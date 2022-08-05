台灣海峽歷次危機回顧：從一江山島戰役、八二三砲戰到飛彈危機，看美中台三角關係演繹
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20多年過後的今天，有學者認為，1995年李登輝訪美引發的「台海危機」導致新的美中台三角關係成型。李登輝以台灣在亞洲完成民主化的成績單，將台灣重新推進國際外交舞台。
美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣之後，中國宣布，環繞台灣展開為期四天的實彈演習。
兩岸、美中關係再度緊張，已有觀察人士提出「第四次台海危機」的說法。BBC中文梳理歷史上三次台灣海峽危機的起因、過程、背景及其對美中台三角關係的影響。
1940年代中末期，中國爆發第二次國共內戰，中共亦稱解放戰爭。
這次戰爭成為中國現代史上的一個重大轉折點。1949年，國民黨敗退台北，中共在北京建立政權。從此，台灣海峽成為一道鴻溝，兩岸形成政治分立與軍事對峙。
延續半個多世紀，分立與對峙迄今依然沒有結束。
國共雙方從未簽署停戰、和平協議。理論上講，中國與台灣仍然處於戰爭狀態。過去幾十年，台灣海峽曾多次燃起硝煙，最嚴重時，兩岸兵戎相見。若台灣的堅定盟友、超級大國美國介入，海峽戰火有可能延燒為全面戰爭。
這就是通常所說的「台灣海峽危機」（簡稱台海危機）。一般認為，國共戰爭結束後，曾發生過三次台海危機。
第一次台海危機
時間：1954年9月3日至1955年5月
戰事：九三砲戰、一江山島戰役和大陳島撤退
1954年9月3日下午，中國人民解放軍數百門火炮向大小金門島的國民黨軍陣地，和停泊在金門港內的艦艇發動強大轟炸。九三砲戰一直持續到9月22日。這是1949年後中國第一次「炮擊金門」，引發第一起台海危機。
一江山位於台州列島上下大陳島以北，1955年1月18日，中國人民解放軍發動攻勢，經過激戰，在19日拿下這座小島。一江山被攻陷之後，蔣介石終於決定放棄台州列島，但堅持將大陳島的居民全部轉移到台灣。1955年2月，在美國第七艦隊的支援下，大陳島軍民撤退，當時蔣介石還派遣蔣經國多次前往大陳島與居民溝通，並且和大陳軍民一起撤離。
三天後，解放軍控制了整個台州列島。
背景：國共內戰大規模戰事結束後，雙方隔著海峽繼續厲兵秣馬，中國要「解放台灣」、台灣要「光復神州」，海峽戰事看似一觸即發。但是，1950年朝鮮戰爭的爆發改變了局面。
當時，美國派遣第七艦隊進入台灣海峽，防止朝鮮半島的衝突向南發展。第七艦隊的露面激怒了中共，中共將凖備進攻台灣的軍隊轉調朝鮮戰場，海峽戰事推遲，直到韓戰結束、第七艦隊撤離。
之後，美國政府開始著力加固與台灣中華民國政府的盟友關係。1954年牽頭創建東南亞公約組織，旨在推動地區團結、遏制所謂的共產主義威脅。此外，美國還開始公開探討和蔣介石政府簽訂共同防禦條約。中共將此視為對國家安全的極大威脅。為鞏固在台灣海峽的戰略地位，1954年9月對金門發動炮擊，此後奪回對一江山島、大陳島的控制。
影響：這次戰事規模雖然不大，但是卻給中美台關係帶來深遠影響。它間接促成了1954年12月美國和台灣簽訂《共同防禦條約》，美台軍事同盟從此成形。對台灣來說，失去台州列島，國軍無異於丟掉了「反攻中國」的跳板。對中國來說，另外一個巨大的影響是，危機中面臨美國核威懾，推動中國領導人下定決心，發展自己的核武器。
第二次台海危機
