台灣海峽歷次危機回顧：從一江山島戰役、八二三砲戰到飛彈危機，看美中台三角關係演繹

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣之後，中國宣布，環繞台灣展開為期四天的實彈演習。

兩岸、美中關係再度緊張，已有觀察人士提出「第四次台海危機」的說法。BBC中文梳理歷史上三次台灣海峽危機的起因、過程、背景及其對美中台三角關係的影響。

1940年代中末期，中國爆發第二次國共內戰，中共亦稱解放戰爭。

這次戰爭成為中國現代史上的一個重大轉折點。1949年，國民黨敗退台北，中共在北京建立政權。從此，台灣海峽成為一道鴻溝，兩岸形成政治分立與軍事對峙。

延續半個多世紀，分立與對峙迄今依然沒有結束。

國共雙方從未簽署停戰、和平協議。理論上講，中國與台灣仍然處於戰爭狀態。過去幾十年，台灣海峽曾多次燃起硝煙，最嚴重時，兩岸兵戎相見。若台灣的堅定盟友、超級大國美國介入，海峽戰火有可能延燒為全面戰爭。

這就是通常所說的「台灣海峽危機」（簡稱台海危機）。一般認為，國共戰爭結束後，曾發生過三次台海危機。

第一次台海危機

Photo Credit: BBC News

時間：1954年9月3日至1955年5月

戰事：九三砲戰、一江山島戰役和大陳島撤退

1954年9月3日下午，中國人民解放軍數百門火炮向大小金門島的國民黨軍陣地，和停泊在金門港內的艦艇發動強大轟炸。九三砲戰一直持續到9月22日。這是1949年後中國第一次「炮擊金門」，引發第一起台海危機。

一江山位於台州列島上下大陳島以北，1955年1月18日，中國人民解放軍發動攻勢，經過激戰，在19日拿下這座小島。一江山被攻陷之後，蔣介石終於決定放棄台州列島，但堅持將大陳島的居民全部轉移到台灣。1955年2月，在美國第七艦隊的支援下，大陳島軍民撤退，當時蔣介石還派遣蔣經國多次前往大陳島與居民溝通，並且和大陳軍民一起撤離。

三天後，解放軍控制了整個台州列島。

背景：國共內戰大規模戰事結束後，雙方隔著海峽繼續厲兵秣馬，中國要「解放台灣」、台灣要「光復神州」，海峽戰事看似一觸即發。但是，1950年朝鮮戰爭的爆發改變了局面。

當時，美國派遣第七艦隊進入台灣海峽，防止朝鮮半島的衝突向南發展。第七艦隊的露面激怒了中共，中共將凖備進攻台灣的軍隊轉調朝鮮戰場，海峽戰事推遲，直到韓戰結束、第七艦隊撤離。

之後，美國政府開始著力加固與台灣中華民國政府的盟友關係。1954年牽頭創建東南亞公約組織，旨在推動地區團結、遏制所謂的共產主義威脅。此外，美國還開始公開探討和蔣介石政府簽訂共同防禦條約。中共將此視為對國家安全的極大威脅。為鞏固在台灣海峽的戰略地位，1954年9月對金門發動炮擊，此後奪回對一江山島、大陳島的控制。

影響：這次戰事規模雖然不大，但是卻給中美台關係帶來深遠影響。它間接促成了1954年12月美國和台灣簽訂《共同防禦條約》，美台軍事同盟從此成形。對台灣來說，失去台州列島，國軍無異於丟掉了「反攻中國」的跳板。對中國來說，另外一個巨大的影響是，危機中面臨美國核威懾，推動中國領導人下定決心，發展自己的核武器。

第二次台海危機

Photo Credit: BBC News

時間：1958年8月23日至1959年1月7日

戰事：「八二三砲戰」，中國稱為「炮擊金門」。

金門，這個與福建廈門隔海相望的小島，曾經被台灣軍隊視為「反攻中國的跳板」、抵抗解放軍的「海上長城」。1958年8月23日，中國解放軍各式火炮日夜不停的開火，金門島遭受軍事戰爭史上最密集的炮轟，單單150平方公里的金門島，就受到47萬發炮彈轟擊。金門成為中華民國現有領土中唯一受到共產黨軍隊猛烈攻擊的地方。

砲戰初期，解放軍集中打擊島上軍事目標，後期重點封鎖海運線，圍困金門。直到10月5日，中共國防部長彭德懷發表《告台灣同胞書》，表示基於「人道立場」不再炮擊金門。此後，解放軍開始對金門「單打雙不打」，意即單數日打飛彈，雙數日停止。直到1979年中國與美國建交，時任中共國防部長徐向前才宣布正式停止對金門炮擊。

背景：美國同台灣簽署了《共同防禦條約》，但條約的規定是協防台澎，金馬（金門、馬祖）不包括在內。對於金馬，美國國會決定授權美國總統臨時作決定。一種觀點是，中國想借「炮擊金門」向國際社會、特別是向美國表明中國人民解放台灣的立場和決心，同時測試美國協防台灣外島的意向。中國史學界廣泛認可的一種說法是，炮擊金門不求殺傷和佔領，政治意義高於軍事意義。

「八二三砲戰」發生後，美國沒有直接參戰，但是第七艦隊協助台灣軍隊突破封鎖，美國支持的大口徑巨炮也起到了了扭轉戰況效果。美國空軍還從關島和日本向金門運送軍用和民用物資解圍。

影響：金門砲戰既沒有讓蔣介石趁機反攻中國，也沒有使毛澤東順勢解放台灣，一個原因是美國不希望戰火擴大。這是國共雙方陸海空軍迄今最後一次兵戎相見，對兩岸關係的走向、中美台三角互動有著決定性影響。此後，台海形勢由軍事對抗轉為冷戰性對峙，國共對抗的主要戰場轉移到國際政治舞台。

中國說，金門砲戰後，海峽兩岸領導人在一個中國的共同基礎上都調整了政策；台灣軍隊未從金門撤出，挫敗了美國「劃峽而治」的陰謀。台灣流傳的一種觀點是，「八二三砲戰」後，武力反攻中國幾無可能，台灣政府轉而積極促進對自由民主的追求。從這種意義上看，「八二三砲戰」是一場重要的「台灣保衛戰」，此後台海進入長期和平，維持兩岸分治，台灣才得以享受今日的民主與自由。

第三次台海危機