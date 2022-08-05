全美跌破眼鏡！保守派鐵票倉堪薩斯州公投，選民以大幅差距選擇「保護墮胎權」

文：Taylro Mei

美國支持墮胎權的團體迎來一項令人振奮的好消息，以保守派共和黨為多數的堪薩斯州（Kansas），在8月2日的墮胎權投票上，做出希望「保護墮胎權」的結果。

美國最高法院在6月時，推翻了象徵保護女性墮胎權的「羅訴韋德案」（Roe v. Wade），並將是否能夠墮胎的決定，交由各州政府自行決定。這也引發全美民眾對於到底應捍衛的是胚胎的「生命權」（Pro-Life），還是強調女性身體自主的「選擇權」（Pro- Choice）兩派爭議。

堪薩斯州選擇保護女性墮胎權

堪薩斯州是在最高法院推翻羅訴韋德案後，全美國第一個讓民眾投票決定是否開放墮胎的州。雖然堪薩斯身為美國較為保守的州別，且在共和黨人士多傾向取消，或限制墮胎權的社會認知下，這次的投票結果令外界感到吃驚。

據《路透社》（Reuters）報導，媒體研究機構《愛迪生研究》（Edison Research）資料顯示，堪薩斯州墮胎權公投有59％的民眾，選擇了保留女性擁有墮胎的權利；另外的41％則是持反對意見，希望州憲法能夠撤銷對於墮胎權的保障。針對這次的投票，堪薩斯州政府也指出，前往投票所投票的民眾人數超出預期。

美國總統拜登（Joe Biden）在接獲堪薩斯州的投票結果後指出，這樣的結果代表著多數美國人都同意，女性有權可以接受墮胎手術。白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）也同樣對堪薩斯的投票結果表示贊同，「這是一股支持我們重新將羅訴韋德案恢復效力的力量。」尚皮耶在記者會上這樣說道。

根據《英國廣播電台》（BBC）報導，一名曾遭性侵的女性赫絲（Taylor Hirth）就表示：「我是一個倖存者，而我光想到我的女兒未來如果懷孕，但卻沒有權利去決定自己到底要不要把小孩生出來，就讓我很生氣。」赫絲也對居然有不少堪薩斯人願意捍衛墮胎權感而到驚訝，她說：「共和黨人太小看我們了。」

美國其他州未來也會選擇跟進嗎？