林芳正晚間表示，已經透過外務省事務次官森健良致電中國駐日大使孔鉉佑，表達日方的強烈抗議。

他還說，中國的行動「嚴重影響區域和國際社會的和平穩定」，呼籲中國「立即停止軍演」。

日本媒體報導，據知在金邊舉行的日本、中國、南韓3國外長會議中，日方也對中國的一連串軍事活動表達嚴正關切。

《ETtoday新聞雲》報導，對此，中國外交部發言人華春瑩4日回應，中日在相關海域還沒劃界，所以不存在有關的軍事行動區域是位於、或進入「日本專屬經濟區」這種說法。

漫畫家蠢羊與奇怪生物以此時事繪圖

國防部：共軍飛彈路徑在大氣層外，無害地面未發警報

（中央社）日本防衛省推定有4枚彈道飛彈飛越台灣上空。國防部昨天深夜說明，共軍彈道飛彈發射後的主要飛行路徑位於大氣層外，對飛越的廣闊地面區域並無危害，且各國飛彈防護系統均以落彈點的解算為關鍵；因此，未發布防空警報。

中共自昨天下午1時56分起至下午4時許止，區分數波次向台灣北部、南部及東部周邊海域，發射共11枚東風系列彈道飛彈，國軍即時掌握發射動態，啟動相關防禦系統並強化戰備整備。

日本防衛省晚間公布訊息，推定中國在台灣時間今天下午1時56分至下午4時8分，從內陸朝台灣方向發射9枚飛彈，5枚落入日本專屬經濟區（台灣東部海域），推定其中4枚飛越台灣上空。

國防部昨天深夜發布新聞稿說明，彈道飛彈發射後的主要飛行路徑位於大氣層外，對飛越的廣闊地面區域並無危害，故各國的飛彈防護系統均以落彈點的解算為關鍵。

國防部進一步表示，國軍運用監偵系統，可精準掌握中共發射的東風系列飛彈彈道，並預測其落點為台灣東部海域，對本島地面不構成危害，據以完成戰備應處，符合接戰規則；因此，未發布防空警報。

國防部也補充，另考量中共飛彈射擊是以威懾台灣為主要目標，為保護國軍情監偵作業能量，有關其飛行路徑等資訊，將不予公布。

陸委會：嚴厲譴責抗議，堅守自由民主陣營

（中央社）共軍昨天在台灣周邊軍演，並發射多枚東風系列彈道飛彈。陸委會下午表示，對中共此侵略行徑，要給予嚴厲的譴責並表達嚴正抗議。

大陸委員會發言人邱垂正4日下午在例行記者會做上述表示。

邱垂正表示，中共當局藉由美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，無所不用極其的對台極限施壓，在台海周邊海空域軍演，違反國際法劃設禁航區，更侵犯我領土領海主權。對中共此侵略行徑，要給予嚴厲的譴責並表達嚴正抗議。

他強調，台灣人民不會屈從北京的文攻武嚇，國軍嚴密戒備、守衛國土、捍衛主權，政府也會與理念相近國家密切合作，堅守自由民主陣營，堅決反制任何侵害主權的行為。

邱垂正表示，中共始終不放棄武力犯台，進一步破壞台海現狀，衝擊區域穩定與國際航道的安全，也暴露其挑戰國際政治經濟秩序的野心，呼籲國際社會嚴正看待北京對外擴張侵略的意圖。

他說，政府兩岸政策一貫而堅定不會改變，正告中共當局勿再藉機挑釁生事，立即放棄恫嚇報復手段，正視兩岸互不隸屬的現狀，和平對話、化解分歧。