時間：1958年8月23日至1959年1月7日
戰事：「八二三砲戰」，中國稱為「炮擊金門」。
金門，這個與福建廈門隔海相望的小島，曾經被台灣軍隊視為「反攻中國的跳板」、抵抗解放軍的「海上長城」。1958年8月23日，中國解放軍各式火炮日夜不停的開火，金門島遭受軍事戰爭史上最密集的炮轟，單單150平方公里的金門島，就受到47萬發炮彈轟擊。金門成為中華民國現有領土中唯一受到共產黨軍隊猛烈攻擊的地方。
砲戰初期，解放軍集中打擊島上軍事目標，後期重點封鎖海運線，圍困金門。直到10月5日，中共國防部長彭德懷發表《告台灣同胞書》，表示基於「人道立場」不再炮擊金門。此後，解放軍開始對金門「單打雙不打」，意即單數日打飛彈，雙數日停止。直到1979年中國與美國建交，時任中共國防部長徐向前才宣布正式停止對金門炮擊。
背景：美國同台灣簽署了《共同防禦條約》，但條約的規定是協防台澎，金馬（金門、馬祖）不包括在內。對於金馬，美國國會決定授權美國總統臨時作決定。一種觀點是，中國想借「炮擊金門」向國際社會、特別是向美國表明中國人民解放台灣的立場和決心，同時測試美國協防台灣外島的意向。中國史學界廣泛認可的一種說法是，炮擊金門不求殺傷和佔領，政治意義高於軍事意義。
「八二三砲戰」發生後，美國沒有直接參戰，但是第七艦隊協助台灣軍隊突破封鎖，美國支持的大口徑巨炮也起到了了扭轉戰況效果。美國空軍還從關島和日本向金門運送軍用和民用物資解圍。
影響：金門砲戰既沒有讓蔣介石趁機反攻中國，也沒有使毛澤東順勢解放台灣，一個原因是美國不希望戰火擴大。這是國共雙方陸海空軍迄今最後一次兵戎相見，對兩岸關係的走向、中美台三角互動有著決定性影響。此後，台海形勢由軍事對抗轉為冷戰性對峙，國共對抗的主要戰場轉移到國際政治舞台。
中國說，金門砲戰後，海峽兩岸領導人在一個中國的共同基礎上都調整了政策；台灣軍隊未從金門撤出，挫敗了美國「劃峽而治」的陰謀。台灣流傳的一種觀點是，「八二三砲戰」後，武力反攻中國幾無可能，台灣政府轉而積極促進對自由民主的追求。從這種意義上看，「八二三砲戰」是一場重要的「台灣保衛戰」，此後台海進入長期和平，維持兩岸分治，台灣才得以享受今日的民主與自由。
第三次台海危機
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抗疫時分，飲食危機更需注意！日常NG飲食調查，看你中了幾個陷阱？
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TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷進行疫情期間民眾飲食自評調查，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
防疫關在家已經夠悶了，悶熱的盛夏來臨更讓人心情煩躁，不少人得靠喝飲料、吃點心才能維持好心情，但能讓人幸福快樂的美食，吃多了也可能埋下疾病的種子，甚至讓人到老都病痛纏身。西方俗諺：「You are what you eat.」，意思是你吃什麼食物，你就會變成什麼樣子，那麼究竟台灣人普遍「把自己吃成什麼樣貌」呢？TNL Research（關鍵議題研究中心）在2022年6月進行的「飲食習慣調查」，收集360位30-55歲台灣民眾的飲食習慣，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
本次調查中，有72.8%受訪者人自認飲食習慣健康，然而從後續問答中發現，不少自認健康的受訪者，飲食生活其實潛藏著NG危機！這些自認飲食習慣健康的受訪者中，有31.1％常喝乳酸菌飲料、29.8%常喝果汁，這些看似比手搖飲、酒精飲料相對健康的選擇，其實都是含糖量很高的飲品。
你以為的健康飲料真的健康嗎？糖讓健康離你而去
一罐170ml的乳酸菌飲料含有26g的糖，已超過一般人每日糖量建議攝取上限50g的一半；一杯250ml的蘋果汁則含有25g的糖，卻沒辦法提供與同重量蘋果相同的營養價值，而長期喝這些飲料，很可能攝取過多糖分而不自知。
在日常生活看似健康卻隱藏高糖份的食物，還有含糖豆漿、番茄醬等，都可能成為健康的陷阱食物。雖然糖能刺激腦部產生多巴胺，讓心情感到愉悅，但過多的糖分不只使人肥胖，更會造成代謝症候群，讓高血壓、高血脂、糖尿病、腦中風等疾病的風險增加數倍之多！根據國健署統計的國人三高盛行率，18歲以上國人有25.2%比例人口有高血壓、22.5%有高血脂，高血糖則有11.5％，要能夠健康地被排除在三高之外，其實並不容易，不可不慎！
宵夜、點心都是多吃的，吃多負擔跟著多
在本次調查的受訪者中，幾乎人人都有吃點心的習慣（97%），且以餅乾小點、洋芋片為最首要的選項；其次在吃宵夜習慣的調查中，即使是自認健康的受訪者，也有54.6％會吃宵夜。這些點心、宵夜，多半是三餐之外額外攝取的食物，對身體來說已經是額外的熱量，而宵夜最熱門的品項前三名，分別是油炸食物、泡麵、滷味，正分別是高油、高鈉的代表食物，容易造成身體負擔；
高油食物容易使人攝取過多飽和脂肪，會增加血栓、中風、心臟病等心血管疾病的罹患機率，也增加大腸癌風險；高鈉食物則會讓腎臟排鈉負擔增加、身體水腫，也會增加高血壓的風險，進而造成心血管的傷害與疾病，這些美味但不健康的食物，久久吃一次無妨，常常吃可對健康不妙。
即使是看似健康的水果，吃多了一樣攝取過多熱量的風險，例如吃下一整顆芒果，就可能相當於吃了一整碗白飯的碳水化合物含量。縱使日常努力防範，如果不好好注意飲食習慣，就同樣是讓自己暴露在疾病的風險之中。
在忙碌生活中，能夠自己親自調理健康食物的受訪者比例很低，且隨著疫情興起的外送平台服務，讓消費者即使在家也能購買各式各樣的外食。超過八成受訪者（84.2%）每週吃一次以上的外食，每週超過五次外食的受訪者則高達28.6%。縱使盡可能留意自己所吃的食物，但在外食中常見的食材如貢丸、百頁豆腐、五花肉片等也都含有較多的脂肪，這些食材設下的陷阱，也可能讓人不知不覺攝取過多油脂。
正確飲食觀念，為自己的未來做好萬全準備
根據國家發展委員會推估，2025年台灣將邁入「超高齡社會」，屆時將有五分之一的國民為65歲以上的長者，而長者比例也會隨著我們的變老持續增加！人人都會變老。隨著壽命越來越長，想要一生之中常保健康又快樂，謹記「You are what you eat.」，現在就要吃對食物，為自己的未來做好萬全準備。簡單的小訣竅，就能讓人享受美味同時擁有健康。首先謹記「天天五蔬果」，每天吃三份蔬菜與兩份水果，補充天然維生素、礦物質、膳食纖維，既能幫助排便，也不用額外花錢買營養保健品；其次，想吃炸雞、烤肉，不必忌口，只要將頻率降到最低，少吃就能更健康，還能讓美味顯得更珍貴。
另外，喜歡吃點心喝飲料給自己一個痛快，或者大吃大喝感到特別療癒的人，更要留意日常飲食，盡可能避免靠飲食提振心情、消除煩悶，從源頭減少情緒性進食，也能避免從點心飲料中攝取過多的糖分，還給自己更健康的生活。
康健人壽關心每個人的健康，啟動「健康隱憂調查」，希望透過日常生活不經意的飲食習慣，瞭解國人的健康風險，及早準備，為高齡化社會打下健康基礎，完整填寫問卷還有機會得到全家購物金500元！在邁向大齡男女路上的疾病風險，獲得讓一輩子幸福又健康的生活指南。